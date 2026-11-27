Examinamos en profundidad el Synology DS225+ de 4 TB, un servidor NAS compacto de dos bahías que da el salto a la conectividad 2.5GbE. Descubre cómo su procesador Intel de cuatro núcleos y la solidez de su sitema operativo DSM 7.4 transforman la gestión de datos y la privacidad. Decir adiós a las suscripciones mensuales de almacenamiento ya es posible sin renunciar a la máxima velocidad.
Analizamos el nuevo Synology DS225+, el centro de datos doméstico y profesional dotado de transcodificación 4K, protección Btrfs y un rendimiento impecable.Velocidades de transferencia superiores a 280 MB/s, copias de seguridad automatizadas y tu propia biblioteca multimedia inteligente. Te contamos todo lo que ofrece el servidor NAS Synology DS225+ junto a una configuración de 4 TB en nuestra review detallada. Puedes comprarlo en Amazon
Os dejamos el análisis en profundidad del Synology DS225+: la democratización del almacenamiento inteligente y la alta velocidad para el hogar y la pyme.
Ambos comparten exactamente el mismo procesador (Intel Celeron J4125 con gráficos Intel UHD 600 y QuickSync), por lo que su rendimiento con Plex y transcodificación de video es prácticamente idéntico
El Synology DS225+ duplica la velocidad de transferencia por cable al contar con el puerto de 2.5 Gbps (alcanzando cerca de 200 MB/s en condiciones óptimas), frente a los ~100 MB/s del DS224+. Para aprovecharlo, necesitas que tu router o switch también sea compatible con 2.5 GbE
Análisis y unboxing NAS Synology DS225+
El packaged de Synology en color cartón una foto y las características cumple en la protección del dispositivo y a nivel informativo.
El salto cualitativo hacia la conectividad y la soberanía digital
En un contexto tecnológico marcado por la creciente preocupación sobre la privacidad de los datos, los costes recurrentes de las suscripciones en la nube pública y la necesidad imperiosa de gestionar volúmenes masivos de información multimedia e industrial, la nube privada se ha consolidado como la alternativa más sólida y rentable. Dentro de este escenario, el ecosistema de almacenamiento conectado a red (NAS, por sus siglas en inglés) experimenta una evolución acelerada donde el rendimiento local y la versatilidad del software marcan la diferencia.
El Synology DiskStation DS225+ se posiciona como una respuesta rotundamente eficaz frente a las exigencias operativas de profesionales independientes, pequeñas empresas y entusiastas de la tecnología. Diseñado bajo un formato compacto de dos bahías, este servidor no solo actualiza la conectividad de red incorporando un puerto 2.5GbE, sino que potencia de forma integral el ecosistema informático personal y corporativo cuando se combina con almacenamiento optimizado de 4 TB de capacidad. En la prueba hemos usado el almacenamiento de Synology HAT3300-4t y este disco cumple con creces en velocidad y en durabilidad
A través de una integración impecable entre un hardware pulido al detalle y el célebre sistema operativo DiskStation Manager (DSM 7.4), este equipo demuestra que la soberanía de los datos no exige arquitecturas complejas ni desembolsos inalcanzables. A continuación, desgranamos en profundidad todos los aspectos clave que convierten a este dispositivo en uno de los centros de gestión digital más equilibrados y potentes del mercado actual.
Arquitectura de hardware y rendimiento del procesador
El corazón neurálgico del Synology DS225+ alberga una arquitectura pensada para mantener una tasa de transferencia estable, realizar operaciones multitarea sin fisuras y responder con agilidad ante peticiones simultáneas de múltiples usuarios.
Características SYNOLOGY DISKSTATION DS225+
Procesador: Intel Celeron J4125 (4 núcleos / 4 hilos a 2.0-2.7 GHz)
Memoria RAM: 2 GB DDR4 (Ampliable hasta 6 GB mediante ranura SODIMM)
Red: 1 puerto 2.5GbE RJ-45 + 1 puerto 1GbE RJ-45 (Con Link Aggregation)
Almacenamiento inicial: Disco Duro SATA de 4 TB (Soporta Btrfs/EXT4)
Puertos de expansión: 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) con botón USB Copy
| Sistema Operativo: DiskStation Manager (DSM 7.1 / DSM 7.2)
Un motor gráfico y de cómputo optimizado
El servidor incorpora el procesador Intel Celeron J4125, un chip de cuatro núcleos y cuatro hilos con una frecuencia base de 2,0 GHz capaz de alcanzar los 2,7 GHz en modo turbo. Esta CPU de 64 bits marca una diferencia sustancial respecto a las alternativas basadas en arquitecturas ARM, ya que incluye instrucciones avanzadas e integración de gráficos integrados Intel UHD Graphics.
