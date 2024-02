EEAT se ha convertido en una de las influencias de clasificación más importantes para los resultados de búsqueda de Google desde 2018 debido a las actualizaciones del Core y ganará importancia adicional con la introducción de SGE. Os dejamos algunas patentes que pueden servir para mejorar tu sEO y como funciona Google.

Os dejmaos EEAT: recursos de Google, patentes y artículos científicos para mejorar en SEO

ID de patente: US10303684B1

Países publicados para: Estados Unidos

Fecha de última publicación: 28 de mayo de 2019

Fecha de vencimiento: 6 de mayo de 2037

Inventores: Kenichi Kurihara

La Patente aborda los desafíos y mecanismos involucrados en la recuperación de información digital, particularmente en el contexto de los motores de búsqueda.

El proceso de clasificación implica calificar los recursos utilizando factores como puntajes de recuperación de información, que miden la relevancia de una consulta para el contenido de un recurso, y puntajes de autoridad, que evalúan la importancia de un recurso en relación con otros.

Además, los antecedentes destacan el uso de factores adicionales, incluidos los comentarios de los usuarios, para ajustar las puntuaciones de los recursos. Los recursos que frecuentemente satisfacen las necesidades de información de los usuarios para consultas específicas se seleccionan con mayor frecuencia, lo que indica su relevancia y utilidad. Estos datos de selección de usuarios permiten a los motores de búsqueda ajustar las puntuaciones de búsqueda, dando un «impulso» a los recursos que funcionan bien para satisfacer las necesidades de los usuarios. Sin embargo, el documento también señala el desafío de calificar recursos con datos de búsqueda y selección insuficientes, como recursos recientemente publicados, que pueden no tener un historial de interacciones de usuarios para informar su relevancia y clasificación.

Acceso a datos de recursos: el sistema accede a datos que especifican una pluralidad de recursos. Para cada recurso, estos datos incluyen un identificador único e información sobre una o más entidades a las que se hace referencia dentro del recurso.

El acceso a los datos de los recursos implica que el sistema del motor de búsqueda recopile y utilice información sobre diversos recursos en línea, como sitios web, artículos o vídeos. Cada recurso se identifica mediante un código o identificador único, que lo distingue de los demás. Además, el sistema identifica y registra los temas, conceptos o entidades específicos (como lugares, personas o cosas) que cada recurso menciona o analiza.

En términos más simples, imagine que el motor de búsqueda revisa una biblioteca de contenido digital y toma notas sobre de qué trata cada contenido y qué temas específicos cubre. Este proceso ayuda al motor de búsqueda a comprender el contenido y el contexto de cada recurso, preparándolo para un análisis más detallado, como determinar qué tan relevante es un recurso para ciertas consultas de búsqueda en función de las entidades a las que hace referencia.

Acceso a datos de términos de búsqueda: también accede a datos que especifican un conjunto de términos de búsqueda. Para cada término de búsqueda, hay un valor de selección para cada recurso, que se determina en función de las selecciones del usuario de los resultados de búsqueda que hacen referencia al recurso.

El acceso a los datos de los términos de búsqueda se refiere al proceso mediante el cual el motor de búsqueda recopila y analiza información sobre las palabras o frases (términos de búsqueda) que las personas usan cuando buscan información en línea. Para cada término de búsqueda, el sistema también recopila datos sobre cómo los usuarios interactúan con los resultados de la búsqueda, específicamente, en qué resultados eligen hacer clic o seleccionar. Esta interacción se mide a través de valores de selección asignados a cada recurso, indicando su relevancia o atractivo para los usuarios en función del término de búsqueda utilizado.

En pocas palabras, imagine que el motor de búsqueda realiza un seguimiento de lo que las personas buscan y observa qué sitios web o páginas terminan visitando de la lista de resultados que proporciona. Esto ayuda al motor de búsqueda a comprender qué recursos son más útiles o relevantes para los usuarios para términos de búsqueda específicos, guiándolo para mejorar la forma en que clasifica y presenta los resultados de búsqueda en el futuro.

Determinación de los valores de selección de entidad y término de búsqueda: a partir de los datos del recurso y del término de búsqueda, el sistema calcula un valor de selección de entidad y término de búsqueda para cada término de búsqueda y cada entidad. Este valor se basa en los valores de selección de recursos que hacen referencia a la entidad y se incluyeron en los resultados de búsqueda para consultas que contienen el término de búsqueda.

La determinación de los valores de selección de entidades y términos de búsqueda implica un proceso sofisticado en el que el motor de búsqueda calcula valores específicos que representan la frecuencia con la que los usuarios seleccionan recursos en función de las entidades a las que hacen referencia esos recursos en relación con términos de búsqueda específicos. Este proceso es una parte clave de la patente e implica varios pasos:

basándose en este análisis, el sistema calcula un «valor de selección de entidad de término de búsqueda». Este valor refleja la probabilidad de que se seleccionen recursos que hacen referencia a una entidad particular en respuesta a un término de búsqueda específico. Es una medida de la relevancia y el atractivo de los recursos relacionados con determinadas entidades para consultas de búsqueda específicas.

En términos más simples, este proceso es como descubrir qué tan populares son ciertos temas entre las personas que buscan cosas específicas. Por ejemplo, si muchas personas buscan “recetas saludables” y a menudo eligen artículos que mencionan “quinua”, el valor de selección de entidad de término de búsqueda para “quinua” en relación con “recetas saludables” sería alto. Esto indica que la quinua es un tema relevante y atractivo para las personas interesadas en recetas saludables.

