Razer Basilisk V4 Pro: La revolución del ratón gaming ergonómico que redefine la precisión y la versatilidad técnica

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Razer Basilisk V4 Pro, análisis: El ratón gaming ergonómico definitivo estrena sensor de 50.000 DPI y 8.000 Hz. Probamos el Razer Basilisk V4 Pro, la combinación perfecta entre ergonomía y velocidad extrema.

Analizamos a fondo el nuevo Razer Basilisk V4 Pro, el ratón para lo gamers más frikis que fusiona un sensor óptico Focus Pro 50K, tasa de sondeo a 8.000 Hz e interruptores ópticos de cuarta generación con una ergonomía perfecta. Descubre por qué se ha convertido en la herramienta definitiva para jugar y trabajar. R

azer vuelve a liderar la industria de los periféricos de alto rendimiento con el Basilisk V4 Pro. Con un peso reducido a 100 gramos, rueda electromagnética con cuatro modos y una autonomía récord de más de 200 horas, desgranamos todas las claves de un periférico llamado a marcar época. Puedes comprarlo en Amazon

Análisis y unboxing

La caja como Razer nos tiene acostrumbrado, muy llamativa con sus colores corporativos y destacando sus características principales u con fotos brillantes de Ratón

El nuevo estándar de la gama alta en periféricos de alto rendimiento

El mercado de la tecnología enfocado al videojuego y a la productividad intensiva acaba de experimentar un vuelco decisivo con la llegada al mercado del Razer Basilisk V4 Pro. La prestigiosa firma de las tres serpientes cruzadas ha vuelto a golpear sobre la mesa con una propuesta que no solo renueva su modelo más icónico, sino que consolida un cambio de paradigma en lo que respecta a la integración de hardware de vanguardia, ergonomía de alta gama y capacidades de control personalizable.

Tradicionalmente, el segmento de los ratones de ordenador ha estado dividido por una frontera rígida: por un lado, los dispositivos ultraligeros enfocados en exclusiva al terreno del eSport competitivo donde cada gramo cuenta; por otro lado, los periféricos ergonómicos todoterreno destinados al juego narrativo, los títulos multijugador masivos (MMO), la creación de contenido y la gestión del trabajo diario. Con el Razer Basilisk V4 Pro, la marca norteamericana logra difuminar de forma brillante esas fronteras. Gracias a una notable reducción de peso, una arquitectura de componentes ópticos de última generación y una tasa de sondeo inalámbrica nativa desorbitada, estamos ante una de las obras de ingeniería de periféricos más maduras, sofisticadas y equilibradas de la historia del hardware.

Un diseño perfeccionado para la comodidad prolongada

A nivel estético y estructural, el Razer Basilisk V4 Pro respeta las líneas maestras que consagraron a sus antecesores como el referente absoluto del diseño diestro ergonómico. Mantiene ese perfil esculpido de forma precisa para alojar la mano con una caída natural, destacando especialmente el generoso apoyo para el dedo pulgar que evita cualquier tipo de rozamiento indeseado contra la alfombrilla.

Sin embargo, las refinaciones materiales se perciben al instante. Razer ha sustituido los acabados excesivamente rugosos por un acabado mate suave de alta durabilidad que ofrece un agarre insuperable sin acumular sudor ni residuos grasos con el paso de las horas. Este tratamiento del chasis se complementa con una revisión de las gomas laterales inyectadas, ofreciendo un tacto premium firme que impide deslices accidentales durante levantamientos veloces.

Uno de los logros más reseñables del departamento de ingeniería en este modelo es el trabajo de adelgazamiento interno. El periférico ha logrado rebajar su peso de los 112 gramos de la versión predecesora a unos ajustados 100 gramos. Aunque no compite directamente en la categoría de los ratones pluma de 50 gramos vaciados de componentes, esta bajada de peso es extraordinariamente apreciable en la muñeca tras largas jornadas de juego o trabajo intenso, reduciendo la fatiga articular y permitiendo un desplazamiento mucho más fluido y dinámico en combinación con sus nuevas patas de PTFE 100% de grado virgen.

Evolución técnica: Especificaciones clave de un vistazo

Para comprender la magnitud del salto tecnológico que supone el Razer Basilisk V4 Pro, es imprescindible desglosar sus características frente a los estándares de la industria y la generación previa:

Característica TécnicaRazer Basilisk V4 ProGeneración Anterior (V3 Pro)Impacto en la Experiencia de Uso

Sensor Óptico

Focus Pro 50K (3ª Generación)

Focus Pro 30K

Precisión quirúrgica del 99,8% y rastreo multi-superficie sobre cristal.

Resolución Máxima

50.000 DPI

30.000 DPI

Sensibilidad ultrafina y margen de ajuste paso a paso de 1 DPI.

Tasa de Sondeo (Polling Rate)

Hasta 8.000 Hz nativos

1.000 Hz (ampliable con dongle externo)

Transmisión de datos cada 0,125 ms, reduciendo la latencia de entrada a niveles imperceptibles.

