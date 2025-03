Compartir Facebook

Cada segundo cuenta: inmortaliza tus momentos más felices con la nueva Serie Reno13 de OPPO y su AI Livephoto

La Serie OPPO Reno13 revoluciona la fotografía móvil con AI Livephoto, permitiendo capturar tres segundos de felicidad con una calidad impresionante.

Gracias a su sistema de compresión y compatibilidad entre dispositivos, la Serie Reno13 facilita compartir tus recuerdos de forma rápida y con calidad intacta.

A menudo escuchamos eso de “la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas”, pero, ¿cuántas veces al día nos paramos a apreciar cuáles son esos momentos de nuestra vida cotidiana que nos hacen más felices? Gracias a la nueva herramienta AI Livephoto que OPPO ha incorporado en su nueva Serie Reno13, podemos convertir tres segundos de felicidad en recuerdos inolvidables. Sus nuevas y potentes funciones de IA permiten superar cada vez más los límites de la fotografía, abriendo un abanico de posibilidades para capturar de forma más real aquellos instantes más especiales que querríamos revivir una y otra vez.

La opción de poder hacer fotos en movimiento no es ninguna novedad, y es por eso que OPPO nos trae una propuesta que va más allá, combinando una mayor facilidad y mejor calidad para capturar la belleza de lo cotidiano de forma más auténtica. Con la Serie Reno13, no solo podemos inmortalizar una imagen estática, sino que conseguimos capturar la esencia y la emoción de esos momentos fugaces que a veces pasan desapercibidos. De esta manera, no solo recordamos lo que vimos, sino cómo lo vivimos. Esta tecnología nos invita a detenernos y apreciar cada detalle que forma parte de nuestra vida diaria, haciendo que cada foto se convierta en un pequeño viaje en el tiempo.

Revive tus recuerdos favoritos con una calidad y estabilidad inigualables

Con esta versión mejorada, un solo toque del disparador captura automáticamente todo lo que ocurre 1,5 segundos antes y después, añadiendo una nueva dimensión a tus recuerdos fotográficos. Para corregir los pequeños movimientos de la mano, los nuevos Reno13 incorporan una tecnología EIS que funciona a la perfección para obtener una mayor estabilidad. Para los movimientos más grandes, el algoritmo de reconocimiento visual exclusivo de OPPO elimina aquellos movimientos no deseados, consiguiendo un resultado más suave y estable con cada grabación.

AI Livephoto de OPPO ofrece mucho más que solo agregar un fragmento de vídeo a una foto. Gracias a la plataforma MediaTek Dimensity 8350, el Reno13 Pro permite una experiencia de lo que ves es lo que obtienes. A diferencia de los vídeos tradicionales, el procesamiento de Livephoto se realiza en tiempo real, lo que permite capturar con gran claridad, nitidez y profundidad cada fotograma del vídeo de 3 segundos. Esto asegura que la imagen final sea tan detallada como una fotografía fija, mejorando significativamente la calidad.

Además, la nueva Serie Reno13 ofrece opciones de edición avanzadas que se pueden aplicar tanto antes como después de capturar la imagen. Funciones exclusivas como el Retrato con Luz Suave, ProXDR y efectos de retoque están disponibles para las Livephotos, permitiendo que cada imagen se pueda personalizar con facilidad, lo que coloca a OPPO a la vanguardia de la edición en el ecosistema Android.

Comprimir y compartir la felicidad, más sencillo que nunca

«Si tu vida está llena de pequeños buenos momentos, guardarlos todos en tu smartphone no será ningún problema. La Serie Reno13 también ha desarrollado un sistema de compresión y descompresión que mantiene la calidad de las Livephotos sin que el tamaño del archivo supere los 10 MB. Esta nueva función Tap-to-Share facilita compartir las Livephotos entre dispositivos OPPO e incluso entre dispositivos iOS, permitiendo a los usuarios compartir sus recuerdos de forma rápida y sencilla. Además, OPPO es uno de los pocos fabricantes que permite subir Livephotos a TikTok, por lo que podrás sumarte a los trends más virales de forma rápida y original.

Gracias a esta tecnología, compartir tus recuerdos con amigos y familiares es más fácil que nunca. Solo tienes que usar la aplicación O+ Connect para transferir una Livephoto de tu dispositivo OPPO a un iPhone an apenas segundos, lo que hace que revivir y compartir momentos especiales sea más sencillo y accesible.

La Serie OPPO Reno13 ofrece cuatro modelos innovadores diseñados para adaptarse a las necesidades de diferentes tipos de usuarios.

El Reno13 Pro 5G es el modelo insignia, ofreciendo una experiencia premium con su potente sistema de cámaras, incluyendo una cámara principal de 50 MP y capacidades de grabación en 4K, así como un rendimiento excepcional gracias al procesador MediaTek Dimensity 8350. Este dispositivo está enfocado en creadores de contenido y usuarios exigentes.

El Reno13 5G ofrece una experiencia similar a un precio más accesible, manteniendo una pantalla OLED de 1,5K y un rendimiento optimizado para quienes buscan un equilibrio entre potencia y precio.

El Reno13 F 5G y Reno13 FS 5G están diseñados para quienes desean un dispositivo con un diseño elegante y funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial a un costo más asequible, destacando por su rendimiento en fotografía y edición gracias a la IA, así como su resistencia al agua y al polvo.

La vida está llena de primeras veces, momentos únicos que marcan nuestro camino. Desde los primeros pasos de tu bebé hasta la primera vez que te aventuras a hacer un viaje solo, y cada uno de estos instantes merece ser inmortalizado. Con la Serie Reno13 y su versión mejorada de AI Livephoto, ahora podemos capturar y revivir esos recuerdos de manera más vívida que nunca. Todos los modelos cuentan con un innovador diseño inspirado en las alas de mariposa y están equipados con la última tecnología para ofrecer una experiencia de usuario fluida y dinámica, especialmente en fotografía y gaming.

