LG inaugura IFA con el compromiso de lograr que la Inteligencia Artificial convierta en hogar cualquier rincón del mundo “Evolucionar, Conectar y Abrir” son los tres pilares de la estrategia sobre Inteligencia Artificial que I.P. Park, Presidente y CTO de LG Electronics, ha presentado hoy en IFA.

En el acto de inauguración de IFA 2019 en Berlín, el Presidente y Chief Technology Officer (CTO) de LG Electronics, I. P. Park, expuso la visión de la compañía sobre cómo el acceso a la Inteligencia Artificial conseguirá que cualquier rincón del mundo pueda ser un hogar (“Anywhere is Home”), o, dicho de otro modo, cómo la IA conseguirá que cualquier persona se sienta como en casa esté donde esté. Siguiendo los tres pilares de la estrategia de LG sobre IA: Evolve, Connect and Open (Evolucionar, Conectar y Abrir), I.P. Park y varios expertos hablaron sobre innovación, conectividad e Inteligencia Artificial y cómo toda casa se puede convertir en hogar con LG.

LG es una de las compañías más innovadoras del mundo, como demuestra con LG ThinQTM, la marca de la compañía con productos y servicios de IA. Además, LG está investigando formas de interacción entre usuarios y dispositivos más allá del control por voz, como el sensor de visión conectado a la nube Vision Pack. Por ejemplo, el LG Styler con Vision Pack puede reconocer visualmente prendas de vestir y aconsejar a la persona. I.P. Park también presentó LG ThinQ Fit, una evolución del concepto Smart Mirror donde las cámaras 3D miden con precisión las medidas del cuerpo para generar un avatar realista para probarse ropa virtualmente en la tienda sin tener que ponérsela.

Para LG la colaboración es muy importante, por ello, la compañía invierte en crear plataformas abiertas para una mayor compatibilidad y diversidad. De acuerdo con esta filosofía, LG ha puesto recientemente a disposición de socios y desarrolladores la plataforma LG ThinQ para acelerar el desarrollo de su tecnología de IA.

Expertos del sector tecnológico junto con I.P. Park exploraron en profundidad la tecnología de Inteligencia Artificial, desde su desarrollo hasta aplicaciones para hacer la vida de las personas más fácil. Entre los invitados se encontraban Dino Flore, vicepresidente de tecnología de Qualcomm, responsable de la estrategia 5G de la compañía en EMEA; Maurice Conti, Director de Innovación de Telefónica; y Ralph Wiegmann, CEO de iF International Forum Design.

«Evolve, Connect and Open son nuestros pilares para la IA que mejorará considerablemente la vida«, afirma I.P. Park de LG. «No se trata solo de mejorar lo que estamos haciendo ahora, sino de transformar fundamentalmente nuestra forma de vivir y pensar«.

«Somos afortunados de que LG vuelva a abordar uno de los desarrollos más importantes en tecnología de consumo«, comenta Jens Heithecker, vicepresidente ejecutivo del Grupo Messe Berlin y director ejecutivo de IFA. «La audiencia de IFA está muy interesada en todo lo relacionado con la Inteligencia Artificial y es importante que entiendan lo que está por venir de la mano de los defensores más férreos de la IA«.

Los visitantes del stand de LG en el Hall 18 en Messe Berlin podrán conocer las aplicaciones de Inteligencia Artificial más avanzadas de LG en LG ThinQ Home, diseñada con soluciones inteligentes y conectadas para un futuro mejor