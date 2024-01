Compartir Facebook

SEO y contenido: Predicciones transformadoras para 2024. Un año transcurrió veloz para algunos y se desarrolló según lo previsto para otros. Fue el año en que realmente adoptamos la inteligencia artificial (IA) como nuestro nuevo colega, dando lugar a nuevos comienzos y una curva de aprendizaje en eficiencia.

¿Pero qué nos depara el futuro? Este artículo analizará las preocupaciones y predicciones en torno al SEO y la creación de contenido según expertos experimentados. Una visión de la experiencia generativa de búsqueda

La Experiencia Generativa de Búsqueda (SGE, por sus siglas en inglés) es la forma en que Google utiliza la IA para proporcionar resúmenes rápidos y concisos de temas de búsqueda, mejorando los resultados de búsqueda en general. El objetivo es ofrecer a los usuarios una experiencia de búsqueda más refinada y contribuir a la evolución de las capacidades de búsqueda futuras.

Aunque no está integrada automáticamente en el motor de búsqueda de cada persona, cualquiera puede usarla, y sí influye en el SEO (optimización de motores de búsqueda), potencialmente afectando a las empresas.

Simonas Steponaitis, líder de SEO en Kilo Health, explica:

«Aquí están los principales problemas que podrían surgir con SGE en 2024: los sitios web podrían recibir menos visitantes desde los motores de búsqueda porque SGE (Experiencia Generativa de Búsqueda) va más allá de responder preguntas simples y maneja consultas avanzadas, resultando en búsquedas sin clics. Esto hace que la competencia por el primer lugar en Google sea aún más difícil, ya que SGE tomará la delantera, Google Ads en el medio y los resultados de búsqueda regulares se verán relegados. Sin embargo, los sitios web pueden adaptarse creando contenido que sea generalmente más extenso y bien investigado. La clave es agregar ideas únicas de experiencias personales o laborales, vinculadas a una persona específica con una fuerte presencia social. En pocas palabras, mezcla todos tus esfuerzos de marketing natural, especialmente en las redes sociales, con el SEO. Esto ayuda a que tu audiencia conozca mejor a los creadores de tu contenido, haciéndolos más propensos a confiar y conectarse. Al final, también hay una pregunta retórica de ‘¿qué sucederá si los sitios web comienzan a bloquear SGE o si el gobierno aplica nuevas políticas que limitan significativamente las posibilidades de usar información de otras fuentes?'»

SGE parece bastante impresionante: puede generar contenido visual, personalizar búsquedas según tus preferencias y brindar resultados interactivos. Pero, el giro está en que los especialistas en SEO deben cambiar su enfoque y descubrir cómo ayudar a los sitios web a prosperar en esta nueva configuración. Es un poco como actualizar el manual de juego para un juego diferente. Los problemas y beneficios de la IA

Otra pregunta que los profesionales de SEO pueden plantearse para el próximo año es cómo Google continuará manejando el contenido generado por IA. Según explica Steponaitis, hay algunos desafíos en este espacio:

«El aumento significativo en el volumen de contenido obliga a Google a utilizar más recursos para procesamiento, indexación, clasificación, etc. Además, con el crecimiento sustancial en contenido, es difícil distinguir entre contenido de alta y baja calidad.»

Marija Kontrimaite, Editora de Contenido SEO en Kilo Health, aborda la IA y el contenido con una perspectiva positiva, destacando una tendencia próxima a tener en cuenta en 2024:

«Probablemente hayas notado que las empresas no solo buscan escritores regulares, sino creadores de contenido de IA. La inteligencia artificial está ocupando cada vez más espacio: con su ayuda, los especialistas en SEO no solo pueden generar contenido, sino también optimizar titulares, corregir errores fácticos y mejorar la gramática. Lo más importante es no perder el sentido común y centrarse en el usuario y sus expectativas.»

Parece que casi todos los departamentos pueden beneficiarse de la IA, y no hay necesidad de temerla. En cambio, trata de entender cómo usarla a tu favor. Lo mismo se aplica al trabajar con SEO. 4 factores importantes que los especialistas en SEO deben tener en cuenta

Kontrimaite también quiere enfatizar 4 aspectos importantes en los que los profesionales de SEO deberían centrarse en 2024:

El próximo año traerá un mayor enfoque en el usuario.

«El algoritmo de Google está cambiando y comprendiendo mejor las necesidades del usuario. Por lo tanto, en un futuro cercano, podemos esperar ver resultados de búsqueda aún más personalizados y precisos para cada usuario. Para quienes trabajan con SEO, el enfoque principal debería cambiar de las palabras clave a asegurarse de que el contenido creado no solo sea útil y valioso, sino también relevante para el usuario. Observando de cerca los cambios de Google, es evidente que los blogs y sitios web que utilizan excesivamente palabras clave en sus textos, como el uso repetitivo de la misma palabra clave o sus variaciones, desaparecen rápidamente de los resultados de búsqueda. En resumen, no puedes engañar a Google.»

La gente buscará información a través de la voz en lugar del texto, incluso más.

«Los asistentes virtuales (como Alexa, Cortana o Siri) avanzan rápidamente, y los usuarios hacen preguntas verbalmente de buena gana. Los especialistas en SEO, adaptándose a los hábitos cambiantes de los usuarios, deberían optimizar el contenido basándose en términos y características del lenguaje hablado. Por ejemplo, en una búsqueda de texto, probablemente escribiríamos ‘beneficios de los plátanos para la salud’, pero en una consulta de voz, podríamos modificarlo a ‘Siri, ¿cuáles son los beneficios de salud de los plátanos?’. Con los asistentes virtuales, nos comunicamos como lo hacemos con las personas, por lo que las consultas suelen ser más largas y se presentan en forma de pregunta.»

La creciente importancia de la información visual.

«Aceptemos que en la era de TikTok y reels, cada vez es más difícil obligarnos a leer textos largos. La información visual (infografías, fotos, contenido de video) se vuelve más crucial y relevante para los usuarios.»

La gente buscará información usando sus teléfonos incluso más que usando una computadora.

«La optimización para teléfonos móviles ya no es una elección, sino una necesidad. Google también indexa contenido primero para dispositivos móviles y luego para computadoras. Es esencial garantizar un diseño amigable para dispositivos móviles. Esto implica no solo fuentes, colores y material visual apropiados, sino también la velocidad de carga del sitio web y una navegación clara y comprensible de la página. Una vez más, el enfoque está en el usuario.»

En última instancia, no podemos subirnos a una máquina del tiempo y obtener una visión exacta de lo que traerá el 2024. Sin embargo, escuchar las predicciones de los expertos nos ayuda a prepararnos y alcanzar nuestros objetivos de manera más eficiente.

Acerca de Kilo Health

Kilo Health es una empresa de salud y bienestar digital con más de 6,5 millones de clientes en todo el mundo. Desde 2021, ha sido clasificada como la segunda empresa de más rápido crecimiento en Europa en la lista Financial Times FT 1,000 y la segunda empresa de más rápido crecimiento en Europa Central en la lista Deloitte Technology Fast 50.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 600 expertos y centros de trabajo en 7 ciudades europeas. El portafolio de Kilo Health contiene más de 30 productos digitales innovadores en el manejo de enfermedades crónicas, mejora de la salud mental y cambio de hábitos saludables.

