En los últimos años, ha habido un aumento notable de las profesiones ligadas al ámbito tecnológico, como los programadores. Por ejemplo, si vives en Barcelona te puede interesar un curso de programación en Barcelona. Esta claro que vivimos en un mundo cada vez más digital

Hace unos días vi la película “Descifrando Enigma” y he de deciros que no está nada mal. Para quienes no lo han visto, os diré que es una película donde se muestra la tecnología que años después sería el nacimiento del primer ordenador. Es la película perfecta para los amantes de la tecnología. Pero eso ya es la prehistoria. Ahora tenemos la posibilidad de formarnos en una escuela IT y acceder a las profesiones más demandadas y con sueldos más altos que la media.

Con esto quiero decir que la tecnología se ha convertido en nuestro presente y será nuestro futuro, con lo que no es de extrañar que las empresas estén apostando por las profesiones digitales más competitivas.

A raíz de la pandemia, hemos visto un boom en la tecnología y, por tanto, un crecimiento en el sector tecnológico que da como resultado un aumento en las oportunidades laborales. Los trabajos relacionados con la informática y telecomunicaciones son los que más puestos generarán en 2022. Y en toda Europa, se calcula que hay más de medio millón de vacantes en el sector tecnológico. Un contexto que convive con la actual escasez de cualificación necesaria para estos puestos de trabajo.

Vamos a aprovechar este artículo para contaros cuáles son las profesiones más demandas por las empresas relacionadas con las nuevas tecnologías. Te recomendamos antes de aprender para uno de estos puestos, ponerte en contacto con empresas que puedan asesorarte adecuadamente.

¿Cuáles son las profesiones más demandas por las empresas relacionadas con las nuevas tecnologías? Os dejamos los 7 que están de moda en 2022.

Ingeniería en Informática. Experto en Tecnologías de la Información

Una de las profesiones digitales que más ha crecido en los últimos años. Se necesita muchos programadores e ingenieros informáticos cualificados. Desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles, etc.

Analistas de datos (Big Data)

Los analistas de datos o Big Data, son profesionales especializados en transformar grandes cantidades de datos sin procesar en información estudiada, analizada, interpretada y procesada.

La clave del éxito y la competitividad de las empresas recae en extraer el máximo potencial de esta técnica para innovar en el negocio y la toma de decisiones basadas en resultados reales hace que se puedan crear modelos predictivos con alto grado de probabilidad.

Especialistas en sistemas Cloud

Lo que viene siendo computación en la Nube, los sistemas Cloud. Los especialistas en Cloud Computing están capacitados para construir y configurar entornos en la nube que favorezcan el acceso a software, procesar datos digitales o almacenar archivos alojados en Internet. AWS, Azure, Google Cloud, etc.

En este entorno hay y habrá una gran demanda de arquitectos, gestores de proyectos y administradores de este medio tecnológico.

Diseñadores UX

La pandemia ha propiciado que el comercio electrónico esté en auge, generando una atención de las compañías para este perfil digital, donde desean hacerse un hueco en el mercado online.

Los diseñadores de UX son especialistas en crear la mejor experiencia digital para el usuario, además de dar solución a los problemas que este se pueda encontrar en las interacciones en línea, asegura que los productos se presenten de forma más atractiva en las diferentes plataformas y que los canales sean fáciles de usar. No se puede tener una buena app o web sin un User Experience.

Especialistas en marketing digital y Digital Management

Tanto para el posicionamiento como para las ventas y el éxito de una marca, la presencia online es clave.

Expertos capaces de abordar todo el proceso que sigue un usuario desde el primer contacto con la marca hasta que este se convierte en cliente de la misma, son en este sentido, imprescindibles contar con ellos para las empresas. Redes sociales, realidad virtual, reputación digital, gestión de proyectos con metodologías ágiles, metaverso, …

Expertos en ciberseguridad

Lamentablemente, la tecnología no está exenta de sufrir ataques maliciosos por parte de terceras personas, quienes buscan robar información confidencial a empresas importantes.

Para que esto no ocurra y sus datos queden protegidos, dichas empresas contratan especialistas en seguridad informática, encargados de proteger los sistemas, las redes, el software y los archivos de la compañía garantizando la seguridad de su información.

Ingeniería en robótica

Una de las profesiones digitales que está empezando a tener protagonismo desde el 2021 donde aumentó la demanda aún más como consecuencia, de nuevo, de la pandemia, ya que,para hacer frente a las limitaciones de movilidad, se usaron robots y androides, sobre todo, en la industria manufacturera.

En conclusión, mientras más avance la tecnología, más profesionales digitales tomarán protagonismo para gestionar la era digital.