El impacto de este procesador en el día a día esecto:
Transcodificación de vídeo por hardware: Gracias a la presencia del motor gráfico integrado, el equipo puede realizar transcodificación al vuelo en resoluciones 4K H.265 y H.264, convirtiendo archivos pesados a formatos compatibles con cualquier smartphone, Smart TV o tablet sin saturar la CPU.
- Aceleración de encriptación: La presencia del motor de cifrado por hardware AES-NI garantiza que las carpetas cifradas mantengan velocidades de lectura y escritura prácticamente idénticas a las de los volúmenes sin cifrar, asegurando la privacidad de la información crítica sin degradar la experiencia de usuario.
- Respuestas inmediatas en indexación: Los procesos intensivos, como el reconocimiento facial en fotos, la generación de miniaturas o la búsqueda de texto dentro de documentos, se ejecutan en segundo plano con una soltura inédita en la gama de entrada y media.
Gestión de memoria RAM y eficiencia energética
La gestión de la memoria es uno de los apartados mejor equilibrados en el Synology DS225+. De fábrica, el dispositivo integra 2 GB de memoria RAM DDR4, una cifra adecuada para ejecutar las tareas esenciales de almacenamiento, copias de seguridad continuas y sincronización de archivos Pero es amliable conb un slor SODIMM de 4 Gb. Si vas a usar Docker sería interesante esa ampliación.
Escalabilidad adaptada a las necesidades de la pyme
Para aquellos entornos donde se prevé un uso intensivo de aplicaciones como Docker (Container Manager), virtualización ligera o el uso concurrente de docenas de usuarios en la suite Synology Drive, el dispositivo incluye una ranura de expansión de memoria. Esto permite añadir un módulo SODIMM adicional de 4 GB DDR4, alcanzando una capacidad total oficial de 6 GB de RAM. Si vas a usar Docker recomendamos ampliar la memoria.
Esta ampliación amplifica de manera exponencial las capacidades del NAS:
- Caché del sistema de archivos: Un mayor volumen de RAM permite que DSM reserve más espacio para la caché de datos de acceso frecuente, lo que acelera de manera drástica el rendimiento de lectura aleatoria.
- Ejecución simultánea de servicios: Es posible mantener activos sin congestión servidores web, sistemas de bases de datos MariaDB, gestores de descargas, servidores de correo y herramientas de vigilancia IP.
Eficiencia y consumo reducido
A pesar de su potencia, el DS225+ destaca por un perfil energético extraordinariamente ajustado. Con un consumo de apenas 16,98 vatios en acceso pleno y aproximadamente 6,08 vatios en modo de hibernación del disco duro, el impacto en la factura eléctrica es insignificante, lo que permite su funcionamiento ininterrumpido 24/7/365. Además, su ventilador silencioso de 92 mm mantiene las temperaturas bajo control emitiendo tan solo 19,6 dB(A) de ruido en modo silencioso, haciéndolo imperceptible en cualquier oficina o salón.
La experiencia con un disco duro de 4 TB de capacidad
Incluir o configurar una unidad de almacenamiento de 4 TB de capacidad SATA de clase NAS (como las series Synology Plus HAT3300 (el que hemos usado para la prueba) o Western Digital Red / Seagate IronWolf) representa el punto dulce entre capacidad utilizable, coste por gigabyte y durabilidad operativa.
Yo lo tengo distribución para copias de seguridad de PCs/Mac (1.5 TB) Lo más importante para para el móvil tener copia para fototeca y archivo multimedias 4K (1.5 TB)
Documentos, Nube Privada y Proyectos de programación (0.8 TB)
Reservado Sistema DSM y Snapshots (0.2 TB)
¿Qué significan 4 TB en el uso cotidiano real?
Para poner en perspectiva el volumen de información que puede albergar una unidad de 4 TB, se pueden considerar las siguientes equivalencias de almacenamiento práctico:
- Fotografía profesional: Más de 800.000 imágenes en formato JPEG en alta resolución o en torno a 100.000 archivos RAW de cámara réflex o mirrorless.
Vídeo en ultra alta definición: Más de 100 horas de grabación de vídeo en 4K UHD codificado a alta tasa de bits o más de 1.000 películas en resolución Full HD 1080p.
- Documentación corporativa: Millones de documentos de texto, hojas de cálculo, PDFs y presentaciones, con un historial completo de versiones de cambios.
