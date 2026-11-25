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Revolución en Vice City: Rockstar reinventa los trucos clásicos en Grand Theft Auto VI con un exigente sistema de desafíos y filtros visuales inéditos. Todos los trucos y códigos de GTA 6 en PS5 y Xbox Series: cómo activarlos, requisitos y lista completa. Grand Theft Auto VI revoluciona una de las tradiciones más queridas de Rockstar Games: descubre todas las combinaciones de botones para PS5 y Xbox Series X|S, los requisitos previos para habilitarlas y los nuevos filtros visuales de Vice City.

​La nueva entrega de la franquicia de mundo abierto transforma una de sus señas de identidad más queridas: los códigos de trucos dejan de ser atajos inmediatos para convertirse en recompensas desbloqueables tras completar la campaña principal y superar retos específicos en PS5 y Xbox Series X|S.

​El lanzamiento de Grand Theft Auto VI ha supuesto un auténtico terremoto cultural y comercial en la industria del videojuego, redefiniendo los estándares técnicos y narrativos del entretenimiento interactivo contemporáneo. Sin embargo, más allá del fotorrealismo de Leonida, de la compleja dinámica criminal entre Jason y Lucía o del abrumador nivel de detalle ambiental que ha llevado a veteranos de estudios como Naughty Dog a comparar la obra con una maravilla arquitectónica, existe un elemento profundamente arraigado en el ADN de la saga que vuelve a reclamar todo el protagonismo: los códigos de trucos. Durante más de dos décadas, introducir secuencias de botones para hacer aparecer un tanque en mitad de una avenida abarrotada, conseguir munición infinita o alterar la gravedad del entorno formó parte del ritual indispensable de cualquier jugador de Rockstar Games. En esta ocasión, la compañía neoyorquina ha decidido mantener viva la llama de la anarquía controlada, aunque sometiendo estas herramientas a una profunda reinterpretación mecánica que modifica por completo cuándo y cómo pueden utilizarse.

​Lejos de ofrecer una vía libre desde el primer minuto de partida, el estudio ha diseñado un ecosistema en el que la experimentación desenfrenada exige primero dedicación y maestría. De acuerdo con la recopilación técnica publicada por medios especializados como Vandal, el sistema de claves de GTA 6 opera bajo una filosofía de progresión vinculada al rendimiento del jugador dentro del modo historia. Esta decisión representa un giro significativo respecto a entregas anteriores como Grand Theft Auto V, Grand Theft Auto IV o el mítico San Andreas, donde bastaba con marcar un número en el teléfono móvil del protagonista o ejecutar una combinación rápida en el mando para desatar el caos desde el mismísimo prólogo. Ahora, el acceso a estas ventajas actúa como un verdadero trofeo al esfuerzo, incentivando la exploración exhaustiva de cada rincón del mapa antes de abrir la puerta al descontrol absoluto.

​Un cambio de paradigma en la filosofía de Rockstar Games

​Para comprender la magnitud de esta novedad conviene echar la vista atrás y observar cómo ha evolucionado la relación entre los desarrolladores de mundo abierto y las herramientas de manipulación del juego. En los albores de la serie en tres dimensiones, allá por 2001 con Grand Theft Auto III y poco después con el recordado Vice City original de 2002, los trucos eran prácticamente una extensión natural de la experiencia sandbox. En aquella época en la que los logros y trofeos digitales aún no existían en las consolas de sobremesa, las combinaciones de botones permitían al usuario moldear la física del mundo, cambiar la apariencia del protagonista o invocar vehículos imposibles sin más barrera que conocer la secuencia adecuada en una revista impresa o en los primeros portales de internet.

​Con la llegada de la generación de alta definición y la consolidación de los sistemas de recompensas vinculados a las cuentas de PlayStation Network y Xbox Live, Rockstar Games comenzó a acotar el impacto de los códigos para proteger la integridad de los desafíos oficiales. Tanto en GTA IV como en GTA V y Red Dead Redemption 2, activar un truco implicaba la desactivación automática de los logros y trofeos durante la sesión activa, además de impedir el guardado manual o automático en determinados contextos. No obstante, el acceso seguía siendo universal desde el arranque de la aventura: cualquier usuario recién llegado a Los Santos podía marcar un teléfono y hacer aparecer un helicóptero de combate sin haber completado siquiera las primeras misiones introductorias.

