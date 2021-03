POCO prepara la evolocuób de su primer móvil el POCO F1, el POCO X3 Pro.

En agosto de 2018, Xiaomi lanzó una nueva marca de teléfonos inteligentes llamada POCO en India. El primer producto de la marca fue el POCO F1, que ofrecía especificaciones de calidad insignia. Salio por un precio muy competitivo de 329 euros una gran oferta móvil para todo lo que ofrecia.

La marca de teléfonos móviles china que nacio como filia de Xiaomi. POCO ha dicho que trabaja en un smartphone sucesor de su móvil inicial, POCO F1, con características de gama alta y precio de gama media, pero que llegará al mercado con un nombre diferente al original.

Según ha anunciado POCO en su cuenta oficial en India, la marca ha recordado el lanzamiento de POCO F1, el primero de la compañía, que tuvo lugar en agosto de 2018, y ha asegurado que «en 2021, ningún teléfono en ese rango de precio ha sido capaz de igualar o superar su rendimiento», señalando un aumento de costes e impuestos.

Same madness, only more!

Get ready for #PROformance coz ONLY a POCO can beat a POCO. pic.twitter.com/PeW2AX0ZjL

— POCO – Madder By the Minute (@IndiaPOCO) March 10, 2021