Velocidad Máxima / Aceleración

930 IPS / 90 G

750 IPS / 70 G

Garantía de seguimiento perfecto ante los latigazos de muñeca más violentos.

Interruptores Principal (Switches)

Ópticos de 4ª Gen (100 mill. clics)

Ópticos de 3ª Gen (90 mill. clics)

Accionamiento un 12% más suave, respuesta instantánea y cero rebotes erróneos.

Peso Total

100 gramos

112 gramos

Reducción de fatiga y mayor agilidad de movimiento.

Autonomía (Inalámbrica)

Hasta 200 h (2.4 GHz) / 274 h (BT)

90 h (2.4 GHz)

Eficiencia energética más que duplicada gracias a los nuevos microprocesadores.

Controles Programables

14 controles físicos

10 a 11 controles

Mayor versatilidad para macros, combinaciones y comandos avanzados.

Iluminación RGB

7 zonas estratégicas Full Underglow

13 zonas distribuidas

Halo ambiental envolvente más elegante e integrado.

Sensor óptico Focus Pro 50K: Latencia cero y rendimiento extremo

El corazón neurálgico del Razer Basilisk V4 Pro es el nuevo sensor óptico Focus Pro 50K de 3ª generación. Esta pieza de tecnología representa la cima actual del rastreo de superficies en la industria del hardware. Alcanzar los 50.000 DPI con una precisión de resolución certificada del 99,8% no es únicamente una cifra llamativa sobre la caja; supone una capacidad sin precedentes para traducir el movimiento físico en el mundo virtual con absoluta fidelidad.

El sensor incorpora algoritmos avanzados propulsados por arquitectura de procesado en tiempo real que aportan beneficios tangibles en el uso cotidiano y competitivo. Destacamos:

Sincronización de fotogramas (Frame Sync): Sincroniza las señales del sensor con los intervalos exactos en los que el ordenador extrae información de entrada. Al alinear las lecturas con el renderizado de la tarjeta gráfica, se eliminan microparones o respuestas inconsistentes en monitores de muy alta tasa de refresco (240 Hz, 360 Hz o superiores).

Rastreo asimétrico inteligente: Permite configurar de forma independiente la distancia de despegue (lift-off distance) y la distancia de aterrizaje en hasta 26 niveles de altura ajustables. Esto evita que el cursor tiemble o se desplace involuntariamente cuando el jugador levanta el ratón para reposicionarlo en el centro de la alfombrilla.

Rastreo sobre cristal (Smart Tracking): Gracias a su emisor óptico ajustado por infrarrojos, el sensor es capaz de rastrear de manera fluida y precisa sobre prácticamente cualquier superficie clara u opaca, incluyendo mesas de cristal transparente con un grosor mínimo de 4 milímetros.

Ajuste de ángulo de rotación: Permite corregir mediante software la desviación natural de la mano. Dado que la mayoría de usuarios no cogen el ratón perfectamente recto sino con una inclinación de varios grados, Synapse permite compensar esta angulación para que un trazo horizontal de la mano se traduzca en una línea recta impecable en la pantalla.

La rueda de desplazamiento Hyperscroll V2: La herramienta definitiva

Esta parte nos ha encantado ya que puedes ajustar la rueda del scroll a tu gusto. Si hay un elemento distintivo dentro de la familia Basilisk que ha enamorado históricamente a analistas y creadores de contenido, es la versatilidad de su rueda de desplazamiento. En el Razer Basilisk V4 Pro, la compañía ha introducido la tecnología Hyperscroll V2, un mecanismo electro-magnético refinado que ofrece cuatro modos operativos claramente diferenciados y seleccionables al instante:

Modo de desplazamiento táctil estándar: Ofrece pasos claramente marcados, con una resistencia bien definida. Es la opción perfecta para seleccionar armas o herramientas en videojuegos de disparos, donde dar un paso de más con la rueda puede costar una partida. Modo táctil de precisión: Una de las grandes novedades de esta iteración. Ofrece muescas físicas mucho más seguidas y suaves que permiten desplazar páginas web o listas de items al doble de velocidad respecto al modo clásico, pero manteniendo la retroalimentación táctil de control absoluto sin que la rueda quede suelta. Modo de giro libre (Free-Spin): Elimina por completo la resistencia mecánica mediante desmagnetización, permitiendo que la rueda gire sobre su propio eje durante segundos por pura inercia. Ideal para revisar extensos códigos de programación, documentos en PDF de cientos de páginas o la cronología de redes sociales. Modo inteligente (Smart-Reel): Gestionado a nivel de controlador por el propio periférico, este modo combina lo mejor de ambos mundos. Cuando el usuario mueve la rueda despacio, esta funciona en modo táctil preciso; sin embargo, si detecta un impulso rápido con el dedo, el mecanismo desengancha las muescas al instante para entrar en giro libre y vuelve a frenar automáticamente cuando el movimiento se detiene.