​En Grand Theft Auto VI, el estudio ha dado un paso más allá al integrar los códigos dentro de la propia estructura de progresión del juego. La compañía ha buscado evitar que el uso prematuro de atajos diluya el impacto dramático de la historia protagonizada por Lucía y Jason, así como el equilibrio económico y sistémico que sostiene la experiencia en Leonida. Al exigir que el jugador complete primero la trama principal y supere retos concretos para habilitar cada clave, Rockstar convierte los trucos en un contenido post-game de alto valor, diseñado específicamente para prolongar la vida útil del título una vez que los créditos finales han rodado por la pantalla.

​Cómo funciona el nuevo sistema de activación en PS5 y Xbox Series X|S

​La arquitectura operativa de los trucos en Grand Theft Auto VI responde a tres reglas fundamentales que todo aspirante a dominar las calles de Vice City debe conocer antes de intentar introducir una sola secuencia. En primer lugar, es imprescindible haber completado la historia principal para que el juego habilite de manera oficial la sección dedicada a estas opciones dentro del menú de pausa, ubicada exactamente bajo la ruta Progreso > Trucos. Hasta que ese hito narrativo no se haya alcanzado, el sistema permanecerá bloqueado y cualquier intento de introducir combinaciones resultará infructuoso.

​En segundo lugar, conocer el código alfanumérico o direccional ya no es suficiente. Cada truco individual está ligado a un requisito o desafío especial previo que debe cumplirse dentro del mundo del juego. Es importante subrayar que estas condiciones no corresponden necesariamente a los desafíos ordinarios visibles desde el inicio, sino a metas específicas —a menudo acumulativas o de exploración— que desbloquean la capacidad de ejecutar la clave. Si un jugador introduce la combinación correcta de un código cuyo requisito aún no ha superado, el juego ignorará la orden por completo y no se producirá ningún efecto en pantalla. Por este motivo, los expertos recomiendan tomar nota de las condiciones desde el principio de la partida para ir avanzando en ellas de forma orgánica durante el desarrollo de la campaña.

​En tercer lugar, se mantienen las salvaguardas habituales de la franquicia en materia de progreso. En el preciso instante en que se activa una clave, se bloquean tanto la obtención de trofeos o logros como la posibilidad de guardar la partida. La recomendación unánime pasa por realizar siempre un guardado manual de seguridad antes de comenzar a experimentar con el arsenal, los vehículos o los modificadores climáticos, garantizando así que ningún avance legítimo se pierda tras una sesión de destrucción masiva.

​En cuanto al método físico de introducción, Rockstar Games ha unificado la mecánica tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X|S, utilizando exactamente las mismas secuencias direccionales en ambas plataformas. Para ejecutar cualquier código desbloqueado, el jugador debe seguir este procedimiento preciso:

​Sacar el teléfono móvil del personaje pulsando Arriba en la cruceta del mando.

del mando. ​Mantener pulsados simultáneamente los botones superiores L1 + R1 en el mando DualSense de PS5, o LB + RB en el mando inalámbrico de Xbox Series X|S.

en el mando DualSense de PS5, o en el mando inalámbrico de Xbox Series X|S. ​Sin soltar dichos gatillos superiores, introducir la secuencia exacta utilizando exclusivamente los botones de dirección de la cruceta (Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha).

​Cabe destacar que, aunque la lista oficial de requisitos ya se ha dado a conocer en su totalidad gracias a la estructura interna del menú de progreso, algunas combinaciones direccionales concretas continúan siendo objeto de investigación por parte de la comunidad internacional de jugadores, que trabaja a contrarreloj para descifrar las claves restantes vinculadas a los retos más exigentes.

