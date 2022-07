Próximamente en Xbox Game Pass: Last Call BBS, Escape Academy, My Friend Peppa Pig y muchos más

Hoy desvelamos los nuevos juegos que llegarán próximamente al catálogo de Xbox Game Pass para consola, PC Game Pass y Xbox Cloud Gaming, incluidos Last Call BBS, Matchpoint: Tennis Championships, Escape Academy y PowerWash Simulator, que estarán disponibles desde el día 1 de su lanzamiento.

Last Call BBS – 5 de julio: PC

Yakuza 0 – 5 de julio: consola, PC y nube

Yakuza Kiwami – 5 de julio: consola, PC y nube

Yakuza Kiwami 2 – 5 de julio: consola, PC y nube

DJMax Respect V – 7 de julio: consola, PC y nube

Matchpoint: Tennis Championships – 7 de julio: consola, PC y nube

Road 96 – 7 de julio: consola, PC y nube

Escape Academy – 14 de julio: consola y PC

My Friend Peppa Pig – 14 de julio: consola, PC y nube

Overwhelm – 14 de julio: PC

PAW Patrol The Move: Adventure City Calls – 14 de julio: consola, PC y nube

PowerWash Simulator – 14 de julio: consola, PC y nube

Last Call BBS (PC)

Disponible el primer día con PC Game Pass: Arranca tu Z5 ​​Powerlance y accede a Last Call BBS , ¡el último juego de Zachtronics! The Barkeep’s cargó su computadora retro con un conjunto completo de juegos de rompecabezas para que los descargues y juegues. No hay necesidad de preocuparse por la protección contra copias, todos están completamente descifrados y listos para disfrutar.

Yakuza 0 (nube, consola y PC)

El brillo, el glamour y la decadencia desenfrenada de los años 80 están de vuelta en Yakuza 0 . Juega como Kazuma Kiryu, un yakuza de bajo rango, que se ve atrapado en un mundo de problemas cuando un simple cobro de deudas sale mal. Luego, póngase los zapatos de punta plateada de Goro Majima y explore su vida «normal» como propietario de un club de cabaret.

Yakuza Kiwami (nube, consola y PC)

1995, Kamurocho. Kazuma Kiryu, el Dragón de Dojima, asume la responsabilidad por el asesinato de un jefe criminal para proteger a su hermano jurado, Akira Nishikiyama, y ​​a su amiga de la infancia, Yumi. Experimenta la historia que dio inicio a la legendaria serie Yakuza, con todo el drama, la acción y los divertidísimos minijuegos que esperas.

Yakuza Kiwami 2 (nube, consola y PC)

Un asesinato amenaza con estallar una guerra total entre el Clan Tojo y la Alianza Omi. Kazuma Kiryu, el Dragón de Dojima, debe viajar a Sotenbori, Osaka, para negociar la paz entre los clanes rivales, pero Ryuji Goda, el Dragón de Kansai, no se detendrá ante nada para conseguir su guerra.

Próximamente, en breve, pronto

DJMax Respect V (nube, consola y PC) – 7 de julio

DJMax Respect V es la última entrega de los creadores de la aclamada franquicia de juegos de ritmo DJMax. ¡Experimente pistas de artistas populares como Marshmello, Porter Robinson y Yukika, videos musicales Full HD exclusivos, multijugador en línea, nuevos modos de juego y más!

Matchpoint: Tennis Championships (nube, consola y PC) – 7 de julio

Disponible el primer día con Game Pass: Matchpoint: Tennis Championships es una versión moderna del tenis, que presenta una experiencia real en la cancha respaldada por un modo de carrera profunda y un sistema de rivalidad único. El juego pone un fuerte énfasis en el realismo táctico, el posicionamiento y la puntería, lo que permite al jugador mover a su superestrella exactamente de la manera correcta para aprovechar al máximo sus tiros.

Road 96 (nube, consola y PC): 7 de julio

En este arriesgado viaje por carretera a la frontera, conocerás a personajes increíbles y descubrirás sus historias y secretos entrelazados en una aventura en constante evolución. Pero cada milla abre una elección que hacer. Tus decisiones cambiarán tu aventura, cambiarán a las personas que conozcas, tal vez incluso cambien el mundo.

Escape Academy (Consola y PC) – 14 de julio

Disponible el primer día con Game Pass: Acabas de llegar a Escape Academy, una escuela donde los estudiantes prometedores se entrenan para convertirse en los escapistas definitivos. Juega en más de una docena de salas magistralmente hechas a mano, diseñadas por expertos experimentados en el campo de las salas de escape de la vida real.

