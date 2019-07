WIKO lanza el nuevo Y70, pantalla panorámica HD+ y altavoces duales para disfrutar de tu contenido multimedia

WIKO, la marca europea dedicada al desarrollo exclusivo de móviles, incorpora a su gama de entrada más reciente un nuevo integrante. El nuevoWIKO Y70 llega cargado con un interesante paquete de características que democratizan, una vez más, la tecnología y la hacen accesible a todos los públicos. Una batería de larga duración, altavoces duales y una gran pantalla HD+ de 5,99 pulgadas con bordes reducidos que te harán disfrutar sin límites de unaexperiencia multimedia completa en la palma de tu mano.

Pantalla y sonido maximizados

Con el nuevo WIKO Y70 podrás disfrutar de una completa experiencia inmersiva a la hora de ver tus vídeos y películas preferidas en su pantalla HD+ de 5,99 pulgadas IPS y formato 18:9 de bordes reducidos. Y para completar esta experiencia, la parte frontal de este terminal incorpora altavoces duales que amplifican el sonido.

Gran capacidad de almacenamiento. Batería de larga duración

El nuevo Y70 de WIKO cuenta con 16GB de ROM, una capacidad de almacenamiento que te permitirá guardar más de 300 canciones, 4800 fotografías y hasta 80 apps*. Además, podrás ampliarla hasta 32GB más mediante una tarjeta MicroSD. Y no te preocupes por el uso que hagas de tu smartphone, con su batería de 3730 mAh podrás disfrutar un día entero de todas sus funciones en una sola carga.

* Cifras ofrecidas en base a un tamaño promedio de archivo

Consigue fotos divertidas, diferentes y mejoradas



Tus mejores momentos ya no quedarán en el olvido gracias a su cámara trasera de 8MP y su cámara selfie con flash de 5MP. Incluso podrás darles un toque divertido si les añades filtros en vivo, así como mejorarlas con funcionalidades como Face Beauty, Time Lapse o Professional Mode. Y con su zoom 4x tus instantáneas tendrán un nivel de detalle que no te querrás perder.

Seguro y práctico a partes iguales

Su tecnología de reconocimiento facial Face Unlock ofrece seguridad y la posibilidad de ejecutar acciones rápidas de forma ágil y sencilla. Seguridad y rapidez que se ven reforzadas con el sistema operativo AndroidTM* 9 Pie (Go Edition) que incorpora el WIKO Y70, que ofrece un mayor rendimiento del dispositivo, más almacenamiento y una mayor simplicidad de uso.

Un pack completo de características al que se une la opción de incorporar una segunda SIM gracias a su doble ranura.

* Android es una marca registrada de Google LLC

Un diseño deslumbrante

WIKO Y70 cuenta con un acabado brillante, disponible en dos colores – Gradient Dark Blue y Dorado. Además, incluye una carcasa que protegerá tu smartphone frente a posibles golpes.

Disponible a partir del 8 de julio a un PVPR de 94€