Este valor calculado ayuda al motor de búsqueda a comprender qué temas o entidades son más relevantes para los intereses de los usuarios en función de su comportamiento de búsqueda. Luego puede utilizar esta información para ajustar la forma en que clasifica y presenta los resultados de búsqueda, con el objetivo de mostrar a los usuarios primero la información más relevante y útil.

Almacenamiento de valores de selección de entidad y término de búsqueda: Finalmente, el sistema almacena estos valores de selección de entidad y término de búsqueda calculados en un almacenamiento de datos.

cuando se ingresa una nueva consulta de búsqueda, el motor de búsqueda puede extraer del almacenamiento los valores de selección de entidad-término de búsqueda relevantes para ayudar a determinar la clasificación de los recursos en los resultados de la búsqueda. Esto significa que si una entidad en particular es muy relevante para un término de búsqueda basado en selecciones anteriores de usuarios, los recursos que hacen referencia a esa entidad pueden tener una clasificación más alta.

Las estrategias de SEO deben evolucionar más allá de la optimización tradicional de palabras clave para incluir la optimización basada en entidades. Esto significa crear contenido que no solo se dirija a palabras clave específicas, sino que también cubra en profundidad entidades relacionadas (personas, lugares, cosas, conceptos) que los usuarios podrían asociar con estas palabras clave. Comprender e incorporar entidades relevantes al contenido puede aumentar su visibilidad y clasificación en los resultados de búsqueda.

La patente destaca la importancia de alinear el contenido con la intención y el comportamiento del usuario. Los profesionales de SEO deben analizar cómo los usuarios interactúan con el contenido relacionado con entidades y términos de búsqueda específicos. Esto implica comprender qué tipos de contenido prefieren los usuarios y cómo seleccionan los recursos en los resultados de búsqueda. Optimizar el contenido para satisfacer las expectativas de los usuarios y satisfacer sus necesidades de información puede conducir a una mejor participación y valores de selección más altos, lo que potencialmente mejora las clasificaciones de búsqueda.

El mecanismo descrito en la patente sugiere que Google podría utilizar valores de selección como señal de calidad y relevancia del contenido. Por lo tanto, es fundamental producir contenido relevante y de alta calidad que aborde las necesidades e intereses del público objetivo. Es más probable que se seleccione el contenido que atrae eficazmente a los usuarios y coincide con su intención de búsqueda, lo que influye positivamente en los valores de selección de entidades y términos de búsqueda y, por extensión, en su clasificación de búsqueda.

Las estrategias de SEO deberían basarse más en datos, con énfasis en analizar los datos del comportamiento del usuario para informar la creación y optimización de contenido. Esto incluye estudiar qué entidades se asocian frecuentemente con valores de selección altos para términos de búsqueda específicos y comprender el contexto en el que se analizan estas entidades. Será clave aprovechar las herramientas de análisis para recopilar información sobre las preferencias de los usuarios y el rendimiento del contenido.

Dado el enfoque en las entidades y su relación con los términos de búsqueda, la optimización de las palabras clave de cola larga y la búsqueda semántica se vuelve cada vez más importante. Las palabras clave de cola larga, que suelen ser más específicas y parecidas a consultas, pueden capturar la intención del usuario con mayor precisión y pueden incluir entidades relevantes directamente. La optimización de la búsqueda semántica implica estructurar el contenido para responder preguntas y cubrir temas de manera integral, reflejando la forma natural en que las personas buscan información.

La patente enfatiza la importancia de evaluar con precisión la calidad de los sitios para mejorar la relevancia y utilidad de los resultados de búsqueda presentados a los usuarios. Esto implica desarrollar métodos para calificar la calidad de los sitios basándose en métricas de interacción del usuario, como la duración de las visitas a los recursos del sitio, independientemente de las consultas específicas enviadas por los usuarios.

Obtención de mediciones: recopilación de una pluralidad de mediciones relacionadas con la duración de las visitas de los usuarios a los recursos dentro de un sitio específico. Estas mediciones pueden provenir de varias fuentes, incluidas interacciones directas del usuario (por ejemplo, tiempo pasado en una página después de hacer clic en un resultado de búsqueda) y datos de sistemas de monitoreo de red o registros del servidor.

Calcular el puntaje de calidad del sitio: el puntaje de calidad del sitio se calcula utilizando estas mediciones, específicamente calculando una medida estadística (como la media, la mediana o la moda) a partir de los datos recopilados. Esta puntuación pretende representar una medida independiente de la consulta de la utilidad del sitio para proporcionar información que satisfaga las necesidades informativas de sus visitantes.

las mediciones clasificadas como sospechosas, que posiblemente indiquen interacciones no genuinas (como bots automatizados o spam), se descartan para mantener la integridad del puntaje de calidad del sitio.

Además, la reivindicación cubre varias realizaciones y mejoras de este método básico, que incluyen:

Descartando mediciones que se consideren sospechosas o no representativas del comportamiento normal del usuario.

la capacidad del sistema de puntuación para ajustarse en función de la proporción de recursos de un tipo particular dentro de un sitio sugiere que tener un enfoque equilibrado y estratégico para la creación de contenido puede influir en el puntaje de calidad del sitio. Las estrategias de contenido deben considerar la combinación de tipos de recursos y su impacto potencial en la participación de los usuarios.

