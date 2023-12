Las ofertas de Navidad 2023 llegan a PlayStation® España con grandes descuentos en juegos, DualSense™ y PlayStation™ Store

Compartir Facebook

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia el inicio de la campaña Navidad 2023, un período con grandes ofertas y descuentos en juegos de PlayStation® que ya ha comenzado en PlayStation™ Store, y que contará con nuevas ofertas en los puntos de venta habituales a partir del día 23 de diciembre. Todas estas promociones estarán vigentes hasta el próximo 5 de enero de 2024. Destaca, en este sentido, la oferta de EA Sports™ FC 24 en PlayStation™ Store, que contará con un 60% de descuento, rebajando su precio de 79,99€ a 31,99€.



Ofertas en puntos de venta habituales para PS4™ y PS5™*:

En esta ocasión, las grandes ofertas en videojuegos AAA exclusivos para PlayStation® 5 y PlayStation® 4 en los puntos de venta autorizados encabezan las grandes ofertas de Navidad 2023 con títulos tan destacados como*: Horizon Forbidden West (con descuento de 20€); Gran Turismo 7 (descuento de 40€); God of War Ragnarok (descuento de 30€); Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (descuento de 30€); o Ghost of Tsushima Director’s Cut (descuento de 40€) o Sackboy: Una aventura a lo grande (descuento de 40 euros) en sus versiones para las dos consolas.

Además, grandes títulos exclusivos para PlayStation® 5 también están rebajados, entre los que destacan: The Last of Us Parte I (descuento de 30€), Returnal (descuento de 40€); Uncharted: Colección Legado de los Ladrones (descuento de 30€), Returnal (descuento de 40€), Death Stranding Director’s Cut (descuento de 30€) o Ratchet & Clank: Una dimensión aparte (descuento de 40€).

Puedes conocer más información de las ofertas de los puntos de venta habituales visitando el Blog de PlayStation® España.

Ofertas en PlayStation™ Store**:



Desde el 20 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024, PlayStation™ Store acoge más de 4500 ofertas en grandes títulos exclusivos y de juegos de terceros increíbles como: Call of Duty: Modern Warfare 3 (30% de descuento); Mortal Kombat 1 (40% de descuento); EA SPORTS™ FC 24 (60% de descuento) o NBA 2K24 Kobe Bryant Edition (50% de descuento).

A su vez, se incluyen ofertas en títulos de la iniciativa de desarrollo local, PlayStation® Talents, como Tadeo Jones. La Tabla Esmeralda (30% de descuento).

Estas ofertas corresponden a la primera parte de las rebajas de enero que contarán con una actualización el 3 de enero con nuevas ofertas en contenidos.

Para conocer más sobre las ofertas de PlayStation™ Store visita el Blog de PlayStation® España.

