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Hasbro Games Junior Collection: tres clásicos de mesa en familia sin piezas perdidas ni esperas para disfrutar en tu consola

La alianza entre Hasbro y Outright Games, con distribución de Bandai Namco, traslada Monopoly Junior, Cluedo Junior y The Game of Life Junior a las consolas y el PC con una propuesta luminosa, accesible y diseñada para unir a pequeños y mayores frente al televisor. Hasbro y Outright Games reúnen Monopoly Junior, Cluedo Junior y The Game of Life Junior en una colección PEGI 3 pensada para disfrutar hasta cuatro jugadores en el salón con reglas accesibles, minijuegos ágiles y avatares desbloqueables.

La llegada de Hasbro Games™ Junior Collection al panorama del entretenimiento interactivo marca un paso muy celebrado dentro del segmento familiar y preescolar. Publicado el 6 de noviembre de 2026 fruto de la colaboración entre Hasbro y Outright Games —con respaldo de distribución como Bandai Namco en Europa—, este recopilatorio reúne en un mismo paquete digital y físico tres adaptaciones concebidas para los más jóvenes de la casa: Monopoly Junior, Cluedo Junior y The Game of Life Junior. Lejos de limitarse a trasladar mecánicas complejas o a exigir largas sesiones de lectura, el título abraza con naturalidad la sencillez, el color y el ritmo amable para ofrecer una alternativa sana, participativa y muy disfrutable en el salón.

En un mercado de videojuegos donde abundan las propuestas frenéticas, las curvas de aprendizaje abruptas o las pantallas saturadas de estímulos agresivos, Hasbro Games™ Junior Collection apuesta por un valor seguro y sumamente necesario: compartir tiempo de calidad en familia. Con una clasificación PEGI 3 y soporte para hasta cuatro jugadores en multijugador local —además de la posibilidad de completar plazas con jugadores controlados por la máquina—, el recopilatorio acierta de lleno al situar la convivencia y las risas compartidas en el centro de la experiencia.

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Un puente ideal entre el juego de mesa clásico y el ocio digital

Durante décadas, las tardes de lluvia o las reuniones familiares han girado en torno a cajas de cartón, dados que ruedan por el parqué y fichas que, tarde o temprano, terminan extraviadas debajo de un sofá. El gran mérito de Hasbro Games™ Junior Collection reside en conservar el espíritu entrañable de esas sobremesas tradicionales al tiempo que elimina sus fricciones cotidianas. No hay que desplegar tableros extensos, repartir billetes de papel ni recoger decenas de piezas diminutas cuando termina la partida. Basta con encender la consola o el ordenador, tomar el mando y sumergirse en un entorno lúdico inmediato.

Este enfoque resulta especialmente valioso para introducir a los niños en la lógica de los juegos de mesa de forma progresiva. Muchos pequeños se sienten abrumados ante las reglas extensas o las negociaciones prolongadas de las ediciones estándar para adultos. Al condensar los conceptos esenciales en dinámicas ágiles y visuales, Hasbro Games™ Junior Collection logra que los primeros contactos con la compraventa, el seguimiento de pistas o el avance por casillas sean intuitivos, estimulantes y libres de frustraciones.

«Trasladar las noches de juegos de mesa a la pantalla grande permite que toda la familia participe sin complicaciones, manteniendo el encanto de competir y reír juntos en el mismo espacio.»

Además, la transición hacia el formato digital aporta un dinamismo que enriquece la fórmula original sin traicionar su esencia. Los tableros cobran vida con edificios tridimensionales, escenarios repletos de guiños infantiles y animaciones fluidas que convierten cada partida en un espectáculo visual amable. Para los padres, abuelos o hermanos mayores que se sientan a jugar, el título ofrece una excusa perfecta para desconectar de las rutinas diarias y acompañar a los más pequeños en sus primeros pasos dentro del ocio interactivo.

