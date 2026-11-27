Análisis en profundidad del Synology DS225+: la democratización del almacenamiento inteligente y la alta velocidad para el hogar y la pyme

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Examinamos en profundidad el Synology DS225+ de 4 TB, un servidor NAS compacto de dos bahías que da el salto a la conectividad 2.5GbE. Descubre cómo su procesador Intel de cuatro núcleos y la solidez de su sitema operativo DSM 7.4 transforman la gestión de datos y la privacidad. Decir adiós a las suscripciones mensuales de almacenamiento ya es posible sin renunciar a la máxima velocidad.

Analizamos el nuevo Synology DS225+, el centro de datos doméstico y profesional dotado de transcodificación 4K, protección Btrfs y un rendimiento impecable.Velocidades de transferencia superiores a 280 MB/s, copias de seguridad automatizadas y tu propia biblioteca multimedia inteligente. Te contamos todo lo que ofrece el servidor NAS Synology DS225+ junto a una configuración de 4 TB en nuestra review detallada. Puedes comprarlo en Amazon

Os dejamos el análisis en profundidad del Synology DS225+: la democratización del almacenamiento inteligente y la alta velocidad para el hogar y la pyme.

Ambos comparten exactamente el mismo procesador (Intel Celeron J4125 con gráficos Intel UHD 600 y QuickSync), por lo que su rendimiento con Plex y transcodificación de video es prácticamente idéntico

El Synology DS225+ duplica la velocidad de transferencia por cable al contar con el puerto de 2.5 Gbps (alcanzando cerca de 200 MB/s en condiciones óptimas), frente a los ~100 MB/s del DS224+. Para aprovecharlo, necesitas que tu router o switch también sea compatible con 2.5 GbE

Análisis y unboxing NAS Synology DS225+

El packaged de Synology en color cartón una foto y las características cumple en la protección del dispositivo y a nivel informativo.

El salto cualitativo hacia la conectividad y la soberanía digital

En un contexto tecnológico marcado por la creciente preocupación sobre la privacidad de los datos, los costes recurrentes de las suscripciones en la nube pública y la necesidad imperiosa de gestionar volúmenes masivos de información multimedia e industrial, la nube privada se ha consolidado como la alternativa más sólida y rentable. Dentro de este escenario, el ecosistema de almacenamiento conectado a red (NAS, por sus siglas en inglés) experimenta una evolución acelerada donde el rendimiento local y la versatilidad del software marcan la diferencia.

El Synology DiskStation DS225+ se posiciona como una respuesta rotundamente eficaz frente a las exigencias operativas de profesionales independientes, pequeñas empresas y entusiastas de la tecnología. Diseñado bajo un formato compacto de dos bahías, este servidor no solo actualiza la conectividad de red incorporando un puerto 2.5GbE, sino que potencia de forma integral el ecosistema informático personal y corporativo cuando se combina con almacenamiento optimizado de 4 TB de capacidad. En la prueba hemos usado el almacenamiento de Synology HAT3300-4t y este disco cumple con creces en velocidad y en durabilidad

A través de una integración impecable entre un hardware pulido al detalle y el célebre sistema operativo DiskStation Manager (DSM 7.4), este equipo demuestra que la soberanía de los datos no exige arquitecturas complejas ni desembolsos inalcanzables. A continuación, desgranamos en profundidad todos los aspectos clave que convierten a este dispositivo en uno de los centros de gestión digital más equilibrados y potentes del mercado actual.

Arquitectura de hardware y rendimiento del procesador

El corazón neurálgico del Synology DS225+ alberga una arquitectura pensada para mantener una tasa de transferencia estable, realizar operaciones multitarea sin fisuras y responder con agilidad ante peticiones simultáneas de múltiples usuarios.