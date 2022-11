Compartir Facebook

DIESEL PRESENTA SU PRIMER SMARTWATCH WEAR OS3: EL DIESEL GRIFFED GEN 6

El nuevo smartwatch de Diesel que combina un estilo imponente y robusto con la tecnología Gen 6

Los relojes DIESEL están diseñados para aquellos que quieren desafiar el statu quo y experimentar con su identidad a través de lo que llevan, y cómo lo llevan. Es por ello que el Diesel Griffed Gen 6 estilísticamente es una versión atenuada pero distintiva del cronógrafo clásico. Esto lo convierte en una opción muy prometedora para aquellos que buscan un reloj Wear OS robusto y atrevido.

Diesel presenta su nuevo smartwatch Wear OS 3 está equipado con la plataforma Snapdragon 4100+. El Griffed Gen 6 además cuenta con GPS, Bluetooth 5 LE, Wi-Fi y NFC con soporte para Google Wallet.

Este smartwatch con pantalla táctil Griffed de 45,5 mm de Diesel cuenta con brazalete de acero inoxidable. Además, los smartwatches con Wear OS by Google son compatibles con teléfonos iPhone® y Android™. Wear OS by Google funciona con teléfonos que ejecutan la última versión de Android™ (excluyendo la edición Go y los teléfonos sin Google Play Store) o iOS*.

Un reloj Diesel es la traducción material del enfoque icónico que ha adoptado Diesel: un juego de distintas expresiones y combinación de materiales, que destaca por su poderoso enfoque tecnológico. El Griffed Gen 6 es el claro ejemplo de cómo los relojes Diesel reflejan la naturaleza decidida y firme de la marca.

