Anker rebaja hasta un 57 % sus gadgets estrella este Black Friday: carga magnética Qi2.2 de 25 W, sus cámaras de seguridad y auriculares con IA a precio mínimo

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Anker despliega su arsenal de Black Friday con descuentos de hasta el 57 % y una apuesta radical por el diseño y la inteligencia artificial. Anker rebaja hasta un 57 % sus gadgets estrella este Black Friday: carga magnética Qi2.2 de 25 W, sus cámaras de seguridad y auriculares con IA a precio mínimo. Aprovecha los descuentos.

Hasta el 30 de noviembre, Anker Innovations despliega una agresiva campaña de Black Friday con rebajas de hasta el 57 % en cuatro dispositivos clave que combinan diseño en colores inéditos, estándares de carga Qi2.2 de 25 W y funciones de inteligencia artificial en el oído.

Del revolucionario estándar inalámbrico Qi2.2 de 25 W a los auriculares con grabadora inteligente de notas y traducción simultánea: analizamos las cuatro joyas tecnológicas de Anker Innovations y soundcore que marcan el pulso del mercado este noviembre.

El sector de la electrónica de consumo vive una transformación silenciosa pero profunda. Durante más de una década, los accesorios de carga y el audio cotidiano estuvieron relegados a un segundo plano estético, dominados por plásticos monocromáticos en blanco o negro y especificaciones técnicas opacas para el usuario medio. Sin embargo, en plena campaña de Black Friday, Anker Innovations ha decidido romper definitivamente con esa hegemonía mediante una estrategia que combina ingeniería de vanguardia, inteligencia artificial aplicada y una paleta cromática sofisticada que abarca desde el Naranja Cosmic hasta el Rojo Burgundy.

Con promociones activas hasta el próximo 30 de noviembre, la multinacional tecnológica —que ya suma más de 200 millones de clientes en más de 180 países desde su fundación en 2011— ha puesto sobre la mesa cuatro dispositivos clave de sus divisiones Anker y soundcore. No se trata de una simple liquidación de inventario habitual en estas fechas, sino de una ofensiva comercial sobre algunos de sus lanzamientos más avanzados de la temporada, con rebajas que oscilan entre el 20 % y el 57 %.

A continuación, desgranamos en profundidad qué aporta cada uno de estos cuatro dispositivos, cuál es el contexto tecnológico que los hace relevantes frente a sus competidores directos y por qué representan una oportunidad estratégica para renovar el ecosistema digital diario antes de la campaña navideña.

El fin de la era del plástico blanco: por qué el diseño y la telemetría importan

Para entender el alcance de esta campaña, conviene observar la evolución reciente de los hábitos de consumo en España y Europa. El smartphone se ha consolidado como el centro neurálgico de la vida profesional y personal, pero su autonomía y capacidades acústicas dependen directamente de los periféricos que lo acompañan. Hasta hace poco, el usuario conectaba su teléfono a un cargador de pared sin saber realmente a qué potencia estaba recibiendo energía, si el cable limitaba la transferencia o si el exceso de temperatura estaba degradando la salud química de la batería de ion-litio a medio plazo.

Anker Innovations ha identificado esta brecha de transparencia y ha convertido la telemetría en tiempo real en una seña de identidad de su nueva generación de productos. Tanto en su cargador de pared más compacto como en su batería magnética de última hornada, la incorporación de pantallas inteligentes integradas permite al usuario auditar de un vistazo el vataje exacto, el estado de la carga y la gestión térmica sin necesidad de desbloquear el teléfono ni navegar por menús ocultos.

A esta democratización de los datos técnicos se suma un giro estético deliberado. Los accesorios tecnológicos ya no se esconden en el fondo de la mochila; forman parte de la mesa de trabajo, de la mesilla de noche y de la indumentaria diaria. Apostar por acabados como el Oro Rosa, el Azul Polar Night, el Azul Misty o el Rojo Burgundy responde a una demanda creciente de coherencia visual con los dispositivos móviles actuales, demostrando que la máxima densidad energética y la acústica de alta resolución no están reñidas con la elegancia industrial.

Anker eufy eufyCam C37, Kit de 4 cámaras inalámbricas Exteriores

Si vices en un chalet o cas de campo. Este es el kit que te debes regalar aprovechando el Back Friday. Son 4 camaras con panel solar y una base de conexión para tener todo el entorno controlado. La seguridad perimetral y el hogar conectado completan el ecosistema de Anker Innovations más allá de la carga rápida y el audio portátil, y el Anker eufy eufyCam C37 (Kit de 4 cámaras inalámbricas exteriores) encaja de lleno en esa evolución hacia dispositivos inteligentes más autónomos y precisos. Diseñado para cubrir amplios perímetros exteriores sin depender de cables de alimentación complejos, este conjunto de cuatro cámaras inalámbricas combina seguimiento inteligente y reconocimiento avanzado para distinguir con mayor criterio lo que ocurre alrededor de la vivienda o del negocio, reduciendo las falsas alarmas cotidianas y ofreciendo tranquilidad continua desde el móvil. Integrar una solución de videovigilancia exterior de eufy junto a los accesorios de energía y sonido de Anker y soundcore refuerza la idea de una casa y una rutina diaria conectadas de principio a fin, con la fiabilidad y el respaldo tecnológico del grupo. Puedes comprarlo en Amazon

