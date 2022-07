NACON Connect el 7 de julio

NACON te invita a ver el programa y el teaser de NACON Connect, que tendrá lugar el 7 de julio en sus canales oficiales, 2 anfitriones presentarán el pre-show a las 7 de la tarde, en el que se compartirán primero algunas noticias. Tras el espectáculo, la conferencia mostrará muchos de nuestros proyectos. En total, se mostrarán 17 juegos, entre ellos algunos muy esperados como Steelrising, The Lord of the Rings: GollumTM, y Test Drive Unlimited Solar Crown, sin olvidar los nuevos productos de nuestra gama de accesorios para juegos. Nuestros presentadores volverán después del programa para debatir con la comunidad sobre las novedades que acabamos de compartir.

Id a Twitch, YouTube y Twitter para seguir el evento!

Ved el teaser trailer de NACON Connect a través del siguiente enlace: