HUAWEI Mate 50 Pro llega a España

Huawei Consumer Business Group (CBG) ha anunciado hoy la disponibilidad local del último miembro de su línea de productos insignia Mate, HUAWEI Mate 50 Pro, para conmemorar el décimo aniversario del lanzamiento de la Serie Mate. HUAWEI Mate 50 Pro llega equipado con un hardware de vanguardia, junto con características de software únicas que funcionan a la perfección con el Ecosistema de HUAWEI Mobile Services para mejorar la experiencia del usuario.

HUAWEI Mate 50 Pro representa un gran paso adelante en la estética de los smartphones, gracias al diseño simétrico del anillo y al llamativo diseño en relieve de Clous de Paris. HUAWEI Mate 50 Pro también cuenta con una cámara XMAGE de ultra apertura, que permite la primera apertura física ajustable a 10 escalas, y con las capacidades fotográficas más versátiles que producen el contenido perfecto para publicar en redes sociales.



Estas sólidas características se ven reforzadas por el sistema operativo EMUI 13, que debuta en la serie Mate 50 y ofrece una amplia gama de servicios inteligentes. El sistema operativo introduce características propias, como SuperHub, que aprovecha el ecosistema de HUAWEI Mobile Services para optimizar aún más la experiencia del usuario, facilitando la transferencia de datos y archivos entre aplicaciones y dispositivos, rompiendo las barreras que han estado separando las plataformas y las aplicaciones entre sí.

Richard Yu, director ejecutivo del consejo de administración de Huawei, director general de Consumer BG y director general de Intelligent Automotive Solution BU, señaló la importancia de este lanzamiento: «A lo largo de la última década, la serie Mate ha ampliado constantemente los límites para hacer que las innovaciones revolucionarias sean ampliamente accesibles. Cada nueva generación de smartphones Mate ha reunido toda una serie de tecnologías de vanguardia de Huawei. HUAWEI Mate 50 Pro continúa este orgulloso legado, introduciendo innovaciones pioneras y proporcionando un soplo de aire fresco.»

Calidad artesanal y diseño clásico HUAWEI Mate 50 Pro

Además del lenguaje de diseño característico de la serie Mate de simetría axial, HUAWEI Mate 50 Pro también utiliza por primera vez el elegante diseño de relieve Clous de Paris, mostrando un nuevo tipo de belleza cuidada con inspiración artesanal hasta el último detalle.

HUAWEI Mate 50 Pro incorpora una cubierta trasera de cristal disponible en dos colores, Plata y Negro, que aportan al teléfono un acabado distinto y elegante. HUAWEI Mate 50 Pro cuenta con resistencia al agua con clasificación IP68, lo que le permite soportar fácilmente los entornos húmedos y polvorientos.

La innovadora cámara XMAGE de Ultra Apertura en HUAWEI Mate 50 Pro

Huawei lanzó su propia marca de imagen móvil «XMAGE» en julio de 2022, con el objetivo de ofrecer a los consumidores un nuevo paradigma fotográfico que fusiona la ciencia con la cultura, la estética con la tecnología en términos de imagen. La combinación de características únicas de XMAGE, junto con la variedad de aplicaciones y herramientas existentes en AppGallery, eleva el acto de compartir momentos en redes sociales a una altura completamente nueva gracias a la mejora visual tanto en fotos como en vídeos.

HUAWEI Mate 50 Pro cuenta con una vanguardista Cámara de Ultra Apertura con una apertura física ajustable de 10 niveles, que incorpora avances clave en el sistema óptico, la estructura mecánica, la tecnología de imagen y el procesamiento de imágenes.

El dispositivo ofrece opciones para fotógrafos aficionados gracias al modo automático y también para fotógrafos profesionales gracias al modo profesional. En el modo automático, el diafragma inteligente se ajusta para hacer coincidir el tamaño del diafragma con la escena y el escenario de disparo que se identifique, mientras que el cambio al modo profesional permite ajustar manualmente la profundidad de campo y el grado de desenfoque. Estas funcionalidades se complementan a la perfección con Petal Search, permitiendo a los usuarios hacer fotos claras de cualquier objeto en cualquier condición y buscarlo online con la función de búsqueda de imágenes de IA.

El hardware y los algoritmos avanzados están profundamente integrados para mejorar la toma de imágenes estáticas. La Cámara de Ultra Apertura viene equipada con una gran apertura F1.4, que trabaja con el motor de imagen XD Fusion Pro y la toma de alta luz, para ajustar a la perfección el brillo de la imagen, los detalles de luz y sombra, así como los contrastes fríos y cálidos.

Con aplicaciones como SkyScanner y Trivago en AppGallery, que ayudan a los usuarios a reservar su próximo viaje al extranjero, HUAWEI Mate 50 Pro ofrece modos de disparo que ayudan a capturar los mejores momentos de cada uno de tus viajes. El modo nocturno captura fotos con regiones brillantes y oscuras muy definidas, incluso en entornos poco iluminados. El modo Retrato aplica un desenfoque natural del fondo para que el sujeto destaque de su entorno proporcionando retratos increíblemente vívidos y detallados de ti mismo o de tus amigos, ideales para su uso en redes sociales. Además, la cámara de teleobjetivo periscópica admite un rango de zoom de hasta 200X, trayendo escenas desde los lugares más lejanos de tu campo visual hasta colocarlos justo delante de tus ojos.