Tres clásicos adaptados con inteligencia y calidez

El corazón de Hasbro Games™ Junior Collection late a través de sus tres propuestas jugables, cada una con personalidad propia y pensada para despertar distintas habilidades y emociones en los jugadores jóvenes.

Monopoly Junior: agilidad y color para los primeros pasos en la economía

La versión digital de Monopoly Junior simplifica con acierto la fórmula tradicional para que las partidas fluyan con ritmo y alegría. En lugar de alargarse durante horas con cálculos complejos o eliminaciones tempranas que dejan a algún niño fuera del juego antes de tiempo, esta adaptación mantiene el atractivo de avanzar por el tablero, reclamar espacios y administrar recursos de maneraecta. El factor suerte tiene un peso protagonista, lo que nivela el terreno y permite que cualquiera pueda dar la sorpresa en una buena tirada, generando exclamaciones y complicidad alrededor de la pantalla.

Cluedo Junior: deducción amable y misterio sin sustos

Pocas propuestas resultan tan acertadas para estimular la curiosidad infantil como Cluedo Junior. Ambientada en un universo de travesuras y pequeños enigmas —con situaciones divertidas y pistas relacionadas con manchas y pistas cotidianas como pintura, purpurina, pegamento, arena o jabón—, esta modalidad invita a los chavales a observar, relacionar datos y formular hipótesis. Uno de sus mayores aciertos es la pantalla de notas del caso, diseñada con apoyos visuales claros y marcas de tachado sencillas que ayudan a los jóvenes detectives a organizar su razonamiento. Cuando los niños comentan en voz alta qué sospechoso o qué objeto descartar, el juego se transforma en un ejercicio natural de diálogo y lógica compartida.

The Game of Life Junior: un viaje alegre por escenarios llenos de fantasía

The Game of Life Junior despliega un recorrido luminoso salpicado de paradas irresistibles para la imaginación infantil, como fábricas de chocolate, trenes de la diversión, heladerías, carnavales, museos de dinosaurios o meriendas campestres. A lo largo del trayecto, los jugadores van sumando recuerdos y tarjetas ilustradas de los lugares visitados, en una dinámica desenfadada donde cada turno trae una pequeña sorpresa. Su tono optimista y su ritmo accesible lo convierten en una puerta de entrada magnífica para los jugadores más jóvenes o para quienes se estrenan en este tipo de experiencias interactivas.

Modalidad incluida Enfoque jugable principal Aporte destacado para los más jóvenes Ideal para Monopoly Junior Avance por casillas, gestión sencilla y emoción por el dado Primer contacto amable con reglas de tablero y turnos ágiles Partidas rápidas, animadas y llenas de giros Cluedo Junior Investigación ligera, descarte de pistas y resolución de enigmas Fomenta la deducción, la atención y la conversación en familia Momentos de misterio suave y trabajo en equipo The Game of Life Junior Recorrido colorido por escenarios temáticos y recolección de recuerdos Estimula la imaginación, la curiosidad y la participación sin estrés Primeras experiencias de juego y tardes relajadas

Minijuegos y avatares que mantienen viva la atención

Uno de los detalles más celebrados de Hasbro Games™ Junior Collection es cómo resuelve uno de los retos clásicos de los juegos de mesa digitales para niños: mantener a todos conectados y atentos incluso cuando no les toca actuar en el tablero principal. La incorporación de minijuegos vinculados al lanzamiento de dados o ruletas, en los que los participantes pueden correr, saltar o empujarse de forma simpática para influir en la tirada, inyecta energía y humor al desarrollo de la partida. Lejos de resultar tediosa, la espera se convierte en un pequeño reto compartido que provoca carcajadas en el sofá.

A ello se suma un sistema de personalización de avatares que conectaectamente con el gusto de los más pequeños por expresarse y verse reflejados en pantalla. A medida que se completan partidas y se avanza en la colección, se desbloquean atuendos, accesorios y elementos estéticos sin recurrir a compras adicionales invasivas, lo que añade un aliciente constante y limpio para volver a jugar. Ver cómo evoluciona el personaje propio —o crear combinaciones disparatadas entre hermanos— refuerza el sentido de pertenencia y convierte cada sesión en algo más personal.