​Trucos para el personaje: dinero rápido, blindaje y supervivencia extrema

​El primer gran bloque de modificadores de Grand Theft Auto VI afecta directamente a las capacidades físicas, el estado alterado y la cuenta bancaria de los protagonistas. A diferencia de otras entregas donde existían múltiples variantes para restaurar la salud, aquí la selección apuesta por impactos directos en la economía y en la resistencia ante las fuerzas del orden.

​ Conseguir $250.000 al instante: Permite inyectar un cuarto de millón de dólares directamente en los fondos del personaje, ideal para adquirir propiedades, personalizar automóviles de lujo o abastecerse en las tiendas de armamento sin preocuparse por el saldo. Su código es Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha y su único requisito consiste en terminar la historia principal .

Permite inyectar un cuarto de millón de dólares directamente en los fondos del personaje, ideal para adquirir propiedades, personalizar automóviles de lujo o abastecerse en las tiendas de armamento sin preocuparse por el saldo. Su código es y su único requisito consiste en . ​ Concentración ilimitada: Otorga acceso inagotable a la habilidad especial de concentración, facilitando los tiroteos de precisión y las maniobras de conducción al límite. Se activa mediante la secuencia Abajo, Arriba, Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba, Derecha tras haber completado la campaña principal .

Otorga acceso inagotable a la habilidad especial de concentración, facilitando los tiroteos de precisión y las maniobras de conducción al límite. Se activa mediante la secuencia tras haber . ​ Blindaje corporal al máximo: Equipa automáticamente al protagonista con protección balística completa. El código es Abajo, Arriba, Izquierda, Arriba, Arriba, Arriba, Arriba, Arriba, Abajo, Abajo , aunque exige haber completado previamente 100 entrenamientos en las instalaciones deportivas repartidas por el mapa.

Equipa automáticamente al protagonista con protección balística completa. El código es , aunque exige haber en las instalaciones deportivas repartidas por el mapa. ​ Aumentar el nivel de alerta: Incrementa de forma inmediata la presión policial sobre el jugador. La combinación es Izquierda, Abajo, Derecha, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba , y requiere haber perdido un nivel de búsqueda de 3 estrellas en 25 ocasiones .

Incrementa de forma inmediata la presión policial sobre el jugador. La combinación es , y requiere haber . ​ Aumentar el nivel de búsqueda en todo el mapa: Desata una persecución generalizada a escala regional, poniendo en alerta máxima a todas las agencias de seguridad de Leonida. Se introduce con Izquierda, Abajo, Derecha, Abajo, Arriba, Derecha, Arriba tras lograr evadir un nivel de búsqueda de 3 estrellas 50 veces .

Desata una persecución generalizada a escala regional, poniendo en alerta máxima a todas las agencias de seguridad de Leonida. Se introduce con tras lograr . ​Estado de borrachera: Altera la percepción visual y el equilibrio del personaje simulando una intoxicación etílica severa. Su secuencia es Arriba, Izquierda, Derecha, Arriba, Arriba, Izquierda, Derecha, Arriba, Izquierda, Derecha y se desbloquea al gastar $2.500 en alcohol dentro de los bares y clubes del juego.

​Junto a estas claves ya confirmadas, existen cuatro modificadores adicionales dentro de esta categoría cuyas combinaciones exactas permanecen pendientes de verificación final, pero cuyos requisitos oficiales ya son públicos para quienes deseen prepararlos:

​ Sin daño por caídas: Exige sobrevivir a una caída libre desde al menos 40 pies de altura en 20 ocasiones.

Exige sobrevivir a una caída libre desde al menos 40 pies de altura en 20 ocasiones. ​ Conseguir un paracaídas: Requiere completar 50 saltos en paracaídas o saltos BASE desde una altitud mínima de 300 pies.

Requiere completar 50 saltos en paracaídas o saltos BASE desde una altitud mínima de 300 pies. ​ Reparar vehículo: Demanda obtener el primer puesto en 10 carreras disputadas en los circuitos de Gellhorn Raceway , Thrillbilly Mud Club y Boone Speedway .

Demanda obtener el primer puesto en 10 carreras disputadas en los circuitos de , y . ​Nitro y combustible ilimitados: Se habilita al completar un total de 50 saltos acrobáticos a lo largo del estado.

