Hoy Cybernews analizó 10 aplicaciones de citas populares y las clasificó de arriba a abajo según sus prácticas de privacidad reveladas en la App Store.

Según los datos presentados por el equipo de Cybernews, Grindr y Bumble son algunas de las aplicaciones de citas más ávidas de datos disponibles, mientras que Hinge, Match y Tinder podrían ser tu elección si buscas privacidad.

Las aplicaciones recopilan información sensible como la orientación sexual.

Seis de cada 10 aplicaciones recopilan algunos datos que podrían usarse para rastrear a los usuarios entre aplicaciones y sitios web propiedad de otras empresas o compartidos con un intermediario de datos. Todas las aplicaciones señalaron que recopilan información sobre las fotos y videos del usuario, así como información sensible como la orientación sexual.

Por ejemplo, los usuarios de Badoo podrían esperar que sus datos en siete categorías se compartan con terceros, incluida la ubicación precisa, la ubicación general, la dirección de correo electrónico, el ID del dispositivo, datos publicitarios, datos de contacto de otros usuarios y otros tipos de datos. Mientras tanto, la aplicación Her es una excepción en la lista en el sentido de que rastrea la mayoría de los datos que recopila sobre sus usuarios y los vincula a su identidad.

¿Cómo se manejan los datos recopilados?

Si bien los datos personales de la mayoría de los usuarios son necesarios para que la aplicación funcione, algunos también se utilizan para publicidad e incluso pueden compartirse con terceros, aplicaciones y sitios web propiedad de otras empresas.

Todas las aplicaciones revisadas revelaron que recopilan datos, que vinculan a la identidad del usuario. Las aplicaciones también pueden identificar datos que recopilan pero que no están vinculados a la identidad del usuario; cuatro de la lista hicieron precisamente eso.

¿Qué aplicaciones de citas recopilan más datos?

A continuación se muestra la lista de las 10 aplicaciones de citas populares según la cantidad de datos que recopilan, clasificadas desde las más ávidas de datos hasta las menos. Hay 35 tipos de datos o puntos de privacidad que Apple requiere que los desarrolladores revelen si su aplicación está recopilando: puedes verlos en el visual adjunto.

Grindr: 23 recopilados, 2 rastreados

Es la aplicación de citas más ávida de datos en esta lista, recopilando 23 puntos de datos sobre sus usuarios por varias razones, incluida la funcionalidad de la aplicación, análisis y publicidad. Vincula todos los datos recopilados a la identidad del usuario y rastrea dos tipos de datos, a saber, el ID del dispositivo y los datos publicitarios, que puede compartir con otras empresas.

Bumble: 22 recopilados, 4 rastreados

La aplicación ocupa el segundo lugar en la lista de las aplicaciones de citas más ávidas de datos, recopilando información del usuario en 22 categorías de datos. Todos los datos recopilados están vinculados a la identidad del usuario y se utilizan para análisis, publicidad de terceros y propia, personalización del producto y funcionalidad de la aplicación. Bumble también rastrea datos del usuario en cuatro categorías, a saber, ubicación general, dirección de correo electrónico, ID del dispositivo y datos publicitarios. Todos podrían compartirse con aplicaciones y sitios web propiedad de otras empresas.

Badoo: 21 recopilados, 7 rastreados

Badoo recopila 21 tipos de datos que vincula a la identidad del usuario para mantener la funcionalidad de la aplicación, así como para su propia publicidad y la de terceros. También está entre las aplicaciones que rastrean la mayoría de los datos de los usuarios. Los usuarios de Badoo podrían esperar que sus datos en siete categorías se compartan con terceros, incluida la ubicación precisa, la ubicación general, la dirección de correo electrónico, el ID del dispositivo, datos publicitarios, datos de contacto de otros usuarios y otros tipos de datos.

Raya: 20 recopilados, 0 rastreados

Según Raya, la aplicación no rastrea a los usuarios, lo que significa que sus datos pueden no compartirse con terceros. Sin embargo, aún recopila 20 tipos de datos sobre sus usuarios que vincula a su identidad por razones de funcionalidad de la aplicación y personalización del producto, así como análisis y publicidad propia.