Esta patente describe métodos, sistemas y programas informáticos para mejorar los resultados de búsqueda clasificando sitios como de baja calidad en función de la calidad de los enlaces que apuntan a ellos. Implica recibir una puntuación de calidad de los recursos para cada recurso que enlaza con un sitio, agrupar estos recursos en función de sus puntuaciones de calidad y luego utilizar la distribución de estas puntuaciones entre los grupos para determinar la puntuación de calidad del enlace de un sitio. Si esta puntuación está por debajo de cierto umbral, el sitio se clasifica como de baja calidad.

La reivindicación de patente se centra en un método para clasificar sitios web como de baja calidad basándose en la evaluación de los enlaces que apuntan a ellos. Este método implica varios pasos clave:

por cada recurso (como páginas web, documentos, etc.) que se vincula a un sitio, se recibe una puntuación de calidad. Esta puntuación evalúa el valor o la confiabilidad del recurso de enlace.

Del contexto de la patente y las prácticas generales en SEO y análisis de enlaces, podemos inferir los tipos de métricas o señales que podrían usarse para crear estas puntuaciones:

La patente describe un sistema que probablemente utiliza una combinación de estas y posiblemente otras señales para evaluar la calidad de cada enlace y asignar una puntuación de calidad del recurso. Luego, estos puntajes se utilizan para agrupar enlaces y, en última instancia, determinan el puntaje general de calidad del enlace para un sitio, lo que puede influir en su clasificación como de baja calidad si el puntaje cae por debajo de un cierto umbral.

La patente subraya la importancia de la calidad de los enlaces entrantes y no sólo de su cantidad. Las estrategias de SEO deben priorizar la obtención de enlaces de fuentes confiables y de alta calidad que sean relevantes para el contenido del sitio. Este enfoque es más beneficioso que acumular una gran cantidad de enlaces de baja calidad.

Es probable que los enlaces de recursos que están estrechamente relacionados con el contenido del sitio de destino sean más valiosos. Los esfuerzos de SEO deben centrarse en construir relaciones dentro de la misma industria o nicho para fomentar vínculos de retroceso relevantes, lo que puede impactar positivamente el puntaje de calidad del vínculo del sitio.

La metodología descrita en la patente deja claro que las prácticas de manipulación de enlaces (como la compra de enlaces, el intercambio excesivo de enlaces o el uso de programas automatizados para crear enlaces) pueden llevar a que un sitio sea clasificado como de baja calidad. Las estrategias de SEO deben evitar este tipo de esquemas y centrarse en obtener enlaces a través de contenido de alta calidad y una participación genuina de la comunidad.

Un perfil de enlace diverso, que incluya enlaces de una variedad de fuentes, dominios y contextos, puede contribuir a una mayor puntuación de calidad del enlace. Los esfuerzos de SEO deben apuntar a un perfil de enlace de aspecto natural con una combinación de tipos de enlaces, de diferentes dominios y de varios temas relevantes.

El monitoreo regular del perfil de vínculo de retroceso de un sitio es crucial. Identificar y rechazar enlaces tóxicos o de baja calidad puede ayudar a mantener o mejorar el puntaje de calidad de los enlaces del sitio. Las herramientas de SEO que analizan el estado de los vínculos de retroceso pueden ser fundamentales en este proceso.

ID de patente: US9558233B1

Países de publicación: Estados Unidos

Fecha de última publicación: 31 de enero de 2017

Fecha de vencimiento: 16 de agosto de 2033

Inventores: Hyung-Jin Kim, Paul Haahr, Kien Ng, Chung Tin Kwok, Moustafa A. Hammad, Sushrut Karanjkar

La patente de Google aborda los desafíos y metodologías involucradas en la recuperación de información en Internet. Normalmente, los resultados de la búsqueda se ordenan para su visualización según su clasificación, que está determinada por varios factores.

Un enfoque común para clasificar los recursos implica analizar la cantidad de otros recursos que incluyen un enlace a un recurso determinado. Generalmente, un recurso que está vinculado por una gran cantidad de otros recursos puede tener una clasificación más alta que uno con menos recursos vinculados. Sin embargo, este método tiene sus limitaciones. Por ejemplo, algunos recursos pueden recibir una gran cantidad de enlaces pero no obtienen el tráfico correspondiente de estos enlaces, lo que lleva a una clasificación desproporcionada. Esta discrepancia resalta la necesidad de métodos más sofisticados para medir y clasificar con precisión la calidad de los recursos en Internet, teniendo en cuenta no sólo la cantidad de enlaces sino también la calidad y relevancia de estos enlaces en relación con la participación y el tráfico reales de los usuarios.

Determinación de la puntuación de semillas: el método implica calcular una puntuación de semillas para cada uno de un conjunto de recursos de semillas. Esta puntuación se basa en la cantidad de recursos que enlazan con el recurso inicial y la cantidad de veces que se seleccionan esos enlaces. Este enfoque tiene como objetivo evaluar tanto la popularidad como el compromiso con el recurso semilla.

la puntuación inicial refleja una evaluación integral de la calidad de un recurso, teniendo en cuenta no solo cuántas veces está vinculado sino también cómo los usuarios interactúan con esos enlaces. Este enfoque tiene como objetivo identificar recursos que no sólo sean populares sino también genuinamente valiosos para los usuarios.

