Hoy probamos Whisper de OpenAI: La revolución en la transcripción de audio a texto con Inteligencia Artificial. Es la herramient para transcribir archivos de audio a texto de una forma sencilla

En el vertiginoso mundo de la tecnología, OpenAI ha lanzado su última joya, Whisper, un sistema de inteligencia artificial diseñado para transformar archivos de audio en transcripciones precisas y eficientes. En este artículo, desglosaremos qué es Whisper, cómo funciona internamente y cómo puedes aprovechar esta innovadora herramienta para tus necesidades de transcripción.

Te explicamos de una manera sencilla y entendible qué es esta inteligencia artificial para transcribir de audio a texto, qué ofrece y cómo usarla. Vamos a explicarte qué es Whisper, el sistema de inteligencia artificial de OpenAI para transcribir archivos de audio a texto. Hay muchas herramientas para transcribir audio a texto, pero la mayoría de ellas suele ser modestas. OpenAI presento su versión v3 ha llegado para ofrecer los mejores resultados con una mejora notable en rápidez.

Hay trabajos como en el periodismo en el que muchos compañeros tienen que transcribir entrevistas o progrmas de radio. Esto, normalmente es una tarea tediosa en la que vas escuchando el audio y escribiendo todo lo que se dice, teniendo que ir parando de vez en cuando e invirtiendo una gran cantidad de tiempo y es fuerzo en ello. Con esta herramienta, la transcripción la hace una IA dejando al redactor para corregirlo y aportar el .

¿Qué es Whisper y por qué es tan revolucionario?

Whisper es la última tecnología desarrollada por OpenAI, centrada en la transcripción de audio mediante inteligencia artificial. En términos sencillos, te permite cargar un archivo de audio en su plataforma, y la inteligencia artificial se encarga de analizar y convertir todo lo que se dice en el audio en texto. Esta funcionalidad es un salvavidas para profesionales del periodismo y otros campos que requieren la transcripción de entrevistas y conversaciones.

A diferencia de las herramientas clásicas gratuitas, que suelen estar plagadas de errores y malentendidos, Whisper ofrece resultados mucho más precisos y eficaces. Aunque ninguna herramienta es infalible, la tasa de error de menos del 5% al transcribir en español posiciona a Whisper como una de las mejores opciones disponibles en el mercado.Sobre todo en la parte de puntiación del texto. Lo hemos probado en español y la prueba ha sido satisfactoria

El Funcionamiento Interno de Whisper

En su tercera versión, Whisper es un sistema de reconocimiento automático de voz (ASR, por sus siglas en inglés). Utiliza inteligencia artificial para procesar archivos de audio, identificar palabras y convertirlas en texto. La mejora en comparación con su versión anterior radica en su extenso entrenamiento con más de un millón de horas de audio, reduciendo los errores entre un 10 y un 20 por ciento.

Whisper no solo es capaz de transcribir en español, sino que también puede manejar otros idiomas e incluso detectar transiciones entre diferentes idiomas en una misma conversación. Una de sus características distintivas es la capacidad para interpretar pausas en la conversación, utilizando este conocimiento para insertar comas y puntos de manera precisa, ahorrando tiempo y esfuerzo en la edición posterior.

Whisper como Modelo de Lenguaje y sus Aplicaciones Prácticas

Whisper no se limita a ser una herramienta de transcripción; es un modelo de lenguaje sobre el cual se pueden construir diversas aplicaciones y recursos. Las empresas pueden integrar Whisper a través de su API para desarrollar herramientas de transcripción o traducción. Con diferentes tamaños disponibles, desde versiones que requieren menos de 1 GB de VRAM hasta modelos más grandes con 1,550 millones de parámetros, Whisper se adapta a diversas necesidades y aplicaciones.

Cómo Utilizar Whisper: Acceso Abierto y Simplicidad de Uso

Aunque Whisper es una IA de código abierto, su implementación técnica puede ser desafiante para aquellos con conocimientos limitados ya que en su Github tienes todo lo necesario. Sin embargo, existe una alternativa más accesible: la plataforma replicate.com/openai/whisper. En este portal, puedes cargar tu archivo de audio y usar el modelo de la versión v3. Aunque su uso básico es gratuito, se requiere registro para acceder a funciones avanzadas. Para transcribir un audio para un redactor es fácil

Ejemplo de uso de Whisper desde la web de replicate para transcribir un audio a texto.

Primero entra enla web replicate.com/openai/whisper.

Segundo consigue un audio. Quita el de ejemplo y sube un mp3. En nuestro caso nos hemos descarga un audio de COPE https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/monologo-de-las-8-de-herrera/noticias/herrera-canal-suez-colapsado-comercio-mundial-resiente-que-manera-20231219_3056464 En el player tienes el botón de descargar

Tercero puedes elegir algunas opciones como el idioma que he puesto es de Español. Temperatura de 0 y patience de 1.

Un audio de 10 minutos me ha tardado 2:30 minutos que no esta nada mal

Transcripción con el modelo large-v3 de Whisper de OpenAI.

0%| | 0/61202 [00:00<?, ?frames/s] 5%|▍ | 3000/61202 [00:06<01:58, 491.28frames/s] 10%|▉ | 6000/61202 [00:12<01:51, 495.18frames/s] 15%|█▍ | 9000/61202 [00:18<01:49, 476.88frames/s] 20%|█▉ | 12000/61202 [00:24<01:39, 495.27frames/s] 25%|██▍ | 15000/61202 [00:29<01:28, 523.26frames/s] 29%|██▉ | 18000/61202 [00:35<01:24, 511.21frames/s] 34%|███▍ | 21000/61202 [00:42<01:21, 491.85frames/s] 39%|███▉ | 24000/61202 [00:47<01:13, 505.52frames/s] 44%|████▍ | 27000/61202 [00:54<01:08, 496.56frames/s] 49%|████▉ | 30000/61202 [01:01<01:05, 476.11frames/s] 54%|█████▍ | 32996/61202 [01:06<00:58, 484.68frames/s] 54%|█████▍ | 32996/61202 [01:25<00:58, 484.68frames/s] 59%|█████▊ | 35886/61202 [01:35<01:52, 225.89frames/s] 64%|██████▎ | 38886/61202 [01:42<01:22, 269.60frames/s] 68%|██████▊ | 41886/61202 [01:48<01:01, 313.52frames/s] 73%|███████▎ | 44830/61202 [01:55<00:48, 337.96frames/s] 78%|███████▊ | 47830/61202 [01:59<00:33, 402.27frames/s] 83%|████████▎ | 50830/61202 [02:05<00:23, 432.32frames/s] 88%|████████▊ | 53730/61202 [02:10<00:16, 456.75frames/s] 93%|█████████▎| 56730/61202 [02:16<00:09, 483.44frames/s] 98%|█████████▊| 59730/61202 [02:21<00:02, 490.75frames/s] 100%|██████████| 61202/61202 [02:24<00:00, 493.82frames/s] 100%|██████████| 61202/61202 [02:24<00:00, 422.47frames/s]

El resultado del texto ha sido:

«Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras y señores, me alegro. ¡Buenos días! ¿Qué tal están? ¿Qué tal están? Bueno, lo vengo contando desde las seis. Una noticia de ámbito internacional que tiene trascendencia. Cojan un mapa, si lo tienen a mano, para ver el Mar Rojo, el que separó Moisés para la huida de los judíos de Egipto. Ese que va del canal de Suez hasta Djibouti y ahí hace un cuerno y sale. Bueno, por ahí pasa una gran parte del comercio mundial en barco. Y ahora mismo unos rebeldes de Yemen, UTIES, financiados por Irán, están atacando determinados barcos con todo lo que da, misiles, drones, aviones. Estados Unidos va a anunciar esta noche la creación de una coalición internacional de hasta diez países. También España va a estar ahí para proteger a estos barcos. Más o menos como se hizo con los piratas de Somalia. Porque es que si ese lugar, el canal de Suez, que evita tener que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza de África o dar la vuelta por el Ártico, que eso es dar más vuelta que un tonto, pues si eso efectivamente se ve colapsado o se ve interrumpido, el comercio mundial se resiente. ¿Y de qué manera? No solo las materias primas energéticas, sino otras más, cereales y fertilizantes y muchas más. Y muchas otras cosas. Pongan ustedes un ojo en eso, porque veremos… Eso desemboca en que si tienes que dar más vuelta para ir al mismo sitio, el comercio Europa-Asia, lógicamente pagas más, es más caro. Los precios suben. Hoy se reúne el Consejo de Ministros, pero no sabemos a esta hora si se va a aprobar la reforma del subsidio de desempleo o el nuevo decreto sobre la… Las medidas anticrisis, porque durante esta noche economía y empleo han estado discutiendo bastante. Estamos tan entretenidos con los socios del gobierno que no prestamos atención a lo disfuncional del propio gobierno. Calviño, Nadia Calviño, pretende sacar adelante el último paquete de fondos europeos y necesita aprobar una reforma del subsidio de desempleo. Ese proyecto contaba con el aval de Bruselas, endurecía el sistema de una manera que se podía perder el subsidio si se rechazaban los empleos. Y Yolanda Díaz ha puesto el grito en el cielo. No solo no quiere controlar el subsidio o endurecer las condiciones, sino ampliarlas y dar más dinero. Bueno, cada uno según lo suyo. Y también hay discrepancias sobre los impuestos especiales a bancos y empresas energéticas. Hay impuestos arbitrarios, confiscatorios, tanto que algunas energéticas… han amenazado con llevarse las inversiones a otros países. Repsol, por ejemplo. Y las amenazas surtieron efecto y corrigieron el tiro. Teresa Rivera admitió la desaparición del impuesto extraordinario de las eléctricas y Calviño también se abrió a eliminar el de la banca. Pero con Yolanda hemos topado. Yolanda dice, oiga, que el acuerdo que he firmado con Sánchez señala el compromiso de mantener los dos impuestos. Y también se opone a la eliminación de parte de las ayudas, para las familias, para hacer frente a la inflación. O sea, bueno, casi todo podemos intuir cuál va a ser el resultado de esta pugna. Yolanda Díaz ganará el pulso a Calviño. Porque es lo que pasa con los gobiernos socialcomunistas, como este. Para el gasto público, la deuda, los impuestos, hunden la competitividad del país. Bueno, cosas comunistas, tampoco nos sorprendamos tanto de las cosas. Todo esto ocurre… Va, yo era el Instituto de Estudios Económicos, que es el think tank de la COE. Yo conocí el informe de conyuntura de la economía española. Pide medidas de apoyo para que las empresas puedan incrementar el dinero que dedican a la inversión, mejorar la productividad. Esto ocurre mientras buena parte de la élite empresarial le ríe las gracias a Pedro Sánchez. Estos empresarios de Postín, que qué gracioso es Sánchez. Y otra parte del empresariado, no tan de élite, espera convertirse en élite haciendo favores al gobierno y ayudando al asalto político de las grandes empresas. Y así no vamos a ninguna parte. Bueno, vamos a ver, en cuanto al debate de la amnistía. La decisión de la Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa, es aceptar la petición del Senado para elaborar un dictamen sobre la amnistía. No vincula. No vincula. No vincula. No vincula. Pero es importante. Porque es el referente fundamental de la Comisión Europea para establecer posiciones sobre el Estado de Derecho. Ya dijo esa misma Comisión que aquello del 1 de octubre, algaradas callejeras, no había sido en modo alguno un referéndum. Y hoy tampoco verán al ministro de Justicia, Gracita Bolaños, y al presidente del Supremo. La reunión la suspendió el presidente del Supremo primero, a raíz de la ley. Y es que, por supuesto, la Comisión de Venecia no ha dejado de ser la primera en la que se ha presentado la decisión de la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia no ha dejado de ser la primera en la que se ha presentado la decisión de la Comisión de Venecia. De la que Bolaños no dijo ni pío. Y ayer el partido de Puigdemont insistió en esos ataques. Fíjense ustedes, amenazó a los jueces con consecuencias penales si no acuden ante las comisiones parlamentarias. O sea, acusando de desobediencia los que han sido más desobedientes con todas las sentencias y con todas las decisiones de los tribunales. Es el mundo al revés. ¿Ya ha dicho algo Gracita Bolaños? No, bueno, pues que intentando apagar los incendios. Ayer aseguraba que defenderá siempre la independencia. Escúchenle, porque es que tiene su gracia. Este gobierno defenderá siempre a los jueces, a los magistrados, a los fiscales y su integridad. Porque su integridad y su profesional es defender también el Estado de Béjar. Bueno, ¿quién se puede creer a este que pone voz de tonto para estas cosas y de embustero? Ese tono campanudo, mentiroso. El mismo con el que aseguraba hace unos días que Europa tenía preocupación cero por la amnistía. Si defendieras la independencia de la justicia, Gracita, no habrías votado a favor de las comisiones de Lózare. O sea, que no toméis a la gente por tonta. El estilo de Bolaños es sibilino, hipócrita y el de Oscar Puente es zafio y desafiante. Es un chulo de barra de bar. Es el ministro del desastre de los trenes, que debería estar callado, encerrado, hasta que arreglar un poco los problemas de los usuarios de Renfe y de Adif, que son todas las compañías que circulan por ahí. Pero él está en la tarea de blanquear a Bildu. Los de Bildu son unos demócratas acrisolados y ejemplares, los que se manifiestan contra el pacto del PSOE con Bildu, los que se manifiestan contra el pacto del PSOE con Bildu, son unos fascistas. Vamos a ver. Algunos dirigentes de Bildu fueron asesinos, como Kubati. Otros ordenaron asesinatos, como David Pla. Otros señalaban a las víctimas, como Merche Aizpurua, a la que la Comisión de Periodistas Parlamentarias le quieren dar un mensaje. Y luego, cuando escribía Maite Soróa, señalaba a periodistas que luego eran acosados por ETA y, en algunos casos, asesinados. ¿Y le vais a dar un premio? Bueno, como tenemos el periodismo patrio. Y luego, bueno, sigue ahí la polémica de si Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijo se han de reunir. O sea, si Núñez Fijo tiene que ir a la reunión con el presidente, con Pedro Sánchez. ¿Qué dicen los populares? Que le den un orden del día por escrito. Y desde Moncloa, bueno, ya saben ustedes, es de primero de democracia. Ayer ya recordamos algunas de las cosas que son de primero de democracia y de respeto institucional. Miren, Pedro Sánchez maltrata sistemáticamente al rey Felipe VI. A la jura de Milei le acompañó un secretario de Estado. Ayer, a los funerales del Emir de Kuwait, sólo un subsecretario. Esa es una forma no de minusvalurar al Emir de Kuwait, sino al rey Felipe VI. Y déjenme que hoy entregue el premio al tonto contemporáneo, al rector de la Universidad Complutense de Madrid, que se llama Joaquín Collenechi. En vez de enviar una felicitación navideña, envía una felicitación con una hoja de árbol caída. Felicitación por el fin del otoño. Y dice el tonto, cursi además, el fin del otoño abre paso al nuevo año con deseos de paz, renovación y prosperidad. Yo no sé el nivel de bobo que es exigible para ser rector de la Complutense, pero bueno, yo creo que aquí ya se colma el vaso. Si no quieres felicitar la Navidad, no la felicites. Que no te obliga nadie. Felicita el año nuevo, no vengas con la ridiculez del fin del otoño. En España el culmen de la gilipollez se alcanza a diario en varios ámbitos, como vemos.»

El json devuento por la API.

