Ya está disponible la demo de Little Nightmares III

Little Nightmares III, el próximo juego de Bandai Namco Entertainment Europe, ya tiene disponible una demo en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. La demo permite a los jugadores encarnar a Low y Alone mientras intentan encontrar una salida de sus pesadillas en una ciudad desolada detenida en el tiempo en medio de un desierto, donde las amenazas acechan en cada esquina.

Little Nightmares III permite a los jugadores seguir la historia de Low & Alone, dos niños atrapados en un mundo lleno de ilusiones y peligros de los que deben escapar. El juego puede jugarse en solitario, con un compañero de IA o en modo cooperativo en línea con un amigo.

Little Nightmares III estará disponible el 10 de octubre de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.