Espacio de almacenamiento de Google o Gmail casi lleno: cómo optimizarlo y liberar espacio

Experto informático revela consejos para limpiar y optimizar tu almacenamiento en Google. ¿Tienes Espacio de almacenamiento de Google o Gmail casi lleno?

Los usuarios de Google se han enfrentado recientemente a una advertencia preocupante: sus espacios de almacenamiento están casi llenos. Los iconos de advertencia han aparecido en las fotos de las cuentas de Google, y los avisos se han vuelto omnipresentes en todas las aplicaciones de Google. Sin embargo, la solución a este problema no siempre implica pagar por más almacenamiento, sino realizar una limpieza exhaustiva.

Un usuario, experto informático, compartió su experiencia personal al descubrir que más del 90% de su espacio gratuito de 15GB en Google ya estaba ocupado, con más de 13 GB llenos. Afortunadamente, gran parte de este espacio era recuperable, y la razón principal por la que seguía ocupado era la negligencia de no realizar una limpieza adecuada o eliminar los vestigios de tiempos pasados, cuando el almacenamiento no se llenaba «tan rápidamente» como en la actualidad, foto tras foto. Aquí está lo que hizo para recuperar aproximadamente 7GB de espacio. La verdad que me he dado cuenta de que tenía un síndrome de Diógenes en el correo 🙂

El truco o tutorial es eliminar entres sitios para optimizar tu espacio de almacenamiento en Google, es crucial realizar una limpieza exhaustiva de Google Fotos, reducir la cantidad de archivos almacenados en Google Drive y limpiar la bandeja de entrada de Gmail.

Revisar el espacio de almacenamiento de Google Fotos

El cambio clave en el almacenamiento de Google se encuentra en Google Fotos. Anteriormente, las fotos y videos de calidad reducida no ocupaban espacio, pero desde junio del año pasado, cada foto y video cuenta. Por lo tanto, la mejor forma de mitigar el problema del espacio lleno es limpiar Google Fotos.

Esto se puede hacer directamente desde la aplicación de Google Fotos. Solo tienes que tocar en tu foto de perfil, acceder a los «Ajustes de Fotos» y seleccionar «Copia de seguridad y sincronización». Desde allí, podrás administrar el almacenamiento y revisar y eliminar las «Fotos y videos grandes». En el caso del experto informático, había algunos videos largos que no necesitaba, lo que le permitió recuperar varios cientos de megabytes.

El experto siempre ha configurado la copia de seguridad de Google Fotos en calidad reducida o «Ahorro de almacenamiento», pero ocasionalmente, Google parece confundirse y cambiar la configuración. Por ejemplo, descubrió que su nuevo teléfono estaba realizando copias de seguridad en calidad original, lo cual ocupaba mucho más espacio del necesario. Afortunadamente, esto se puede solucionar fácilmente accediendo a la versión web de Google Fotos. Necesitarás abrir este enlace y pulsar Recuperar espacio

Revisar el espacio de almacenamiento de Google Drive

Otro cambio importante que el experto informático ha implementado es dejar de utilizar Google Drive como almacenamiento adicional. Aunque anteriormente se podía contar con mucho espacio de almacenamiento gratuito en Google, ahora toca reducir la cantidad de archivos almacenados en Google Drive «por si acaso». La mayoría de estos archivos ahora se guardan localmente en su PC, liberando así una cantidad considerable de espacio. Realizó una revisión exhaustiva, pero si no tienes tiempo, puedes utilizar este enlace para encontrar los archivos más grandes en tu Google Drive.

En este caso hice una revisión exhaustiva, pero si no tienes tanto tiempo puedes encontrar los archivos que más ocupan de tu Google Drive desde este enlace que es útil

Al final limpié Google Drive y me he comprado un NAS Synology para tener los documentos almacenados en mi nube privada sin pagar cuotas.

Revisar el espacio de almacenamiento de Gmail

Finalmente, el experto informático destaca la importancia de realizar una limpieza completa en el correo de Gmail para liberar espacio. Si bien la mayoría de los correos electrónicos no ocupan mucho espacio, es posible que tengas una colección de correos con archivos adjuntos de gran tamaño ocultos en tu bandeja de entrada. Aunque la aplicación y la versión web de Gmail no facilitan mucho la limpieza, Google proporciona una página web que muestra los correos con archivos adjuntos de gran tamaño.. Desde esta web, Google te muestra correos con archivos adjuntos de gran tamaño. Es muy útil y aquí pude borrar casi 5 GB de emails antiguos que ocupaban mucho espacio.

En resumen, para optimizar tu espacio de almacenamiento en Google, es crucial realizar una limpieza exhaustiva de Google Fotos, reducir la cantidad de archivos almacenados en Google Drive y limpiar la bandeja de entrada de Gmail. Siguiendo estos consejos de un experto informático, podrás liberar espacio y aprovechar al máximo tu almacenamiento en Google.