Her: 18 recopilados, 4 no vinculados, 8 rastreados

Es una excepción en la lista en el sentido de que rastrea la mayoría de los datos que recopila sobre sus usuarios y los vincula a su identidad. De los 14 tipos de datos recopilados y vinculados a la identidad del usuario, ocho pueden compartirse entre aplicaciones y sitios web propiedad de otras empresas, incluido el historial de compras, la ubicación precisa, la ubicación general, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el ID de usuario, el ID de dispositivo y datos publicitarios.

En general, Her recopila 18 tipos diferentes de datos para diversos fines, pero cuatro de ellos no están vinculados a la identidad del usuario, a saber, datos de errores, datos de rendimiento, datos de otros usuarios y datos de diagnóstico adicionales.

Plenty of Fish: 17 recopilados, 2 no vinculados, 0 rastreados

En términos de privacidad, recopila 17 tipos de datos sobre sus usuarios. De estos, dos se recopilan pero no se vinculan a la identidad del usuario, que son datos publicitarios y datos de rendimiento. Según las prácticas de privacidad proporcionadas por Plenty of Fish, la aplicación no rastrea los datos de sus usuarios, lo que significa que no debería compartirse con otras empresas.

OkCupid: 16 recopilados, 3 rastreados

OkCupid rastrea el historial de compras, el ID del dispositivo y la interacción del producto de sus usuarios, que pueden compartirse con otras aplicaciones y sitios web. En general, la aplicación recopila 16 tipos diferentes de datos, que vincula a la identidad del usuario. La aplicación dice que utiliza la mayoría de los datos que recopila para su propia publicidad y marketing, análisis, funcionalidad de la aplicación y personalización del producto, así como publicidad de terceros.

Tinder: 16 recopilados, 0 rastreados

Recopila 16 tipos de datos que vincula a tu identidad, que utiliza principalmente para análisis, personalización del producto y funcionalidad de la aplicación. Parte de esos datos también se utiliza para publicidad de terceros, así como para el marketing de la aplicación, pero según la aplicación,

ninguna de la información recopilada por Tinder se comparte con terceros.

Match: 15 recopilados, 3 no vinculados, 1 rastreado

Match también es menos intrusivo en cuanto a los datos de los usuarios. De los 15 puntos de datos que recopila sobre sus usuarios, la aplicación solo vincula 12 de ellos a su identidad. Se recopilan datos de interacción del producto, datos de errores y datos de rendimiento, pero no se vinculan a la identidad del usuario. Rastrea un tipo de datos de usuario, que es el ID del dispositivo.

Hinge: 14 recopilados, 2 no vinculados, 0 rastreados

Entre las principales aplicaciones de citas, Hinge puede ser la mejor opción para individuos preocupados por la privacidad. Recopila datos del usuario en 14 tipos de datos, que dice que solo utiliza para mejorar el rendimiento de la aplicación y para sus propios fines de marketing. Vincula la mayoría de los datos que recopila a la identidad del usuario, excepto los datos de errores y los datos de rendimiento, que no están vinculados. La aplicación no rastrea los datos del usuario.

Metodología

Para ver qué datos de usuario recopilan las aplicaciones y qué hacen con ellos, el equipo de Cybernews revisó 10 aplicaciones de citas populares según sus prácticas de privacidad reveladas en la App Store como parte de los requisitos de privacidad de Apple.

Hasta el momento de la publicación, hay 35 tipos de datos o puntos de privacidad que Apple requiere que los desarrolladores revelen si su aplicación está recopilando. Estos incluyen información de contacto como nombre o número de teléfono, información financiera como pagos o crédito, y ubicación del usuario.

También se requiere que los desarrolladores enumeren los datos que la aplicación vincula al usuario. Según Apple, estos datos se recopilan de manera que estén vinculados a la identidad del usuario, como su cuenta, dispositivo o detalles como el número de teléfono.

Puedes leer el análisis completo aquí.

