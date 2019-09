ADATA lanza SE800 USB 3.2 Gen 2 SSD externo con USB 3

ADATA lanza SE800 USB 3.2 Gen 2 SSD externo. La portabilidad es algo muy apreciado por los usuarios hoy en día. El mundo se mueve, el trabajo muchas veces requiere que llevemos datos con nosotros fuera de nuestro smartphone, ya que por densidad o velocidad de transferencia muchas veces se necesitan otros dispositivos. Para cubrir estas necesidades, ADATA ha presentado un nuevo SSD externo de alto rendimiento al que ha llamado SE800, el cual se sitúa entre los más rápidos del mercado.

ADATA Technology (Taiwan Stock Exchange: 3260.TWO), un fabricante líder de módulos DRAM de alto rendimiento, productos NAND Flash y estado sólido externo ADATA SE800 anuncian hoy el lanzamiento de sus nuevos productos unidad (SSD). Diseñado para la máxima movilidad, el SE800 tiene un factor de forma compacto y liviano que es fácil de transportar. Además, también se ve muy bien con su exquisita superficie cepillada. Pero lo más importante, sus características de durabilidad y excelente rendimiento incluyen impermeabilización, resistencia al polvo y resistencia a los golpes, así como velocidades de lectura / escritura rápidas de hasta 1000 MB / s.

Una evolución en velocidad SSD

El SE800 puede alcanzar velocidades de lectura / escritura de hasta 1000 MB / s, lo que ayuda a reducir los tiempos de espera, permitiendo a los usuarios transferir archivos hasta 6.6 veces más rápido que a un HDD externo. Esto equivale a transferir una película 4K de 50 GB a tan solo 50 segundos. Los usuarios de la consola de juegos también pueden disfrutar de una carga de juego más rápida en comparación con el almacenamiento interno. El SE800 fue galardonado recientemente con un premio Computex d & i 2019 por excelencia en diseño y rendimiento.

Fácil de usar, duradero y elegante

Con un conector USB tipo C, que es reversible, no hay necesidad de preocuparse por la orientación correcta al enchufar. Los usuarios siempre quieren enchufarlo de la manera correcta en todo momento. Además, Plug and Play con Windows, Mac OS y Android significa que los usuarios pueden moverse entre dispositivos sin limitaciones. Ya sea por trabajo o placer, el SE800 los capacita con una conectividad simple. La elegante superficie metálica del SE800 es un espectáculo para la vista, mientras que es compacta y liviana.

SE800 pasa estrictos estándares IEC IP68, lo que significa que es a prueba de polvo y resistente al agua. Puede soportar una inmersión accidental en 1,5 m de agua durante 30 minutos. Más allá de resistir el polvo y los líquidos, el SE800 también cumple con el estándar de resistencia al impacto MIL-STD-810G 516.6, por lo que no puede caerse y golpearse accidentalmente con facilidad.

La disponibilidad exacta del SE800 puede variar según la región. Para conocer la disponibilidad y las ubicaciones, comuníquese con su oficina o distribuidor ADATA más cercano a través de www.adata.com.