«id»: 0,«end»: 3.7,«seek»: 0,«text»: » Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.»,«start»: 0.76,«tokens»: [50403,2656,10367,1663,465,3002,5208,11,635,28118,15098,465,635,33573,13,50550],«avg_logprob»: -0.11422065645456314,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.1600131094455719,«compression_ratio»: 1.465648854961832},«id»: 1,«end»: 5.94,«seek»: 0,«text»: » COPE, estar informado.»,«start»: 4.32,«tokens»: [50581,3002,5208,11,8755,1356,1573,13,50662],«avg_logprob»: -0.11422065645456314,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.1600131094455719,«compression_ratio»: 1.465648854961832},«id»: 2,«end»: 9.46,«seek»: 0,«text»: » Señoras y señores, me alegro. ¡Buenos días!»,«start»: 6.58,«tokens»: [50694,35054,296,288,13830,2706,11,385,44491,340,13,6514,33,7801,329,19527,0,50838],«avg_logprob»: -0.11422065645456314,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.1600131094455719,«compression_ratio»: 1.465648854961832},«id»: 3,«end»: 17.72,«seek»: 0,«text»: » ¿Qué tal están? ¿Qué tal están?»,«start»: 16.02,«tokens»: [51166,3841,15137,4023,10368,30,3841,15137,4023,10368,30,51251],«avg_logprob»: -0.11422065645456314,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.1600131094455719,«compression_ratio»: 1.465648854961832},«id»: 4,«end»: 19.580000000000002,«seek»: 0,«text»: » Bueno, lo vengo contando desde las seis.»,«start»: 17.8,«tokens»: [51255,16046,11,450,371,30362,660,1806,10188,2439,28233,13,51344],«avg_logprob»: -0.11422065645456314,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.1600131094455719,«compression_ratio»: 1.465648854961832},«id»: 5,«end»: 22.88,«seek»: 0,«text»: » Una noticia de ámbito internacional que tiene trascendencia.»,«start»: 19.740000000000002,«tokens»: [51352,15491,406,15341,368,7352,2504,3528,37382,631,7066,504,4806,8896,2755,13,51509],«avg_logprob»: -0.11422065645456314,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.1600131094455719,«compression_ratio»: 1.465648854961832},«id»: 6,«end»: 26.42,«seek»: 0,«text»: » Cojan un mapa, si lo tienen a mano, para ver el Mar Rojo,»,«start»: 23,«tokens»: [51515,3066,14763,517,44025,11,1511,450,12536,257,18384,11,1690,1306,806,2039,3101,5134,11,51686],«avg_logprob»: -0.11422065645456314,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.1600131094455719,«compression_ratio»: 1.465648854961832},«id»: 7,«end»: 29.68,«seek»: 0,«text»: » el que separó Moisés para la huida de los judíos de Egipto.»,«start»: 26.42,«tokens»: [51686,806,631,3128,812,3335,47151,1690,635,2137,2887,368,1750,3747,870,329,368,43515,647,1353,13,51849],«avg_logprob»: -0.11422065645456314,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.1600131094455719,«compression_ratio»: 1.465648854961832},«id»: 8,«end»: 34.86,«seek»: 3000,«text»: » Ese que va del canal de Suez hasta Djibouti y ahí hace un cuerno y sale.»,«start»: 30.52,«tokens»: [50391,462,405,631,2773,1103,9911,368,25332,89,10764,33464,897,346,72,288,12571,10032,517,2702,1248,78,288,8680,13,50608],«avg_logprob»: -0.1580471919133113,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0004953614552505314,«compression_ratio»: 1.589655172413793},«id»: 9,«end»: 38.82,«seek»: 3000,«text»: » Bueno, por ahí pasa una gran parte del comercio mundial en barco.»,«start»: 35,«tokens»: [50615,16046,11,1515,12571,20260,2002,9370,6975,1103,16510,8529,41740,465,2159,1291,13,50806],«avg_logprob»: -0.1580471919133113,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0004953614552505314,«compression_ratio»: 1.589655172413793},«id»: 10,«end»: 43.82,«seek»: 3000,«text»: » Y ahora mismo unos rebeldes de Yemen, UTIES, financiados por Irán,»,«start»: 39.6,«tokens»: [50845,398,9923,12461,17780,28293,14792,368,30784,11,624,5422,2358,11,24323,4181,1515,9151,7200,11,51056],«avg_logprob»: -0.1580471919133113,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0004953614552505314,«compression_ratio»: 1.589655172413793},«id»: 11,«end»: 49.14,«seek»: 3000,«text»: » están atacando determinados barcos con todo lo que da, misiles, drones, aviones.»,«start»: 44,«tokens»: [51065,10368,41015,1806,15957,4181,2159,6877,416,5149,450,631,1120,11,3346,4680,11,23823,11,1305,5411,13,51322],«avg_logprob»: -0.1580471919133113,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0004953614552505314,«compression_ratio»: 1.589655172413793},«id»: 12,«end»: 54.66,«seek»: 3000,«text»: » Estados Unidos va a anunciar esta noche la creación de una coalición internacional»,«start»: 50.66,«tokens»: [51398,22362,23087,2773,257,39350,289,5283,29735,635,1197,3482,368,2002,10209,15534,37382,51598],«avg_logprob»: -0.1580471919133113,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0004953614552505314,«compression_ratio»: 1.589655172413793},«id»: 13,«end»: 57.16,«seek»: 3000,«text»: » de hasta diez países.»,«start»: 54.66,«tokens»: [51598,368,10764,48165,23070,13,51723],«avg_logprob»: -0.1580471919133113,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0004953614552505314,«compression_ratio»: 1.589655172413793},«id»: 14,«end»: 59.980000000000004,«seek»: 3000,«text»: » También España va a estar ahí para proteger a estos barcos.»,«start»: 57.68,«tokens»: [51749,25682,31729,2773,257,8755,12571,1690,1742,30744,257,12585,2159,6877,13,51864],«avg_logprob»: -0.1580471919133113,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0004953614552505314,«compression_ratio»: 1.589655172413793},«id»: 15,«end»: 62.6,«seek»: 6000,«text»: » Más o menos como se hizo con los piratas de Somalia.»,«start»: 60,«tokens»: [50365,376,2490,277,8902,2617,369,28803,416,1750,13528,37892,368,12297,15579,13,50495],«avg_logprob»: -0.11771539847056071,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.007336971815675497,«compression_ratio»: 1.6111111111111112},«id»: 16,«end»: 68.68,«seek»: 6000,«text»: » Porque es que si ese lugar, el canal de Suez, que evita tener que dar la vuelta»,«start»: 63.36,«tokens»: [50533,11287,785,631,1511,10167,11467,11,806,9911,368,25332,89,11,631,1073,2786,11640,631,4072,635,41542,50799],«avg_logprob»: -0.11771539847056071,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.007336971815675497,«compression_ratio»: 1.6111111111111112},«id»: 17,«end»: 72.9,«seek»: 6000,«text»: » por el Cabo de Buena Esperanza de África o dar la vuelta por el Ártico,»,«start»: 68.68,«tokens»: [50799,1515,806,14704,78,368,4078,4118,24142,20030,368,24205,69,15192,277,4072,635,41542,1515,806,24205,17721,2789,11,51010],«avg_logprob»: -0.11771539847056071,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.007336971815675497,«compression_ratio»: 1.6111111111111112},«id»: 18,«end»: 80,«seek»: 6000,«text»: » que eso es dar más vuelta que un tonto, pues si eso efectivamente se ve colapsado»,«start»: 73.42,«tokens»: [51036,631,7287,785,4072,3573,41542,631,517,256,7556,11,11059,1511,7287,22565,23957,369,1241,1173,2382,1573,51365],«avg_logprob»: -0.11771539847056071,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.007336971815675497,«compression_ratio»: 1.6111111111111112},«id»: 19,«end»: 83.48,«seek»: 6000,«text»: » o se ve interrumpido, el comercio mundial se resiente.»,«start»: 80.53999999999999,«tokens»: [51392,277,369,1241,728,81,1420,2925,11,806,16510,8529,41740,369,725,8413,13,51539],«avg_logprob»: -0.11771539847056071,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.007336971815675497,«compression_ratio»: 1.6111111111111112},«id»: 20,«end»: 84.06,«seek»: 6000,«text»: » ¿Y de qué manera?»,«start»: 83.58,«tokens»: [51544,3841,56,368,8057,13913,30,51568],«avg_logprob»: -0.11771539847056071,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.007336971815675497,«compression_ratio»: 1.6111111111111112},«id»: 21,«end»: 88.9,«seek»: 6000,«text»: » No solo las materias primas energéticas, sino otras más, cereales y fertilizantes»,«start»: 84.42,«tokens»: [51586,883,6944,2439,2389,4609,2886,296,10575,4051,9150,11,18108,20244,3573,11,11643,4229,288,18512,590,9327,51810],«avg_logprob»: -0.11771539847056071,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.007336971815675497,«compression_ratio»: 1.6111111111111112},«id»: 22,«end»: 89.98,«seek»: 6000,«text»: » y muchas más.»,«start»: 89.12,«tokens»: [51821,288,16072,3573,13,51864],«avg_logprob»: -0.11771539847056071,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.007336971815675497,«compression_ratio»: 1.6111111111111112},«id»: 23,«end»: 90.7,«seek»: 9000,«text»: » Y muchas otras cosas.»,«start»: 90,«tokens»: [50365,398,16072,20244,12218,13,50400],«avg_logprob»: -0.15427139716419747,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.020939989015460014,«compression_ratio»: 1.482490272373541},«id»: 24,«end»: 95,«seek»: 9000,«text»: » Pongan ustedes un ojo en eso, porque veremos…»,«start»: 91.2,«tokens»: [50425,430,556,282,17110,517,277,5134,465,7287,11,4021,16443,3415,485,50615],«avg_logprob»: -0.15427139716419747,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.020939989015460014,«compression_ratio»: 1.482490272373541},«id»: 25,«end»: 99.62,«seek»: 9000,«text»: » Eso desemboca en que si tienes que dar más vuelta para ir al mismo sitio,»,«start»: 95,«tokens»: [50615,27795,38850,1763,496,465,631,1511,20716,631,4072,3573,41542,1690,3418,419,12461,40621,11,50846],«avg_logprob»: -0.15427139716419747,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.020939989015460014,«compression_ratio»: 1.482490272373541},«id»: 26,«end»: 104.72,«seek»: 9000,«text»: » el comercio Europa-Asia, lógicamente pagas más, es más caro.»,«start»: 99.68,«tokens»: [50849,806,16510,8529,16642,12,10884,654,11,287,812,11577,3439,11812,296,3573,11,785,3573,1032,78,13,51101],«avg_logprob»: -0.15427139716419747,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.020939989015460014,«compression_ratio»: 1.482490272373541},«id»: 27,«end»: 106.42,«seek»: 9000,«text»: » Los precios suben.»,«start»: 105.5,«tokens»: [51140,7632,659,23132,1422,268,13,51186],«avg_logprob»: -0.15427139716419747,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.020939989015460014,«compression_ratio»: 