Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Según Avast Al 85% de los españoles les preocupan mucho las estafas on-line, pero sólo un 38% sabe cómo protegerse de ellas

Para un 70% el uso de métodos de pago oficiales y evitar compartir información personal son las prácticas más empleadas para evitar ser víctima

Los jóvenes de 18 a 24 años son los más estafados y más dispuestos a clicar en enlaces en busca de buenas ofertas

Las compras online ya son una rutina para muchos usuarios. La última investigación de Avast ha analizado el grado de concienciación que hay en torno a ser víctima de estafas a la hora de consumir en Internet y los resultados son preocupantes.

Para el 85% de los españoles, ser víctima de una estafa online es una preocupación muy importante, aunque la mayoría de los encuestados no han experimentado un fraude online al realizar compras todavía (82%). Esta preocupación responde a su falta de conocimiento sobre qué hacer en caso de ser víctima de un engaño en Internet. Así, solo un 38% de los encuestados afirmó saber cómo protegerse de una estafa online y un 51% saber cómo verificar la seguridad de un vendedor al realizar una compra en línea.

Entre los que afirman saber qué medidas tomar para prevenir una estafa online, un 70% señala el uso de métodos de pago oficiales y evitar compartir información personal como las prácticas más empleadas.

El cebo de las ofertas económicas

Facebook y otras redes sociales suelen ser cuna de muchas ofertas económicas. Sin embargo, no todas ellas son reales. Un 70% de los españoles muestra desconfianza en las ofertas económicas de Facebook, aunque este porcentaje varía mucho por edades ya que los más jóvenes, de 18 a 24 años, son mucho más propensos a confiar en este tipo de promociones, lo que les convierte en el grupo de edad más estafado en este tipo de plataformas (25%).

Las tiendas online también experimentan un consumo frecuente. Concretamente, un 41% de los encuestados afirma realizar compras online todos los meses, siendo los más jóvenes los que más consumen en línea.

Los jóvenes, los más vulnerables

A la hora de comprar por internet uno de los principales peligros se encuentra en los enlaces maliciosos. Muchas veces algunos anuncios que esconden links infectados son adornados para engañar al usuario. En este sentido, hasta un 16% de los jóvenes de 18 a 24 años se mostraron dispuestos a hacer clic en enlaces sospechosos en busca de ofertas.

Además, aunque la preocupación por las estafas es generalizada, un 30% de los encuestados de 18 a 24 años afirmaron haber sido víctimas de una estafa online, siendo el grupo más vulnerable.

Sobre Avast

Avast, una marca de Gen, es un líder global en seguridad digital y privacidad. Con cientos de millones de usuarios en línea, Avast protege a las personas de las amenazas en Internet y del cambiante panorama de amenazas del IoT. La red de detección de amenazas de Avast está entre las más avanzadas del mundo, utilizando tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial para detectar y detener las amenazas en tiempo real. Los productos de seguridad digital de Avast para móviles, PC o Mac están clasificados y certificados por VB100, AV-Comparatives, AV-Test, SE Labs y otros. Avast es miembro de Coalition Against Stalkerware, No More Ransom e Internet Watch Foundation. Visite: www.avast.com.

. Leer artículo completo en Frikipandi Al 85% de los españoles les preocupan mucho las estafas on-line