- Seguridad y videovigilancia: Semanas continuas de grabación ininterrumpida para múltiples cámaras IP de seguridad en alta definición mediante Surveillance Station. En un futuro artículo probaremos esa funcionalidad
Flexibilidad de expansión futura
Aunque se inicie la configuración con un disco duro de 4 TB, el diseño de dos bahías del DS225+ otorga una flexibilidad total para el futuro:
Protección de datos mediante RAID 1 / Synology Hybrid RAID (SHR): Se puede añadir un segundo disco de 4 TB para duplicar en tiempo real toda la información. Si una de las unidades mecánicas sufre una avería, el sistema continúa funcionando sin pérdida de datos ni interrupción del servicio.
Ampliación de volumen: Si se opta por configurar las unidades como volúmenes independientes o mediante RAID 0, el espacio útil disponible escala hasta los 8 TB, permitiendo una adaptación progresiva conforme crezcan las necesidades digitales.
Conectividad avanzada y velocidad de red con el puerto 2.5GbE
Uno de los avances más esperados y celebrados en la renovación de esta serie es la inclusión de la conectividad de alta velocidad de 2.5 Gigabit Ethernet (2.5GbE). La anterior versiño del DS224 tenia solo 1GBE por lo que se incrementa en un 140% la transferencia. Algo importante en pequeñas empresas.
Rompiendo el cuello de botella del gigabit
Durante más de una década, los servidores NAS domésticos estuvieron limitados por la interfaz de 1GbE, la cual imponía un tope teórico de velocidad de lectura y escritura cercano a los 112 MB/s. En la era de los archivos de vídeo voluminosos, las imágenes de disco y las copias de seguridad masivas, esta cifra resultaba insuficiente.
El Synology DS225+ integra una configuración de puerto doble:
- 1 puerto 2.5GbE RJ-45.
- 1 puerto 1GbE RJ-45.
Gracias al puerto 2.5GbE, las tasas de transferencia secuencial se elevan por encima de los 280 MB/s de lectura y más de 210 MB/s de escritura (aprovechando al máximo el ancho de banda del disco o una configuración optimizada). Esto permite:
Edición de vídeoecta en el NAS: Es posible editar proyectos de vídeo en resolución 4Kectamente desde el servidor sin necesidad de copiar primero los archivos pesados al almacenamiento local del ordenador portátil o de sobremesa.
- Copias de seguridad ultrarrápidas: Los procesos de copia de seguridad del sistema completo reducen su tiempo de ejecución a menos de la mitad respecto a redes tradicionales.
- Agregación de enlaces (Link Aggregation / Failover): Al combinar ambos puertos de red, se pueden configurar entornos con tolerancia a fallos ante la caída de un cable de red o equilibrar la carga de tráfico cuando decenas de dispositivos acceden simultáneamente al servidor.
El alma del NAS: la revolución del sistema operativo DSM 7.4
Aunque el apartado físico impresiona por su solidez y eficiencia, el elemento diferenciador que sitúa a Synology varios peldaños por encima de cualquier competidor es su sistema operativo: DiskStation Manager (DSM). La versión DSM 7.4 transforma un hardware de almacenamiento en una supercomputadora personal intuitiva, segura y ridículamente versátil. Tenemos alguna aplicaciones super útiles
Synology Drive –> Sustituto de Google Drive / Dropbox Ahorraremos en suscripciones mensuales de almacenamiento
Synology Photos –> Galería inteligente con IA local Super util para tener organizada mi desatre de biblioteca de imágenes de mis hijos.
Active Backup –> Copias de seguridad profesionales
Surveillance St. –> Centro de videovigilancia IP para nuestro hogar y empresa|
Container Manager –> Despliegue de Docker en segundos. Indispensable para programadores como yo . Tienes en segundos servidores para probar mis desarrollos internamente.
Sistema de archivos Btrfs: la máxima garantía para tus datos
DSM implementa de manera nativa el sistema de archivos Btrfs, una tecnología de almacenamiento empresarial diseñada para prevenir la corrupción de datos que funcia de maravilla:
- Autocuración de datos: Btrfs genera sumas de comprobación (checksums) tanto para las carpetas del sistema como para los metadatos. Si el sistema detecta que un sector del disco duro se ha degradado o corrompido, utiliza automáticamente los datos de paridad para reparar el archivo de fondo de manera transparente.
- Tecnología de Snapshots (Instantáneas): Permite tomar fotografías del estado del almacenamiento en segundos consumiendo un espacio insignificante. Si el sistema sufre un ataque de ransomware o se borra accidentalmente una carpeta de trabajo, es posible revertir el estado de todos los archivos al segundo exacto anterior al incidente.
