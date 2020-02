Apple TV y Apple TV+, ya disponibles en los televisores LG. Gracias a la aplicación Apple TV, los usuarios de televisores LG pueden disfrutar de Apple TV+, ver canales de televisión de Apple y todo tipo de contenido Dolby Vision.

LG Electronics (LG), empresa líder del sector, presentó sus nuevos televisores inteligentes con la aplicación Apple TV en CES 2020 y lanza ahora esa aplicación para todos sus televisores inteligentes compatibles de 2019 en más de 80 países. De fácil acceso desde el Home Launcher de LG, la aplicación Apple TV ofrece la posibilidad de suscribirse y ver Apple TV+, el nuevo servicio de suscripción de video de Apple que incluye series originales como The Morning Show, See, Servant y Little America, en los televisores LG.

Gracias a esta novedad, los usuarios de televisores LG Smart TV tendrán la posibilidad de suscribirse a los canales de Apple TV -suscripciones directas a servicios de video de primera calidad disponibles tanto online como offline y sin publicidad- y podrán acceder a sus videos de iTunes y comprar o alquilar más de 100.000 películas y programas de TV. Con el LG Magic Control, el usuario tendrá todas estas posibilidades con un solo clic.

Compatibilidad al completo

Los televisores de LG ofrecen a los usuarios una experiencia cinematográfica única gracias a la mejor calidad de imagen y sonido del mercado para igualar el constante y creciente número de programas de los principales proveedores de contenido a nivel global. Con una amplia gama de títulos disponibles en HDR Dolby Vision, la aplicación Apple TV es una combinación ideal con los televisores de LG ya que la empresa surcoreana fue una de las primeras en adoptar la tecnología Dolby en sus televisores. Esta perfecta combinación consigue ofrecer una experiencia envolvente única gracias a los colores vivos, una mayor profundidad y un sonido totalmente realista.

Con el objetivo de ofrecer al usuario una experiencia completa, los televisores de 2019 de LG también son compatibles con Apple AirPlay 2, que permite compartir o reflejar el contenido del iPhone, iPad o Mac directamente en un televisor de LG Smart TV. Los usuarios también pueden reproducir música en el televisor y sincronizarla con otros altavoces compatibles con AirPlay 2 en cualquier lugar de la casa. Se admite además el HomeKit de Apple, que permite a los usuarios controlar de una forma fácil y segura su televisor con la aplicación Home de su iPhone o iPad o por voz utilizando Siri, pudiendo encender, apagar o cambiar el volumen del televisor LG.

Apple TV está disponible en todos los televisores OLED 2019 de LG, los televisores NanoCell (series SM9X y SM8X) y a finales de este mes, estará en televisores UHD (series UM7X y UM6X). Con respecto a los nuevos televisores de 2020 de LG, los usuarios contarán con la aplicación Apple TV y el Apple TV+ en el momento de su lanzamiento y en los televisores de 2018 de LG a finales de este año a través de una actualización de firmware.

«LG continúa ofreciendo la mejor experiencia de entretenimiento en el hogar a través de innovaciones tecnológicas que cuentan con una alta calidad de visualización y la comodidad del usuario», dijo Park Hyoung-sei, presidente de la División de Entretenimiento en el Hogar de LG. «Al traer la aplicación de Apple TV y Apple TV+ a más modelos de televisores, demostramos una vez más nuestra determinación de satisfacer las necesidades de los consumidores y añadir valor a nuestros productos».