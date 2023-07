Novedades de The Crew Motorfest y The Crew 2 recién llegadas del Summer Showcase

Como muchos de vosotros habréis visto en directo, durante el Summer Showcase se ha compartido más información sobre las características multijugador y los planes poslanzamiento para el primer año de The Crew Motorfest.,

Por otro lado, hoy The Crew 2 ha celebrado su quinto aniversario, ocasión que el equipo de desarrollo ha aprovechado para presentar sus planes para el contenido del Year 6.

Hoy, Ubisoft ha realizado diversos anuncios sobre The Crew™, durante el The Crew Summer Showcase. 16 años después de la creación del estudio Ubisoft Ivory Tower, y con más de 40 millones de jugadores en la franquicia The Crew, el equipo de desarrollo ha desvelado cuáles serán los próximos hitos de The Crew 2 y del nuevo título presentado: The Crew Motorfest.

Malu, relaciones públicas del festival en el juego, ha presentado The Crew Motorfest y ha compartido más información sobre las características multijugador y los planes poslanzamiento en el primer año de contenido del nuevo título. Además del sistema de listas de juego que se presentó recientemente, el juego ofrecerá una variedad de modos, actividades y eventos nuevos para todos los amantes del motor. Cada hora, habrá encuentros cara a cara en Motorfest, que permitirán a los jugadores mostrar sus habilidades de conducción frente a sus contrincantes. Todo comenzará con la Gran Carrera, una competición masiva entre hasta 28 jugadores que recorrerán pistas generadas de forma aleatoria por toda la isla. ¡Quien llegue primero a la línea de meta, gana! Pero para aquellas personas que busquen algo más caótico, el Royale de Demolición les obligará a pertrecharse y prepararse para las colisiones, pues solo un equipo saldrá victorioso de este temible enfrentamiento.

Las celebraciones de Motorfest no han hecho más que comenzar, y el programa, que se irá desvelando poco a poco, traerá contenido durante todo el año con sus nuevas listas de juego, concursos Summit, invitados y celebraciones. Como en cualquier otro festival, la acción se concentrará en el Escenario Principal, que reúne una serie de eventos y desafíos temáticos, con una selección de vehículos escogidos uno a uno e invitados famosos (como conductores profesionales, expertos en tuning y creadores de contenido). El primer invitado no será otro que el conocido equipo Hooningan, que se unirá a la temporada 2 con sus proyectos de vehículos especiales. Cada cuatro meses se presentará una nueva temporada influenciada por una cultura del motor distinta, y cada mes habrá actividades nuevas en el Escenario Principal de Motorfest.

Los jugadores que no puedan esperar a descubrir este mundo increíble y todas sus actividades, aún pueden registrarse para la beta cerrada, disponible para jugadores de consola y PC, que tendrá lugar entre el 21 y el 23 de julio: https://thecrewgame.com/closed-beta.

Durante el Summer Showcase, los jugadores de The Crew 2 también han podido averiguar más cosas sobre la función de importar colección, que les permitirá trasladar de forma gratuita a The Crew Motorfest la colección de vehículos que llevan años creando. Esta función será compatible con la mayoría de vehículos y objetos cosméticos comprados o desbloqueados antes del final de la Season 8 de The Crew 2; el contenido de la novena temporada podrá importarse más adelante. La función de importar colección es completamente opcional, y quienes prefieran un nuevo comienzo tendrán la opción de partir de cero en su aventura en Motorfest.

Por último, en el día de hoy The Crew 2 también ha celebrado su quinto aniversario, y el equipo ha presentado sus planes para el contenido live del Year 6. La Season 9, que llegará el 5 de julio, presentará una característica muy esperada: el Creador de carreras. Esta herramienta dará a los jugadores la oportunidad de crear y compartir con su comunidad sus propias carreras, de forma directa mientras recorren libremente el mundo de The Crew 2. Podrán establecer sus propias reglas, categorías y modificadores (como modelos o marcas de coches, tráfico, clima, hora del día…) para crear carreras de ensueño, y la comunidad tendrá la opción de votar sus creaciones favoritas.

Además, con el primero de los dos episodios de la Season 9 llegarán nuevos eventos e historias de American Legends, que ofrecerán a los jugadores de The Crew 2 la oportunidad de recorrer el país en una caza del tesoro épica al volante de cuatro ruedas míticos, como el Bugatti Chiron Sport 300+ Divine Edition (Hypercar), el Ford Mustang Boss 429 Lime Edition (Street Race), el Chevrolet Camaro RS Ghost Edition (Street Race) o el Nissan GT-R Haru Edition (Street Race). Estas misiones de carreras por todo el área continental de EE. UU., y especialmente el evento Camino a O’ahu, llevarán a los jugadores a descubrir los detalles y el trasfondo que unirán a este título con la siguiente entrega de la franquicia, The Crew Motorfest. Los jugadores podrán poner a prueba todas estas características nuevas en un free weekend de The Crew 2, que tendrá lugar en PC y consolas entre el 6 y el 10 de julio.

Tráiler del Summer showcase

Summer showcase:

TRACKMANIA – Tercer aniversario y 13ª campaña de temporada!

La 13ª campaña de temporada de Trackmania® coincide con el tercer aniversario del título, y promete nuevas pistas, características y actualizaciones de jugabilidad.

