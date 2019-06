SUSE muestra las últimas novedades en tecnología Open Source en su evento anual SUSE Expert Days de Madrid por primera vez como empresa independiente

– El encuentro para expertos tendrá lugar el próximo 25 de junio en el Palacio de la Prensa de Madrid

– Se mostrarán las novedades de las tecnologías que son la base de una infraestructura definida por software y parte de los entornos DevOps líderes, como Kubernetes, Contenedores, Cloud Foundry, openStack o Ceph.

Madrid – SUSE, empresa pionera en software de código abierto, celebra el próximo martes 25 de junio en Madrid una nueva edición de sus SUSE Expert Days por primera vez como empresa independiente. Este encuentro permitirá a organizaciones y partners conocer cuál es el futuro de los proyectos Open Source en los que está trabajando SUSE y las novedades de las tecnologías relacionadas tanto con el despliegue de aplicaciones como Kubernetes, Contenedores y Cloud Foundry, como con la Infraestructura definida por Software (SDI), como OpenStack o Ceph.

Este año, bajo la premisa “Mi flexibilidad” (“My kind of Flexibility”), “Mi Futuro” (“My kind of Future”) y “Mi Familia” (“My kind of Family”), el evento se enfocará en la flexibilidad que proporciona SUSE a la infraestructura, en las tecnologías que liderarán desde el centro de datos hasta la computación Edge y la nube y en la importancia de contar con un sólido ecosistema de partners. De esta manera, el encuentro permitirá a los asistentes conocer de primera mano cómo y por qué los productos de SUSE permiten a organizaciones y partners llevar a cabo su Transformación Digital y crear un negocio más ágil gracias al enfoque «estructura abierta, código abierto».

La infraestructura de TI está bajo un constante cambio en el entorno empresarial actual, mientras todas las organizaciones están dirigiéndose a una Transformación Digital. La infraestructura de TI no solo tiene que mantenerse en el centro de datos, si no que tiene que avanzar para abarcar tanto la Nube como la computación en el Edge, el internet de las cosas (IoT) o la inteligencia artificial y el machine learning. Por este motivo, la tecnología debe proveer la flexibilidad necesaria para ayudar a mantener el ritmo en la adopción de estas iniciativas de transformación empresarial, incluyendo la tecnología que permita a las organizaciones adoptar nuevos enfoques tecnológicos para el desarrollo, despliegue y mantenimiento de aplicaciones, con herramientas e infraestructura enfocadas al despliegue de aplicaciones, como Contenedores, Kubernetes o Cloud Foundry.

En esta edición, el evento continuará con un formato de salas paralelas, en las que los ingenieros y desarrolladores de SUSE mostrarán las novedades de productos, demos técnicas, y casos de éxito y uso con la colaboración de nuestro ecosistema de partners, incluyendo las charlas de SAP, Microsoft, HPE, Fujitsu y Nutanix.

Según Sebastián Martínez, responsable de desarrollo de negocio de SUSE para España y Portugal: “Este año es especial para nosotros, ya que no solo celebramos un año más nuestra conferencia en Madrid, si no que es nuestro primer SUSE Expert Day como empresa independiente. Y lo queremos reforzar con un mensaje claro, que nos permita mostrar a nuestros clientes y partners el tipo de flexibilidad, futuro y ecosistema de SUSE. Explicando las posibilidades que les brindan las novedades en el entorno open source a la hora de dar solución a sus necesidades empresariales y hacer crecer su negocio”. Además, en el evento se mostrarán “las novedades y tendencias de la tecnología Open Source, tanto de infraestructura definida por software, OpenStack o Ceph, como de despliegue de aplicaciones, entre las que destacan contenedores, Kubernetes y Cloud Foundry, así como las últimas novedades en los productos de SUSE”. Remarcando que “cada año contamos con un apoyo mayor del ecosistema de partners, que participarán en el evento mostrando como utilizan la tecnología de SUSE, por lo que, unido a la gran cantidad de contenidos, en esta edición se continuara con el formato de evento que se adoptó el año pasado con un formato mayor en salas simultaneas, para poder abarcar las necesidades de los asistentes”

Todos aquellos interesados en asistir al evento de Madrid, el cual se celebrará en el Palacio de la Prensa de Madrid (Plaza del Callao, 4. 28013 – Madrid) entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, pueden ver la agenda completa y registrarse aquí.