​Arsenal desatado y combate: la física llevada al límite

​Si existe un apartado en el que Rockstar Games suele dar rienda suelta a su sentido del humor más exagerado es en el de los modificadores de combate. En GTA 6, los trucos de armas no solo resuelven la escasez de proyectiles, sino que alteran las leyes de la física para convertir cada impacto cuerpo a cuerpo, cada disparo o cada colisión automovilística en un espectáculo digno de una superproducción de acción de los años ochenta.

​ Fuerza de ataque sobrehumana: Hace que tanto los golpes cuerpo a cuerpo como los disparos proyecten violentamente por los aires a cualquier enemigo alcanzado. Su código es Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Abajo, Arriba, Abajo y está disponible en cuanto se termina la historia principal .

Hace que tanto los golpes cuerpo a cuerpo como los disparos proyecten violentamente por los aires a cualquier enemigo alcanzado. Su código es y está disponible en cuanto se . ​ Munición al máximo: Rellena por completo las reservas de todas las armas del inventario. Se ejecuta con Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Arriba, Abajo, Izquierda , exigiendo haber ganado 25 medallas de bronce o superiores en los campos de tiro .

Rellena por completo las reservas de todas las armas del inventario. Se ejecuta con , exigiendo haber ganado . ​ Munición infinita: Elimina el consumo de balas en el inventario del jugador. Su secuencia es Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Abajo, Abajo, Abajo tras obtener 25 medallas de plata o superiores en campos de tiro .

Elimina el consumo de balas en el inventario del jugador. Su secuencia es tras obtener . ​ Sin necesidad de recargar: Permite disparar de manera ininterrumpida sin pausas para cambiar de cargador. Se activa con Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Abajo, Abajo, Arriba , un premio reservado para quienes consigan 25 medallas de oro en campos de tiro .

Permite disparar de manera ininterrumpida sin pausas para cambiar de cargador. Se activa con , un premio reservado para quienes consigan . ​ Pelotas explosivas (proyectiles detonantes): Convierte la munición convencional en cargas que estallan al impactar contra cualquier superficie u objetivo. El código es Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Abajo, Arriba, Derecha y se desbloquea al golpear a 20 enemigos con daño explosivo .

Convierte la munición convencional en cargas que estallan al impactar contra cualquier superficie u objetivo. El código es y se desbloquea al . ​Potencia del vehículo: Transforma cualquier automóvil conducido por el jugador en un ariete imparable cuyas colisiones lanzan por los aires a los vehículos contrarios. Se introduce mediante Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Abajo tras eliminar a 25 enemigos utilizando un vehículo.

​Además, el catálogo de combate contempla cinco potentes incorporaciones adicionales cuyos códigos direccionales están en fase de confirmación por la comunidad, vinculadas a hitos de destrucción muy concretos:

​ Todas las armas explosivas: Requiere lanzar 100 granadas.

Requiere lanzar 100 granadas. ​ Munición incendiaria: Exige quemar a 100 enemigos mediante daño de fuego.

Exige quemar a 100 enemigos mediante daño de fuego. ​ Botellas explosivas: Se habilita tras lanzar 100 cócteles molotov.

Se habilita tras lanzar 100 cócteles molotov. ​ Escopeta explosiva (Mason & Keen Shortstraw): Demanda impactar a 100 enemigos con daño explosivo.

Demanda impactar a 100 enemigos con daño explosivo. ​Lanzacohetes Hauners H-AT: Se desbloquea tras hacer explotar 100 vehículos.

​Generación instantánea de vehículos: desde maquinaria pesada hasta cazas militares

​La posibilidad de hacer aparecer medios de transporte de la nada en mitad de la carretera constituye otro de los pilares históricos de la franquicia. En Grand Theft Auto VI, el listado de vehículos invocables abarca una variedad extraordinaria que incluye superdeportivos, motocicletas de competición, embarcaciones rápidas, aeronaves militares, vehículos de emergencias e incluso curiosidades humorísticas muy acordes con la sátira social de Vice City.

