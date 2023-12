Compartir Facebook

Un regalo perfecto para jugadores frikis: Trust Deslumbra con su Nuevo Pack GXT 794 en esta Navidad. Os dejamos el análisis de pack de teclado, ratón y alfombrilla Trust GXT 794 para los más gamers de la casa

Este año, Trust ha decidido dar un golpe maestro en el mundo gaming con el lanzamiento de su nuevo pack 3 en 1, el GXT 794, diseñado para renovar el equipo de los jugones en esta Navidad. Con un precio altamente competitivo, este conjunto ofrece una combinación imbatible de teclado, ratón y alfombrilla que no solo promete máximo rendimiento en los juegos más exigentes sino que también deleita con su estética moderna y estilizada.

Os dejamos el vídeo de nuestro unboxing y análisis del pack de teclado, ratón y alfombrilla Trust GXT 794

Teclado Thado TKL: Rendimiento Robusto y Sostenibilidad Unida

El teclado metálico Thado TKL es el núcleo de este paquete, destacando por su cuerpo robusto y duradero capaz de resistir más de 5 millones de pulsaciones. Diseñado para aguantar largas sesiones de juego, este teclado cuenta con un sistema de iluminación LED multicolor para personalizar su apariencia y alinearla con el resto del equipo. Su diseño compacto y sin teclas numéricas separadas no solo ahorra espacio sino que también reduce el desorden del escritorio. Además, el Thado TKL se enorgullece de ser un producto sostenible, fabricado con un 69% de plástico reciclado, demostrando así un compromiso crucial con el medio ambiente.

Ratón Felox: Inalámbrico, Versátil y Estilizado

El pack GXT 794 se complementa con el ratón inalámbrico Felox, un dispositivo gaming diseñado para todo tipo de juegos. Con velocidad ajustable entre 800 y 4800 PPP, los usuarios pueden adaptar el ratón a cualquier situación de juego, ya sea un RTS, un título de disparos, deportes o un RPG. Felox ofrece hasta 80 horas de uso con una sola carga y permite seguir jugando mientras se recarga su batería. Con 4 opciones de iluminación LED, este ratón se puede personalizar para destacar en cualquier entorno de juego y viene acompañado por una alfombrilla lista para las partidas más frenéticas.

Disponibilidad y Precio Competitivo para Todos los Jugadores

El pack 3 en 1 Trust GXT 794 ya está disponible en dos versiones, blanca y negra, y puede adquirirse tanto en tiendas en línea como en las principales tiendas físicas por un precio altamente atractivo de 39,99€. Una oportunidad única para elevar tu experiencia de juego en esta temporada navideña.

Análisis de pack de teclado, ratón y alfombrilla Trust GXT 794

El pack 3 en 1 Trust GXT 794 ha logrado destacarse no solo por su impresionante rendimiento gaming, sino también por la extraordinaria calidad de construcción y el uso de materiales de primera clase que lo convierten en una opción insuperable para los amantes de los videojuegos.

1. Construcción Robusta del Teclado Thado TKL:

El teclado Thado TKL se erige como un testimonio de resistencia y durabilidad. Su cuerpo metálico no solo le confiere un aspecto elegante y moderno, sino que también garantiza una base sólida que puede soportar más de 5 millones de pulsaciones. La sensación táctil de las teclas mecánicas y su diseño compacto, sin teclas numéricas separadas, demuestran una cuidadosa consideración ergonómica que no sacrifica el rendimiento por la estética. El teclado no cuenta con teclas numéricas en la parte derecha, por lo que es pequeño e ideal para que puedas mover tu ratón sin miedo a golpearlo y perder esa baja tan importante para tu equipo. Estamos hablando de un producto gaming no nos podemos olvidar de las luces. Sí, tiene luces.

2. Ratón Felox – Elegancia y Longevidad:

El ratón Felox continúa la tradición de calidad con su construcción inalámbrica y materiales de primera calidad. Su versatilidad, con velocidad ajustable y hasta 80 horas de uso con una sola carga, es simplemente asombrosa. La inclusión de opciones de iluminación LED no solo agrega un toque estilizado, sino que también resalta la atención al detalle en la fabricación de este dispositivo.

Este periférico cuenta con velocidad ajustable entre 800 y 4 000 PPP, así que lo hace ideal para ajustarlo dependiendo del tipo de juego. Da igual que hablemos de RPG, de deportes o de disparos, este ratón se adaptará perfectamente a cualquier situación. Al ser inalámbrico ya sabes que cuenta con batería, en esta ocasión la duración de la misma es de 80 horas. Por supuesto, puedes utilizarlo igualmente mientras se carga.

Sí… Tranquilo, este ratón también cuenta con tecnología LED para que esté tan colorido como tu teclado, así podrás hacer la combinación perfecta con todos tus accesorios.

3. Compromiso Ecológico:

La elección de Trust de utilizar un 69% de plástico reciclado en la fabricación del Thado TKL no solo resalta su compromiso con la calidad, sino también con la sostenibilidad ambiental. Este enfoque innovador demuestra que es posible ofrecer productos de alta gama sin comprometer la responsabilidad ecológica.

4. Experiencia sin Compromisos con la Alfombrilla:

La alfombrilla incluida no es simplemente un accesorio adicional; es una parte esencial que completa la experiencia gaming. Su construcción resistente y su superficie suave proporcionan un entorno perfecto para el movimiento preciso del ratón, asegurando que cada acción en el juego sea ejecutada con la máxima precisión. Como no puede ser de otra forma, qué sería de un ratón sin su alfombrilla… Pues bien, este pack se completa con una alfombrilla para ratón de tamaño medio la cual tiene una superficie optimizada para ofrecerte un control suave y una precisión brutal. No sabemos si esto te hará ganar partidas, pero desde luego estarás mucho más cómodo y guapo con el pack GXT 794 de Trust.

El precio de este pack es de 39,99 euros, por lo que estás ante una gran oportunidad a un precio realmente competitivo. Además, puedes decidir si lo quieres en blanco o en negro, así tendrás tu espacio de juego realmente bien combinado. Este pack lo puedes adquirir tanto en tiendas físicas con en la propia web de Trust y sí, como te hemos dicho, solo por 39,99 euros. Aprovecha la oportunidad y renueva los accesorios principales de tu equipo, incluso puedes compaginarlos con estos auriculares de la marca.

En resumen, el Trust GXT 794 no solo cumple con las expectativas en términos de rendimiento gaming, sino que supera las expectativas al ofrecer una calidad de construcción excepcional y un compromiso evidente con la durabilidad y el respeto al medio ambiente. Este pack es más que un conjunto de periféricos; es una inversión en una experiencia de juego de primera clase que perdurará en el tiempo. Trust ha logrado un equilibrio perfecto entre estilo, rendimiento y durabilidad con el GXT 794.

Para obtener más información acerca de Trust y explorar su amplio catálogo de periféricos gaming y productos ecológicos, visita la página oficial de la compañía.