Las aplicaciones fundamentales de DSM 7.4 que transforman tu flujo de trabajo
A través del centro de paquetes integrado en DSM, los usuarios pueden instalar con un solo clic una colección de aplicaciones de nivel profesional completamente gratuitas y sin costes de licencia recurrente.
1. Synology Drive: tu propia nube privada sin cuotas mensuales
Synology Drive es la alternativa definitiva a plataformas en la nube como Google Drive, OneDrive o Dropbox.
- Permite sincronizar carpetas en tiempo real entre ordenadores Windows, macOS, Linux y dispositivos móviles iOS y Android.
- Ofrece la función de Sincronización bajo demanda, que muestra todos los archivos en el explorador local sin ocupar espacio en el disco duro del portátil hasta que se hace clic para abrirlos.
- Incluye la suite Synology Office, que permite editar de forma colaborativa y simultánea documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones entre varios usuariosectamente desde el navegador web.
2. Synology Photos: la gestión inteligente de la biblioteca multimedia
Frente a los cambios de políticas de almacenamiento en la nube, Synology Photos ofrece la solución idónea para centralizar todas las fotografías y vídeos familiares o profesionales.
- Liberación de espacio en smartphones: La aplicación móvil realiza una copia de seguridad automática de las fotos tomadas con el teléfono en cuanto detecta una red Wi-Fi o en segundo plano.
- Reconocimiento facial y categorización por IA: La CPU Intel Celeron analiza localmente las fotografías para agruparlas por personas, ubicaciones geográficas, fechas y conceptos sin enviar un solo dato a servidores de terceros, preservando la privacidad absoluta.
- Álbumes compartidos seguros: Permite crear enlaces de acceso para familiares o clientes con contraseñas, fecha de caducidad y permisos restringidos de descarga.
3. Active Backup Suite: la tranquilidad absoluta en entornos corporativos
Para pymes y entornos profesionales, la suite Active Backup for Business representa un ahorro de costes colosal.
- Permite realizar copias de seguridad de imágenes completas de ordenadores Windows, servidores físicos, máquinas virtuales (VMware y Hyper-V) y cuentas de Microsoft 365 / Google Workspace.
- Incorpora desduplicación global de datos, lo que significa que si diez ordenadores tienen el mismo sistema operativo o los mismos archivos de programa, el NAS solo almacena una copia, optimizando al máximo los 4 TB de capacidad.
4. Surveillance Station: un centro de seguridad profesional
El DS225+ se transforma en un registrador de vídeo en red (NVR) de alta gama.
Permite conectar y gestionar hasta 25 cámaras IP de los principales fabricantes del mercado.
- Incluye 2 licencias gratuitas de cámara de por vida.
- Visualización en tiempo real, analítica de detección de movimiento, alertas al teléfono móvil y reproducción instantánea de grabaciones.
5. Container Manager (Docker): versatilidad sin límites
Para los entusiastas de la tecnología y administradores de sistemas, Container Manager abre las puertas a miles de aplicaciones de código abierto. Es posible desplegar en cuestión de minutos gestores de marcadores, servidores de automatización domótica como Home Assistant, servidores multimedia como Plex o Jellyfin, gestores de bases de datos y entornos de desarrollo completos.
Comparativa estratégica: ¿por qué destaca en su segmento?
Para comprender plenamente el valor del Synology DS225+, es preciso evaluar sus especificaciones frente a modelos de generaciones anteriores y opciones del mercado.
|Característica / Especificación
|Synology DS225+
|Synology DS224+ (Generación anterior)
|Servidor Cloud Público (Suscripción)
|Procesador
|Intel Celeron J4125 (4 núcleos, hasta 2.7 GHz)
|Intel Celeron J4125 (4 núcleos, hasta 2.7 GHz)
|N/D (Servidor ajeno)
|Conectividad Ethernet
|2.5GbE + 1GbE (Hasta 280 MB/s)
|2x 1GbE (Máximo ~112 MB/s por puerto)
|Limitado por la conexión a Internet
|Memoria RAM
|2 GB DDR4 (Ampliable a 6 GB)
|2 GB DDR4 (Ampliable a 6 GB)
|N/D
|Almacenamiento base
|Según configuración
|Según configuración
|Cuotas mensuales recurrentes
|Sistema de Archivos
|Btrfs con Autocuración y Snapshots
|Btrfs con Autocuración y Snapshots
|Propietario / No controlable
|Privacidad de los datos
|100% Local / Soberanía Total
|100% Local / Soberanía Total
|Expuesto a escaneo de terceros
|Coste a largo plazo
|Pago único de hardware (Sin cuotas)
|Pago único de hardware (Sin cuotas)
|Pago eterno con incrementos anuales
La incorporación del puerto 2.5GbE en el DS225+ resuelve la única limitación relevante de las versiones previas, garantizando que la transferencia de datos entre el equipo local y el NAS alcance velocidades equiparables a un disco duro interno.