Puntuación de fuentes y recursos: después de determinar las puntuaciones iniciales, el método identifica los recursos fuente (recursos que se vinculan a los recursos iniciales) y calcula una puntuación fuente para cada uno en función de las puntuaciones iniciales de los recursos iniciales vinculados. Posteriormente, se identifican los recursos a los que se hace referencia en las fuentes y se calcula una puntuación de recursos para cada uno, en función de las puntuaciones de las fuentes de los recursos que se vinculan a ellos.

Puntuación de fuente

Puntuación de recursos

Para cada recurso fuente, el proceso identifica recursos referenciados en fuente. Estos son los recursos a los que se vincula el recurso de origen, incluidos tanto los recursos iniciales como los recursos adicionales que no se evaluaron inicialmente como recursos iniciales.

Ajuste basado en puntuaciones: el método incluye ajustar las clasificaciones de los resultados de búsqueda en función de las puntuaciones de recursos calculadas. Este ajuste tiene como objetivo reflejar la medida de calidad de los recursos con mayor precisión en los resultados de búsqueda.

Ajustar la clasificación de los resultados de búsqueda

Uso de puntuaciones en el proceso de clasificación

Consideraciones adicionales en los ajustes basados ​​en puntajes

Clasificación y descuento: los recursos fuente se clasifican según sus puntuaciones de origen y se puede descontar la influencia de los enlaces de ciertas categorías de recursos fuente en el proceso de clasificación. Este paso ayuda a refinar el proceso de clasificación al considerar la calidad de los recursos de origen.

Clasificación de recursos fuente

los recursos fuente con puntajes superiores al umbral se clasifican como fuentes calificadas, lo que indica que se consideran confiables y es probable que sus enlaces sean de alta calidad. Por el contrario, las fuentes con puntuaciones por debajo del umbral se clasifican como no calificadas, lo que sugiere que sus enlaces pueden no ser tan confiables o relevantes.

Fuentes calificadas versus no calificadas:

los recursos de la fuente se clasifican en función de sus puntuaciones de la fuente, que reflejan su calidad y confiabilidad. Se establece un umbral para diferenciar entre fuentes de alta calidad (calificadas) y de menor calidad (no calificadas). Este umbral se puede ajustar dinámicamente en función de varios factores, incluida la distribución de calidad general de los recursos de origen.

Proceso de descuento

para los recursos que están vinculados por fuentes no calificadas, sus puntuaciones de recursos se ajustan para reflejar el valor descontado de esos enlaces. Este ajuste garantiza que la clasificación de estos recursos esté alineada con mayor precisión con su verdadero valor y relevancia, libre de inflación artificial por vínculos de baja calidad.

se descuenta la influencia de los enlaces de fuentes no calificadas en el proceso de clasificación. Esto significa que, si bien estos enlaces todavía se consideran, tienen menos peso a la hora de determinar las puntuaciones de los recursos y, en consecuencia, la clasificación de los resultados de búsqueda. Este descuento ayuda a mitigar el impacto de las prácticas de enlaces manipuladoras o spam.

Descontar enlaces de fuentes no calificadas:

Uso de texto ancla y N-Gramos: el método se extiende al análisis del texto ancla en busca de enlaces en recursos fuente, identificando n-gramas (secuencias de texto) dentro del texto ancla y asignando puntuaciones a estos n-gramas en función de las puntuaciones fuente. Este análisis detallado contribuye a una comprensión más matizada de la relevancia y calidad de los enlaces.

Analizando el texto ancla

Extracción y puntuación de N-Gram

del texto ancla identificado, el sistema extrae n-gramas. Esto implica dividir el texto ancla en secuencias de palabras o caracteres (por ejemplo, bigramas para secuencias de dos, trigramas para secuencias de tres, etc.). Este desglose permite un análisis granular del texto.

Aplicación en el ranking de búsqueda

Ajuste de consultas y resultados de búsqueda: el método también incluye ajustar la clasificación de los resultados de búsqueda para consultas específicas en función de las puntuaciones de n-gramas encontradas en la consulta, lo que permite ajustes dinámicos de los resultados de búsqueda según el contenido de la consulta y las medidas de calidad de los enlaces. recursos.

Ajustar los resultados de la búsqueda según el análisis de consultas

según las puntuaciones asociadas con los componentes de la consulta, el motor de búsqueda ajusta la clasificación de los resultados de la búsqueda. Este ajuste está diseñado para priorizar recursos que no solo son relevantes para los términos de consulta sino también de alta calidad, como lo indican sus puntuaciones de recursos y la relevancia de los n-gramas dentro de ellos.

Ajustes de clasificación dinámica

el sistema equilibra la relevancia (qué tan cerca coinciden los recursos con los términos de la consulta) con la calidad (el valor evaluado de estos recursos en función del análisis de enlaces y la participación del usuario). Este equilibrio es crucial para ofrecer resultados de búsqueda que no sólo satisfagan las necesidades informativas inmediatas del usuario sino que también representen contenido valioso y confiable.

Detección y mitigación de spam

la patente describe el uso de métricas de compromiso, como la duración de los clics, para evaluar la calidad de las interacciones con un recurso. Las estrategias de SEO deben centrarse en crear contenido que no sólo atraiga clics sino que también atraiga a los usuarios, animándolos a pasar más tiempo en la página.

las estrategias de SEO exitosas deben adoptar un enfoque integral, considerando no solo las palabras clave y los enlaces, sino también la calidad del contenido, la participación del usuario y la experiencia general del usuario. Este enfoque holístico se alinea con el objetivo de los motores de búsqueda de brindar a los usuarios los resultados más relevantes y de alta calidad.

