Amazon Games anuncia la quinta temporada de New World, el lanzamiento del final de la misión de la historia principal, un nuevo pase de temporada, eventos y mucho más.

Hoy, Amazon Games ha anunciado el lanzamiento de la 5ª temporada de New World, Season of the Guardian, el 12 de marzo. La Temporada 5 desvelará la esperada conclusión de la misión de la historia principal, junto con una nueva y desafiante prueba de temporada, emocionantes eventos, ocho nuevos artefactos y mucho más. Además, los jugadores podrán hacerse con un nuevo pase de temporada para participar en la Season of the Guardian y explorar contenido adicional en Aeternum.

Los jugadores de New World que posean la Expansión El alzamiento de los tierramarga encontrarán emocionantes novedades con el lanzamiento de la Temporada 5, incluyendo:

Nueva prueba de temporada: Season of the Guardian se estrena con una nueva prueba de temporada repleta de acción: la forja de de la runa invernal. Los jugadores lo suficientemente hábiles como para completar la prueba pueden unirse a un máximo de 10 jugadores de nivel máximo y unirse para superar puzles rúnicos, acabar con un constructo de hielo, derrotar a un guardián del hielo antiguo y mucho más para conseguir recompensas únicas.

Nuevos artefactos: Ocho nuevos artefactos se podrán obtener a lo largo de la Season of the Guardian para redefinir tu estilo de juego. Aturde a tus enemigos con Venom, la lanza venenosa con punta de veneno, hazte invulnerable con el amuleto del fénix y mucho más.

Todos los jugadores de New World pueden participar en nuevos eventos y oportunidades de temporada, entre los que se incluyen:

Nuevo Pase de Temporada: Se lanza un nuevo contenido de temporada, una nueva tarjeta de actividad, nuevos desafíos y nuevas recompensas entre las que se encuentran cosméticos y consumibles.

Afloramiento primaveral: La hora del despertar ha llegado una vez más, llamando a sus hijos a compartir un antiguo secreto capaz de conceder la verdadera libertad. Ayuda al enigmático heraldo del Afloramiento a desentrañar los misterios de la etérea florescasa y recoger botines de fertilidad primaveral en recompensas específicas del evento.

La venganza de los conejos: La plaga de conejos ha vuelto una vez más a New World y son más peligrosos que nunca. Ayuda a eliminar la plaga para conseguir recompensas de evento únicas y ten cuidado con las explosiones mientras buscas el botín del evento.

Compatibilidad con mando: Los jugadores que prefieran aventurarse equipados con su mando de juego favorito en la mano pueden esperar el próximo lanzamiento de la compatibilidad con mandos para New World.