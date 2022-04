ADmefy contará con un stand propio en la XXVI Edición del Salón Expofranquicia22 de Madrid, del 5 al 7 de mayo

ADmefy contempla revolucionar este sector emergente defendiendo su modelo de negocio basado en la geolocalización, en la alta capilaridad y que permite que todo tipo de anunciantes puedan competir en idénticas condiciones de forma directa gracias a esta plataforma. “Somos innovación y la primera red de canales TV virtuales y de digital signage abierta en el mundo que geolocaliza y conecta a las marcas posibilitando unas relaciones de comunicación o de publicidad que no han existido nunca antes”, apuntan sus impulsores.

Los días 5, 6 y 7 de mayo ADmefy invitará a los asistentes y público a Expofranquicia22 a conocer la nueva gestión del digital signage, destinada a posicionar a cualquier marca en el mapa del mundo ADmefy, crear sus propios canales de televisión compartir sus contenidos desde cualquier pantalla conectada a la red: hoteles, espacios de ocio, tiendas, empresas o todo tipo de superficies, digiriéndose de forma directa a su público real. “Vamos a demostrar que hemos creado una herramienta pionera en ámbito internacional para gestionar como nunca el digital signage con contenidos propios y que, permite, además, monetizar con el digital signage de terceros”, han avanzado desde ADmefy. “Esta plataforma ha venido para quedarse y para revolucionar el sector online dando paso a los anuncios en pantallas que están llamados a sustituir a las vallas tradicionales y poco eficientes por su alto coste y ubicación estática”, subrayan. “Somos la solución all in one para la oferta digital de todo tipo de negocios porque el mundo hoy es de las pantallas y porque este cambio de paradigma permite generar un impacto global de cada marca y de su contenido, sin gastar grandes sumas, y con la posibilidad de obtener ingresos”, aseguran.

Sobre ADmefy

ADMefy nació en Ibiza en 2019 como una plataforma destinada a crear todo tipo de contenidos, a emitir en streaming y a traspasar fronteras monetizando cada acción y yendo más allá con la incorporación de esta área de negocio. En la actualidad permite registrar las pantallas con las que cuentan las empresas en su propio mapa, geolocalizándolas, y dotándolas de la potestad de escoger si quiere recibir contenido de terceros, seleccionar el mismo y establecer sus tarifas publicitarias, además de contar con su propio canal de televisión para la difusión de contenido propio a través de su propia red de pantallas.

La creación de canales de TV de marcas y la publicación al instante de contenido en las mismas permite que esos vídeos, anuncios o programas se lancen a escala mundial en una red de distribución con geolocalización precisa. “En esos canales de TV se puede subir en todo momento contenido propio y de terceros de una forma muy sencilla y práctica: vídeos, anuncios, emisiones en streaming de eventos, promociones, mensajes… que se pueden compartir directamente con clientes reales o potenciales, incorporándolos a la página web y dándoles una nueva dimensión hasta ahora no vista a en Internet y en Redes Sociales”, apuntan.

Otra de las características más destacadas de ADmefy es que permite la monetización de dichos contenidos desde el principio, con transacciones directas y transparentes entre anunciante y receptor, permitiendo gestionar publicidad de terceros, sin intermediarios ni sobrecostes. “Por cada transacción aceptada, el propietario de esa pantalla recibe hasta un 70% de la tarifa que ha establecido, quedando el resto para la sostenibilidad de la plataforma, y convirtiéndolas en el metro cuadrado más rentable del establecimiento”, concluyen.

ADmefy es una empresa 100% ibicenca con alma internacional que ha comenzado su singladura en la isla, cuna del ocio y del sector hotelero, donde cuenta ya con un destacado número de pantallas digitales en funcionamiento.

La solución ALL IN ONE para la oferta digital

ADmefy se presenta en Expofranquicias22 como una plataforma robusta y completa, testeada a todos los niveles durante tres años, que cuenta con el aval y con la colaboración de un gran número de empresas (de digital signage,productoras de audiovisuales, generadores de contenido, controladores de sistemas, instaladoras, empresas de comunicación, agencias de publicidad...) para ofrecer un servicio all in one sin precedentes.

Sobre Expofranquicias

Este encuentro multisectorial, pionero y líder en el sector internacional, celebra del 5 al 7 de mayo su 26 edición acogiendo las últimas novedades y oportunidades en franquicias y toda la información sobre cánones, royalties, características del local a franquiciar, financiación y asesoramiento.

Un encuentro en el que se darán cita más de 15.000 participantes y 500 empresas de más de 20 sectores de las que un 17,5 por ciento son internacionales.