La cámara macro gran angular es capaz de ampliar hasta los más mínimos detalles, representando por ejemplo hebras milimétricas o gotas de rocío con una claridad extraordinaria. HUAWEI Mate 50 Pro también es compatible con la grabación de vídeo macro y la imagen macro en imagen (PiP) para transmitir con precisión las escenas en movimiento. Si se combina con las capacidades de Petal Clip, los usuarios pueden capturar y crear vídeos que desafían la profundidad del mundo microscópico y que, además, se pueden almacenar en HUAWEI Cloud para compartirlos fácilmente, tanto contigo mismo como con otras personas.

Potente rendimiento de HUAWEI Mate 50 Pro

HUAWEI Mate 50 Pro incorpora una tecnología de vanguardia que aumenta sustancialmente el rendimiento: SuperHold, que asigna la memoria de forma inteligente para garantizar la multitarea de la forma más óptima, lo que permite a los usuarios abrir varias aplicaciones descargadas de AppGallery al mismo tiempo, manteniendo un uso fluido y preciso. Mientras que AppGallery ofrece a todos los usuarios las mejores aplicaciones de juegos como Dragon Trail o Might & Magic: Era of Chaos, entre muchas otras, ahora HUAWEI Mate 50 Pro incorpora SuperRender, que reduce el consumo de energía a través de la predicción entre fotogramas a nivel de píxel, manteniendo el juego estable a altas velocidades de fotogramas y evitando el sobrecalentamiento. Una vez integrada, esta función permite una experiencia de juego mejorada en juegos para todo tipo de jugadores, desde acción hasta arcade y más, incluyendo algunos de los juegos más populares en AppGallery como PUBG Además, la función SuperStorage elimina los archivos duplicados de forma imperceptible y comprime las aplicaciones poco utilizadas, lo que permite conservar hasta 20 GB de espacio (en un teléfono con 256 GB de ROM); esto es especialmente útil para los usuarios de oficina que trabajan y guardan contenidos después de trabajar en ellos en apps como Canva, Picsart y Petal Clip, donde los duplicados son algo habitual.

Y para optimizar el apartado de la autonomía, un innovador modo de ahorro de energía habilita el SuperEnergy Boosting cuando el nivel de la batería desciende al 1%, soportando tres horas de espera, o 12 minutos de llamadas.

EMUI 13: Tocar para acceder, con interacciones racionalizadas

Los teléfonos de la serie HUAWEI Mate 50 son los primeros en ejecutar EMUI 13, que agiliza las interacciones diarias con una navegación sencilla y mediante un solo toque. SuperHub permite a los usuarios almacenar de forma temporal imágenes, documentos y texto, y compartirlos en lotes, con transferencias gratuitas y sencillas entre aplicaciones y dispositivos, lo que te permite, por ejemplo, descargar archivos desde HUAWEI Cloud, el navegador HUAWEI o cualquier otra aplicación y compartir el contenido fácil y rápidamente entre dispositivos.

El Centro de Privacidad registra todo el comportamiento de las aplicaciones que acceden a información sensible en tiempo real mientras proporciona una visión general de la seguridad de los teléfonos de la serie HUAWEI Mate 50, supervisando la actividad de App Lock, Password Vault, File Safe, Find Device y otros. Esto permite detectar cualquier actividad anormal y compartir las recomendaciones de protección del dispositivo. Los usuarios pueden realizar transacciones online de forma segura en las aplicaciones disponibles en AppGallery, como Revolut y HUAWEI Wallet powered by Curve con total seguridad. Los teléfonos de la serie HUAWEI Mate 50 también son compatibles con la protección de la privacidad de las imágenes, lo que significa que cuando compartes una imagen, el teléfono borra automáticamente la información sensible, como la ubicación y la hora. Estas características de seguridad trabajan mano a mano con los Ajustes de privacidad y seguridad de HMS, incluyendo AppGallery, Navegador, HUAWEI Mobile Cloud y Petal Search, lo que proporciona un entorno digital totalmente seguro, privado y protegido.

Además, las características de HUAWEI Mate 50 Pro mejoran aún más la experiencia del usuario cuando se trata de aplicaciones descargadas desde AppGallery a través de 18 categorías, incluyendo estilo de vida, viajes y navegación, finanzas, compras y entretenimiento. La navegación y la descarga de aplicaciones en AppGallery nunca ha sido tan segura: Huawei mantiene tus datos privados y seguros en todos los escenarios.

La innovación no cesa. La serie HUAWEI Mate 50 es un tributo adecuado a una década de innovación de Mate, con su impresionante diseño, sus potentes comunicaciones, su tecnología de imagen y sus ágiles interacciones inteligentes, que se amplían aún más con el sólido ecosistema de Huawei.

Precio y fecha de lanzamiento

HUAWEI Mate 50 Pro estará a la venta próximamente.