Apartado audiovisual amable y diseño pensado para el hogar

Desde el punto de vista artístico, Hasbro Games™ Junior Collection acierta plenamente al construir una estética de juguete tridimensional cálida, nítida y coherente. Los colores vivos, las formas redondeadas y la expresividad de los personajes transmiten cercanía desde el primer segundo. Las animaciones se muestran fluidas y claras, facilitando que los niños identifiquen de un vistazo qué ocurre en el tablero, qué casilla han alcanzado o qué recompensa acaban de obtener.

El apartado sonoro acompaña con el mismo tino: melodías alegres, ligeras y acordes con el tono festivo de cada modalidad, respaldadas por efectos claros que refuerzan las acciones sin saturar el ambiente del salón. En un producto destinado a compartirse en familia, esa contención sonora y visual es un gran acierto, ya que permite jugar durante ratos prolongados manteniendo un clima agradable en casa.

La dimensión multijugador local hasta cuatro jugadores consolida su vocación de juego de sofá. Tanto si se reúnen cuatro personas con mandos como si dos niños juegan acompañados por oponentes controlados por la consola, el sistema se adapta con facilidad. En Cluedo Junior, además, la presencia de un adulto o un hermano mayor leyendo pistas o comentando las deducciones convierte la partida en una experiencia intergeneracional muy enriquecedora.

Impacto en el catálogo familiar y valor para las familias de hoy

El lanzamiento de Hasbro Games™ Junior Collection llega en un momento en el que las familias buscan propuestas digitales que sumen, eduquen en valores lúdicos y fomenten el encuentro presencial. No pretende competir con simuladores complejos ni con juegos de estrategia profunda para veteranos; su ambición es otra, y la cumple con solvencia: ofrecer una experiencia segura, alegre, clara y compartida para los jugadores jóvenes y su entorno.

Para los hogares con niños pequeños, disponer de tres marcas icónicas de Hasbro reunidas en un mismo título, con reglas adaptadas, estética cuidada, recompensas desbloqueables jugando y ausencia de desorden posterior, supone una propuesta de enorme utilidad práctica y emocional. Es el tipo de juego que salva una tarde gris, anima un fin de semana en familia y deja un recuerdo luminoso alrededor de la pantalla.

Preguntas frecuentes sobre Hasbro Games™ Junior Collection

¿Qué juegos incluye Hasbro Games™ Junior Collection?

La colección reúne tres adaptaciones pensadas para el público infantil y familiar: Monopoly Junior, Cluedo Junior y The Game of Life Junior, todas ellas integradas en una misma propuesta jugable.

¿A partir de qué edad es recomendable disfrutar de este título?

Cuenta con calificación PEGI 3 y está diseñado principalmente para jugadores jóvenes y familias. Los niños pequeños pueden seguir con facilidad The Game of Life Junior y Monopoly Junior, mientras que Cluedo Junior añade un toque de deducción y lectura de pistas ideal para ir creciendo o para compartir con ayuda de un adulto.

¿Cuántas personas pueden jugar al mismo tiempo en la misma pantalla?

Permite multijugador local para hasta cuatro jugadores en un mismo equipo, con la opción de que la máquina ocupe los puestos libres si no hay cuatro personas jugando en ese momento.

¿Qué aportan los minijuegos y la personalización de avatares?

Los minijuegos ligados a las tiradas de dados o ruletas dan dinamismo a los turnos y mantienen activos a todos los jugadores, mientras que la creación y mejora de avatares con desbloqueables ganados al jugar motiva a seguir probando las tres modalidades.

¿Por qué es una buena opción para las tardes en familia?

Combina la familiaridad de tres clásicos de Hasbro con reglas sencillas, un ambiente visual colorista y la comodidad de jugar en el televisor sin preparar tableros físicos ni recoger piezas al terminar.