1.482490272373541},«id»: 28,«end»: 113.1,«seek»: 9000,«text»: » Hoy se reúne el Consejo de Ministros, pero no sabemos a esta hora»,«start»: 107.36,«tokens»: [51233,28664,369,319,2481,716,806,39706,5134,368,32196,2635,11,4768,572,27200,257,5283,15098,51520],«avg_logprob»: -0.15427139716419747,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.020939989015460014,«compression_ratio»: 1.482490272373541},«id»: 29,«end»: 117,«seek»: 9000,«text»: » si se va a aprobar la reforma del subsidio de desempleo»,«start»: 113.1,«tokens»: [51520,1511,369,2773,257,14602,5356,635,8290,64,1103,20051,1004,368,38850,781,78,51715],«avg_logprob»: -0.15427139716419747,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.020939989015460014,«compression_ratio»: 1.482490272373541},«id»: 30,«end»: 120,«seek»: 9000,«text»: » o el nuevo decreto sobre la…»,«start»: 117,«tokens»: [51715,277,806,18591,6853,1353,5473,635,485,51865],«avg_logprob»: -0.15427139716419747,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.020939989015460014,«compression_ratio»: 1.482490272373541},«id»: 31,«end»: 122.28,«seek»: 12000,«text»: » Las medidas anticrisis, porque durante esta noche»,«start»: 120,«tokens»: [50365,10663,37295,49172,5714,271,11,4021,14427,5283,29735,50479],«avg_logprob»: -0.1180694883903571,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.31563031673431396,«compression_ratio»: 1.6031128404669261},«id»: 32,«end»: 125.58,«seek»: 12000,«text»: » economía y empleo han estado discutiendo bastante.»,«start»: 122.28,«tokens»: [50479,2520,2686,288,36820,78,7276,18372,42085,7304,14651,13,50644],«avg_logprob»: -0.1180694883903571,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.31563031673431396,«compression_ratio»: 1.6031128404669261},«id»: 33,«end»: 129.1,«seek»: 12000,«text»: » Estamos tan entretenidos con los socios del gobierno»,«start»: 125.76,«tokens»: [50653,34563,7603,3962,1147,7895,416,1750,3075,329,1103,29254,50820],«avg_logprob»: -0.1180694883903571,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.31563031673431396,«compression_ratio»: 1.6031128404669261},«id»: 34,«end»: 135.66,«seek»: 12000,«text»: » que no prestamos atención a lo disfuncional del propio gobierno.»,«start»: 129.1,«tokens»: [50820,631,572,16305,2151,33488,257,450,717,15930,42395,1103,40098,29254,13,51148],«avg_logprob»: -0.1180694883903571,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.31563031673431396,«compression_ratio»: 1.6031128404669261},«id»: 35,«end»: 142.36,«seek»: 12000,«text»: » Calviño, Nadia Calviño, pretende sacar adelante el último paquete de fondos europeos»,«start»: 136.72,«tokens»: [51201,3511,4917,7716,11,23269,654,3511,4917,7716,11,1162,5445,43823,40214,806,21013,2502,358,3498,368,9557,329,27207,329,51483],«avg_logprob»: -0.1180694883903571,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.31563031673431396,«compression_ratio»: 1.6031128404669261},«id»: 36,«end»: 145.94,«seek»: 12000,«text»: » y necesita aprobar una reforma del subsidio de desempleo.»,«start»: 142.36,«tokens»: [51483,288,45485,14602,5356,2002,8290,64,1103,20051,1004,368,38850,781,78,13,51662],«avg_logprob»: -0.1180694883903571,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.31563031673431396,«compression_ratio»: 1.6031128404669261},«id»: 37,«end»: 149.78,«seek»: 12000,«text»: » Ese proyecto contaba con el aval de Bruselas,»,«start»: 147.34,«tokens»: [51732,462,405,32285,660,5509,416,806,1305,304,368,32894,32098,11,51854],«avg_logprob»: -0.1180694883903571,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.31563031673431396,«compression_ratio»: 1.6031128404669261},«id»: 38,«end»: 154.1,«seek»: 15000,«text»: » endurecía el sistema de una manera que se podía perder el subsidio»,«start»: 150,«tokens»: [50365,24732,31298,806,13245,368,2002,13913,631,369,45588,26971,806,20051,1004,50570],«avg_logprob»: -0.12734142702017257,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005546351429075003,«compression_ratio»: 1.6236559139784945},«id»: 39,«end»: 155.8,«seek»: 15000,«text»: » si se rechazaban los empleos.»,«start»: 154.1,«tokens»: [50570,1511,369,319,339,921,18165,1750,36820,329,13,50655],«avg_logprob»: -0.12734142702017257,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005546351429075003,«compression_ratio»: 1.6236559139784945},«id»: 40,«end»: 158.66,«seek»: 15000,«text»: » Y Yolanda Díaz ha puesto el grito en el cielo.»,«start»: 156.64,«tokens»: [50697,398,398,401,5575,413,870,921,324,35136,806,677,3528,465,806,49549,13,50798],«avg_logprob»: -0.12734142702017257,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005546351429075003,«compression_ratio»: 1.6236559139784945},«id»: 41,«end»: 162.78,«seek»: 15000,«text»: » No solo no quiere controlar el subsidio o endurecer las condiciones,»,«start»: 159.22,«tokens»: [50826,883,6944,572,23877,47843,806,20051,1004,277,24732,1776,2439,45960,11,51004],«avg_logprob»: -0.12734142702017257,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005546351429075003,«compression_ratio»: 1.6236559139784945},«id»: 42,«end»: 165.1,«seek»: 15000,«text»: » sino ampliarlas y dar más dinero.»,«start»: 162.98,«tokens»: [51014,18108,9731,72,6843,296,288,4072,3573,27923,13,51120],«avg_logprob»: -0.12734142702017257,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005546351429075003,«compression_ratio»: 1.6236559139784945},«id»: 43,«end»: 169.08,«seek»: 15000,«text»: » Bueno, cada uno según lo suyo.»,«start»: 165.78,«tokens»: [51154,16046,11,8411,8526,36570,450,459,8308,13,51319],«avg_logprob»: -0.12734142702017257,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005546351429075003,«compression_ratio»: 1.6236559139784945},«id»: 44,«end»: 174.04,«seek»: 15000,«text»: » Y también hay discrepancias sobre los impuestos especiales a bancos»,«start»: 169.94,«tokens»: [51362,398,6407,4842,2983,265,6040,12046,5473,1750,704,42738,15342,279,257,39612,329,51567],«avg_logprob»: -0.12734142702017257,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005546351429075003,«compression_ratio»: 1.6236559139784945},«id»: 45,«end»: 175.56,«seek»: 15000,«text»: » y empresas energéticas.»,«start»: 174.04,«tokens»: [51567,288,26433,10575,4051,9150,13,51643],«avg_logprob»: -0.12734142702017257,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005546351429075003,«compression_ratio»: 1.6236559139784945},«id»: 46,«end»: 179.04,«seek»: 15000,«text»: » Hay impuestos arbitrarios, confiscatorios,»,«start»: 175.56,«tokens»: [51643,8721,704,42738,14931,5352,2717,11,49868,1639,2717,11,51817],«avg_logprob»: -0.12734142702017257,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005546351429075003,«compression_ratio»: 1.6236559139784945},«id»: 47,«end»: 179.96,«seek»: 15000,«text»: » tanto que algunas energéticas…»,«start»: 179.12,«tokens»: [51821,10331,631,27316,10575,4051,9150,485,51863],«avg_logprob»: -0.12734142702017257,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005546351429075003,«compression_ratio»: 1.6236559139784945},«id»: 48,«end»: 182.98,«seek»: 18000,«text»: » han amenazado con llevarse las inversiones a otros países.»,«start»: 180,«tokens»: [50365,7276,18497,921,1573,416,30374,405,2439,21378,5411,257,16422,23070,13,50514],«avg_logprob»: -0.10835367319535236,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.13459433615207672,«compression_ratio»: 1.6158940397350994},«id»: 49,«end»: 184.2,«seek»: 18000,«text»: » Repsol, por ejemplo.»,«start»: 183.2,«tokens»: [50525,3696,30926,11,1515,13358,13,50575],«avg_logprob»: -0.10835367319535236,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.13459433615207672,«compression_ratio»: 1.6158940397350994},«id»: 50,«end»: 188.7,«seek»: 18000,«text»: » Y las amenazas surtieron efecto y corrigieron el tiro.»,«start»: 185.28,«tokens»: [50629,398,2439,18497,921,296,18622,14440,46783,288,1181,7065,14440,806,44188,13,50800],«avg_logprob»: -0.10835367319535236,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.13459433615207672,«compression_ratio»: 1.6158940397350994},«id»: 51,«end»: 192.76,«seek»: 18000,«text»: » Teresa Rivera admitió la desaparición del impuesto extraordinario de las eléctricas»,«start»: 189.2,«tokens»: [50825,35039,47388,9796,7138,635,36546,289,15534,1103,704,22057,27396,4912,368,2439,806,526,349,1341,296,51003],«avg_logprob»: -0.10835367319535236,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.13459433615207672,«compression_ratio»: 1.6158940397350994},«id»: 52,«end»: 196.54,«seek»: 18000,«text»: » y Calviño también se abrió a eliminar el de la banca.»,«start»: 192.76,«tokens»: [51003,288,3511,4917,7716,6407,369,410,44802,257,7892,289,806,368,635,5643,496,13,51192],«avg_logprob»: -0.10835367319535236,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.13459433615207672,«compression_ratio»: 1.6158940397350994},«id»: 53,«end»: 198.1,«seek»: 18000,«text»: » Pero con Yolanda hemos topado.»,«start»: 196.64,«tokens»: [51197,9377,416,398,401,5575,15396,1192,1573,13,51270],«avg_logprob»: -0.10835367319535236,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.13459433615207672,«compression_ratio»: 1.6158940397350994},«id»: 54,«end»: 202.16,«seek»: 18000,«text»: » Yolanda dice, oiga, que el acuerdo que he firmado con Sánchez»,«start»: 199.24,«tokens»: [51327,398,401,5575,10313,11,277,9900,11,631,806,28113,631,415,6174,1573,416,318,7200,30196,51473],«avg_logprob»: -0.10835367319535236,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.13459433615207672,«compression_ratio»: 1.6158940397350994},«id»: 55,«end»: 205.46,«seek»: 18000,«text»: » señala el compromiso de mantener los dos impuestos.»,«start»: 202.16,«tokens»: [51473,13830,5159,806,11482,19227,368,42759,1750,4491,704,42738,13,51638],«avg_logprob»: -0.10835367319535236,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.13459433615207672,«compression_ratio»: 1.6158940397350994},«id»: 56,«end»: 209.98,«seek»: 18000,«text»: » Y también se opone a la eliminación de parte de las ayudas,»,«start»: 206.64,«tokens»: [51697,398,6407,369,999,546,257,635,7892,3482,368,6975,368,2439,20333,296,11,51864],«avg_logprob»: -0.10835367319535236,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.13459433615207672,«compression_ratio»: 1.6158940397350994},«id»: 57,«end»: 213.42,«seek»: 21000,«text»: » para las familias, para hacer frente a la inflación.»,«start»: 210,«tokens»: [50365,1690,2439,42155,296,11,1690,6720,19873,257,635,9922,3482,13,50536],«avg_logprob»: -0.11429424128256553,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.4057013988494873,«compression_ratio»: 1.5112781954887218},«id»: 58,«end»: 220.04,«seek»: 21000,«text»: » O sea, bueno, casi todo podemos intuir cuál va a ser el resultado de esta pugna.»,«start»: 214.68,«tokens»: [50599,422,4158,11,11974,11,22567,5149,12234,560,34498,44318,2773,257,816,806,28047,368,5283,47900,629,13,50867],«avg_logprob»: -0.11429424128256553,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.4057013988494873,«compression_ratio»: 1.5112781954887218},«id»: 59,«end»: 222.68,«seek»: 21000,«text»: » Yolanda Díaz ganará el pulso a Calviño.»,«start»: 220.64,«tokens»: [50897,398,401,5575,413,870,921,7574,21534,806,8331,539,257,3511,4917,7716,13,50999],«avg_logprob»: -0.11429424128256553,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.4057013988494873,«compression_ratio»: 1.5112781954887218},«id»: 60,«end»: 226.58,«seek»: 21000,«text»: » Porque es lo que pasa con los gobiernos socialcomunistas, como este.»,«start»: 223,«tokens»: [51015,11287,785,450,631,20260,416,1750,20489,811,16751,2093,1112,409,14858,11,2617,4065,13,51194],«avg_logprob»: -0.11429424128256553,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.4057013988494873,«compression_ratio»: 1.5112781954887218},«id»: 61,«end»: 230.46,«seek»: 21000,«text»: » Para el gasto público, la deuda, los impuestos,»,«start»: 227.78,«tokens»: [51254,11107,806,17898,78,26557,11,635,368,11152,11,1750,704,42738,11,51388],«avg_logprob»: -0.11429424128256553,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.4057013988494873,«compression_ratio»: 1.5112781954887218},«id»: 62,«end»: 232.26,«seek»: 21000,«text»: » hunden la competitividad del país.»,«start»: 230.64,«tokens»: [51397,276,10028,635,41131,33490,1103,10572,13,51478],«avg_logprob»: -0.11429424128256553,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.4057013988494873,«compression_ratio»: 1.5112781954887218},«id»: 63,«end»: 239.3,«seek»: 21000,«text»: » Bueno, cosas comunistas, tampoco nos sorprendamos tanto de las cosas.»,«start»: 232.42000000000002,«tokens»: [51486,16046,11,12218,11040,14858,11,36838,3269,9359,32725,2151,10331,368,2439,12218,13,51830],«avg_logprob»: -0.11429424128256553,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.4057013988494873,«compression_ratio»: 1.5112781954887218},«id»: 64,«end»: 241.76,«seek»: 24000,«text»: » Todo esto ocurre…»,«start»: 240,«tokens»: [50365,26466,7433,26430,265,485,50453],«avg_logprob»: -0.17258740873897777,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.17527852952480316,«compression_ratio»: 1.5664335664335665},«id»: 65,«end»: 243.88,«seek»: 24000,«text»: » Va, yo era el Instituto de Estudios Económicos,»,«start»: 241.76,«tokens»: [50453,16822,11,5290,4249,806,33897,8262,368,4410,532,2717,462,1671,23818,9940,11,50559],«avg_logprob»: -0.17258740873897777,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.17527852952480316,«compression_ratio»: 1.5664335664335665},«id»: 66,«end»: 246,«seek»: 24000,«text»: » que es el think tank de la COE.»,«start»: 244.62,«tokens»: [50596,631,785,806,519,5466,368,635,3002,36,13,50665],«avg_logprob»: -0.17258740873897777,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.17527852952480316,«compression_ratio»: 1.5664335664335665},«id»: 67,«end»: 250.18,«seek»: 24000,«text»: » Yo conocí el informe de conyuntura de la economía española.»,«start»: 247.68,«tokens»: [50749,7616,15871,870,806,1356,68,368,416,88,2760,2991,368,635,2520,2686,25726,4711,13,50874],«avg_logprob»: -0.17258740873897777,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.17527852952480316,«compression_ratio»: 1.5664335664335665},«id»: 68,«end»: 254.66,«seek»: 24000,«text»: » Pide medidas de apoyo para que las empresas puedan incrementar el dinero»,«start»: 251.76,«tokens»: [50953,430,482,37295,368,46151,1690,631,2439,26433,41241,26200,289,806,27923,51098],«avg_logprob»: -0.17258740873897777,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.17527852952480316,«compression_ratio»: 1.5664335664335665},«id»: 69,«end»: 257.1,«seek»: 24000,«text»: » que dedican a la inversión, mejorar la productividad.»,«start»: 254.66,«tokens»: [51098,631,4172,8914,257,635,21378,2560,11,48858,635,1674,33490,13,51220],«avg_logprob»: -0.17258740873897777,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.17527852952480316,«compression_ratio»: 1.5664335664335665},«id»: 70,«end»: 261.02,«seek»: 24000,«text»: » Esto ocurre mientras buena parte de la élite empresarial»,«start»: 258.52,«tokens»: [51291,20880,26430,265,26010,25710,6975,368,635,11810,642,13627,44745,51416],«avg_logprob»: -0.17258740873897777,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.17527852952480316,«compression_ratio»: 1.5664335664335665},«id»: 71,«end»: 262.74,«seek»: 24000,«text»: » le ríe las gracias a Pedro Sánchez.»,«start»: 261.02,«tokens»: [51416,476,367,870,68,2439,16611,257,26662,318,7200,30196,13,51502],«avg_logprob»: -0.17258740873897777,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.17527852952480316,«compression_ratio»: 1.5664335664335665},«id»: 72,«end»: 269.82,«seek»: 24000,«text»: » Estos empresarios de Postín, que qué gracioso es Sánchez.»,«start»: 265.74,«tokens»: [51652,4410,329,13627,9720,368,10223,10973,11,631,8057,11625,23540,785,318,7200,30196,13,51856],«avg_logprob»: -0.17258740873897777,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.17527852952480316,«compression_ratio»: 1.5664335664335665},«id»: 73,«end»: 274.44,«seek»: 27000,«text»: » Y otra parte del empresariado, no tan de élite,»,«start»: 270,«tokens»: [50365,398,13623,6975,1103,13627,3504,1573,11,572,7603,368,11810,642,11,50587],«avg_logprob»: -0.14482486800642203,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024376848712563515,«compression_ratio»: 1.7376425855513309},«id»: 74,«end»: 278.52,«seek»: 27000,«text»: » espera convertirse en élite haciendo favores al gobierno»,«start»: 275.98,«tokens»: [50664,37862,7620,36097,465,11810,642,20509,33801,2706,419,29254,50791],«avg_logprob»: -0.14482486800642203,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024376848712563515,«compression_ratio»: 1.7376425855513309},«id»: 75,«end»: 282.22,«seek»: 27000,«text»: » y ayudando al asalto político de las grandes empresas.»,«start»: 278.52,«tokens»: [50791,288,20333,1806,419,382,304,1353,48641,368,2439,16640,26433,13,50976],«avg_logprob»: -0.14482486800642203,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024376848712563515,«compression_ratio»: 1.7376425855513309},«id»: 76,«end»: 284.26,«seek»: 27000,«text»: » Y así no vamos a ninguna parte.»,«start»: 283.08,«tokens»: [51019,398,8582,572,5295,257,36073,6975,13,51078],«avg_logprob»: -0.14482486800642203,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024376848712563515,«compression_ratio»: 1.7376425855513309},«id»: 77,«end»: 287.18,«seek»: 27000,«text»: » Bueno, vamos a ver, en cuanto al debate de la amnistía.»,«start»: 285.12,«tokens»: [51121,16046,11,5295,257,1306,11,465,36685,419,7958,368,635,669,77,468,2686,13,51224],«avg_logprob»: -0.14482486800642203,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024376848712563515,«compression_ratio»: 1.7376425855513309},«id»: 78,«end»: 290.14,«seek»: 27000,«text»: » La decisión de la Comisión de Venecia,»,«start»: 288.04,«tokens»: [51267,2369,18206,2560,368,635,2432,36515,368,691,1450,2755,11,51372],«avg_logprob»: -0.14482486800642203,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024376848712563515,«compression_ratio»: 1.7376425855513309},«id»: 79,«end»: 294.62,«seek»: 27000,«text»: » dependiente del Consejo de Europa,»,«start»: 291.6,«tokens»: [51445,5672,8413,1103,39706,5134,368,16642,11,51596],«avg_logprob»: -0.14482486800642203,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024376848712563515,«compression_ratio»: 1.7376425855513309},«id»: 80,«end»: 299.32,«seek»: 27000,«text»: » es aceptar la petición del Senado para elaborar un dictamen sobre la amnistía.»,«start»: 295.08,«tokens»: [51619,785,43568,289,635,280,3532,2560,1103,3862,1573,1690,16298,289,517,12569,22403,5473,635,669,77,468,2686,13,51831],«avg_logprob»: -0.14482486800642203,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024376848712563515,«compression_ratio»: 1.7376425855513309},«id»: 81,«end»: 299.84,«seek»: 27000,«text»: » No vincula.»,«start»: 299.32,«tokens»: [51831,883,27037,2444,64,13,51857],«avg_logprob»: -0.14482486800642203,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024376848712563515,«compression_ratio»: 1.7376425855513309},«id»: 82,«end»: 299.96,«seek»: 27000,«text»: » No vincula.»,«start»: 299.84,«tokens»: [51857,883,27037,2444,64,13,51863],«avg_logprob»: -0.14482486800642203,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024376848712563515,«compression_ratio»: 1.7376425855513309},«id»: 83,«end»: 299.98,«seek»: 27000,«text»: » No vincula.»,«start»: 299.96,«tokens»: [51863,883,27037,2444,64,13,51864],«avg_logprob»: -0.14482486800642203,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024376848712563515,«compression_ratio»: 1.7376425855513309},«id»: 84,«end»: 300,«seek»: 27000,«text»: » No vincula.»,«start»: 299.98,«tokens»: [51864,883,27037,2444,64,13,51865],«avg_logprob»: -0.14482486800642203,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024376848712563515,«compression_ratio»: 1.7376425855513309},«id»: 85,«end»: 301.48,«seek»: 30000,«text»: » Pero es importante.»,«start»: 300,«tokens»: [50365,9377,785,9416,13,50439],«avg_logprob»: -0.2075194425361101,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024388227611780167,«compression_ratio»: 