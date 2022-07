Descubre la historia de ABBA Voyage Como uno de los grupos más exitosos de la historia del pop y la mayor representación musical de Suecia, el regreso de ABBA a los escenarios con ABBA Voyage, un concierto como ningún otro, ha sido un gran momento para millones de fans.

Esta vuelta ha asombrado a la crítica, ha deleitado al público y ha introducido a nuevas generaciones de fans en la música de Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid. En el ABBA Arena de Londres, las superestrellas mundiales cobran vida digitalmente, reimaginadas como estrellas del pop del siglo XXI, junto a una banda de diez músicos en directo. La experiencia difumina los límites entre lo físico y lo digital, dando vida a la magia de ABBA con lo último en tecnología de captura de movimiento.

Ahora, y en exclusiva para la comunidad global de TikTok, ABBA mostrará todos los secretos que hay detrás del espectáculo en un especial de 45 minutos. Este momento exclusivo de TikTok LIVE llevará a la comunidad a un viaje en el que descubrirán cómo el director Baillie Walsh y los productores Svana Gisla y Ludvig Andersson dieron vida a este innovador concierto ABBA Voyage, hasta su noche de estreno. Con la participación del cuarteto, los fans se adentrarán entre los bastidores y descubrirán los numerosos y complejos elementos utilizados en la producción, como el escenario, y la innovadora tecnología utilizada para crear las versiones digitales de ABBA, o la banda en directo, la coreografía, el vestuario y la iluminación.

Este contenido sin precedentes permite acceder al funcionamiento del espectáculo y a la experiencia de ABBA’s Voyage, culminando con imágenes del esperado estreno en la alfombra roja, que abrirá un concierto como ningún otro, y que ha tardado 40 años en producirse.

Descubre el directo el miércoles 6 de julio a las 18:00 en la cuenta de TikTok de ABBA

La banda es uno de los grupos más queridos de todos los tiempos desde su icónica victoria en Eurovisión en 1974. Además, el año pasado deleitaron a la comunidad de TikTok uniéndose a la plataforma. Con uno de los catálogos más conocidos de la historia del pop, no es de extrañar que hayan provocado varios momentos virales. Canciones icónicas como «Slipping Through my Fingers» y «Angeleyes» se han utilizado en creaciones de vídeo de todo el mundo. Gimme Gimme Gimme! (A man after midnight) ha dado lugar a más de 400.000 creaciones con el hashtag #ABBA, que ha alcanzado más de 3.600 millones de visualizaciones.

ABBA se ha reinventado y se ha incorporado de nuevo a las tendencias, compartiendo sus viajes nostálgicos, los secretos musicales que hay detrás de sus canciones e incluso imágenes de sus zapatos favoritos de los últimos 50 años.

¡Será un momento ABBA que no querrás perderte!

Sintoniza el LIVE el 6 de julio a las 18:00 y echa un vistazo a ABBA en su cuenta de TikTok junto a la cuenta oficial de ABBA Voyage y el contenido del hashtag #ABBA creador por los fans.