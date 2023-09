ChatGPT de OpenAI amplía su acceso a la información actual para usuarios de Plus y Enterprise

El ‘chatbot’ de inteligencia artificial ChatGPT de OpenAI ahora puede acceder a fuentes actualizadas gracias a Bing de Microsoft

ChatGPT, el famoso ‘chatbot’ de inteligencia artificial generativa desarrollado por OpenAI, ha dado un salto significativo en su capacidad para brindar información actualizada a los usuarios. Anteriormente limitado a los resultados de Internet anteriores a septiembre de 2021, ChatGPT ahora tiene acceso a la información más reciente gracias a su colaboración con Bing de Microsoft.

La noticia fue confirmada por OpenAI en su perfil oficial en la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter), donde anunciaron la expansión del acceso de ChatGPT a fuentes autorizadas y actualizadas. Esta mejora permitirá a los usuarios obtener información más precisa y actualizada de una variedad de temas.

Hasta ahora, una de las limitaciones de ChatGPT era su incapacidad para acceder a información posterior a septiembre de 2021, lo que a menudo dejaba a los usuarios con respuestas parciales o desactualizadas. Sin embargo, esta restricción ha quedado en el pasado gracias a la colaboración con Bing de Microsoft, que proporcionará acceso a una amplia gama de fuentes de información actualizada.

Con esta nueva capacidad, ChatGPT podrá «navegar» la Internet actual y ofrecer información completa y enlaces directos a fuentes confiables y actualizadas. Los usuarios de las versiones Plus y Enterprise de ChatGPT ya pueden disfrutar de esta mejora y acceder a información más relevante y actualizada en tiempo real.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB

— OpenAI (@OpenAI) September 27, 2023