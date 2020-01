La demo del remake del clásico MediEvil vuelve a estar disponible en PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment anuncia que la demo de MediEvil, el remake para PlayStation 4 del videojuego homónimo lanzado para la primera PlayStation® en el año 1998, vuelve a estar disponible de forma gratuita a través de PlayStation®Store. Todos los jugadores ya pueden hacerse con el juego completo en los puntos de venta habituales a un precio recomendado de 29,99€ y, solo a través de PlayStation Store con un precio reducido de 19,99 € hasta el 7 de enero. Este nuevo videojuego exclusivo de PlayStation 4 revive la aventra original con un remake completamente renovado, que combina mecánicas clásicas con espectaculares gráficos 4K.

El protagonista de la historia es Sir Daniel Fortesque, un caballero torpe y muy muerto que ha sido resucitado accidentalmente por su enemigo, el malvado mago Zarok. En esta inesperada segunda oportunidad, los jugadores deberán ayudar a Sir Dan para volver a intentar salvar el reino de Gallowmere. En el camino hacia la consecución de este objetivo, todos los jugadores podrán ayudar a Sir Dan con una gran variedad de armas y sus clásicas mecánicas de combate, podrán disfrutar de la divertida apariencia retro del título y tendrán que superar una gran variedad de enemigos y puzles.

Además, el pasado viernes el Blog oficial de PlayStation® publicó una entrevista exclusiva con Nick Bruty, director de arte del título en Other Ocean, estudio de desarrollo estadounidense encargado en el desarrollo de MediEvil. En esta entrevista, Nick Burty desgrana algunos secretos en el desarrollo del título y, más concretamente, de la creación de la nueva estética de Sir Dan, algo «esencial» para el estudio: «El aspecto de Sir Daniel es tan esencial para el juego que si no hubiéramos conseguido que fuera perfecto, el juego no parecería MediEvil. El modelo original de PS1 tenía una resolución tan baja que sabíamos que tendríamos que añadirle mucho más detalle y forma. Crear un Dan completamente nuevo, pero con un carácter idéntico al del original».

Puedes ver estas declaraciones y mucho más haciendo clic en este enlace.