París — 29 de junio de 2023 — La campaña de verano de 2023 comienza este sábado 1 de julio en Trackmania®, donde los jugadores podrán descubrir las novedades de forma gratuita. Ya sea en solitario, online o en multijugador en el modo Clasificatoria de 3 contra 3, todo el mundo encontrará su forma preferida de jugar.

En esta campaña de temporada, los desafíos seguirán ofreciendo tanta emoción como recompensas:

Habrá 100 nuevas medallas y trofeos que ganar en frenéticas carreras.

Podrás conseguir un nuevo look para el verano con el refrescante aspecto de prestigio que desbloquearás al completar la campaña y las medallas de Pista del Día. El aspecto cuenta con 4 variantes: bronce, plata, oro y de autor.

En esta campaña de verano, los jugadores descubrirán una gran actualización el 1 de julio, que mostrará un nuevo sistema de desbloqueo de campaña, ofreciendo así una mejor forma de progresar.

Con la campaña de verano también llegará una nueva actualización de optimización para PS5, con nuevas características para los jugadores como el soporte para Dualsense, la optimización SSD, el audio 3D y las tarjetas de actividad. Todo ello permitirá una inmersión aún mayor en el universo de Trackmania.

Esta campaña de temporada no es el único evento que tendrá lugar este verano en el mundo de Trackmania. De hecho, en 2023 se cumplen tres años del lanzamiento del juego, y este camino ha venido marcado por un gran número de novedades:

Se han añadido al juego 300 bloques y objetos en los últimos 12 meses.

En enero de 2023 se presentaron tanto los aspectos de prestigio como el chat de voz.

En su segundo año, el juego contó con numerosos torneos y eventos de la comunidad, como la Green Game Jam, el NEO-CUPRA, el Ubisoft Club y el lanzamiento del Trackmania World Tour.

El juego se lanzó para consolas y plataformas en la nube el pasado mes de mayo.

Trackmania tiene todo listo para celebrar los logros de la marca y dar las gracias al millón de jugadores que se han unido a esta aventura, con muchos más eventos y características previstos en el futuro.

Para más información sobre Trackmania®, por favor, visita trackmania.com

Trackmania celebra su tercer aniversario y lo hace con el lanzamiento de su campaña de verano de 2023, que arranca este sábado 1 de julio. Así, los jugadores podrán descubrir las novedades de forma gratuita, ya sea en solitario, online o en multijugador en el modo Clasificatoria de 3 contra 3.

Dentro tráiler

RAINBOW SIX SIEGE – Primeros detalles del ultimo BLAST R6 Major!

El último BLAST R6 Major de la Temporada 2023 tendrá lugar en Atlanta (Georgia, EE. UU.) entre el 30 de octubre y el 12 de noviembre.

Hoy, Ubisoft y BLAST han dado a conocer los detalles del último BLAST R6 Major de la Temporada 2023, que tendrá lugar en Atlanta (Georgia, EE. UU.) entre el 30 de octubre y el 12 de noviembre.

Tomando como referencia el éxito del Major de Copenhague (Dinamarca) en mayo, el BLAST R6 Major de Atlanta contará con el mismo formato en tres fases, con el último fin de semana disputándose frente a una audiencia presencial en el estadio Gas South Arena de Atlanta.

Las entradas están disponibles aquí: http://www.axs.com/series/19003/blast-r6-major-atlanta-gas-south-arena-tickets?skin=gassouthdistrict

Fechas y ubicación

Fase 1 – Play-in: del 30 de octubre al 2 de noviembre (cerrada al público).

Fase 2 – Playoffs: del 4 al 8 de noviembre (cerrada al público).

Fase 3 – Final: del 10 al 12 de noviembre (abierta al público en el Gas South Arena de Atlanta).

Con la Fase 2 de la Temporada 2023 comenzando en los próximos meses, los equipos de las 9 regiones distintas de BLAST R6 buscarán convertirse en uno de los 24 equipos que se clasifiquen para el Atlanta Major. Allí competirán para hacerse con una parte del prize pool de 750 000 dólares, además de puntos para clasificarse para el Six Invitational 2024 de Brasil.

Norteamérica, y más concretamente EE. UU., ha sido una región fundamental en la escena de esports de Rainbow Six Siege desde sus inicios. En el último Rainbow Six Major celebrado en Norteamérica, en mayo de 2022, la ventaja que les otorgó jugar en casa (en Charlotte, Carolina del Norte) ayudó a DarkZero Esports a hacerse con su primera victoria LAN en un Major. Sin duda, los equipos de Norteamérica buscarán repetir aquel éxito en Atlanta en noviembre.

El BLAST R6 Major de Atlanta será el primer evento de Rainbow Six Siege que tenga lugar en Georgia. Con todo, al estado no le son ajenos los eventos de esports a gran escala, ya que un buen número de competiciones de otros títulos han tenido lugar en la ciudad en los últimos años.

Hay más detalles sobre el recinto, las entradas y mucho más disponibles aquí: https://rainbow6.com/AtlantaMajor2023

La competición reunirá a los mejores equipos de esports de Rainbow Six Siege de todo el mundo, procedentes de las nueve regiones, que competirán en Atlanta (Georgia, EE. UU.) por hacerse con un prize pool total de hasta 750 000 dólares.

