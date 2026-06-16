MOVA lanza descuentos anticipados Prime Day con hasta 750€ de ahorro en soluciones inteligentes, para el hogar y para exteriores

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MOVA lanza descuentos anticipados Prime Day con hasta 750 € de ahorro en soluciones inteligentes, para el hogar y para exteriores

El verano debería ser para disfrutar de la vida, no para trabajar.

Sin embargo, para muchos hogares, esta estación suele significar más limpieza, más mantenimiento de exteriores y menos tiempo para lo que realmente importa. El polvo y el pelo de las mascotas se acumulan más rápido, el mantenimiento de la piscina se convierte en una tarea constante y el césped parece crecer de la noche a la mañana.

Este Prime Day, MOVA invita a los consumidores de toda España a recuperar lo más valioso del verano: el tiempo. A través de soluciones inteligentes para el hogar diseñadas para simplificar el día a día, la campaña de la marca “Libera cada hora. Tu verano, con MOVA” celebra una forma más inteligente de vivir el verano, donde la tecnología se encarga discretamente de las tareas rutinarias y las personas tienen más posibilidades para viajar, recibir invitados, relajarse y disfrutar plenamente del verano.

Durante Prime Day, los consumidores podrán ahorrar hasta 750 € en una selección de productos inteligentes para el hogar y para el exterior de MOVA, siendo uno de los mayores momentos promocionales del año de la marca.

Un MOVA. Muchos hogares. La combinación perfecta.

Prime Day es uno de los momentos más importantes del año para renovar tu robot robot MOVA, pero elegir el modelo adecuado puede resultar abrumador. El mejor robot no es siempre el más caro, sino el que mejor se adapta a tu hogar, tus hábitos y tu presupuesto.

Para los hogares que buscan una limpieza inteligente sin un precio elevado, el MOVA E40 Ultra ofrece una experiencia totalmente automatizada de principio a fin. Con una potencia de succión de 19 000 Pa, cuidado inteligente de alfombras y una base todo en uno que vacía, lava y seca automáticamente, se encarga de la limpieza diaria con el mínimo esfuerzo. Práctica, eficiente y fácil de usar, aporta la máxima comodidad para los hogares modernos.

– Precio de venta al público: 449 €

– Precio MOVA Prime Day: 329 €

– Descuento: 27 %

– Periodo de la oferta: del 15 de junio al 4 de julio

– Link : https://www.amazon.es/dp/B0FDLDM33M

Para familias que buscan un rendimiento superior a un precio más accesible, el MOVA P70 Pro Ultra ofrece gran potencia y comodidad en el segmento de gama media-alta. Con una succión de 30 000 Pa, cuidado adaptativo de alfombras con extracción automática de la mopa, mopas giratorias dobles para bordes y esquinas, y una base autolimpiable con agua caliente a 100 °C, reduce el mantenimiento a la vez que ofrece un rendimiento casi de gama alta para hogares con mucha actividad.

– Precio de venta al público: 699 €

– Periodo de la oferta: del 23 de junio al 4 de julio

– https://www.amazon.es/dp/B0GVV2SRGV

Para quienes buscan la mejor experiencia de limpieza sin esfuerzo, el MOVA V50 Ultra Complete es la solución perfecta diseñada para ofrecer la máxima automatización y un rendimiento de limpieza profunda. Combina una potencia de succión de 24 000 Pa, cepillos anti-enredos elevables, sistema de fregado térmico DuoSolution™ y reconocimiento inteligente de obstáculos. Su sistema de doble solución cuenta con depósitos separados para detergente de suelos y quitamanchas para mascotas, lo que permite una limpieza específica para diferentes tipos de suciedad. El fregado térmico y la tecnología anti-enredos garantizan un rendimiento fiable en hogares con mascotas, pelo suelto y manchas cotidianas.