La patente se relaciona con el campo de la clasificación de los resultados de búsqueda de consultas de búsqueda en Internet. Los motores de búsqueda de Internet tienen como objetivo identificar y presentar recursos (como páginas web, imágenes, documentos de texto y contenido multimedia) que sean relevantes para las necesidades de información de un usuario. La patente aborda el desafío de determinar la calidad de los sitios web (u otras colecciones de recursos de datos) tal como los ve un motor de búsqueda, lo cual es crucial para clasificar eficazmente estos recursos en los resultados de búsqueda para satisfacer las expectativas de los usuarios. Los antecedentes preparan el escenario para presentar la solución de la patente para calcular un puntaje de calidad del sitio basado en las interacciones del usuario, que luego puede usarse para clasificar recursos o resultados de búsqueda asociados con esos sitios.

Determinación de consultas únicas: el proceso implica calcular un primer recuento de consultas únicas que se refieren a un sitio en particular y un segundo recuento de consultas únicas asociadas con el sitio. Se considera que una consulta hace referencia a un sitio si incluye una referencia a ese sitio, como una etiqueta de sitio o un término identificado como referencia al sitio. Una consulta se asocia con el sitio si conduce a que el usuario seleccione un resultado de búsqueda que identifique un recurso en ese sitio.

Determinación del recuento de consultas únicas

El proceso comienza determinando dos recuentos distintos de consultas únicas relacionadas con un sitio en particular:

esto implica contar consultas únicas que incluyen una referencia al sitio en particular. Se considera que una consulta incluye una referencia al sitio si lo menciona explícitamente a través de una etiqueta de sitio o si incluye términos que se han identificado como referidos al sitio. Este recuento refleja el interés directo del usuario en el sitio.

Calcular el puntaje de calidad del sitio: el puntaje de calidad del sitio se determina en función del primer y segundo recuento de consultas únicas. Esto implica calcular una proporción en la que el numerador representa el interés del usuario en el sitio según lo indicado por las consultas dirigidas al sitio, y el denominador representa el interés del usuario en los recursos que se encuentran en el sitio como respuestas a todo tipo de consultas.

Calcular la proporción

El puntaje de calidad del sitio se calcula formando una relación entre el primer recuento y el segundo recuento. Esta relación tiene como objetivo cuantificar la calidad del sitio comparando el interés directo en el sitio (como lo indican las consultas que hacen referencia al sitio) con el interés más amplio en el contenido o los recursos del sitio (como lo indican las consultas que conducen a selecciones de contenido del sitio). El cálculo implica varios pasos:

Ajustes opcionales

La patente detalla características opcionales para refinar el cálculo del puntaje de calidad del sitio:

el ajuste del denominador al elevar el segundo conteo a una potencia menor que uno permite una escala no lineal, lo que puede ayudar a diferenciar entre sitios con niveles marginalmente diferentes de participación del usuario.

el numerador se puede establecer en un máximo de un valor de límite inferior y el primer recuento ajustado, lo que garantiza que la puntuación no caiga por debajo de un cierto nivel debido a la falta de consultas directas.

Uso del puntaje de calidad del sitio: el puntaje de calidad del sitio calculado se puede usar como una señal para clasificar recursos o resultados de búsqueda que identifican los recursos que se encuentran en un sitio en relación con los que se encuentran en otro sitio. Esto permite ajustar la clasificación de los resultados de búsqueda en función de la calidad percibida de los sitios.

Clasificación de resultados de búsqueda

La aplicación principal del puntaje de calidad del sitio es la clasificación de los resultados de búsqueda. Los motores de búsqueda tienen como objetivo proporcionar a los usuarios los resultados más relevantes y de alta calidad para sus consultas. Al incorporar el puntaje de calidad del sitio como señal en sus algoritmos de clasificación, los motores de búsqueda pueden ajustar la visibilidad de los recursos o páginas web en función de la calidad percibida de sus sitios anfitriones. Esto significa que si un sitio tiene un puntaje de calidad alto, lo que indica un gran interés y participación del usuario, su contenido puede tener una clasificación más alta en los resultados de búsqueda en comparación con contenido similar de sitios con puntajes de calidad más bajos.

Mejora de los algoritmos de búsqueda

El puntaje de calidad del sitio se puede utilizar para refinar varios componentes de los algoritmos de búsqueda más allá de la simple clasificación:

Filtrado de calidad

Además de influir en las clasificaciones, el nivel de calidad del sitio puede servir como filtro para mejorar la calidad de los resultados de búsqueda. Los sitios con puntuaciones de calidad consistentemente bajas, que pueden indicar baja relevancia o mala experiencia de usuario, podrían ser degradados o filtrados de los principales resultados de búsqueda. Esto ayuda a mantener un alto estándar de calidad en los resultados de búsqueda presentados a los usuarios.

Bucle de retroalimentación para webmasters

Aunque no se menciona explícitamente en la patente, el concepto de puntuación de calidad del sitio también podría proporcionar comentarios valiosos a los webmasters y profesionales de SEO. Comprender que los motores de búsqueda consideran la participación y el interés de los usuarios en las evaluaciones de calidad del sitio podría fomentar el desarrollo de contenido más centrado en el usuario y mejoras del sitio destinadas a aumentar la satisfacción y la participación del usuario.