​Entre los códigos cuya secuencia direccional ya ha sido verificada destacan tres vehículos muy singulares:

​ Maibatsu Boomazoom: Se invoca con Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Izquierda tras completar 5 desafíos de compras .

Se invoca con tras completar . ​ Camión de bomberos (MTL Pumper): Aparece frente al jugador al marcar Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Derecha, Derecha, Arriba , exigiendo haber descubierto previamente el MTL Pumper y haberlo registrado mediante la aplicación móvil interna WAiNK .

Aparece frente al jugador al marcar , exigiendo haber descubierto previamente el y haberlo registrado mediante la aplicación móvil interna . ​Excavadora HVY (HVY Bulldozer): Ideal para abrirse paso entre barricadas policiales, se genera con Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Derecha, Derecha, Abajo tras localizar y registrar la excavadora en WAiNK.

​El resto de la flota disponible en el menú de trucos demuestra la ambición del parque móvil diseñado por Rockstar, vinculando cada máquina a categorías específicas de desafíos dentro del mundo abierto:

​ Tanque Rhino: El blindado definitivo de la saga exige completar todos los desafíos de supervivencia .

El blindado definitivo de la saga exige completar . ​ Caza P-996 Lazer (Hauners P-996 Lazer): El reactor militar más codiciado del juego se reserva como recompensa suprema por completar todos los desafíos del juego .

El reactor militar más codiciado del juego se reserva como recompensa suprema por completar . ​ Ambulancia Interstate: Requiere encontrar el vehículo en el mundo y registrarlo en la aplicación WAiNK .

Requiere encontrar el vehículo en el mundo y registrarlo en la aplicación . ​ Hidrodeslizador Airboat 09: Perfecto para recorrer los humedales y pantanos de Leonida, se desbloquea al superar 5 desafíos de supervivencia .

Perfecto para recorrer los humedales y pantanos de Leonida, se desbloquea al superar . ​ Bravado Banshee: El clásico deportivo americano requiere completar todos los desafíos de combate .

El clásico deportivo americano requiere completar . ​ Bicicleta Tuff BMX: Disponible tras superar 5 desafíos de fitness .

Disponible tras superar . ​ Nagasaki Carbon RS: La motocicleta deportiva se habilita al completar todos los desafíos de exploración .

La motocicleta deportiva se habilita al completar . ​ ’65 Vapid Dominator: Este muscle car clásico exige superar todos los desafíos de fitness .

Este muscle car clásico exige superar . ​ Progen Emerus: Uno de los hiperdeportivos más veloz del catálogo, desbloqueable al completar todos los desafíos de vehículos .

Uno de los hiperdeportivos más veloz del catálogo, desbloqueable al completar . ​ Flotador de flamenco: Una de las notas más surrealistas del juego, vinculada a destruir 50 flamencos de cocaína repartidos por el mapa.

Una de las notas más surrealistas del juego, vinculada a destruir repartidos por el mapa. ​ Taxi Vapid Stanier G2: Requiere completar 5 desafíos deportivos .

Requiere completar . ​ Avioneta Lapwing Mallard: Ideal para acrobacias aéreas, se consigue tras superar 5 desafíos de vehículos .

Ideal para acrobacias aéreas, se consigue tras superar . ​ Carrito de golf Brimstone Golfer: Disponible al completar todos los desafíos deportivos .

Disponible al completar . ​ Moto de cross Maibatsu Sanchez: Exige completar 5 desafíos criminales .

Exige completar . ​ Helicóptero Nagasaki Sea Sparrow: Se habilita al superar 5 desafíos de exploración .

Se habilita al superar . ​ Lancha Speeder 700 GT: Disponible tras completar 5 desafíos de combate .

Disponible tras completar . ​ Truffade Thrax: Este exclusivo supercoche requiere superar todos los desafíos de compras .

Este exclusivo supercoche requiere superar . ​Moto Western Zombie Bobber: Se desbloquea al completar todos los desafíos criminales.

