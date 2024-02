Compartir Facebook

Avast alerta sobre las estafas online más habituales en las apps de citas del momento y recomienda una serie de pautas para que puedas evitarlas. Guía para proteger tu corazón y tus datos personales en San Valentín

San Valentín se acerca y nadie quiere quedarse sin cita un 14 de febrero, pero, ¿cuál es la manera más rápida para conseguir una cita cuanto vas a contrarreloj? Sin duda alguna las apps de citas. Los ciberdelincuentes, que son conscientes de ello, aprovechan estas fechas para encontrar nuevas víctimas en las diferentes plataformas de citas. Ahora, no solo has de preocuparte por encontrar el match perfecto o a quién destinar tus “me gusta”, también has de estar alerta a las amenazas adicionales y reconocer las principales modalidades que utilizan los ciberdelincuentes. Existen una serie de señales que deberían ponernos en alerta y que deben ser fundamentales no solo para proteger nuestro corazón, sino también nuestros datos personales y cuentas bancarias.

Desde Avast han recopilado las estafas más habituales para que en tu próximo “match” puedas detectar las “red flags” y evitar tener un desencuentro amoroso en forma de ciberataque o robo de identidad:

Catfishing : ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que parece ser algo más en línea de lo que resulta ser en la vida real? En eso consiste el catfishing. Es como si te encontraras con un personaje de película que resulta ser solo una ilusión. ¿La solución? Mantente conectado con perfiles verificados y, si tienes dudas, ¡una videollamada siempre puede aclararlo todo!

: ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que parece ser algo más en línea de lo que resulta ser en la vida real? En eso consiste el catfishing. Es como si te encontraras con un personaje de película que resulta ser solo una ilusión. ¿La solución? Mantente conectado con perfiles verificados y, si tienes dudas, ¡una videollamada siempre puede aclararlo todo! Estafas en los DMs : A veces, lo que parece una conexión pura en Instagram puede ser solo una ilusión. Cuando te llegue un mensaje de un desconocido, mantén una mente crítica. Investiga el perfil y, si está vacío, mejor no te arriesgues. ¡Busca perfiles auténticos con seguidores, fotos y amigos etiquetados!

: A veces, lo que parece una conexión pura en Instagram puede ser solo una ilusión. Cuando te llegue un mensaje de un desconocido, mantén una mente crítica. Investiga el perfil y, si está vacío, mejor no te arriesgues. ¡Busca perfiles auténticos con seguidores, fotos y amigos etiquetados! Fraude de tarifas anticipadas : En el mundo del amor online, hay quienes buscan más que una cita. Si alguien te pide dinero para avanzar en la relación, piénsalo dos veces. Nunca envíes dinero a alguien que no conoces en persona, ¡ni siquiera por una potencial cita emocionante!

: En el mundo del amor online, hay quienes buscan más que una cita. Si alguien te pide dinero para avanzar en la relación, piénsalo dos veces. Nunca envíes dinero a alguien que no conoces en persona, ¡ni siquiera por una potencial cita emocionante! Extorsión : Imagina tener secretos oscuros que podrían salir a la luz si no cedes ante las demandas de un extraño. Protege tu identidad manteniendo tu información personal fuera de la red. Si te mantienes anónimo, los chantajistas no tendrán nada con qué jugar.

: Imagina tener secretos oscuros que podrían salir a la luz si no cedes ante las demandas de un extraño. Protege tu identidad manteniendo tu información personal fuera de la red. Si te mantienes anónimo, los chantajistas no tendrán nada con qué jugar. Sitios web falsos: ¿Alguna vez has navegado por un sitio web que parecía ser el paraíso, solo para descubrir que era una trampa? Estos sitios, diseñados para engañar a los desprevenidos, pueden ser una pesadilla para tu seguridad. ¡Verifica siempre la URL y mantente alerta ante solicitudes de información personal o de pago! Y no olvides tener ese antivirus en tu dispositivo, ¡es tu escudo digital!

Desde su creación, las plataformas de citas han sido un terreno fértil para los estafadores. Por eso debemos mantenernos alerta y bien informados. Tu seguridad es la prioridad número uno en el viaje –digital- al amor. Recuerda que el amor verdadero ni se comprar ni se vende.