Ajuste dinámico

El puntaje de calidad del sitio no es estático; puede cambiar en función de las interacciones y comportamientos continuos del usuario. Esta naturaleza dinámica permite a los motores de búsqueda adaptarse a los cambios en las preferencias de los usuarios y al panorama web en evolución. Los sitios que mejoran su contenido y experiencia de usuario pueden ver mejoras en sus niveles de calidad con el tiempo, lo que potencialmente conduce a mejores clasificaciones de búsqueda.

Detalles de implementación: Las reivindicaciones también detallan cómo se determina que una consulta incluye una referencia a un sitio en particular, incluido el uso de etiquetas de sitio o términos que se ha determinado que hacen referencia al sitio. Además, las reivindicaciones cubren los aspectos técnicos de la implementación de los métodos, incluido el uso de sistemas, aparatos y programas informáticos grabados en uno o más dispositivos de almacenamiento informático configurados para realizar estas operaciones.

Funciones opcionales: algunas reclamaciones incluyen funciones opcionales, como ajustar los recuentos según un valor umbral, calcular la proporción utilizando recuentos modificados y considerar las selecciones de resultados de búsqueda del usuario como parte de la asociación con un sitio en particular.

La patente subraya la importancia de la participación y la interacción del usuario como factores para determinar la calidad de un sitio. Por lo tanto, las estrategias de SEO deben evolucionar para priorizar no solo la optimización del contenido y las palabras clave, sino también el diseño de la experiencia del usuario (UX), la usabilidad del sitio y las métricas de participación, como las tasas de clics (CTR), el tiempo en el sitio y las tasas de rebote.

Para mejorar el nivel de calidad de un sitio, el contenido debe ser muy relevante para las consultas de los usuarios. Esto significa crear contenido que aborde directamente las necesidades y preguntas del público objetivo, en lugar de centrarse únicamente en la densidad de palabras clave o los factores tradicionales de SEO en la página. Es más probable que el contenido atractivo y de alta calidad atraiga consultas dirigidas específicamente al sitio, así como interacciones de los usuarios que indiquen relevancia y valor para los motores de búsqueda.

Una estructura de sitio bien organizada y una navegación intuitiva pueden mejorar la participación del usuario al facilitar que los visitantes encuentren la información que necesitan. Esto puede generar una mayor satisfacción del usuario, visitas de mayor duración y más interacciones con el sitio, todo lo cual puede impactar positivamente el nivel de calidad del sitio.

La patente destaca el papel del reconocimiento de marca en el comportamiento de búsqueda, ya que las consultas pueden incluir referencias a sitios o marcas específicas. Por lo tanto, las estrategias de SEO también deberían centrarse en generar conciencia y lealtad hacia la marca, animando a los usuarios a incluir nombres de marcas en sus consultas de búsqueda o navegar directamente al sitio a través de motores de búsqueda.

Dado que el puntaje de calidad del sitio tiene en cuenta las interacciones de los usuarios que reflejan el interés en sitios específicos, las estrategias de SEO también deben considerar la intención del usuario y las experiencias de búsqueda personalizadas. Adaptar el contenido para satisfacer las diversas intenciones detrás de las consultas de búsqueda (informativas, de navegación, transaccionales) puede mejorar la participación del usuario y contribuir a una mayor puntuación de calidad del sitio.

La naturaleza dinámica del puntaje de calidad del sitio significa que el SEO es un proceso continuo de monitoreo, análisis y ajuste. Los sitios web deben buscar continuamente comentarios a través de análisis, encuestas de usuarios y métricas de rendimiento para identificar áreas de mejora y adaptar sus estrategias de SEO en consecuencia.

ID de patente: US9244972B1

Países publicados para: Estados Unidos

Fecha de última publicación: 26 de enero de 2016

Fecha de vencimiento: 30 de noviembre de 2033

Inventores: Lakshmi N. Chakrapani, April R. Lehman, Neil C. Fernandes

La patente identifica un tipo específico de consulta, denominada «consultas híbridas», que combinan características de consultas informativas y de navegación. Las consultas informativas son aquellas en las que el usuario busca información sobre un tema, mientras que las consultas de navegación tienen como objetivo encontrar un sitio web o una página específica. Un enfoque importante es identificar recursos de navegación para temas específicos basados ​​en consultas de usuarios anteriores. Esto implica analizar consultas registradas para determinar a qué recursos navegan los usuarios cuando buscan información sobre temas particulares.

Creación de mapas

El proceso comienza con el análisis de los registros de consultas para identificar consultas híbridas. Estas consultas contienen una palabra clave de tema (que identifica un tema específico de interés para el usuario) y una palabra clave de navegación (que apunta a un recurso de navegación específico, como un sitio web o una página web).

Se crea un primer mapeo asociando recursos de navegación únicos identificados en las consultas híbridas con grupos de temas. Cada asociación en este mapeo vincula un recurso de navegación con uno o más temas identificados en las consultas híbridas que también mencionan ese recurso. Básicamente, este paso identifica qué recursos son relevantes para qué temas en función del comportamiento del usuario.

Luego, el proceso implica generalizar los temas asociados con cada recurso de navegación para incluir temas adicionales que no estaban presentes originalmente en el grupo. Esto significa ampliar el alcance de los temas con los que está asociado un recurso de navegación en particular, en función de las similitudes o relaciones con los temas ya identificados. Las asociaciones se amplían para incluir estos temas adicionales, ampliando así la relevancia de cada recurso de navegación.