Las cámaras C37 ofrece cobertura de 360° con inclinación de 90° para vigilar entradas, jardines y laterales de la vivienda con menos ángulos muertos. Además, la IA sigue automáticamente personas, vehículos y mascotas para mantener la acción centrada en todo momento. Tiene un panel solar de 3 W de forma que reciba la máxima luz solar, mientras orientas las cámaras exactamente hacia donde las necesitas.

Captura imágenes nítidas con resolución 2K, que ofrece un 77% más de píxeles que 1080p. El foco incorporado ilumina la escena para mostrar con más claridad rostros, matrículas y detalles de la ropa incluso en condiciones de poca luz.

Con la base Home mini gestiona todas las cámaras desde una app. Desbloquea el reconocimiento facial, un procesamiento de IA más rápido, el seguimiento entre cámaras y almacenamiento ampliable. Calucula lo que te puedes ahorrar con servicios de Clud donde se guardan los vídeos. Con esta base todo se queda en tu hogar y sin cuotas. Ahorra hasta 300$ en tres años y disfruta de una seguridad total sin caer en la trampa de las suscripciones.

Anker Nano Charger 45W: inteligencia térmica y pantalla giratoria en formato bolsillo

El primer pilar de esta selección es el Anker Nano Charger 45W, un adaptador de corriente que redefine lo que se le puede exigir a un cargador de pared ultracompacto. Con un precio promocional de 25,99 euros —lo que supone un descuento del 35 % sobre su tarifa habitual—, este modelo ataca directamente al corazón del segmento de carga rápida diaria. Puedes comprarlo en Amazon

Más allá de su tamaño reducido y su ligereza, diseñados para caber sin esfuerzo en cualquier bolsillo o compartimento de equipaje de mano, el elemento diferencial del Anker Nano Charger 45W reside en su pantalla inteligente giratoria. Este panel frontal informa en tiempo real sobre el progreso y el estado de la sesión de carga, permitiendo comprobar de forma inmediata si el dispositivo conectado está negociando correctamente la potencia máxima o si el sistema ha entrado en fase de mantenimiento. Gracias a su capacidad de rotación, la lectura resulta cómoda independientemente de la orientación del enchufe en la pared o en una regleta de oficina.

Sin embargo, el verdadero avance de ingeniería se esconde en su modo Care. La carga rápida convencional suele generar picos térmicos que, repetidos noche tras noche, aceleran el envejecimiento de las celdas de batería de los teléfonos inteligentes. El modo Care de Anker actúa como un guardián preventivo: regula de forma inteligente la entrega de energía y reduce la temperatura interna durante las sesiones prolongadas —como la carga nocturna—, ayudando a prolongar la vida útil de la batería del smartphone a largo plazo.

En el plano estético, el dispositivo abandona la monotonía tradicional para ofrecerse en cuatro acabados con personalidad propia: Naranja Cosmic, Azul Misty, Blanco Aurora y el sobrio Negro Stone. Por 25,99 euros, se posiciona como una de las actualizaciones más racionales y rentables para quienes buscan proteger la batería de su teléfono principal sin renunciar a los 45 W de potencia cuando el reloj apremia.

Anker MagGo Power Bank MagSafe 2 Pro: el salto al estándar Qi2.2 de 25 W y la refrigeración activa

Si el cargador de pared resuelve la ecuación en interiores, la movilidad absoluta exige soluciones inalámbricas que no penalicen la velocidad ni comprometan la integridad térmica del teléfono. Aquí es donde entra en escena el Anker MagGo Power Bank MagSafe 2 Pro, uno de los lanzamientos más ambiciosos del catálogo de la marca, que durante este Black Friday reduce su precio en un 20 % para situarse en 87,99 euros. Puedes comprarlo en Amazon

El gran titular técnico de esta batería portátil magnética para iPhone es su compatibilidad con el nuevo estándar de carga inalámbrica Qi2.2 de hasta 25 W. Hasta hace muy poco, la carga magnética sin cables estaba limitada en la práctica a 15 W, una cifra cómoda pero sensiblemente inferior a la carga por cable. La llegada del protocolo Qi2.2 eleva el listón hasta los 25 W, acercando la experiencia inalámbrica a la inmediatez del cable y reduciendo drásticamente los tiempos de espera en jornadas intensas fuera de casa.