– Precio de venta al público: 999 euros

– Precio MOVA Prime Day: 699 euros

– Descuento: 30 %

– Periodo de la oferta: del 15 de junio al 4 de julio

– Link: https://www.amazon.es/dp/B0DZ2YC2VG



Para dueños de mascotas y hogares que se mueven entre interiores y exteriores, la mopa MOVA Z60 Ultra Roller Complete está diseñada para la suciedad del día a día. Su sistema de rodillo de lavado continuo HydroForce™ enjuaga y refresca la mopa constantemente para evitar que la suciedad se vuelva a depositar. Combinada con una succión de 28 000 Pa, diseño anti-enredos, protección activa del rodillo para alfombras y capacidad para superar obstáculos de hasta 8 cm, se adapta fácilmente a todo tipo de suelos. Su diseño super delgado de 96 mm permite limpiar debajo de muebles bajos, convirtiéndola en una de las soluciones con rodillo más eficientes del mercado.

– Precio de venta al público: 1199 €

– Precio MOVA Prime Day: 799 €

– Descuento: 33 %

– Periodo de la oferta: del 15 de junio al 3 de julio

– Link: https://www.amazon.es/dp/B0F9Z1Y3DG

Cuidado inteligente para exteriores: césped y piscinas

MOVA no solo se centra en la limpieza inteligente de interiores, sino que también expande su tecnología de automatización inteligente más allá del hogar. Desde robots cortacésped hasta limpia fondos, la creciente línea de productos para exteriores de MOVA ofrece la comodidad del mantenimiento inteligente para jardines y piscinas.

Para quienes buscan una experiencia de corte de césped inalámbrica de primera calidad, la serie MOVA LiDAX Ultra está diseñada para espacios de 800 m² a 2000 m². Combinando navegación LiDAR 3D de 360° y evitación inteligente de obstáculos, ofrece un cuidado preciso y sin esfuerzo del césped con mínima intervención del usuario.

– Producto: LiDAX Ultra 800

– Precio de venta al público: 949 €

– Precio en Prime Day: 799 €

– Descuento: 150 € (16 % de descuento)

– Periodo de la oferta: del 15 al 26 de junio

– Link: https://www.amazon.es/dp/B0GD2CXRNY

Para jardines pequeños y usuarios que se inician en el uso de robots cortacésped, la serie MOVA ViAX ofrece una solución de corte asequible e inteligente para céspedes de 250 m² a 600 m². Gracias a la tecnología UltraEyes™ AI Dual-Vision, permite el mapeo, la navegación, el reconocimiento de límites y la superación de obstáculos con asistencia de IA, con una configuración mínima.

– Producto: ViAX 250

– Precio de venta al público: 579 €

– Precio MOVA Prime Day: 529 €

– Descuento: 50 € (20 % de descuento)

– Periodo de la oferta: del 15 al 26 de junio

– Link: https://www.amazon.es/dp/B0G5B2W2MD

Para quienes buscan una limpieza potente y asequible de su piscina, el MOVA Diver A10 ofrece un cuidado sencillo y sin preocupaciones. Cuenta con una potente succión de 22.700 l/h, hasta 240 minutos de autonomía, limpieza inteligente de bordes y planificación de rutas, doble fregado de la línea de flotación y una cesta de filtración de gran capacidad de 3,5 l. La programación semanal inteligente automatiza aún más el mantenimiento rutinario, dejando la piscina lista para nadar durante toda la temporada.

– Precio de venta: 699 €

– Periodo de la oferta: del 23 al 26 de junio

– Link: https://www.amazon.es/dp/B0GLPTSGTD

Para quienes buscan un cuidado de piscinas más avanzado, el MOVA Rover X10 representa la máxima innovación en limpieza robótica. Ofrece un rendimiento profesional gracias a la tecnología FloatDrive™, una succión de 38 000 l/h, el mapeo AquaScan™ de 360° y una cobertura integral 7 en 1. La carga inalámbrica y el estacionamiento inteligente completan una solución totalmente automatizada para piscinas grandes y exigentes.

– Precio de venta: 2499 €

– Periodo de la oferta: del 23 al 26 de junio

– Link: https://www.amazon.es/dp/B0GLP9L4PY

Este verano no se trata de hacer menos, sino de vivir con más libertad, dejando que la tecnología se encargue del resto. Y con MOVA, ese tiempo vuelve a ser tuyo.

https://es.mova.tech/pages/ofertas-del-prime-day-en-mova