Luego, el primer mapeo se invierte para crear un segundo mapeo. Este segundo mapeo asocia temas con grupos de recursos de navegación, esencialmente invirtiendo la perspectiva del primer mapeo. Ahora, para cada tema, hay una lista de recursos de navegación que son relevantes para ese tema.

Utilización del mapeo

El segundo mapeo se utiliza para calificar los resultados de búsqueda de candidatos para nuevas consultas de búsqueda. Esto implica evaluar la relevancia de los recursos de navegación para el tema de la consulta y utilizar las asociaciones y sus puntuaciones para clasificar los resultados de la búsqueda. El objetivo es priorizar los recursos de navegación que sean más relevantes y útiles para la consulta del usuario.

Las asignaciones permiten al motor de búsqueda ajustar la clasificación de los resultados de búsqueda en función de las asociaciones establecidas entre temas y recursos de navegación. Los recursos con una mayor relevancia para el tema consultado, según lo determinado por las asignaciones, pueden tener una clasificación más alta en los resultados de búsqueda, haciéndolos más visibles para el usuario.

Al aprovechar estas asignaciones, el motor de búsqueda puede hacer coincidir con mayor precisión las consultas de los usuarios con los recursos de navegación más relevantes. Esto no sólo mejora la experiencia del usuario al reducir la necesidad de realizar múltiples intentos de búsqueda para encontrar la información deseada, sino que también ayuda a dirigir el tráfico a los sitios web que sean más relevantes para las necesidades del usuario.

Calcular puntuaciones de asociación

El proceso comienza filtrando asociaciones iniciales entre temas y recursos de navegación según criterios de precisión. Estos criterios pueden incluir factores como la proporción de clics que recibe un recurso de navegación de consultas híbridas relacionadas con un tema específico, el número de sesiones de búsqueda que muestran una transición de una consulta informativa a una consulta de navegación para el recurso y el número mínimo de clics o interacciones necesarias para que un recurso se considere relevante para un tema.

Después del filtrado, se crea una asignación inicial de tema a recurso. Este mapeo incluye asociaciones entre temas únicos y grupos de recursos de navegación, donde cada recurso está vinculado a un tema según las asociaciones filtradas.

Este mapeo inicial luego se invierte para formar la base de la puntuación, similar al primer proceso de mapeo descrito anteriormente. Esta inversión asocia temas con recursos de navegación, preparando el escenario para calcular puntuaciones de asociación.

Uso de puntuaciones de asociación para calificar los resultados de búsqueda

Para cada recurso de navegación asociado con un tema, el sistema calcula una puntuación de asociación. Esta puntuación refleja la relevancia e importancia del recurso para el tema, en función de varios factores como:

Las puntuaciones de asociación calculadas se utilizan luego para calificar los resultados de búsqueda de candidatos para nuevas consultas. Esto implica ajustar la puntuación de relevancia de los recursos de navegación en función de sus puntuaciones de asociación, lo que potencialmente mejora su clasificación en los resultados de búsqueda cuando se consideran muy relevantes para el tema consultado.

El sistema de puntuación mejorado permite una clasificación de los resultados de búsqueda más dinámica y sensible al contexto. Los recursos de navegación con puntuaciones altas de asociación para un tema consultado tienen una clasificación más alta, lo que los hace más visibles para los usuarios. Esta priorización se basa en la premisa de que los recursos frecuentemente asociados con un tema a través de interacciones de usuarios probablemente sean de mayor calidad o relevancia.

Mapeos verticales

El proceso implica categorizar cada tema único identificado en las asignaciones de tema a recurso en una o más verticales específicas. Las verticales son categorías amplias que representan áreas de interés o industrias, como salud, finanzas, tecnología, etc. Esta categorización ayuda a organizar los temas y sus recursos asociados en grupos más manejables y relevantes.

Una vez que los temas se clasifican en verticales, la patente describe la creación de asignaciones verticales a recursos. Estas asignaciones asocian cada vertical con un grupo de recursos de navegación que son relevantes para los temas dentro de esa vertical. Es una forma de decir: “Para el sector de salud, estos son los recursos clave que son más relevantes según las consultas e interacciones de los usuarios.

Las asignaciones de vertical a recursos se utilizan luego para calificar los resultados de búsqueda de candidatos para consultas que caen en una de las verticales categorizadas. Esto significa que si la consulta de un usuario se identifica como perteneciente al sector de salud, el motor de búsqueda puede priorizar los recursos asignados al sector de salud, lo que potencialmente mejora la relevancia de los resultados de la búsqueda.

Asignaciones de autor

Más allá de categorizar los temas en verticales, la patente también explora la idea de vincular los temas con los autores. Esto implica procesar registros de consultas para identificar consultas que incluyen términos relacionados con temas y autores específicos. Para cada autor, el sistema identifica los recursos en Internet sobre los cuales el autor ha reclamado la autoría.

Si los resultados de búsqueda que apuntan a recursos creados por una persona específica reciben una cantidad significativa de clics, se crea una asociación de tema a autor. Esto vincula el tema directamente con el autor, lo que sugiere que el autor es una fuente relevante y autorizada de información sobre ese tema.

