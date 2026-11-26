Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Tu ejército. Tus colores. Tu guerra.

Deep Silver y KING Art Games han puesto hoy a disposición de todos, de forma gratuita en Steam, la herramienta de personalización más potente de la historia de Dawn of War. La Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Painter Demo invita a los jugadores a dar rienda suelta a su creatividad, personalizar unidades de las cuatro facciones más emblemáticas y crear sus propios diseños de ejército. Las creaciones se pueden guardar, compartir y llevar directamente al juego completo el 3 de diciembre.

El Pintor avanzado lleva la personalización inspirada en el juego de mesa al campo de batalla digital y ofrece una libertad sin precedentes para que cada unidad sea únicamente tuya, sin necesidad de imprimación. Por primera vez en la historia de la franquicia, los jugadores pueden personalizar la armadura y el equipamiento pieza a pieza, con colores, materiales, calcomanías y desgaste de batalla ajustables. La mayoría de las unidades se componen de entre 100 y 200 piezas individuales, y cada una de ellas se puede adaptar a tu gusto, lo que te da un control creativo incomparable.

Puedes ver el trailer

Para personalizar más rápido, elige entre decenas de preajustes oficiales como punto de partida o crea los tuyos y aplícalos a todo un ejército en pocos clics. Deja que la luz del Emperador se refleje en una impecable armadura de poder metálica o muestra tus victorias duramente ganadas en cada rasguño y marca. Tú decides.

¡Descarga hoy mismo la demo gratuita del Pintor de Dawn of War IV en Steam, comparte tus creaciones con la comunidad y prepárate para la guerra el 3 de diciembre!

Warhammer 40,000: Dawn of War IV se lanza el 3 de diciembre de 2026, y los jugadores de la Commander Edition podrán desplegarse y jugar con 3 días de antelación, desde el 30 de noviembre. Ambas ediciones están disponibles para precompra con un 10 % de descuento.