Nuevos juegos de octubre de Prime Gaming: Ghostwire: Tokyo, Grunnd, contenido para Dead by Daylight, Diablo IV y mucho más.

¡Bienvenidos a la actualización de contenido de Prime Gaming de octubre! Prime Gaming es una ventaja de la suscripción a Amazon Prime, que permite a los miembros ahorrar dinero todos los días con ofertas, entregas gratuitas, descuentos en recetas y entretenimiento de calidad.

La oferta de juegos gratis con Prime de octubre incluye varios títulos, entre ellos Ghostwire: Tokyo , GRUNND , The Coma 2: Vicious Sisters – Deluxe Edition , Monster Prom 2: Monster Camp , The Textorcist y más.

, , , , y más. Reclama contenido in-game para PUBG Mobile , League of Legends , Pokémon GO , Overwatch 2 y otros.

, , , y otros. Para ver un resumen de las ofertas de contenido de octubre para los miembros de Prime Gaming, asegúrate de ver el último reel aquí.

Los miembros de Amazon Prime pueden reclamar estas ofertas por tiempo limitado en gaming.amazon.com. Para obtener información sobre la alineación de este mes, así como las últimas y mejores noticias de Prime Gaming, visita primegaming.blog y echa un vistazo a la publicación del blog de este mes aquí.

Prepara un caldero de juegos gratis y espeluznantes contenidos in-game con las ofertas de Halloween de Prime Gaming

Este mes de octubre, los duendes y demonios pueden echar mano del bol de caramelos de Prime Gaming y hacerse con estos espeluznantes juegos, entre los que se incluyen Ghostwire: Tokyo, Grunnd, The Coma 2: Vicious Sisters – Deluxe Edition, Monster Prom 2: Monster Camp, The Textorcist y Super Adventure Hand.

Tanto si estás cazando monstruos como atrapando fantasmas en Halloween, Prime Gaming cubrirá tus espaldas. Los miembros de Amazon Prime también pueden descubrir un aquelarre de skins de Halloween, monedas in-game y más para tus títulos favoritos, incluyendo Asphalt 9: Legends, Call of Duty: Warzone and Modern Warfare 2, Dead by Daylight, Diablo IV, Roblox, Pokémon GO, World of Warcraft, VALORANT y mucho más.

Para una visión general de las ofertas de contenido de Halloween de Prime Gaming de este mes de octubre, asegúrate de ver el reel de Halloween aquí.

Regresa a Night City con contenido del juego para Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Para celebrar el lanzamiento de la esperada expansión de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, nos complace dar el pistoletazo de salida a una serie de contenidos para los miembros Prime Gaming. Disponible ahora mismo, los miembros pueden reclamar la Chesapeake Smart SMG. Tendremos aún más contenido de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty para los miembros en los próximos meses, ¡así que estad atentos a Prime Gaming para estar al día! Además, asegúrate de sintonizar Crown en Twitch este sábado 30 de septiembre a las 22:00 (hora peninsular) para un evento muy especial de «Cyberpunk 2077: LORE’, ¡no querrás perdértelo!

Prime Gaming lanza contenidos para League of Legends en octubre

A partir de este mes, los miembros de Amazon Prime pueden reclamar nuevo contenido en League of Legends y demostrar sus habilidades en esta arena de batalla definitiva 5v5. Los jugadores deben combinar la estrategia de equipo con la maestría en solitario y elegir su rol, perfeccionar su build y abrirse camino por el mapa para destruir el Nexo enemigo.

Del 4 de octubre al 2 de noviembre, los miembros de Amazon Prime pueden reclamar el Emote Experimentación.

A partir del 18 de octubre, los miembros de Amazon Prime pueden reclamar el Prime Gaming Bundle, que incluye los siguientes artículos:

1 aspecto misterioso permanente

1 campeón permanente

1 30 días de incremento de XP

350 Riot Points

1 aspecto misterioso de guardián

2 Series 1 Eternal Shards

200 esencias naranjas

Octubre 2023 – Juegos gratis con Prime

Prime Gaming ofrece varios títulos gratuitos durante todo el mes de octubre, ¡el primero de ellos disponible a partir del 5 de octubre! La oferta de este mes incluye Ghostwire: Tokyo, que lleva a los jugadores a una ciudad sin vida mientras que Monster Prom 2: Monster Camp anima a los jugadores a encontrar el amor de sus vidas monstruosas. Vuelve cada jueves para reclamar tus Juegos Gratis con Prime en gaming.amazon.com.

5 de octubre Grunnd [Amazon Games App] – Adéntrate en un reino de pesadilla ambientado en Halloween, donde los jugadores deberán recorrer siniestros entornos, desentrañar espeluznantes rompecabezas y enfrentarse a terroríficas criaturas.

– Adéntrate en un reino de pesadilla ambientado en Halloween, donde los jugadores deberán recorrer siniestros entornos, desentrañar espeluznantes rompecabezas y enfrentarse a terroríficas criaturas. 5 de octubre Ghostwire: Tokyo [Epic Games Store] – Después de que fuerzas sobrenaturales mortales hayan hecho desaparecer a la población de Tokio en un instante, tendrás que enfrentarte a lo desconocido. Utiliza un arsenal de habilidades elementales contra los espíritus que merodean por las calles para desentrañar la oscura verdad que se esconde tras la desaparición de la población de Tokio.

