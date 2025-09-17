Activa el modo avión en tu móvil: «pocas personas conocen estas 3 ventajas»

Compartir Facebook

Además de desactivar la red inalámbrica, el Modo Avión también ofrece otras funciones prácticas. Tres de ellas son especialmente útiles en el día a día.

Cuando pensamos en el modo avión, lo primero que se nos viene a la mente es su uso durante vuelos, por razones de seguridad. Sin embargo, esta funcionalidad presente en casi todos los móviles, tabletas y otros dispositivos con conexión inalámbrica tiene beneficios que trascienden la cabina de un avión.

El modo avión, desarrollado originalmente para la seguridad durante los vuelos, también puede ser una herramienta útil en la vida diaria. Esta función desactiva todas las conexiones inalámbricas, optimizando así la duración de la batería. El modo avión ofrece tres funciones especialmente útiles en la vida diaria.

¿Qué es realmente el modo avión?

El modo avión es una función que deshabilita todas (o casi todas) las conexiones inalámbricas del dispositivo: señal móvil (voz y datos), WiFi, Bluetooth, NFC en algunos casos.

Aunque el GPS puede quedar afectado en algunos modelos, generalmente este funciona en modo receptor, por lo que depende de si la app requiere datos móviles para funcionamiento en tiempo real.

Originalmente ideado para evitar interferencias electromagnéticas en los sistemas de comunicación y navegación de los aviones durante despegues, vuelos y aterrizajes, hoy se usa por muchos otros motivos en la vida cotidiana

Ventajas del modo avión: Estas tres funciones te beneficiarán en la vida diaria

Ahorro de energía: el modo avión desactiva todas las conexiones inalámbricas, lo que ahorra batería y permite una carga más rápida. Al desactivar las conexiones inalámbricas, el teléfono deja de hacer búsquedas continuas de señal, de redes WiFi disponibles, de dispositivos Bluetooth cercanos, etc., lo que reduce el trabajo en segundo plano.

Conexión de red mejorada: reactivar las conexiones a menudo da como resultado que los dispositivos encuentren una mejor cobertura de red. En lugares con cobertura débil o con muchas interferencias (subterráneo, interiores con muchos muros, áreas rurales), esta técnica puede ser de gran utilidad

Protección de la privacidad: evita conexiones automáticas a redes Wi-Fi públicas no seguras y protege los datos personales. En redes WiFi públicas (cafeterías, estaciones, aeropuertos, hoteles) los dispositivos muchas veces se conectan automáticamente a redes abiertas o conocidas, lo que puede exponerlos a ataques tipo man-in-the-middle, escuchas no autorizadas, o vulnerabilidades. Activar el modo avión corta esas conexiones automáticas.

También impide recibir notificaciones, mensajes o llamadas si no quieres estar localizable o simplemente deseas un tiempo de desconexión. Esto ayuda a controlar mejor cuándo y cómo estás conectado

El modo avión, a menudo subestimado, ofrece mucho más que simples ventajas en los aviones. Mejora la duración de la batería, optimiza la conectividad de red y ofrece mayor seguridad en espacios públicos. Según Infobae, esta función es una forma sencilla pero eficaz de facilitar el uso diario del smartphone.