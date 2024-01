Compartir Facebook

Hoy descubre una experiencia de streaming inigualable con MECOOL KM2 PLUS Deluxe ATV en nuestro análisis.

Presentamos el análisis del nuevo MECOOL KM2 Plus DELUXE , un TV Box presentado oficialmente hace unos días y del que tengo que decir, que me encanta su nuevo aspecto .

Es mucho mas bonito que el modelo anterior y el blanco le siente muy mal.

MECOOL KM2 PLUS Deluxe es el dispositivo de transmisión en alta definición 4K que estabas esperando. Equipado con un potente procesador Amlogic S905X4 Quad Core ARM Cortex-A55 que admite AV1 HDR, este dispositivo redefine tus momentos de entretenimiento. Puedes comparlo en Aliexpress ahora en oferta por 136,67 €

Puedes comprar alguno de los productos de Mecool en Amazon

Os dejamos el video del análisis y unboxing e uno de los mejoras TV Box que podemos comprar para nuestra casa. A continuación muestro en vídeo el unboxing del KM2 Plus Deluxe . Esta versión seguro que va a entrar por lo ojos a muchos usuarios, los accesorios incluidos son todos de color blanco, tanto el dispositivo como el cargador, el cable HDMI e incluso el mando .

A disfrutarlo. Os dejamos es vídeo también de su presentación

Unboxing MECOOL KM2 PLUS Deluxe ATV

Lo primero que nos ha llamado la atención es que en embalaje es de buen calidad con una caja de cartón blanco destacando las opociones más interesantes del producto. Viene con su cargador con enchufe europeo, El TV Box Mecool de color blanco con un diseño muy cuidado, un cable HDMI y un mando a distancia por Bluetooth de buena calidad.

Calidad Visual Imparable con Tecnología 4K HDR

Experimenta la excelencia visual con la tecnología de vanguardia 4K HDR. Capaz de procesar 4K a alta velocidad y reproducir a 60 cuadros por segundo, el KM2 PLUS Deluxe garantiza detalles asombrosos, colores vibrantes y una claridad cristalina en cada escena. Sumérgete en un mundo de contraste sorprendente y realismo impactante.

Sonido Dolby Vision & Dolby Atmos para una Inmersión Completa

Sumérgete en la claridad y los colores vibrantes con Dolby Vision, mientras Dolby Atmos te envuelve en una experiencia auditiva envolvente. Juntos, transforman tu experiencia de visualización en algo verdaderamente extraordinario, cautivando todos tus sentidos.

Alto rendimiento para multitareas

Con 4 gigabytes de RAM DDR4 y 32 gigabytes de almacenamiento eMMC, el KM2 PLUS Deluxe ofrece un rendimiento fluido y eficiente. Multitarea sin esfuerzo y almacena aplicaciones, datos y medios de manera confiable en esta solución de memoria de estado sólido.

Además tiene dos puertos USB y un ranura micro SD para aumentar el amacenamiento. Su procesador s905x4-B Quad-Core A55 CPU con AV1 HDR de alto rendimiento permite ejecutar varias aplicaciones y juegos sin problemas.

Además la inclusión de un puerto Gigabit Ethernet que el anterior modelo no tenía y el soporte para Wifi 6 que consigue velocidades de conexión mucho mas veloces .

Además, es compatible con Dolby Vision y Doby Atmos .

Características MECOOL KM2 PLUS Deluxe ATV

CPU Amlogic S905X4-J A55 Quad Core de hasta 2,0 GHz, 24000 DMIPS GPU ARM G31, OpenGL3.2, Vulkan 1.0, OpenGL2.0 RAM / ROM 4GB / 32GB WiFi 2.4G / 5G WiFi 6 – 2T2R Bluetooth BT 5.0 LAN Ethernet 1000M / 100M / 10M OS Android TV basado en Android 11 HDR HDR10+, HDR10, HLG Puertos 1 x HDMI 2.1 – 2 x USB 2.0 – SPDIF – RJ45 – Salida AV – Tarjeta MicroSD Se puede adquirir desde la tienda oficial de MECOOL o a través de ALIEXPRESS .

Android TV 11 OS: Entretenimiento inteligente a tu alcance

Disfruta de un entretenimiento mejorado con Android TV 11 o Google TV. Accede a más de 700,000 películas y programas de una variedad de plataformas de transmisión. Selecciona fácilmente desde una extensa biblioteca que incluye Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube y contenido de Google Play. Esta certificado en Google y para ver contenido de Netflix por 4K.

Conexión mejorada con WiFi 6 y puerto LAN de 1000M

WiFi 6 garantiza una conectividad a Internet más rápida para tu hogar inteligente. Junto con el puerto LAN de 1000M, disfruta de entretenimiento sin interrupciones y mejora tu experiencia de visualización.

Comandos de voz con OK GOOGLE para una mayor comodidad

El mando igual en blanco y una vez lo tienes en la mano se aprecia un tacto agradable . Las pulsaciones que se realizan sobre cada uno de los botones resultan precisas y silenciosas , algo que es de agradecer y que la marca cuida en cada uno de sus productos ( el mando necesita 2 pilas del tipo AAA ) .Realiza más en tu TV con tu voz. Presiona el botón de Google Assistant en tu control remoto para buscar películas, obtener recomendaciones, respuestas a tus preguntas, controlar dispositivos inteligentes y más.

Juegos sin interrupciones

La configuración de alta especificación ofrece una experiencia de juego sin problemas. Descarga una variedad de juegos desde Google Play Store y juega directamente en tu TV con el dispositivo MECOOL.

Chromecast integrado

Además, con Chromecast integrado, proyecta fácilmente tu entretenimiento favorito desde tu teléfono, tableta o computadora portátil a la pantalla de tu televisor para una experiencia de visualización inmersiva.

Descubre un nuevo estándar de entretenimiento con MECOOL KM2 PLUS Deluxe ATV. Vive la definición de lujo en cada momento. Puedes comparlo en Aliexpress ahora en oferta por 136,67 €

Conclusión

Durante nuestra pruebas nos ha encantado la velocidad de dispositivo.

El Mecool KM2 PLUS Deluxe mejora la versión anterior y se posiciona como uno de los pocos reproductores multimedia 4K que dispone de 4Gb de RAM y de 32Gb de Almacenamiento con el plus que tiene estar Certificado por Google. El funcionamiento es muy fluido y todo funciona muy bien. Las peliculas de Netflix se ven perfectas en 4K y los juegos funcionan muy bien. Además la certificación es un plus tanto por tener la tienda aplicaciones de Google como para Netflix. El precio es algo elevado pero lo compensa con la calidad. Es un dispositivo redondo que abarca gran cantidad de características interesantes, en mi caso por Wifi me ha funcionado perfectamente ( dispone del protocolo Wifi 6 ) pero hay muchos usuarios que buscan un tvbox que disponga también de un puerto Ethernet dedicado a la alta velocidad ( Puerto Gigabit ) y este lo lleva incorporado.

Por último comentar que el almacenamiento es ampliable gracias a los 2 puertos USB que incorpora, junto a un puerto de tarjetas MicroSD ( puede con tarjetas de 512 Gb ) . MECOOL o a través de ALIEXPRESS . Para el que esté interesado en adquirirlo lo puede hacer a través de la tienda oficial deo a través de