– Después de que fuerzas sobrenaturales mortales hayan hecho desaparecer a la población de Tokio en un instante, tendrás que enfrentarte a lo desconocido. Utiliza un arsenal de habilidades elementales contra los espíritus que merodean por las calles para desentrañar la oscura verdad que se esconde tras la desaparición de la población de Tokio. 12 de octubre The Coma 2: Vicious Sisters – Deluxe Edition [GOG Code] – Navega por una escuela abandonada repleta de espíritus vengativos y criaturas grotescas mientras los jugadores deben enfrentarse a estos horripilantes horrores y desenterrar los oscuros secretos de la escuela.

– Navega por una escuela abandonada repleta de espíritus vengativos y criaturas grotescas mientras los jugadores deben enfrentarse a estos horripilantes horrores y desenterrar los oscuros secretos de la escuela. 12 de octubre Monster Prom 2: Monster Camp [GOG Code] – Sumérgete en este alocado simulador de citas con temática de Halloween, ambientado en un espeluznante campamento, mientras los jugadores se adentran en un mundo de romances monstruosos, humor y escalofriante diversión.

– Sumérgete en este alocado simulador de citas con temática de Halloween, ambientado en un espeluznante campamento, mientras los jugadores se adentran en un mundo de romances monstruosos, humor y escalofriante diversión. 19 de octubre The Textorcist [GOG Code] – Adéntrate en un mundo inspirado en Halloween mientras los jugadores asumen el papel de un exorcista profesional utilizando una mezcla de habilidades de mecanografía y horror sobrenatural, se enfrentan a fuerzas demoníacas y desentrañan una espeluznante narrativa en esta apasionante y única experiencia de juego de vista aérea.

– Adéntrate en un mundo inspirado en Halloween mientras los jugadores asumen el papel de un exorcista profesional utilizando una mezcla de habilidades de mecanografía y horror sobrenatural, se enfrentan a fuerzas demoníacas y desentrañan una espeluznante narrativa en esta apasionante y única experiencia de juego de vista aérea. 19 de octubre Golden Light [Epic Games Store] – Este juego indie ofrece una experiencia cautivadora y escalofriante en la que los jugadores se ven transportados a un mundo espeluznante y surrealista en el que se embarcan en un viaje lleno de misterios inquietantes y encuentros extraños.

– Este juego indie ofrece una experiencia cautivadora y escalofriante en la que los jugadores se ven transportados a un mundo espeluznante y surrealista en el que se embarcan en un viaje lleno de misterios inquietantes y encuentros extraños. 26 de octubre Super Adventure Hand [Amazon Games App] – Atraídos por un mundo caprichosamente inquietante y armados con una mano mágica, los jugadores se embarcan en un viaje cautivador a través de rompecabezas hechizantes y paisajes encantadores.

Calendario de octubre 2023

Los miembros de Amazon Prime podrán disfrutar de aún más contenido durante todo el mes de octubre, incluidos nuevos botines y contenidos para Dead Island 2, PUBG: BATTLEGROUNDS, World of Tanks, World of Warcraft y mucho más. No dejes de consultar el catálogo completo en gaming.amazon.com.

2 de octubre Dead Island 2 – ‘From Dusk’ Jacob: Plaid Perfect Skin

3 de octubre Asphalt 9: Legends – Halloween Pack

4 de octubre Dead by Daylight – 400K Bloodpoints

4 de octubre Fall Guys – Cat Bear Bundle

4 de octubre League of Legends – Experimentation Emote

5 de octubre Ghostwire: Tokyo [Epic Games Store] 5 de octubre GRUNND [Amazon Games App] 5 de octubre Teamfight Tactics – 120 Treasure Tokens

5 de octubre Warframe – Necramech Iridos Skin

9 de octubre PUBG Mobile – Lion Champion

9 de octubre Time Princess – Chummy Affinity Pack

10 de octubre Guild Wars 2 – Pirate Cosmetic Bundle

10 de octubre Roblox – Contenido por confirmar

10 de octubre RuneScape – Umbrand Vagabond Knight

11 de octubre My Pet Hooligan – Skateboard Skin

11 de octubre Star Trek: Timelines – Premium Crew Package

12 de octubre Diablo IV – Contenido por confirmar

12 de octubre Monster Prom 2: Monster Camp [GOG Code] 12 de octubre PUBG: BATTLEGROUNDS – Chicken Dinner Booster Pack

12 de octubre The Coma 2: Vicious Sisters – Deluxe Edition [GOG Code] 16 de octubre Pokémon GO – Contenido por confirmar

17 de octubre League of Legends: Wild Rift – Random Champion Pose Chest

17 de octubre Shadow Fight 3 – 1 Unique Fighting Style and 1 Segmentary Sword

18 de octubre Hearthstone – 3 Standard Card Pack

18 de octubre League of Legends – Prime Gaming Capsule

18 de octubre World of Tanks – North Pole Explorer

19 de octubre Golden Light [Epic Games Store] 19 de octubre Legends of Runeterra – Rare Prismatic Chest and Epic Wildcard

19 de octubre Overwatch 2 – 5 Tier Skips

19 de octubre The Textorcist [GOG Code] 23 de octubre RAID: Shadow Legends – Epic Shadowkin Champion, Burangiri

23 de octubre Time Princess – Luxuriance Diamond Pack

24 de octubre Paladins – Full Moon Viktor: Viktor Skin

24 de octubre SMITE – Chiron Skin

24 de octubre World of Warcraft – Contenido por confirmar

26 de octubre Call of Duty: Mobile – Contenido por confirmar

26 de octubre Call of Duty: Warzone and Modern Warfare 2 – Contenido por confirmar

26 de octubre Super Adventure Hand [Amazon Games App]

Para conocer las últimas novedades sobre contenidos, ofertas y sorteos, visita primegaming.blog

