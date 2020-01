Las diez tendencias que marcarán el marketing digital en 2020, según We Are Marketing. La optimización de las experiencias, la hiperpersonalización y la creación de contenidos en formato vídeo y audio serán claves para impactar al consumidor. En branding, destacarán las marcas flexibles y que integren en sus valores propósitos socialmente responsables. Por otro lado, la analítica de las búsquedas por voz será uno de los grandes retos, al ser un terreno poco trabajado y que ofrece pocos datos.

Comienza una nueva década donde la transformación digital y la integración de tecnologías para optimizar los procesos y alcanzar mejores resultados serán el principal foco de trabajo de las empresas. Todo ello sin olvidar la incorporación de valores y acciones que impulsen la sostenibilidad en todos sus ámbitos, desde la igualdad de género, hasta el medio ambiente o la inclusión. En este marco, expertos de la consultora digital We Are Marketing han analizado los retos y las tendencias que marcarán el marketing digital en 2020.

La optimización de las experiencias, la hiperpersonalización y la creación de contenidos en formato vídeo y audio, serán estrategias clave a la hora de impactar a un consumidor cada vez más saturado de información y más exigente con el impacto que tienen las empresas en el entorno y la sociedad. De hecho, “el mayor reto que se encontrarán tanto pymes como grandes empresas será el de impactar en los usuarios correctos, haciendo cada vez más rentables las campañas, ya que con las nuevas legislaciones sobre Cookies y los adblocker cada vez será más difícil y caro llegar a los usuarios”, asegura Natalia Bergareche, Head of Corporate Marketing de We Are Marketing.

Por otro lado, la analítica será otra de las grandes áreas en las que trabajar, “especialmente en las búsquedas por voz, cada vez más en auge, y sobre las que aún las empresas no han sabido cómo extraer información suficiente”, incide Bergareche.

Tendencias 2020 en marketing digital

1. Búsquedas por voz

Los sistemas de voz continuarán su crecimiento. El reto este año radica principalmente en encontrar la forma de seguir impactando en el usuario, aunque sea en forma de mención de marca.

En este sentido, el avance que han registrado las tecnologías de voz y la madurez que están alcanzando los chatbots y los asistentes digitales personalizados, es más que probable que en 2020 los usuarios ya puedan mantener una conversaciones bidireccionales. Por tanto, las compañías que adapten sus estrategias a dar respuestas por voz a través de chatbots o asistentes por voz, aprovecharán una oportunidad de negocio para la que muchos todavía no están preparados.

2. Intención de búsqueda, estructura de contenido y datos estructurados

Cada vez más relevantes para aparecer en los distintos resultados de Google. En 2020 aparecerán nuevos tipos de resultados, especialmente los relacionados con las voice technologies, y habrá que adaptarse para conseguir aparecer en estos y aprovechar lo que puedan ofrecer.

3. Contenidos de alta calidad en formato vídeo y con subtítulos

El video seguirá siendo el rey, tanto para contenido web, como posts del blog o redes sociales. Todos ellos deben incluir subtítulos, ya que la mayor parte de ellos se consumirán desde dispositivos móviles y probablemente sin audio, por lo que es recomendable para que la experiencia del usuario sea satisfactoria y accesible, fomentando así la inclusividad.

4. La experiencia de usuario

La User Experience es algo que afecta de forma global a los usuarios, desde su experiencia digital en un e-commerce hasta el trato que recibe desde un call center. En este segundo caso, la atención al cliente tenderá a ser supervisada por tecnologías de voz como las de Salesforce, en las que una llamada de un cliente descontento puede convertirse en una oportunidad de venta si se tiene bien trazado su historial.

En lo que respecta al SEO, la experiencia de usuario es uno de los factores que Google tiene en mayor cuenta y que se deberán optimizar durante 2020. La velocidad de carga de las páginas webs, el contar con una navegación sencilla o incorporar contenidos relevantes y de calidad son elementos fundamentales para adaptar la experiencia del usuario a las nuevas necesidades que exigirá tanto Google como los consumidores.

5. SEO Local

Google My Business cobrará importancia en 2020, la generación de reseñas por los usuarios y la consecución de enlaces locales, de tiendas, negocios, empresas del ámbito local donde esté establecida su organización será un aspecto fundamental a trabajar este año si se quiere aparecer en las primeras posiciones.

6. La Inteligencia Artificial para la predicción del comportamiento humano

Para el año 2020 una de las tendencias SEM estará orientada hacia la ampliación del uso de la inteligencia artificial con el objetivo de imitar la inteligencia de los seres humanos. De esta forma, se logrará una analítica predictiva con un mayor índice de acierto, lo que permitirá seguir reforzando la personalización de contenidos.

7. Machine Learning y automatización, a través de tecnología y el Big Data

La irrupción del Data Science o tratamiento de datos ya es una realidad. La recopilación, el buen uso de los datos y la utilización del machine learning está consiguiendo que se pueda prever el comportamiento de los usuarios. Esta tendencia seguirá haciéndose fuerte en 2020 en las estrategias de SEM, así como para la extracción y análisis de datos.

8. Big Data y automatización

En 2020, se espera que gran parte las tareas que tengan que ver con datos se encuentran automatizadas, aumentando la productividad y la eficacia de los resultados. Esto permitirá contar con una mayor cantidad de información de las campañas realizadas para conocer resultados y plantear mejoras en estrategias posteriores.

9. Logos flexibles y dinámicos

La amplia variedad de formatos y soportes en los que se integran las marcas hará que en 2020 se extienda una tendencia que comenzó en 2019: la flexibilización de los logotipos. Se trata de establecer formatos dinámicos que se extiendan, acorten y adapten a diferentes medios, ya sea por partes o de forma completa. Así marcas como Dunkin Donuts o Mastercard ya han empezado a implementar este tipo de estrategias que les permiten ampliar sus posibilidades de comunicación.

10. Marcas con propósito e inclusivas

No es ninguna novedad que las marcas pueden conseguir más conexión cuando tienen un propósito con el que luchar en la mente del consumidor. El pasado año se vio como la sostenibilidad se impuso como un requisito indispensable que las empresas debían integrar como parte de sus valores. Esta exigencia reclamada en parte por los consumidores continuará en 2020 y se le sumarán otros temas que las empresas deberán integrar en sus estrategias como son la identidad de género y la salud.