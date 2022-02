Más del 80% de los NFT acuñados de forma gratuita en OpenSea son falsos, plagiados o spam

NFTs, criptojuegos, metaverso y blockchain son algunas de las palabras que gobiernan el mercado actual

¿Qué son los NFT?

Las siglas de NFT significan Non -Fungible Token, un token no fungible. Los tokens son unidades de valor que se le asignan a un modelo de negocio, como por ejemplo el de las criptomonedas. Y es que los NFT tienen una relación estrecha con las criptomonedas, por lo menos tecnológicamente, aunque son opuestos, ya que un Bitcoin es un bien fungible, y un NFT es un bien no fungible.

Este miércoles, los NFT han vuelto a ser noticia gracias a Julian Lennon, hijo del mítico componente de Los Beatles. La capa negra que su padre llevaba en la portada de Help! o los certificados criptográficos de tres guitarras Gibson del cantante de ‘Imagine’, son algunas de las cosas que Julian ha incluido en una colección de NFT y que contarán con una narración de audio exclusiva que explicará la historia de cada objeto.

Juan Cascón es director técnico de COPE y ha indicado que se trata de «una revolución digital que se basa en la misma tecnología que las criptomonedas, el blockchain. Sirven para ‘firmar y rastrear’ toda la evolución de un objeto digital como puede ser una imagen.

Cómo funcionan los NFT

Los NFT ( Non -Fungible Token) funcionan a través de la tecnología blockchain o de cadena de bloques. Es la misma tecnología de las criptomonedas, que funcionan mediante una red de ordenadores descentralizada, con bloques o nodos enlazados y asegurados usando criptografía. Cada bloque enlaza a un bloque previo, así como una fecha y datos de transacciones, y por diseño son resistentes a la modificación de datos.

A los NFT, se les asigna una especie de certificado digital de autenticidad, una serie de metadatos que no se van a poder modificar. En estos metadatos se garantiza su autenticidad, se registra el valor de partida y todas las adquisiciones o transacciones que se hayan hecho, y también a su autor.

En la actualidad, los NFTs son principalmente diseñados para ganar dinero en el mercado de las criptomonedas. Casi nadie compra estos tokens para quedarse con ellos; la misión es revenderlos en poco tiempo por un precio superior.

Realmente, estos elementos no tienen ningún valor; el precio es puesto por cada usuario dispuesta a pagarlos, lo que provoca que muchos estén en contra. La mayoría de los tokens no fungibles están basados en la red de criptomonedas Ethereum.

Hoy nos llega la noticia de que más del 80% de los NFT acuñados de forma gratuita en OpenSea son falsos, plagiados o spam

Más del 80 por ciento de los tokens no fungibles o NFT acuñados de manera gratuita en el ‘marketplace’ OpenSea son creaciones u obras artísticas que han sido plagiadas, falsificadas o son ‘spam’, como ha afirmado la propia plataforma tras revisar los comentarios de los usuarios. OpenSea es una de las plataformas donde si tienes una cuenta de Ethereum la criptomoneda en la que se basa puedes generar estos token y asignarlo a un activo digital y venderlo.

El mercado ‘online’ de criptodivisas OpenSea ha explicado el motivo por el que decidió limitar a 50 el número de NFT permitidos por colección mediante su herramienta de acuñación gratuita, Collection Manager.

«Cada decisión que tomamos la hacemos pensando en nuestros creadores. Originalmente construimos el contrato de tienda compartida para facilitar a los creadores su incorporación a la plataforma», ha indicado OpenSea en Twitter.

Sin embargo, esta iniciativa se ha visto mermada por el «uso indebido» de la función de acuñación gratuita de activos no fungibles que, según la plataforma, «ha aumentado exponencialmente» en los últimos tiempos.

En concreto, la plataforma señala que «más del 80% de los artículos creados con esta herramienta fueron obras plagiadas, colecciones falsas o spam», un dato que comparte tras recibir comentarios de la comunidad.

Por ese motivo, tomó la decisión de cambiar su política de acuñación gratuita, que permitía a los usuarios crear NFT sin tener que pagar por esas obras de arte, y limitarla a cinco colecciones con 50 elementos por cada una, que en total suman 250 activos.

No obstante, OpenSea ha revertido esta decisión tras recibir varias críticas por parte de los usuarios de la plataforma, que se quejaron de no haber recibido una advertencia por parte del ‘marketplace’ para poder planificar sus proyectos.

Además de anunciar este cambio de planes, OpenSea ha señalado que está trabajando en nuevas soluciones para garantizar la circulación segura de NFT y ha asegurado que implementará los próximos cambios una vez los haya puesto en conocimiento de sus usuarios.

Conviene recordar que existe una cuenta en Twitter denominada NFT thefts desde la que se anima a los usuarios a denunciar los plagios de tokens en OpenSea y desde la que se denuncia la desprotección por parte de este mercado ‘online’.