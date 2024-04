Scoop un instalador para windows por linea de comandos

Para aplicaciones de terminal, Scoop crea shims , una especie de atajos de línea de comandos, dentro de la carpeta, a la que se puede acceder en la RUTA. Para aplicaciones gráficas, Scoop crea accesos directos a programas en una carpeta dedicada del menú Inicio, llamada ‘Scoop Apps’. De esta manera, los paquetes siempre se desinstalan limpiamente y puede estar seguro de qué herramientas hay actualmente en su RUTA y en su menú Inicio. ~\scoop\shims

> scoop search python Results from local buckets... Name Version Source Binaries ---- ------- ------ -------- python 3.10 . 5 main winpython 3.10 . 4.0 main > scoop install python ... Creating shim for 'python.exe'. 'python' ( 3.10 . 5 ) was installed successfully! > python -c "print('Hello from Python installed by Scoop!')" Hello from Python installed by Scoop!