Esta Navidad regala comodidad en el hogar con la cerradura inteligente de Tedee

Tedee, el fabricante de las cerraduras inteligentes más pequeñas, resistentes e innovadoras de Europa, ha lanzado recientemente su última novedad, Tedee Go. Esta cerradura inteligente, sin duda alguna, está revolucionando el mercado y no puedes quedarte sin ella en unas fechas de tanto ajetreo en el hogar. Si todavía tienes algún regalo pendiente o, incluso, si quieres auto regalarte una de las mejores cerraduras que actualmente hay en el mercado, aprovecha esta oportunidad y haz el regalo perfecto para estas Navidades.

Se acercan fechas en las que el entrar y salir de casa es constante, en las que las compras online son más habituales de lo normal y en las que buscamos en tiendas regalos de última hora para que el día de los Reyes Magos esté todo listo. No podemos estar todo el día en casa esperando recibir todos los paquetes y, cuando salimos, lo último en lo que pensamos es en las llaves. ¡Se acabó tener que llamar a un cerrajero o tener que ir a recoger el paquete que llegó mientras no estabas!

Tedee Go es la solución perfecta para estas Navidades. Esta cerradura es capaz de convertir tu puerta en inteligente en cuestión de segundos y se convertirá en el regalo perfecto de la época navideña. No vuelvas a regalar libros, bolsos o ropa… ¡En estas fechas se diferente y regala comodidad en el hogar!

Con esta nueva cerradura inteligente la tranquilidad y la comodidad van siempre de la mano y por fin podrás despedirte de la molestia de llevar las llaves encima, de levantarte cada vez que suene el timbre o de tener que estar en casa cada vez que llega un paquete. Podrás desbloquearla sin esfuerzo con un smartphone o smartwatch gracias a la aplicación Tedee. Además, serás capaz de controlar quién visita y sale de tu casa utilizando los registros de actividad presentes en una cerradura inteligente.

Otro de los puntos fuertes de Tedee Go es que podrás dar la bienvenida a tu casa a invitados y visitantes de forma segura incluso si no estás allí, sólo tienes que desbloquear la cerradura inteligente a distancia en la aplicación para smartphone. Además, podrás facilitar el acceso con llaves virtuales a familiares y amigos.

Si todavía no te parece el regalo perfecto para estas fechas sigue leyendo. La principal ventaja de este producto es su fácil instalación, su rápida configuración y su atractivo precio. En menos de 3 minutos podrás disponer de un acceso a la vivienda totalmente inteligente, con una cerradura que se adapta a la gran mayoría de llaves del mercado.

Con Tedee Go la comodidad y la seguridad en el hogar están garantizadas. Ya no hay excusas para no sorprender estas Navidades a los más cercanos porque Tedee te ofrece el regalo perfecto para no dejar indiferente a nadie en fechas tan especiales.

Tedee Go ya está disponible en la tienda online de Tedee, en marketplaces como Amazon y en tiendas asociadas a un precio de 199 € y está disponible en colores negro y plata. ¡Sólo por tiempo limitado, podrás adquirirla a un precio especial de 164,90 € en su tienda on-line!

Sobre Tedee

Tedee es el fabricante de las cerraduras inteligentes más pequeñas, resistentes e innovadoras de Europa. La empresa conecta dos mundos distantes: la tecnología informática de vanguardia y la mecánica clásica. La compañía tiene experiencia en software basado en la nube, diseño y fabricación de los mejores productos de seguridad inteligente, incluida nuestra cerradura inteligente más potente, bonita y segura. El equipo está formado por expertos en hardware, software, atención al cliente y logística, responsables de que la experiencia del cliente sea lo más fluida posible.

Tedee combina la experiencia de una empresa de software basada en la nube con los más de 35 años de experiencia de GERDA en la fabricación de cerraduras y herrajes para puertas. La fusión de competencias crea productos únicos y de alta calidad que cumplen la misión de la empresa: poner una cerradura inteligente en cada puerta.

Todos sus productos cumplen las normas de seguridad más estrictas y están certificados por AV-Test.

