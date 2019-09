iOS 13 está instalado en el 20% de los dispositivos Apple compatibles en muy poco tiempo. Pero no corras acaban de sacar iOS 13.1 adelantando su lanzamiento para corregir algunos problemas de la actualización

La última versión del sistema operativo móvil de Apple, iOS 13, se encuentra instalado en el 20 por ciento de los dispositivos compatibles iPhone e iPad, tras su lanzamiento la pasada semana.El look espectacular de iOS 13 esconde muchas sorpresas: grandes actualizaciones de tus apps de siempre, nuevas formas de proteger tu privacidad y mejoras en todo el sistema. Ahora tu iPhone será más rápido y más irresistible

iOS 12 es de momento la versión más extendida, según los datos aportados por el portal de analítica web y móvil, Mixpanel. Funciona en el 74,58 por ciento de los dispositivos iPhone e iPad de la compañía de la manzana mordida.

Esta versión de iOS 12 empezó a distribuirse el 18 de septiembre de 2018 y en diciembre había alcanzado ya una cuota de instalación del 70 por ciento. Antes de la llegada de iOS 13, llegó a alcanzar el 88 por ciento, según datos de la compañía de Cupertino.

Este septiembre del 2019, siguiendo su actualización anual, el sistema operativo ha actualizado a iOS 13, disponible desde el 19 de septiembre -desde el 24 de septiembre en iPad a través de iPadOS-. En solo una semana, se sitúa en el 20,28 por ciento de los dispositivos del entorno Apple. El 5,14 por ciento restante se corresponde a versiones de iOS antiguas, no especificadas.

Apple dijo que iOS 13 sería una versión muy divertida. Tiene un modo oscuro, algunas novedades para mapas, nuevas protecciones de privacidad y otras cosas. Pero lo que Apple no dijo fue que iOS 13 llegó con bastantes errores y fallos. Las aplicaciones no adaptadas se cierran, los teléfonos se bloquean y mejoras de privacidad en realidad protegen menos a los usuarios. Apple acaba de lanzar la actualización a iOS 13.1 que corrige muchos errores y alguna nueva funcionalidad, así que no tardes en actualizar.

¿Que tiene de nuevo el iOS 13?

Quizás la característica más sonada de iOS 13 sea el aspecto oscuro: puedes activarlo al configurar el teléfono por primera vez, desde el Centro de control o en el menú Pantalla y Brillo del menú de Ajustes.

Recordatorios es una de las aplicaciones que más se beneficia de iOS 13. Tiene una nueva interfaz más ingeniosa que reorganiza los recordatorios de varias formas.

En iOS 13, Mapas se acerca un poco más a Google Maps con la opción de establecer lugares como favoritos y crear colecciones de lugares. También tiene la vista Street View o vista panorámica.

Apple ha añadido un nuevo modo de bajo consumo de datos móviles Ajustes -> Datos móviles y redes wifi (Ajustes > Wi-Fi y luego el nombre de la red) en iOS 13. Apple dice que esta nueva opción ayuda a las aplicaciones de tu iPhone a reducir el uso de datos de la red. tendremos que verlo.

La aplicación Fotos ha ganado en importancia y ha recibido una actualización importante con iOS 13: interfaz mejorada, miniaturas inteligentes, fotos agrupadas por evento, la opción de combinar términos de búsqueda, mejor control sobre los filtros y edición de vídeo no destructiva, entre otras. Además, el nuevo editor de fotos incluye ajustes más avanzados como nitidez, balance de blancos y vivacidad.

Nuevos gestos en iOS 13 Manipular texto es más fácil en iOS 13: para copiar el texto seleccionado, pellizca la pantalla con tres dedos; para cortar el mismo texto, pellizca la pantalla con tres dedos otra vez; para pegar texto, pellizca con tres dedos cuando el cursor esté en el lugar adecuado. También hay nuevos gestos para deshacer (deslizar con tres dedos hacia la izquierda) y rehacer (deslizar con tres dedos hacia la derecha).

La nueva app Buscar de Apple puede localizar los últimos iPhones o Macs aunque no estén conectado a Internet gracias a una red anónima, cifrada, en malla, que Apple construye vía Bluetooth entre dispositivos registrados.

El teclado predeterminado de iOS 13 por fin permite deslizar el dedo por las letras para escribir, algo que echabas de menos si venias de un smartphone Android.