1.5483870967741935},«id»: 86,«end»: 304.92,«seek»: 30000,«text»: » Porque es el referente fundamental de la Comisión Europea»,«start»: 302.16,«tokens»: [50473,11287,785,806,2864,1576,8088,368,635,2432,36515,3315,64,50611],«avg_logprob»: -0.2075194425361101,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024388227611780167,«compression_ratio»: 1.5483870967741935},«id»: 87,«end»: 308.68,«seek»: 30000,«text»: » para establecer posiciones sobre el Estado de Derecho.»,«start»: 304.92,«tokens»: [50611,1690,37444,1776,1366,29719,5473,806,29740,368,413,323,5738,13,50799],«avg_logprob»: -0.2075194425361101,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024388227611780167,«compression_ratio»: 1.5483870967741935},«id»: 88,«end»: 312.98,«seek»: 30000,«text»: » Ya dijo esa misma Comisión que aquello del 1 de octubre,»,«start»: 310.08,«tokens»: [50869,6080,27024,11342,24946,2432,36515,631,2373,11216,1103,502,368,13350,836,265,11,51014],«avg_logprob»: -0.2075194425361101,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024388227611780167,«compression_ratio»: 1.5483870967741935},«id»: 89,«end»: 317,«seek»: 30000,«text»: » algaradas callejeras, no había sido en modo alguno un referéndum.»,«start»: 313.54,«tokens»: [51042,419,2976,6872,818,40779,6985,11,572,16395,14444,465,16664,9813,78,517,2864,34577,449,13,51215],«avg_logprob»: -0.2075194425361101,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024388227611780167,«compression_ratio»: 1.5483870967741935},«id»: 90,«end»: 322.02,«seek»: 30000,«text»: » Y hoy tampoco verán al ministro de Justicia, Gracita Bolaños,»,«start»: 318.46,«tokens»: [51288,398,13775,36838,1306,7200,419,16182,340,368,1449,15341,11,20586,2786,363,4711,8242,11,51466],«avg_logprob»: -0.2075194425361101,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024388227611780167,«compression_ratio»: 1.5483870967741935},«id»: 91,«end»: 324.48,«seek»: 30000,«text»: » y al presidente del Supremo.»,«start»: 322.82,«tokens»: [51506,288,419,23852,1103,9141,44172,13,51589],«avg_logprob»: -0.2075194425361101,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024388227611780167,«compression_ratio»: 1.5483870967741935},«id»: 92,«end»: 329.64,«seek»: 30000,«text»: » La reunión la suspendió el presidente del Supremo primero,»,«start»: 324.84,«tokens»: [51607,2369,14480,2560,635,42546,7138,806,23852,1103,9141,44172,21289,11,51847],«avg_logprob»: -0.2075194425361101,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024388227611780167,«compression_ratio»: 1.5483870967741935},«id»: 93,«end»: 329.96,«seek»: 30000,«text»: » a raíz de la ley.»,«start»: 329.64,«tokens»: [51847,257,3342,44551,368,635,27786,13,51863],«avg_logprob»: -0.2075194425361101,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.024388227611780167,«compression_ratio»: 1.5483870967741935},«id»: 94,«end»: 330.46,«seek»: 32996,«text»: » Y es que, por supuesto,»,«start»: 329.96,«tokens»: [50365,398,785,631,11,1515,34177,11,50390],«avg_logprob»: -0.39182010894925723,«temperature»: 0.4,«no_speech_prob»: 0.028371455147862434,«compression_ratio»: 2.0844155844155843},«id»: 95,«end»: 332.14,«seek»: 32996,«text»: » la Comisión de Venecia no ha dejado de ser la primera en la que se ha presentado»,«start»: 330.46,«tokens»: [50390,635,2432,36515,368,691,1450,2755,572,324,21259,1573,368,816,635,17382,465,635,631,369,324,1974,1573,50474],«avg_logprob»: -0.39182010894925723,«temperature»: 0.4,«no_speech_prob»: 0.028371455147862434,«compression_ratio»: 2.0844155844155843},«id»: 96,«end»: 332.23999999999995,«seek»: 32996,«text»: » la decisión de la Comisión de Venecia.»,«start»: 332.14,«tokens»: [50474,635,18206,2560,368,635,2432,36515,368,691,1450,2755,13,50479],«avg_logprob»: -0.39182010894925723,«temperature»: 0.4,«no_speech_prob»: 0.028371455147862434,«compression_ratio»: 2.0844155844155843},«id»: 97,«end»: 332.41999999999996,«seek»: 32996,«text»: » La Comisión de Venecia no ha dejado de ser la primera en la que se ha presentado»,«start»: 332.23999999999995,«tokens»: [50479,2369,2432,36515,368,691,1450,2755,572,324,21259,1573,368,816,635,17382,465,635,631,369,324,1974,1573,50488],«avg_logprob»: -0.39182010894925723,«temperature»: 0.4,«no_speech_prob»: 0.028371455147862434,«compression_ratio»: 2.0844155844155843},«id»: 98,«end»: 332.46,«seek»: 32996,«text»: » la decisión de la Comisión de Venecia.»,«start»: 332.41999999999996,«tokens»: [50488,635,18206,2560,368,635,2432,36515,368,691,1450,2755,13,50490],«avg_logprob»: -0.39182010894925723,«temperature»: 0.4,«no_speech_prob»: 0.028371455147862434,«compression_ratio»: 2.0844155844155843},«id»: 99,«end»: 333.78,«seek»: 32996,«text»: » De la que Bolaños no dijo ni pío.»,«start»: 332.46,«tokens»: [50490,1346,635,631,363,4711,8242,572,27024,3867,280,20492,13,50556],«avg_logprob»: -0.39182010894925723,«temperature»: 0.4,«no_speech_prob»: 0.028371455147862434,«compression_ratio»: 2.0844155844155843},«id»: 100,«end»: 338.03999999999996,«seek»: 32996,«text»: » Y ayer el partido de Puigdemont insistió en esos ataques.»,«start»: 335.03999999999996,«tokens»: [50619,398,257,7224,806,41310,368,13605,328,10730,896,13466,7138,465,22411,48639,7519,13,50769],«avg_logprob»: -0.39182010894925723,«temperature»: 0.4,«no_speech_prob»: 0.028371455147862434,«compression_ratio»: 2.0844155844155843},«id»: 101,«end»: 344.2,«seek»: 32996,«text»: » Fíjense ustedes, amenazó a los jueces con consecuencias penales»,«start»: 338.26,«tokens»: [50780,479,870,73,1288,17110,11,18497,921,812,257,1750,27833,887,416,40526,7801,12046,3435,4229,51077],«avg_logprob»: -0.39182010894925723,«temperature»: 0.4,«no_speech_prob»: 0.028371455147862434,«compression_ratio»: 2.0844155844155843},«id»: 102,«end»: 346.53999999999996,«seek»: 32996,«text»: » si no acuden ante las comisiones parlamentarias.»,«start»: 344.2,«tokens»: [51077,1511,572,696,32940,23411,2439,395,1991,279,46024,35027,13,51194],«avg_logprob»: -0.39182010894925723,«temperature»: 0.4,«no_speech_prob»: 0.028371455147862434,«compression_ratio»: 2.0844155844155843},«id»: 103,«end»: 353,«seek»: 32996,«text»: » O sea, acusando de desobediencia los que han sido más desobedientes»,«start»: 348.02,«tokens»: [51268,422,4158,11,696,301,1806,368,730,44904,30592,1750,631,7276,14444,3573,730,44904,20135,51517],«avg_logprob»: -0.39182010894925723,«temperature»: 0.4,«no_speech_prob»: 0.028371455147862434,«compression_ratio»: 2.0844155844155843},«id»: 104,«end»: 357.76,«seek»: 32996,«text»: » con todas las sentencias y con todas las decisiones de los tribunales.»,«start»: 353,«tokens»: [51517,416,10906,2439,2279,37246,288,416,10906,2439,3537,279,368,1750,15039,409,4229,13,51755],«avg_logprob»: -0.39182010894925723,«temperature»: 0.4,«no_speech_prob»: 0.028371455147862434,«compression_ratio»: 2.0844155844155843},«id»: 105,«end»: 358.85999999999996,«seek»: 32996,«text»: » Es el mundo al revés.»,«start»: 357.88,«tokens»: [51761,2313,806,7968,419,3698,2191,13,51810],«avg_logprob»: -0.39182010894925723,«temperature»: 0.4,«no_speech_prob»: 0.028371455147862434,«compression_ratio»: 2.0844155844155843},«id»: 106,«end»: 362.1,«seek»: 35886,«text»: » ¿Ya ha dicho algo Gracita Bolaños?»,«start»: 358.86,«tokens»: [50365,3841,26795,324,27346,8655,20586,2786,363,4711,8242,30,50527],«avg_logprob»: -0.14964813122646414,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0008549621561542153,«compression_ratio»: 1.619718309859155},«id»: 107,«end»: 366,«seek»: 35886,«text»: » No, bueno, pues que intentando apagar los incendios.»,«start»: 362.22,«tokens»: [50533,883,11,11974,11,11059,631,8446,1806,1882,29124,1750,834,521,2717,13,50722],«avg_logprob»: -0.14964813122646414,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0008549621561542153,«compression_ratio»: 1.619718309859155},«id»: 108,«end»: 370.06,«seek»: 35886,«text»: » Ayer aseguraba que defenderá siempre la independencia.»,«start»: 367.24,«tokens»: [50784,316,7224,38174,374,5509,631,26537,842,12758,635,4819,10974,13,50925],«avg_logprob»: -0.14964813122646414,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0008549621561542153,«compression_ratio»: 1.619718309859155},«id»: 109,«end»: 371.72,«seek»: 35886,«text»: » Escúchenle, porque es que tiene su gracia.»,«start»: 370.16,«tokens»: [50930,30379,2481,2470,306,11,4021,785,631,7066,459,11625,654,13,51008],«avg_logprob»: -0.14964813122646414,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0008549621561542153,«compression_ratio»: 1.619718309859155},«id»: 110,«end»: 375.82,«seek»: 35886,«text»: » Este gobierno defenderá siempre a los jueces, a los magistrados,»,«start»: 372.26,«tokens»: [51035,16105,29254,26537,842,12758,257,1750,27833,887,11,257,1750,48894,40491,11,51213],«avg_logprob»: -0.14964813122646414,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0008549621561542153,«compression_ratio»: 1.619718309859155},«id»: 111,«end»: 378.36,«seek»: 35886,«text»: » a los fiscales y su integridad.»,«start»: 376.16,«tokens»: [51230,257,1750,283,5606,4229,288,459,3572,4580,13,51340],«avg_logprob»: -0.14964813122646414,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0008549621561542153,«compression_ratio»: 1.619718309859155},«id»: 112,«end»: 381.58000000000004,«seek»: 35886,«text»: » Porque su integridad y su profesional es defender también el Estado de Béjar.»,«start»: 378.7,«tokens»: [51357,11287,459,3572,4580,288,459,42882,785,26537,6407,806,29740,368,363,526,10150,13,51501],«avg_logprob»: -0.14964813122646414,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0008549621561542153,«compression_ratio»: 1.619718309859155},«id»: 113,«end»: 386.1,«seek»: 35886,«text»: » Bueno, ¿quién se puede creer a este que pone voz de tonto para estas cosas»,«start»: 381.58000000000004,«tokens»: [51501,16046,11,3841,358,5770,369,8919,1197,260,257,4065,631,40192,30005,368,256,7556,1690,13897,12218,51727],«avg_logprob»: -0.14964813122646414,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0008549621561542153,«compression_ratio»: 1.619718309859155},«id»: 114,«end»: 388.1,«seek»: 35886,«text»: » y de embustero?»,«start»: 386.1,«tokens»: [51727,288,368,4605,381,2032,30,51827],«avg_logprob»: -0.14964813122646414,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0008549621561542153,«compression_ratio»: 1.619718309859155},«id»: 115,«end»: 391.12,«seek»: 38886,«text»: » Ese tono campanudo, mentiroso.»,«start»: 388.86,«tokens»: [50365,462,405,2952,78,2255,282,6207,11,3074,347,9869,13,50478],«avg_logprob»: -0.16159270191920622,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.000842412409838289,«compression_ratio»: 1.4747081712062258},«id»: 116,«end»: 397.26,«seek»: 38886,«text»: » El mismo con el que aseguraba hace unos días que Europa tenía preocupación cero por la amnistía.»,«start»: 392.3,«tokens»: [50537,2699,12461,416,806,631,38174,374,5509,10032,17780,19527,631,16642,23718,23080,3482,269,2032,1515,635,669,77,468,2686,13,50785],«avg_logprob»: -0.16159270191920622,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.000842412409838289,«compression_ratio»: 1.4747081712062258},«id»: 117,«end»: 400.76,«seek»: 38886,«text»: » Si defendieras la independencia de la justicia,»,«start»: 398.26,«tokens»: [50835,4909,8602,811,296,635,4819,10974,368,635,445,15341,11,50960],«avg_logprob»: -0.16159270191920622,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.000842412409838289,«compression_ratio»: 1.4747081712062258},«id»: 118,«end»: 402.88,«seek»: 38886,«text»: » Gracita,»,«start»: 402.42,«tokens»: [51043,20586,2786,11,51066],«avg_logprob»: -0.16159270191920622,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.000842412409838289,«compression_ratio»: 1.4747081712062258},«id»: 119,«end»: 406.74,«seek»: 38886,«text»: » no habrías votado a favor de las comisiones de Lózare.»,«start»: 404,«tokens»: [51122,572,32794,10025,3478,1573,257,2294,368,2439,395,1991,279,368,441,812,89,543,13,51259],«avg_logprob»: -0.16159270191920622,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.000842412409838289,«compression_ratio»: 1.4747081712062258},«id»: 120,«end»: 410.52000000000004,«seek»: 38886,«text»: » O sea, que no toméis a la gente por tonta.»,«start»: 409.22,«tokens»: [51383,422,4158,11,631,572,2916,15064,257,635,3788,1515,256,45442,13,51448],«avg_logprob»: -0.16159270191920622,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.000842412409838289,«compression_ratio»: 1.4747081712062258},«id»: 121,«end»: 415.46000000000004,«seek»: 38886,«text»: » El estilo de Bolaños es sibilino, hipócrita»,«start»: 412.74,«tokens»: [51559,2699,37470,368,363,4711,8242,785,262,11607,2982,11,8103,812,10757,2786,51695],«avg_logprob»: -0.16159270191920622,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.000842412409838289,«compression_ratio»: 1.4747081712062258},«id»: 122,«end»: 418.54,«seek»: 38886,«text»: » y el de Oscar Puente es zafio y desafiante.»,«start»: 415.46000000000004,«tokens»: [51695,288,806,368,20718,13605,1576,785,710,2792,1004,288,34587,72,2879,13,51849],«avg_logprob»: -0.16159270191920622,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.000842412409838289,«compression_ratio»: 1.4747081712062258},«id»: 123,«end»: 420.86,«seek»: 41886,«text»: » Es un chulo de barra de bar.»,«start»: 418.86,«tokens»: [50365,2313,517,417,13455,368,2159,424,368,2159,13,50465],«avg_logprob»: -0.19778987860224048,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.19337277114391327,«compression_ratio»: 1.789272030651341},«id»: 124,«end»: 425.86,«seek»: 41886,«text»: » Es el ministro del desastre de los trenes,»,«start»: 420.86,«tokens»: [50465,2313,806,16182,340,1103,730,49199,368,1750,23136,279,11,50715],«avg_logprob»: -0.19778987860224048,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.19337277114391327,«compression_ratio»: 1.789272030651341},«id»: 125,«end»: 429.86,«seek»: 41886,«text»: » que debería estar callado, encerrado, hasta que arreglar un poco»,«start»: 425.86,«tokens»: [50715,631,29671,2686,8755,818,1573,11,465,1776,14974,11,10764,631,594,3375,2200,517,10639,50915],«avg_logprob»: -0.19778987860224048,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.19337277114391327,«compression_ratio»: 1.789272030651341},«id»: 126,«end»: 432.86,«seek»: 41886,«text»: » los problemas de los usuarios de Renfe y de Adif,»,«start»: 429.86,«tokens»: [50915,1750,20720,368,1750,32247,9720,368,12883,2106,288,368,1999,351,11,51065],«avg_logprob»: -0.19778987860224048,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.19337277114391327,«compression_ratio»: 1.789272030651341},«id»: 127,«end»: 435.86,«seek»: 41886,«text»: » que son todas las compañías que circulan por ahí.»,«start»: 432.86,«tokens»: [51065,631,1872,10906,2439,29953,10025,631,12515,282,1515,12571,13,51215],«avg_logprob»: -0.19778987860224048,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.19337277114391327,«compression_ratio»: 1.789272030651341},«id»: 128,«end»: 438.86,«seek»: 41886,«text»: » Pero él está en la tarea de blanquear a Bildu.»,«start»: 435.86,«tokens»: [51215,9377,11810,3192,465,635,256,35425,368,888,282,1077,289,257,15746,84,13,51365],«avg_logprob»: -0.19778987860224048,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.19337277114391327,«compression_ratio»: 1.789272030651341},«id»: 129,«end»: 444.86,«seek»: 41886,«text»: » Los de Bildu son unos demócratas acrisolados y ejemplares,»,«start»: 438.86,«tokens»: [51365,7632,368,15746,84,1872,17780,1371,40993,4481,296,696,5714,401,4181,288,10012,5895,8643,11,51665],«avg_logprob»: -0.19778987860224048,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.19337277114391327,«compression_ratio»: 1.789272030651341},«id»: 130,«end»: 446.86,«seek»: 41886,«text»: » los que se manifiestan contra el pacto del PSOE con Bildu,»,«start»: 444.86,«tokens»: [51665,1750,631,369,8173,6495,282,10742,806,38104,78,1103,8168,46,36,416,15746,84,11,51765],«avg_logprob»: -0.19778987860224048,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.19337277114391327,«compression_ratio»: 1.789272030651341},«id»: 131,«end»: 448.3,«seek»: 41886,«text»: » los que se manifiestan contra el pacto del PSOE con Bildu,»,«start»: 446.86,«tokens»: [51765,1750,631,369,8173,6495,282,10742,806,38104,78,1103,8168,46,36,416,15746,84,11,51837],«avg_logprob»: -0.19778987860224048,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.19337277114391327,«compression_ratio»: 1.789272030651341},«id»: 132,«end»: 450.3,«seek»: 44830,«text»: » son unos fascistas.»,«start»: 448.3,«tokens»: [50365,1872,17780,7184,14858,13,50465],«avg_logprob»: -0.24064285453708692,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0027108609210699797,«compression_ratio»: 1.4385026737967914},«id»: 133,«end»: 451.3,«seek»: 44830,«text»: » Vamos a ver.»,«start»: 450.3,«tokens»: [50465,10894,257,1306,13,50515],«avg_logprob»: -0.24064285453708692,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0027108609210699797,«compression_ratio»: 1.4385026737967914},«id»: 134,«end»: 458.3,«seek»: 44830,«text»: » Algunos dirigentes de Bildu fueron asesinos, como Kubati.»,«start»: 453.3,«tokens»: [50615,46816,329,35243,9240,368,15746,84,28739,382,279,15220,11,2617,35805,6908,13,50865],«avg_logprob»: -0.24064285453708692,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0027108609210699797,«compression_ratio»: 1.4385026737967914},«id»: 135,«end»: 464.3,«seek»: 44830,«text»: » Otros ordenaron asesinatos, como David Pla.»,«start»: 460.3,«tokens»: [50965,12936,2635,28615,6372,382,40697,26818,11,2617,4389,19942,13,51165],«avg_logprob»: -0.24064285453708692,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0027108609210699797,«compression_ratio»: 1.4385026737967914},«id»: 136,«end»: 470.3,«seek»: 44830,«text»: » Otros señalaban a las víctimas, como Merche Aizpurua,»,«start»: 466.3,«tokens»: [51265,12936,2635,13830,304,18165,257,2439,6153,349,17957,11,2617,6124,1876,316,590,35801,4398,11,51465],«avg_logprob»: -0.24064285453708692,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0027108609210699797,«compression_ratio»: 1.4385026737967914},«id»: 137,«end»: 477.3,«seek»: 44830,«text»: » a la que la Comisión de Periodistas Parlamentarias le quieren dar un mensaje.»,«start»: 472.3,«tokens»: [51565,257,635,631,635,2432,36515,368,34976,14858,37487,35027,476,36706,4072,517,10923,11153,13,51815],«avg_logprob»: -0.24064285453708692,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0027108609210699797,«compression_ratio»: 1.4385026737967914},«id»: 138,«end»: 485.3,«seek»: 47830,«text»: » Y luego, cuando escribía Maite Soróa, señalaba a periodistas»,«start»: 478.3,«tokens»: [50365,398,17222,11,7767,30598,65,2686,4042,642,21421,812,64,11,13830,304,5509,257,2896,14858,50715],«avg_logprob»: -0.29359926053178986,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.025476280599832535,«compression_ratio»: 1.434108527131783},«id»: 139,«end»: 490.3,«seek»: 47830,«text»: » que luego eran acosados por ETA y, en algunos casos, asesinados.»,«start»: 485.3,«tokens»: [50715,631,17222,32762,696,329,4181,1515,462,8241,288,11,465,21078,25135,11,382,40697,4181,13,50965],«avg_logprob»: -0.29359926053178986,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.025476280599832535,«compression_ratio»: 1.434108527131783},«id»: 140,«end»: 492.3,«seek»: 47830,«text»: » ¿Y le vais a dar un premio?»,«start»: 490.3,«tokens»: [50965,3841,56,476,9369,257,4072,517,5624,1004,30,51065],«avg_logprob»: -0.29359926053178986,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.025476280599832535,«compression_ratio»: 1.434108527131783},«id»: 141,«end»: 496.3,«seek»: 47830,«text»: » Bueno, como tenemos el periodismo patrio.»,«start»: 492.3,«tokens»: [51065,16046,11,2617,9914,806,2896,6882,1947,6584,13,51265],«avg_logprob»: -0.29359926053178986,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.025476280599832535,«compression_ratio»: 1.434108527131783},«id»: 142,«end»: 503.3,«seek»: 47830,«text»: » Y luego, bueno, sigue ahí la polémica de si Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijo»,«start»: 496.3,«tokens»: [51265,398,17222,11,11974,11,34532,12571,635,1180,4011,2262,368,1511,26662,318,7200,30196,288,45709,426,2481,2791,4371,479,24510,51615],«avg_logprob»: -0.29359926053178986,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.025476280599832535,«compression_ratio»: 1.434108527131783},«id»: 143,«end»: 508.3,«seek»: 47830,«text»: » se han de reunir. O sea, si Núñez Fijo tiene que ir a la reunión con el presidente,»,«start»: 503.3,«tokens»: [51615,369,7276,368,14480,347,13,422,4158,11,1511,426,2481,2791,4371,479,24510,7066,631,3418,257,635,14480,2560,416,806,23852,11,51865],«avg_logprob»: -0.29359926053178986,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.025476280599832535,«compression_ratio»: 1.434108527131783},«id»: 144,«end»: 509.3,«seek»: 50830,«text»: » con Pedro Sánchez.»,«start»: 508.3,«tokens»: [50365,416,26662,318,7200,30196,13,50415],«avg_logprob»: -0.1201499859491984,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005809458903968334,«compression_ratio»: 1.4846153846153847},«id»: 145,«end»: 511.3,«seek»: 50830,«text»: » ¿Qué dicen los populares?»,«start»: 509.3,«tokens»: [50415,3841,15137,33816,1750,32166,495,30,50515],«avg_logprob»: -0.1201499859491984,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005809458903968334,«compression_ratio»: 1.4846153846153847},«id»: 146,«end»: 514.3,«seek»: 50830,«text»: » Que le den un orden del día por escrito.»,«start»: 512.3,«tokens»: [50565,4493,476,1441,517,28615,1103,12271,1515,49451,13,50665],«avg_logprob»: -0.1201499859491984,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005809458903968334,«compression_ratio»: 1.4846153846153847},«id»: 147,«end»: 520.3,«seek»: 50830,«text»: » Y desde Moncloa, bueno, ya saben ustedes, es de primero de democracia.»,«start»: 516.3,«tokens»: [50765,398,10188,4713,66,752,64,11,11974,11,2478,36670,17110,11,785,368,21289,368,6366,28000,13,50965],«avg_logprob»: -0.1201499859491984,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005809458903968334,«compression_ratio»: 1.4846153846153847},«id»: 148,«end»: 527.3,«seek»: 50830,«text»: » Ayer ya recordamos algunas de las cosas que son de primero de democracia»,«start»: 520.3,«tokens»: [50965,316,7224,2478,2136,2151,27316,368,2439,12218,631,1872,368,21289,368,6366,28000,51315],«avg_logprob»: -0.1201499859491984,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005809458903968334,«compression_ratio»: 1.4846153846153847},«id»: 149,«end»: 528.3,«seek»: 50830,«text»: » y de respeto institucional.»,«start»: 527.3,«tokens»: [51315,288,368,1597,19515,4348,1311,1966,13,51365],«avg_logprob»: -0.1201499859491984,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005809458903968334,«compression_ratio»: 1.4846153846153847},«id»: 150,«end»: 534.3,«seek»: 50830,«text»: » Miren, Pedro Sánchez maltrata sistemáticamente al rey Felipe VI.»,«start»: 528.3,«tokens»: [51365,376,18833,11,26662,318,7200,30196,2806,6903,3274,45758,7656,23653,419,319,88,34811,27619,13,51665],«avg_logprob»: -0.1201499859491984,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005809458903968334,«compression_ratio»: 1.4846153846153847},«id»: 151,«end»: 537.3,«seek»: 50830,«text»: » A la jura de Milei le acompañó un secretario de Estado.»,«start»: 534.3,«tokens»: [51665,316,635,361,2991,368,47651,72,476,43142,812,517,4054,4912,368,29740,13,51815],«avg_logprob»: -0.1201499859491984,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.005809458903968334,«compression_ratio»: 1.4846153846153847},«id»: 152,«end»: 542.3,«seek»: 53730,«text»: » Ayer, a los funerales del Emir de Kuwait, sólo un subsecretario.»,«start»: 537.3,«tokens»: [50365,316,7224,11,257,1750,20231,279,1103,38426,368,20311,26040,11,22885,517,1422,8159,1505,4912,13,50615],«avg_logprob»: -0.10530766947516079,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.014807499013841152,«compression_ratio»: 1.4897119341563787},«id»: 153,«end»: 549.3,«seek»: 53730,«text»: » Esa es una forma no de minusvalurar al Emir de Kuwait,»,«start»: 544.3,«tokens»: [50715,2313,64,785,2002,8366,572,368,3175,3337,28586,419,38426,368,20311,26040,11,50965],«avg_logprob»: -0.10530766947516079,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.014807499013841152,«compression_ratio»: 1.4897119341563787},«id»: 154,«end»: 553.3,«seek»: 53730,«text»: » sino al rey Felipe VI.»,«start»: 550.3,«tokens»: [51015,18108,419,319,88,34811,27619,13,51165],«avg_logprob»: -0.10530766947516079,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.014807499013841152,«compression_ratio»: 1.4897119341563787},«id»: 155,«end»: 558.3,«seek»: 53730,«text»: » Y déjenme que hoy entregue el premio al tonto contemporáneo,»,«start»: 554.3,«tokens»: [51215,398,2795,15378,1398,631,13775,32843,622,806,5624,1004,419,256,7556,13046,842,42164,11,51415],«avg_logprob»: -0.10530766947516079,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.014807499013841152,«compression_ratio»: 1.4897119341563787},«id»: 156,«end»: 562.3,«seek»: 53730,«text»: » al rector de la Universidad Complutense de Madrid, que se llama Joaquín Collenechi.»,«start»: 558.3,«tokens»: [51415,419,319,1672,368,635,14052,4580,33736,325,1288,368,22091,11,631,369,23272,3139,23761,10973,4586,1450,8036,13,51615],«avg_logprob»: -0.10530766947516079,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.014807499013841152,«compression_ratio»: 1.4897119341563787},«id»: 157,«end»: 566.3,«seek»: 53730,«text»: » En vez de enviar una felicitación navideña, envía una felicitación»,«start»: 563.3,«tokens»: [51665,2193,5715,368,2267,9448,2002,11094,8876,3482,5947,482,12150,11,2267,2686,2002,11094,8876,3482,51815],«avg_logprob»: -0.10530766947516079,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.014807499013841152,«compression_ratio»: 1.4897119341563787},«id»: 158,«end»: 569.3,«seek»: 56730,«text»: » con una hoja de árbol caída.»,«start»: 567.3,«tokens»: [50365,416,2002,1106,2938,368,35349,17460,1335,39080,13,50465],«avg_logprob»: -0.09690846583639928,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0007837017765268683,«compression_ratio»: 1.5232558139534884},«id»: 159,«end»: 572.3,«seek»: 56730,«text»: » Felicitación por el fin del otoño.»,«start»: 569.3,«tokens»: [50465,13298,8876,3482,1515,806,962,1103,277,1353,7716,13,50615],«avg_logprob»: -0.09690846583639928,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0007837017765268683,«compression_ratio»: 1.5232558139534884},«id»: 160,«end»: 580.3,«seek»: 56730,«text»: » Y dice el tonto, cursi además, el fin del otoño abre paso al nuevo año»,«start»: 573.3,«tokens»: [50665,398,10313,806,256,7556,11,1262,7691,21251,11,806,962,1103,277,1353,7716,41594,29212,419,18591,15984,51015],«avg_logprob»: -0.09690846583639928,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0007837017765268683,«compression_ratio»: 1.5232558139534884},«id»: 161,«end»: 583.3,«seek»: 56730,«text»: » con deseos de paz, renovación y prosperidad.»,«start»: 580.3,«tokens»: [51015,416,27118,329,368,30032,11,18845,3482,288,14381,4580,13,51165],«avg_logprob»: -0.09690846583639928,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0007837017765268683,«compression_ratio»: 1.5232558139534884},«id»: 162,«end»: 590.3,«seek»: 56730,«text»: » Yo no sé el nivel de bobo que es exigible para ser rector de la Complutense,»,«start»: 585.3,«tokens»: [51265,7616,572,7910,806,24423,368,748,1763,631,785,454,11292,1690,816,319,1672,368,635,33736,325,1288,11,51515],«avg_logprob»: -0.09690846583639928,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0007837017765268683,«compression_ratio»: 1.5232558139534884},«id»: 163,«end»: 592.3,«seek»: 56730,«text»: » pero bueno, yo creo que aquí ya se colma el vaso.»,«start»: 590.3,«tokens»: [51515,4768,11974,11,5290,14336,631,6661,2478,369,1173,1696,806,11481,78,13,51615],«avg_logprob»: -0.09690846583639928,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0007837017765268683,«compression_ratio»: 1.5232558139534884},«id»: 164,«end»: 595.3,«seek»: 56730,«text»: » Si no quieres felicitar la Navidad, no la felicites.»,«start»: 592.3,«tokens»: [51615,4909,572,29839,49986,3981,635,9219,4580,11,572,635,49986,3324,13,51765],«avg_logprob»: -0.09690846583639928,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0007837017765268683,«compression_ratio»: 1.5232558139534884},«id»: 165,«end»: 596.3,«seek»: 56730,«text»: » Que no te obliga nadie.»,«start»: 595.3,«tokens»: [51765,4493,572,535,9270,64,28060,13,51815],«avg_logprob»: -0.09690846583639928,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.0007837017765268683,«compression_ratio»: 1.5232558139534884},«id»: 166,«end»: 602.3,«seek»: 59730,«text»: » Felicita el año nuevo, no vengas con la ridiculez del fin del otoño.»,«start»: 597.3,«tokens»: [50365,13298,299,2786,806,15984,18591,11,572,371,1501,296,416,635,9276,2271,89,1103,962,1103,277,1353,7716,13,50615],«avg_logprob»: -0.1637776966752677,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.00003759638639166951,«compression_ratio»: 1.28},«id»: 167,«end»: 610.3,«seek»: 59730,«text»: » En España el culmen de la gilipollez se alcanza a diario en varios ámbitos,»,«start»: 604.3,«tokens»: [50715,2193,31729,806,11021,2558,368,635,290,388,647,1833,4371,369,419,7035,2394,257,1026,4912,465,33665,7352,2504,11343,11,51015],«avg_logprob»: -0.1637776966752677,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.00003759638639166951,«compression_ratio»: 1.28},«id»: 168,«end»: 611.3,«seek»: 59730,«text»: » como vemos.»,«start»: 610.3,«tokens»: [51015,2617,20909,13,51065],«avg_logprob»: -0.1637776966752677,«temperature»: 0,«no_speech_prob»: 0.00003759638639166951,«compression_ratio»: 1.28

En resumen, OpenAI ha dado un paso significativo en el campo de la transcripción de audio con Whisper. Esta herramienta no solo ofrece resultados más precisos y rápidos, sino que también tiene el potencial de transformar la forma en que interactuamos con el contenido auditivo. Con Whisper, el futuro de la transcripción está aquí, y está impulsado por la potencia de la inteligencia artificial.

Github: https://github.com/openai/whisper