Luego, la asignación de tema a autor se utiliza para calificar los resultados de búsqueda para consultas relacionadas con los temas. Los recursos escritos por los autores asociados pueden recibir una puntuación de relevancia más alta, lo que refleja su autoridad y experiencia en el tema. Esto puede generar una mayor visibilidad en los resultados de búsqueda para consultas relacionadas con el área de especialización del autor.

Las estrategias de SEO deberán centrarse más en establecer la autoridad y relevancia del tema. Esto significa crear contenido que no solo cubra un tema de manera integral, sino que también se alinee estrechamente con la intención del usuario y los patrones de consulta. Los sitios web deben aspirar a convertirse en recursos de navegación reconocidos para temas específicos dentro de su industria o nicho.

El ID de la patente es US10235423B2. La patente se emitió oficialmente el 19 de marzo de 2019. Los inventores enumerados son Hongda Shen, David Francois Huynh, Grace Chung, Chen Zhou, Yanlai Huang y Guanghua Li, todos asociados con Google LLC, Mountain View, CA, EE. UU. Se publica para EE.UU. y la OMPI. Esto significa que es más probable que se utilice en la práctica.

Para mí, esta es la patente básica para la implementación algorítmica de las calificaciones EEAT.

La patente aborda el desafío de clasificar eficazmente los resultados de búsqueda de una manera que sea relevante y valiosa para el usuario. Reconoce las limitaciones de los métodos existentes para distinguir adecuadamente entre los matices de diferentes tipos de entidades y sus correspondientes métricas en los resultados de búsqueda.

La patente describe métodos, sistemas y medios legibles por computadora para clasificar los resultados de la búsqueda mediante la determinación de varias métricas basadas en los resultados de la búsqueda. En particular, enfatiza la ponderación de estas métricas según el tipo de entidad incluida en la búsqueda, lo que sugiere un enfoque matizado para la clasificación de los resultados de la búsqueda.

El documento detalla un método sofisticado para clasificar los resultados de búsqueda según:

Las reivindicaciones de la patente se centran en los procesos específicos para determinar las diversas métricas (métrica de entidad relacionada, métrica de tipo notable, métrica de contribución, métrica de premio), el método de cálculo de ponderaciones específicas del dominio y el mecanismo de puntuación general que sustenta la clasificación. de los resultados de la búsqueda.

Estas métricas se combinan con ponderaciones específicas del dominio para determinar una puntuación integral, que luego se utiliza para clasificar los resultados de la búsqueda. El enfoque del sistema para definir y aplicar estas métricas enfatiza la importancia del análisis tanto cuantitativo como cualitativo de las entidades y sus relaciones dentro del contexto de búsqueda.

En conclusión, las métricas detalladas de las entidades y su aplicación en la clasificación de los resultados de búsqueda requieren un enfoque holístico y matizado del SEO. Este enfoque debe priorizar el reconocimiento de entidades, la calidad y relevancia del contenido, los datos estructurados y las validaciones externas, todo ello adaptado a las demandas específicas del dominio en cuestión.

Esta patente de Google se publicó por primera vez en mayo de 2017. La patente se centra en mejorar los resultados de los motores de búsqueda incorporando resultados de búsqueda autorizados. Esto se logra identificando recursos en sitios autorizados relevantes para la consulta de un usuario e integrándolos en los resultados de búsqueda.

Si los usuarios refinan con frecuencia una consulta para incluir una palabra clave específica y luego navegan a un sitio en particular, este sitio podría agregarse a la asignación para esa palabra clave.

Si las puntuaciones son generalmente bajas o no alcanzan un cierto umbral, se genera la necesidad de resultados de búsqueda autorizados.

Enfatiza la importancia no solo de optimizar las palabras clave y la relevancia del contenido, sino también de establecer autoridad en nichos específicos. Los sitios reconocidos como autorizados para ciertas palabras clave o temas tienen más probabilidades de aparecer en los resultados de búsqueda, especialmente cuando los resultados estándar no cumplen con los umbrales de calidad. Esto subraya la necesidad de contenido confiable y de alta calidad y el uso estratégico de palabras clave que se alineen con la experiencia y la autoridad del sitio.

Esta patente me parece la base del concepto EEAT.

Google renunció a esta patente de Google en 2017 en la última versión y el estado es activo. La patente describe cómo se puede generar una puntuación de clasificación para documentos vinculados en función de la proximidad a sitios de semillas seleccionados manualmente. En este caso se pesan individualmente los propios lugares de siembra.

Las propias páginas semilla son de alta calidad o las fuentes tienen una gran credibilidad. Puede leer lo siguiente sobre estas páginas en la patente:

En una realización de la presente invención, las semillas 102 son páginas de alta calidad especialmente seleccionadas que proporcionan una buena conectividad web con otras páginas que no son semillas. Más específicamente, para garantizar que se pueda acceder fácilmente a otras páginas de alta calidad desde las semillas 102 , las semillas en las semillas 102 deben ser confiables, diversas para cubrir una amplia gama de campos de interés público, así como estar bien conectadas con otras páginas (es decir, , teniendo una gran cantidad de enlaces salientes). Por ejemplo, Google Directory y The New York Times son buenas semillas que poseen dichas propiedades. Normalmente se supone que estas semillas también están «más cerca» de otras páginas de alta calidad en la web. Además, las semillas con una gran cantidad de enlaces salientes útiles facilitan la identificación de otras páginas útiles y de alta calidad, actuando así como «centros» en la web.