​Manipulación del clima y dieciséis filtros visuales inéditos

​Donde Grand Theft Auto VI introduce su innovación más llamativa en el terreno de los trucos es en la personalización atmosférica y estética en tiempo real. A los tradicionales controles meteorológicos y temporales —entre los que destaca Cambiar el clima, activable con Abajo, Derecha, Arriba, Abajo, Derecha, Arriba, Derecha tras haber revelado todo el mapa, además de Avanzar tiempo y Pausar la hora del día, vinculados a encontrar 10 y 20 relojes coleccionables respectivamente—, Rockstar ha sumado un repertorio de 16 filtros de pantalla capaces de transformar radicalmente la dirección artística del título.

​Estos modificadores visuales permiten reinterpretar la experiencia bajo prismas cinematográficos, retro o psicodélicos, premiando actividades tan variadas como la vida en pareja entre Jason y Lucía, el coleccionismo o la supervivencia extrema:

​ Cataclismo: Envuelve el mundo en una densa capa de humo apocalíptico. Su código es Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Derecha y requiere descubrir el coche Vamos de Martha y registrarlo en WAiNK .

Envuelve el mundo en una densa capa de humo apocalíptico. Su código es y requiere descubrir el coche y registrarlo en . ​ Casa de muñecas: Aplica colores extremadamente vivos y recorta la relación de aspecto a un formato estrecho. Se activa con Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Abajo, Derecha tras pasar 8 horas con tu pareja .

Aplica colores extremadamente vivos y recorta la relación de aspecto a un formato estrecho. Se activa con tras . ​ Vieja gloria: Simula la imagen de un televisor CRT clásico a color con líneas de escaneo. Su secuencia es Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Izquierda, Derecha y exige robar 50 tiendas junto a tu pareja .

Simula la imagen de un televisor CRT clásico a color con líneas de escaneo. Su secuencia es y exige . ​ Cinta de vídeo: Emula la estética granulada y las distorsiones magnéticas de una grabación doméstica en VHS. Se ejecuta con Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo al completar 50 actividades con tu pareja .

Emula la estética granulada y las distorsiones magnéticas de una grabación doméstica en VHS. Se ejecuta con al . ​Espejo oscuro: Invierte por completo la imagen poniendo el mundo boca abajo y tiñéndolo de tonos oscuros. El código es Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Izquierda tras ganar $500.000 vendiendo vehículos.

​El abanico estético se completa con otros once filtros cuyos requisitos ya figuran en el sistema del juego: Hora dorada (tono cálido y formato panorámico tras pasar 4 horas tomados de la mano), Azúcar en polvo (mundo blanco con destellos brillantes al escanear todos los desechos espaciales con WAiNK), Cámara estenopeica (completar 25 operaciones de pandillas en pareja), Jungla de neón (descubrir los 16 vehículos Girlypop), Antiguo (filtro de televisor CRT en blanco y negro al descubrir Ridgeway), Migraña (imagen borrosa y distorsionada tras sobrevivir 6 minutos con 6 estrellas de búsqueda), Chicle (paleta morada y amarilla brillante al reunir los 24 cromos de Vice City Flamingos), Avance rápido (desenfoque de movimiento y nubes aceleradas tras 50 meditaciones), Ojo de pez (lente gran angular extrema al atrapar 100 peces), Pixel Art (estética pixelada al ganar $250.000 vendiendo coleccionables) y Hellscape (atmósfera rojiza con bruma de calor tras robar 100 vehículos policiales).

​Secretos de la comunidad: cámara permanente en primera persona y el guiño a Fast & Furious

​Más allá del menú oficial de códigos previsto por los desarrolladores, la enorme base de jugadores de GTA 6 ya ha comenzado a descubrir secretos ocultos y peculiaridades técnicas en el código del juego. Uno de los hallazgos más comentados en foros especializados como Reddit es un método no oficial que permite mantener la perspectiva en primera persona de forma permanente. Aunque el título alterna vistas según el contexto, los usuarios han detectado que, asignando el cambio de cámara al panel táctil en PS5 o al botón Vista en Xbox Series, subiendo a un vehículo, sacando el móvil y guardándolo justo antes de pulsar repetidamente el botón de cámara, la perspectiva queda anclada en primera persona incluso al descender del coche. Si bien presenta ligeras anomalías de animación y es susceptible de ser corregido en futuros parches, ofrece una inmersión inédita para recorrer las aceras de Vice City a pie, bastando con cargar una partida guardada para restablecer la configuración original.