Sostener 25 W de transferencia inductiva en un formato compacto supone un reto físico considerable debido a la disipación de calor. Para evitar el estrangulamiento térmico (thermal throttling) que ralentiza la carga en las baterías convencionales, Anker ha dotado al MagGo Power Bank MagSafe 2 Pro de un sistema de refrigeración activa, acompañado de una pantalla inteligente lateral que monitoriza los parámetros operativos al instante.

A esta arquitectura interna se suma una ergonomía pensada para la productividad y el ocio en movimiento: incorpora un soporte integrado plegable que transforma el conjunto de batería e iPhone en una estación de escritorio improvisada, ideal para realizar videollamadas, consumir contenido multimedia o consultar notificaciones mientras el terminal recupera energía. Disponible en Rojo Burgundy, Azul Polar Night, Plata Starlight y Gris Phantom, este modelo demuestra que la potencia bruta y el refinamiento industrial pueden convivir en un accesorio de bolsillo.

soundcore Liberty 5 Pro: cancelación adaptativa 4.0 y un estuche con inteligencia artificial que toma notas

En el terreno del audio personal de gama alta, la división soundcore da un golpe sobre la mesa con los soundcore Liberty 5 Pro, unos auriculares inalámbricos que pasan a costar 139,99 euros gracias a una rebaja directa del 22 %. Lejos de limitarse a mejorar la respuesta en frecuencia, Anker ha concebido este modelo como una herramienta integral de concentración y productividad asistida por inteligencia artificial. Puedes comprarlo en Amazon

El núcleo acústico de los Liberty 5 Pro descansa sobre su tecnología Adaptive ANC 4.0, un sistema de cancelación activa de ruido de cuarta generación capaz de analizar y neutralizar el entorno sonoro en tiempo real. Ya sea frente al zumbido constante de la cabina de un avión, el traqueteo del transporte público o el murmullo de una oficina abierta, los algoritmos adaptativos ajustan la curva de atenuación de forma dinámica para crear una burbuja de silencio estable sin generar la incómoda sensación de presión en el oído. Para las comunicaciones de voz, la tecnología Whisper Clear aísla la voz del usuario frente al viento y el bullicio ambiental, permitiendo mantener conversaciones nítidas incluso hablando en voz baja.

Sin embargo, el elemento que sitúa a los soundcore Liberty 5 Pro en una categoría propia frente a rivales mucho más costosos es su estuche inteligente con pantalla táctil y función AI Note-Taker. La caja de carga deja de ser un mero contenedor energético para convertirse en un centro de control autónomo que permite gestionar modos de sonido y funciones sin sacar el móvil del bolsillo, además de integrar capacidades de grabación y toma de notas impulsadas por IA, una prestación especialmente valiosa para periodistas, estudiantes y profesionales que necesitan capturar ideas o reuniones al vuelo.

Su acabado sigue la línea estética de toda la colección, comercializándose en cuatro tonos distinguidos: Oro Rosa, Azul Perla, Blanco Perla y Negro Medianoche. Con su precio rebajado a 139,99 euros, se convierten en una alternativa sumamente competitiva dentro del segmento flagship de auriculares true wireless.

soundcore P31i: traducción en tiempo real, sonido LDAC y 50 horas de batería por menos de 30 euros

La cuarta propuesta de Anker Innovations para este Black Friday es, probablemente, la que mayor impacto democratizador tiene en relación calidad-precio. Los soundcore P31i reciben un agresivo descuento del 57 %, desplomando su precio hasta los 29,99 euros. Una cifra propia de auriculares básicos de entrada, pero detrás de la cual se esconde una hoja de especificaciones sorprendentemente ambiciosa. Puedes comprarlo en Amazon

En primer lugar, los soundcore P31i rompen las barreras idiomáticas al incorporar un traductor integrado, una herramienta cada vez más demandada por viajeros y usuarios en entornos multiculturales que permite comprender conversaciones en otros idiomas directamente desde el oído. En segundo lugar, en el apartado puramente musical, ofrecen soporte para el códec de alta resolución LDAC, una característica habitualmente reservada a modelos que triplican su precio y que permite transmitir hasta tres veces más información sonora que el Bluetooth estándar para disfrutar de un audio detallado y sin pérdidas perceptibles.