My Friend Peppa Pig (nube, consola y PC) – 14 de julio

¡Comienza una aventura llena de diversión con Peppa Pig! Crea tu personaje, toca el timbre y entra al programa de televisión. Peppa sugiere actividades dondequiera que vayas, desde el Museo hasta Potato City. Ayuda a encontrar las gafas de Papá Pig, sigue los senderos del bosque, chapotea en los charcos de barro y mucho más. ¡Cada tiempo de juego es diferente!

Overwhelm (PC) – 14 de julio

Te superan en número, tienes poca munición y la paranoia te invade. Overwhelm es un juego de plataformas del mundo del terror y la acción donde los enemigos obtienen potenciadores y tú no. Explora las opresivas cavernas de la colmena, guiado solo por un mapa escaso. A medida que derrotas a cada uno de los cinco jefes únicos, sus habilidades se distribuyen a los enemigos del mundo con dificultad creciente.

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (nube, consola y PC) – 14 de julio

¡Una gran ciudad significa una aventura más grande! Cuando Ryder y la Patrulla Canina se enteran de que el alcalde Humdinger se ha apoderado de una bulliciosa metrópolis, deben entrar en acción para salvar a Adventure City de sus intrigas egoístas. ¡Los cachorros necesitan que te unas al equipo PAWsome!

PowerWash Simulator (nube, consola y PC): 14 de julio

Disponible el primer día con Game Pass: Libere la presión con PowerWash Simulator y elimine sus preocupaciones con los relajantes sonidos del agua a alta presión. Encienda su hidrolavadora y elimine cada mota de suciedad y mugre que pueda encontrar. Déjese llevar por la simple satisfacción de lavar a presión hasta obtener un acabado reluciente.

En caso que te lo hayas perdido

House Flipper (nube, consola y PC): disponible ahora

¡Aquí es donde la imaginación del diseño de interiores se encuentra con los juegos! Busque sus mejores ideas de decoración, mobiliario y combinación de colores. Como flipper profesional, se encontrará con toneladas de oportunidades de cambio de imagen, clientes con requisitos sublimes y un puñado de herramientas adecuadas para cada trabajo. Obtenga más información aquí .

DLC/Actualizaciones de juegos

Marvel’s Avengers presenta a Jane Foster como The Mighty Thor: disponible ahora

Jane Foster se une a la lista de Marvel’s Avengers como Mighty Thor en una actualización gratuita. Ella posee toda la fuerza y ​​el poder de un Dios del Trueno, pero con toques humanos propios. Esta actualización se suma a un juego que ya está repleto de contenido, incluida una campaña de historia en expansión para un solo jugador, diez héroes jugables y acción multijugador sin fin para hasta cuatro jugadores. Obtenga más información aquí .

Beneficios definitivos de Xbox Game Pass

Fall Guys : Robo Rabbit Costume – Disponible ahora

Lucha contra extraños obstáculos, empuja a competidores rebeldes y supera las inflexibles leyes de la física mientras tropiezas hacia la grandeza. Ábrete camino hacia la Corona como Robo Rabbit, ¡el adorable conejito androide!

FIFA 22 : Paquete Supercharge: disponible ahora

Impulse su Ultimate Team con el paquete Supercharge, que incluye 10 jugadores con una calificación de 80 o superior y una opción de uno de los cuatro jugadores cedidos del Equipo de la temporada con una calificación de 95 o superior durante cinco juegos para ayudarlo a dominar en el ¡tono!

MLB The Show 22 : Paquete de verano – 12 de julio

¡Celebra el verano en el estadio de béisbol! El paquete de verano MLB The Show 22 está aquí, con un paquete de elección de atleta Diamond Cover, un paquete Diamond Ballplayer y cinco paquetes The Show. ¡Son 29 artículos en total!

Halo Infinite : Paquete Pass Tense Rocket Warthog – 13 de julio ¡

Personaliza tu arsenal de la Temporada 2: Lobos Solitarios con el exclusivo revestimiento para vehículos “Pass Tense” Rocket Warthog, cuatro potenciadores de 2XP y cuatro intercambios de desafíos!

Century: Age of Ashes – Paquete de dragones de Krød Slaglands – 14 de julio ¡Libera a

los dragones para la temporada 1! Reclama tu dragón Krød Slaglands, Armor, Player Icon y XP Booster.

Salida el 15 de julio

Los siguientes juegos saldrán pronto de la biblioteca de Game Pass, así que asegúrate de volver y atar los cabos sueltos antes de que se vayan. Por supuesto, ¡también tienes la opción de ahorrar hasta un 20% en tu compra para quedártelos!

Atomicrops (nube, consola y PC)

Carrion (nube, consola y PC)

Children of Morta (nube, consola y PC)

Cris Tales (nube, consola y PC)

Lethal League Blaze (nube, consola y PC)