​En un plano completamente legítimo y accesible desde los primeros compases de la aventura, Rockstar Games ha escondido un emotivo homenaje cinematográfico para los amantes del motor. Al este de la zona conocida como Isla Catalana, dentro de un garaje cuya puerta puede forzarse, se esconde una réplica exacta del icónico Mitsubishi Eclipse verde de 1995 que condujo el fallecido actor Paul Walker en la primera entrega de la saga A todo gas (The Fast and the Furious). Tras realizarle un puente para arrancarlo, el jugador puede conducirlo hasta un taller Pay ‘n’ Spray y registrarlo a su nombre por $6.750 —una vez desbloqueada la función de registro de vehículos—, incorporando así esta pieza de culto a su colección permanente sin necesidad de activar ningún truco ni comprometer sus trofeos.

​¿Llegarán los trucos a una futura vertiente multijugador?

​Una de las dudas recurrentes entre los aficionados gira en torno a la posible compatibilidad de estos códigos con una eventual experiencia en línea. Por el momento, Rockstar Games no ha confirmado oficialmente los planes detallados ni el calendario de lanzamiento de un modo multijugador independiente para Grand Theft Auto VI. Sin embargo, atendiendo al historial impecable de la compañía durante la última década, resulta prácticamente seguro que los trucos permanecerán estrictamente confinados al modo historia para un jugador. Tanto en GTA Online como en Red Dead Online, la integridad de la economía compartida, la equidad competitiva entre usuarios y la estabilidad de los servidores hacen inviable la activación de modificadores individuales de dinero, invulnerabilidad o generación instantánea de armamento pesado.

​Con esta estructura dual que combina el rigor narrativo durante la campaña principal y una libertad desbordante en el tramo posterior, Grand Theft Auto VI demuestra que el concepto clásico del truco sigue teniendo plena vigencia en el diseño de videojuegos moderno. Al transformar cada código en una meta conquistable dentro de Leonida, Rockstar no solo protege la experiencia de su historia más ambiciosa, sino que ofrece a millones de jugadores una razón irresistible para exprimir hasta el último secreto de Vice City.

Preguntas frecuentes sobre los trucos de GTA 6

​1. ¿Se pueden usar los trucos de Grand Theft Auto VI desde el inicio del juego?

No. A diferencia de entregas anteriores de la franquicia, en GTA 6 es obligatorio completar primero la historia principal para que se habilite la sección Progreso > Trucos en el menú de pausa.

​2. ¿Basta con introducir el código en el mando para activar un truco?

No es suficiente. Además de haber terminado la campaña, cada código está vinculado a un requisito o desafío específico dentro del juego. Si introduces la combinación sin haber cumplido previamente su condición asociada, el truco no surtirá ningún efecto.

​3. ¿Cómo se introducen los códigos en PS5 y Xbox Series X|S?

Los códigos son idénticos en ambas plataformas. Debes sacar el teléfono móvil pulsando Arriba en la cruceta, mantener pulsados los botones L1 + R1 (en PS5) o LB + RB (en Xbox Series X|S) y, sin soltarlos, introducir la secuencia correspondiente utilizando la cruceta del mando.

​4. ¿Qué ocurre con los trofeos, logros y el guardado al activar un código?

En el momento en que activas cualquier truco, el juego bloquea automáticamente tanto el desbloqueo de trofeos o logros como la función de guardar la partida. Se recomienda guardar manualmente antes de empezar a utilizarlos.

​5. ¿Existe alguna forma de conseguir coches especiales sin activar trucos?

Sí. Por ejemplo, desde el inicio del juego puedes acudir al este de Isla Catalana, forzar un garaje y robar una réplica exacta del Mitsubishi Eclipse de 1995 de Paul Walker en A todo gas, pudiendo registrarlo a tu nombre en un taller Pay ‘n’ Spray por $6.750 sin afectar a tus logros.