La autonomía es otro de sus grandes argumentos de venta: alcanzan hasta 50 horas de reproducción total combinando los auriculares y su estuche de carga, complementadas con carga rápida para obtener horas de uso en apenas unos minutos. Todo ello en un chasis ultraligero con certificación IP55 de resistencia al polvo y al agua, lo que garantiza su fiabilidad tanto en entrenamientos deportivos bajo la lluvia como en los desplazamientos diarios. Disponibles en Rosa, Azul, Blanco y Negro, los P31i por 29,99 euros representan la puerta de entrada más accesible del mercado al audio Hi-Res con funciones inteligentes.

eufy by Anker Camara vigilancia WiFi Exterior 4G LTE CAM S330, 360°

Pero si tienes zonas que vigiar o una finca en el campo necesitaras camara con conectividad 4G. Para quienes necesitan vigilar fincas, chalés, obras o segundas residencias donde no llega el router ni existe una toma de corriente cercana, la eufy by Anker 4G LTE Cam S330 lleva la seguridad exterior al siguiente nivel de independencia. Esta cámara combina conectividad dual 4G LTE y Wi-Fi con un panel solar integrado y una batería de 9.400 mAh, lo que garantiza un funcionamiento continuo sin cables y sin depender de una red fija. Su óptica 4K Ultra HD de 8 megapíxeles con visión nocturna en color y foco de 100 lúmenes permite distinguir matrículas y rostros con nitidez tanto de día como de noche, mientras que su cabezal motorizado de 360° con seguimiento por inteligencia artificial detecta y rastrea automáticamente personas y vehículos sin dejar puntos ciegos. Puedes comprarlo en Amazon.

A esta autonomía energética y de red se suma una filosofía centrada en el control local y la ausencia de costes recurrentes: la eufy 4G LTE Cam S330 guarda las grabaciones directamente en tarjeta microSD (incluye una de 32 GB ampliable) sin obligar a contratar suscripciones mensuales en la nube. Resistente a la intemperie y compatible con Alexa y el Asistente de Google, incorpora además audio bidireccional y alarma sonora y luminosa para disuadir intrusos al instante, redondeando el catálogo de Anker Innovations con una solución todo terreno pensada para proteger cualquier espacio exterior durante todo el año.

Comparativa técnica y de precios de la campaña Black Friday de Anker

Para facilitar la elección según el perfil de uso y el presupuesto disponible antes del cierre de la campaña el 30 de noviembre, resumimos los datos clave de los cuatro dispositivos seleccionados:

Una estrategia positiva de madurez tecnológica e innovación accesible

El análisis de esta selección de Black Friday deja una lectura muy positiva sobre el momento que atraviesa Anker Innovations. En un mercado donde muchas marcas se limitan a reiterar diseños continuistas año tras año, la compañía ha sabido trasladar innovaciones de calado —como el protocolo Qi2.2 de 25 W, la refrigeración activa en baterías magnéticas, la gestión térmica certificada o los estuches con inteligencia artificial aplicada— a productos tangibles, estéticamente atractivos y con precios altamente competitivos.

La combinación de utilidad real en el día a día, transparencia informativa a través de pantallas integradas y una gama cromática fresca convierte estas ofertas vigentes hasta el 30 de noviembre en una oportunidad sobresaliente para dar el salto a la nueva generación de carga inteligente y audio personal.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Hasta cuándo están disponibles las ofertas de Black Friday de Anker y soundcore? Todas las promociones detalladas en este artículo —con descuentos de entre el 18% y el 57 %— están activas de forma oficial hasta el 30 de noviembre, sujetas a disponibilidad de inventario en cada acabado cromático.

2. ¿Qué aporta exactamente el modo Care del cargador Anker Nano Charger 45W? El modo Care optimiza la curva de entrega energética y mantiene la temperatura de funcionamiento en niveles bajos durante cargas prolongadas o nocturnas. De este modo, evita el estrés térmico excesivo en las celdas del teléfono y contribuye a frenar la degradación natural de la batería con el paso de los meses.

3. ¿Por qué es importante que la batería Anker MagGo MagSafe 2 Pro incluya el estándar Qi2.2 y refrigeración activa? El estándar Qi2.2 permite alcanzar una potencia de carga inalámbrica magnética de hasta 25 W en modelos de iPhone compatibles, superando ampliamente los 15 W tradicionales. Para sostener esa velocidad sin que el calor reduzca el rendimiento ni afecte al teléfono, la refrigeración activa disipa la temperatura de forma constante durante toda la carga.

4. ¿Qué funciones diferencian al estuche de los auriculares soundcore Liberty 5 Pro? Además de recargar los auriculares, el estuche de los soundcore Liberty 5 Pro incorpora una pantalla táctil para controlar ajustes directamente sin usar el smartphone y una herramienta de AI Note-Taker diseñada para grabar y gestionar notas mediante inteligencia artificial, complementando su sistema de cancelación Adaptive ANC 4.0 y llamadas Whisper Clear.

5. ¿Los auriculares soundcore P31i son adecuados para hacer deporte y viajar? Sí. A pesar de su precio promocional de 29,99 euros, cuentan con certificación IP55 frente al polvo y el sudor o salpicaduras de agua, un peso muy ligero, hasta 50 horas de autonomía total, sonido de alta resolución LDAC y una función de traductor integrado ideal para desplazamientos internacionales.