Los Premios Hugo anuncian los nominados a Mejor videojuego en 2021

Los Premios Hugo, que galardonan las mejoras obras de ciencia ficción y fantasía desde hace más de sesenta años, han compartido los candidatos a mejor videojuego, un formato artístico que se premia por primera vez en su historia después del anuncio de que los videojuegos serían su categoría especial en 2021.

Los premios Hugo son el premio principal en ficción especulativa y reconocen lo mejor que la ciencia ficción y la fantasía tienen para ofrecer en la literatura, los medios y el fandom. Estamos emocionados de administrar los premios de este año y honrar las obras que han avanzado el género en 2020.

Como recordatorio, DisCon III ha decidido usar su poder bajo la constitución de la Sociedad Mundial de Ciencia Ficción (WSFS) para crear una categoría de comité especial para los Premios Hugo 2021: Mejor videojuego . Aunque el comité de la DisconIII ha incidido en que se trata de una categoría «solo para 2021», también ha indicado que el comité de estudio de Hugo está considerando la categoría de ‘Mejor juego o experiencia interactiva’ como una categoría potencialmente permanente.

Las seis obras nominadas a ‘Mejor videojuego’ son:

Animal Crossing: New Horizons (Publisher and Developer: Nintendo)

Blaseball (Publisher and Developer: The Game Band)

Final Fantasy VII Remake (Publisher Square Enix)

Hades (Publisher and Developer: Supergiant Games)

The Last of Us: Part II (Publisher: Sony Interactive Entertainment / Developer: Naughty Dog)

Spiritfarer (Publisher and Developer: Thunder Lotus)

El ganador se anunciará entre el 15 y el 19 de diciembre en Washington (Estados Unidos), en la edición 79 de la World Science Fiction Convention (Worldcon), también conocida como DisCon III, en cuya web se ha compartido la lista completa de nominados.

Las nominaciones al mejor videojuego vienen tras el anuncio de la creación de la categoría en noviembre de 2020. Entonces, el comité de la DisCon III decidió que los videojuegos serían la categoría especial de 2021, que, indicaron, es un tipo de premio que se ofrece solo en un año particular.

Colette Fozard copresidenta de DisconIII, ha explicado que la adición de los videojuegos a estos galardones de ciencia ficción creados en 1953 se decidió porque en 2020 muchas personas pasaron «mucho más tiempo jugando» a videojuegos de lo que jamás habían esperado.Además ha destacado que los videojuegos «se basan en la misma creatividad que ha alimentado la ciencia ficción y la escritura de fantasía durante tantos años» y que han traído «nuevas formas de contar historias y nuevas historias que contar».

Para obtener más información sobre los Premios Hugo, puede visitar www.thehugoawards.org