Casos de uso prácticos: transformando la productividad diaria
Creadores de contenido y fotógrafos
Un creador de contenido que graba vídeo en 4K necesita descargar tarjetas de memoria de forma rápida y editar sin demoras. Con el DS225+ y la velocidad del puerto 2.5GbE, se transfieren proyectos de 50 GB en poco más de tres minutos. Además, el disco de 4 TB permite archivar proyectos finalizados y tener los activos inmediatamente accesibles desde cualquier lugar del mundo.
Oficinas técnicas y despachos profesionales
Para abogados, arquitectos, consultores o contables, perder datos no es una opción. La combinación de Synology Drive y Snapshot Replication ofrece una protección completa frente a fallos de disco o secuestros de datos por virus. Además, el cumplimiento normativo en materia de protección de datos (como el RGPD europeo) resulta sumamente sencillo al mantener toda la información de los clientes bajo control local en las propias instalaciones.
El hogar conectado y la preservación familiar
En el plano personal, el servidor unifica la vida digital de toda la familia. Cada miembro dispone de una cuenta privada e independiente con su propio espacio de almacenamiento, mientras que las carpetas compartidas permiten disfrutar de películas en alta definición mediante streaming hacia la televisión del salón sin sufrir interrupciones ni caídas de calidad.
Conclusión: una inversión sobresaliente en tranquilidad y rendimiento
El Synology DS225+ equipado con 4 TB de almacenamiento no es un simple conjunto de discos duros conectados a la red; representa una plataforma integral de gestión de la información, seguridad digital y automatización de procesos.
La inteligente elección del procesador Intel Celeron J4125, sumada al salto de rendimiento que supone la red 2.5GbE y la inigualable potencia de DSM 7.4, convierten a este equipo en la opción más sólida y recomendada de su categoría. Ya sea para liberar la dependencia de la nube pública, proteger los activos digitales de una empresa o disfrutar de un ecosistema multimedia de máximo nivel, este servidor entrega una experiencia fluida, robusta y preparada para durar muchos años. Puedes comprarlo en Amazon
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Se puede ampliar la capacidad de almacenamiento de 4 TB en el futuro?
Sí, completamente. Si se inicia con un único disco duro de 4 TB) (mi recomendación, se puede añadir una segunda unidad en la otra bahía libre para configurar un sistema de espejo (RAID 1 / SHR). Si con el tiempo necesita más espacio, puede reemplazar progresivamente las unidades por discos de mayor capacidad (como 8 TB, 12 TB o más) sin necesidad de formatear ni perder la configuración existente. Dado el precio actual de los discos es una buena opción.
¿Es necesario tener conocimientos avanzados de informática para configurar el NAS?
No. El asistente de instalación de Synology DSM guía al usuario paso a paso de manera gráfica e intuitiva. Servicios como QuickConnect permiten acceder al servidor desde cualquier parte del mundo a través de Internet sin necesidad de abrir puertos manualmente en el router ni configurarecciones IP estáticas complejas.
¿Cómo aprovecho la velocidad del puerto 2.5GbE en mi red local?
Para disfrutar de las velocidades mejoradas de hasta 280 MB/s, es recomendable conectar el puerto 2.5GbE del DS225+ a un switch con puertos de 2.5 Gbps oectamente a un router que disponga de conectividad multigigabit. Asimismo, el ordenador desde el que se transfieren los datos debe contar con un puerto Ethernet de 2.5GbE o un adaptador de USB a Ethernet de 2.5G.
¿Puedo utilizar el Synology DS225+ para ver películas fuera de casa?
Sí, absolutamente. Mediante aplicaciones nativas como Video Station o instalaciones de terceros como Plex Media Server o Jellyfin, el equipo transcodifica y transmite sus archivos de vídeo a smartphones, tablets o portátiles de forma remota, adaptando la calidad de emisión al ancho de banda de la conexión móvil disponible.
¿Es seguro mantener mis copias de seguridad frente a virus y ransomware?
El DS225+ es uno de los sistemas más seguros del mercado. Gracias al sistema de archivos Btrfs, el NAS soporta la creación de instantáneas (snapshots) de almacenamiento de lectura única. Incluso si un ordenador infectado por un ransomware cifra sus unidades de red compartidas, es posible restaurar todas las carpetas del NAS a su estado impecable previo al ataque en cuestión de segundos.