motorola defy satellite link ya está a la venta para resolver los problemas de conectividad de millones de personas que viven, trabajan, juegan o se conectan en lugares con poca cobertura*

Permite establecer contacto a través de mensajería bidireccional incluso cuando la conexión móvil o el Wi-Fi no están disponibles

Este dispositivo universal funciona con cualquier teléfono y ofrece la mejor relación calidad-precio en mensajería por satélite, ubicación compartida y asistencia SOS desde la aplicación ‘Bullitt Satellite Messenger’

El premiado motorola defy satellite link ya está disponible en España. Este dispositivo utiliza la red Bullitt Satellite Connect para proporcionar mensajería bidireccional directa al satélite en aquellas situaciones en las que se pierde la cobertura, cuando las redes están interrumpidas o si se prefiere una forma de comunicación más discreta.

Con un tamaño similar al del llavero de un coche, este dispositivo increíblemente económico y fácil de usar conecta tu teléfono inteligente iOS o Android** directamente a satélites GEO estacionarios que están a más de 35.800 kilómetros de altura en el espacio.

Los usuarios únicamente tienen que descargar la aplicación Bullitt Satellite Messenger, crear una cuenta personal y emparejar el motorola defy satellite link con su teléfono mediante bluetooth para enviar mensajes. Además, incluye una función SOS vía satélite y la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real para que amigos o familiares puedan seguir el progreso del viaje del usuario y mantenerse en contacto sin importar dónde esté.

El motorola defy satellite link se alimenta de un chip NTN (red no terrestre) de última generación, el único de su clase disponible comercialmente en la actualidad. Esta tecnología de vanguardia no sólo ofrece un rendimiento increíble en un tamaño ultra compacto y ligero, sino que también hace que las comunicaciones personales por satélite sean super asequibles.

Además, esta es la solución de mensajería satelital personal bidireccional más barata del. Mercado. En el momento del lanzamiento, tiene un precio de 179 €, e incluye durante un año entero el plan Essentials Messaging más la suscripción SOS vía satélite. www.motorolarugged.com

El motorola defy satellite link está diseñado para todas aquellas personas que valoran estar conectadas en cualquier situación (cualquiera que trabaje al aire libre, montañeros, personas que trabajan en el mar o lugares inhóspitos). Se trata de un complemento esencial para los kits de preparación ante emergencias, e ideal para tenerlo a mano y disfrutar de una mayor tranquilidad.

Para militares, trabajadores de emergencias o personas de negocios, motorola defy satellite link brinda una capa de resistencia a las comunicaciones que solo se puede lograr hoy en día utilizando tecnología satelital tradicional sustancialmente más costosa que la que aporta este nuevo dispositivo. El coste y el rendimiento del enlace satelital motorola defy hacen que las implementaciones a gran escala sean una decisión sencilla y aporten mejoras en la eficiencia y la seguridad.

«Por poner un ejemplo: si sumamos todas las horas que la ciudadanía estadounidense está sin cobertura móvil durante el año nos da unos 21.000 millones de horas. El dispositivo motorola defy satellite link contribuye en gran medida a solucionar este problema. Los mensajes de texto siguen siendo el método de comunicación más popular, con 23.000 millones de mensajes de texto enviados cada día en todo el mundo*** y este increíble salto tecnológico significa que ahora podemos hacerlo directamente a través de satélite, además de torres de telefonía móvil. Imaginemos lo que se podría conseguir en esos 21.000 millones de horas si todos estuviéramos conectados», explica Richard Wharton, cofundador del Bullitt Group.

Bullitt Satellite Messenger: tecnología de telefonía móvil directa al satélite para mensajería satelital bidireccional

Bullitt Satellite Messenger es el primer servicio NTN satelital basado en estándares 3GPP o servicio “directo al dispositivo”. La conectividad satelital en el nuevo motorola defy satellite link está habilitada por el conjunto de chips MT6825 NB-IoT de MTK a través de este servicio. De esta manera, el dispositivo se conecta con los satélites geoestacionarios existentes, proporcionando una cobertura asequible y continua. Con esta nueva tecnología, los clientes pueden enviar mensajes por satélite, siempre que tengan una vista despejada del cielo.

El dispositivo motorola defy satellite link se conecta mediante bluetooth a cualquier smartphone. Además, una de sus ventajas es que permite a los usuarios enviar mensajes de texto a través de la aplicación Bullitt Satellite Messenger, cuando la telefonía móvil y Wi-Fi no están disponibles. Los destinatarios a los que se les envíe un mensaje y que no dispongan de la aplicación Bullitt Satellite Messenger recibirán un SMS en su teléfono y se les invitará a descargar la aplicación Android o iOS asociada para responder.

El coste de los mensajes enviados o recibidos por satélite se descontarán del plan de la persona que tiene la suscripción activa y no supondrá ningún coste para el destinatario. No hay cargos para ninguna de las partes al enviar o recibir mensajes a través de una conexión a Internet.

Por último, todos los planes incluyen el servicio SOS Assist, con acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, a los centros de respuesta a emergencias de la red Focus Point International, desde 4,99 €/mes.

Para más detalles, visita www.bullitt.com

