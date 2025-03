Los gamers españoles gastan casi el doble que un consumidor medio europeo

Gaming at Home: Portrait of a Gamer Wearing Headphones and Playing Online Game on Personal Computer. Professional Stylish Male Player Enjoying Online Multiplayer PvP Tournament.

Los jugadores españoles realizan más del doble de número de transacciones al año que el titular medio de una tarjeta Visa en Europa

Los datos de Visa muestran que el gasto en videojuegos ha tenido un crecimiento más rápido que en sectores como viajes, moda, teatro y cine en 2024

Para apoyar la economía de los creadores, Visa anunció el pasado año que reconoce a los creadores de contenidos como pymes, para que puedan pagar y ser pagados de forma fácil y segura Nuevos datos de Visa, líder global en pagos digitales, revelan que los gamers españoles gastan casi el doble que un usuario medio de tarjeta Visa en Europa. Además, realizan más del doble de transacciones al año[1]. Según Visa, el gasto relacionado con videojuegos en Europa ha aumentado un 16,7% en 2024 en comparación al año anterior[2]. Asimismo, este gasto creció un 60% más que en sectores como los viajes, un 75% más que en moda y un 85% más que en teatro y cine en el último año, convirtiéndose en uno de los territorios de mayor crecimiento en Europa. Joao Seabra, director de Marketing de Visa en España y Portugal afirma: «Los gamers en Europa son una audiencia digital y los videojuegos son un espacio clave de colaboración y creatividad, especialmente entre las audiencias más jóvenes. En este contexto, el papel de los creadores de contenido relacionado con el gaming está cobrando cada vez más relevancia y desde Visa impulsamos el crecimiento de este sector con partnerships como DUX Gaming en España”. La emergente economía de los creadores de contenido de gaming en Europa Un estudio europeo[3] de Visa destaca la creciente influencia de los creadores de contenido en las compras relacionadas con el gaming. Más de una cuarta parte (28%) de los jugadores afirman que los influencers juegan un papel importante en sus decisiones de gasto de gaming. Más de la mitad (53%) interactúa con ellos al menos una vez por semana, cifra que aumenta a siete de cada diez (70%) entre los gamers de 18 a 24 años. A medida que crece la demanda de contenido relacionado con los videojuegos, también lo hace la oferta. Según los datos de Visa, tres de cada diez (30%) jugadores hacen streaming (11%) o comparten contenido relacionado con videojuegos en redes sociales (19%). De aquellos que crean contenido, uno de cada cinco (21%) se considera un «creador de contenido de gaming», mientras que más de la mitad (52%) estaría interesado en convertirse en uno en el futuro. Visa también revela que un 91% de los jugadores europeos considera que ser influencer en gaming es una carrera profesional atractiva. Los datos del estudio revelan que de los gamers que generan contenido: Un 41% generan ingresos, y a un 56% le gustaría hacerlo.

El streaming (41%), las suscripciones (40%) y las compras de los consumidores a través de su contenido (38%) son las principales fuentes de ingresos.

Tres de cada diez (30%) gamers que generan ingresos por creación de contenido ganan más de 1.000€ al mes, y casi todos (96%) creen que sus ingresos aumentarán significativamente el próximo año. Los creadores de contenido se enfrentan a desafíos importantes para monetizar sus comunidades. Los principales retos para aquellos que ya generan ingresos incluyen: Hacer crecer su audiencia (34%).

Aceptar pagos (35%).

Comprender las normas de las plataformas (34%). Para quienes crean contenido, pero aún no generan ingresos, los cinco mayores desafíos son: Atraer y mantener su audiencia (46%).

Conseguir patrocinios y colaboraciones con marcas (35%).

Crear contenido atractivo y gestionar el estrés creativo (34%).

Lidiar con aspectos técnicos (34%).

El estudio de Visa revela que los gamers mejoran sus habilidades: Cuatro de cada cinco (81%) gamers creen que jugar o ver retransmisiones y esports mejora su capacidad de resolución de problemas y pensamiento rápido. Los creadores de contenido comparten una visión similar, con muchos que destacan que les ayuda a desarrollar habilidades en diseño y desarrollo web y competencias digitales (71%). Visa reconoce a los creadores de contenido como pequeñas empresas y está comprometida a ayudarlos a recibir pagos de forma rápida. Actualmente, los creadores pueden pagar y recibir pagos de manera fácil y segura gracias a las herramientas financieras, recursos y productos de Visa diseñados para pequeñas empresas en todo el mundo.