Adicionalmente, la rueda mantiene su capacidad inclinable de cuatro direcciones, permitiendo hacer scroll horizontal hacia la izquierda o hacia la derecha, o asignar estos dos clics mecánicos laterales a comandos personalizados como recargar, agacharse o ejecutar macros avanzadas.

Dominio del control: 14 botones programables e interruptores ópticos de 4ª generación

El abanico de posibilidades de personalización alcanza cotas impresionantes gracias a la expansión de sus controles. El Razer Basilisk V4 Pro amplía su botonera hasta alcanzar los 14 controles físicos completamente independientes y programables a través de la suite Razer Synapse.

Entre las adiciones clave destaca la reposición estratégica de botones secundarios en la cara lateral e superior, incluyendo una pestaña de gatillo extra para el dedo pulgar con un acceso significativamente más orgánico. La distribución física de los controles ha sido diseñada meticulosamente para alojar diversas morfologías de mano sin provocar pulsaciones accidentales:

En lo que respecta a los clics principales (M1 y M2), la integración de los interruptores ópticos de cuarta generación de Razer supone un salto cualitativo definitivo. Estos switches prescinden del contacto metálico tradicional para registrar la pulsación mediante la interrupción de un haz de luz infrarroja. Esto aporta ventajas competitivas insuperables:

Inexistencia del retraso de rebote (Debounce Delay): Al no depender de la flexión física de un metal que puede rebotar a nivel milimétrico, la señal enviada al ordenador es absolutamente limpia e inmediata, registrándose en apenas 0,2 milisegundos .

Al no depender de la flexión física de un metal que puede rebotar a nivel milimétrico, la señal enviada al ordenador es absolutamente limpia e inmediata, registrándose en apenas . Inmunidad al doble clic involuntario: El desgaste mecánico que suele estropear los ratones tradicionales a lo largo del tiempo queda completamente anulado.

El desgaste mecánico que suele estropear los ratones tradicionales a lo largo del tiempo queda completamente anulado. Durabilidad garantizada: Una resistencia certificada de hasta 100 millones de pulsaciones, exigiendo además un 12% menos de fuerza de accionamiento que la generación previa, lo que se traduce en un tacto sumamente nítido, táctil y descansado.Fanáticos del Hardware

Mediante la tecnología Razer Hypershift, cada uno de los 14 botones puede multiplicar su utilidad asignándole una segunda capa de funciones que se activa únicamente mientras se mantiene pulsado un botón modificador. Esto otorga de forma práctica hasta 28 comandos de acceso instantáneo sin necesidad de soltar la mano del ratón.

Conectividad Tri-Mode y rendimiento energético sobresaliente

La conectividad inalámbrica del Razer Basilisk V4 Pro sitúa a este dispositivo en la vanguardia tecnológica del sector. El periférico integra la tecnología de transmisión Razer HyperSpeed Wireless, capaz de operar a una tasa de sondeo nativa sin cables de 8.000 Hz cuando se empareja con la dongle o la base compatible.

La versatilidad de conexión se articula en tres modos clave:

Conexión de 2,4 GHz HyperSpeed Wireless: Rendimiento de competición sin latencia perceptible. A una frecuencia de sondeo estándar de 1.000 Hz, el ratón alcanza una autonomía deslumbrante de hasta 200 horas continuas de uso. Incluso exprimiendo el sensor al máximo de sus capacidades a 8.000 Hz con el sistema de iluminación RGB encendido, las pruebas arrojan más de 42 horas de autonomía real e ininterrumpida. Conexión Bluetooth 5.3: Un modo pensado para la máxima portabilidad y eficiencia cuando trabajamos en movilidad con ordenadores portátiles. Permite registrar hasta tres perfiles de dispositivos diferentes y conmutar entre ellos con un simple toque en un botón inferior rediseñado. La autonomía bajo esta modalidad se estira hasta las 274 horas de uso continuo. Conexión por cable USB-C a USB-A: Mediante el cable de fibra Speedflex incluido, que reduce al mínimo el rozamiento. Permite seguir jugando con la máxima tasa de respuesta mientras se recarga rápidamente la batería interna del dispositivo. Además la versión europea del Razer Basilisk V4 Pro la batería es extraible y con un hueco para guardar el conector usb inalambrico, por lo que si falla no tienes que cambiar de ratón pudiendo comprar otra y te da 200 horas de uso.

Además, el ratón es plenamente compatible con el ecosistema de carga inalámbrica de la marca, siendo utilizable con la base Razer Mouse Dock V2 Pro o mediante el disco de carga inductiva Qi para alfombrillas compatibles.

Estética sofisticada con iluminación Razer Chroma RGB de 7 zonas

La estética del Razer Basilisk V4 Pro huye del exceso ostentoso para centrarse en un diseño mucho más elegante, maduro y envolvente. La firma ha rediseñado el sistema de iluminación Razer Chroma RGB, reorganizando sus puntos de luz en 7 zonas de alta densidad con efecto Full Underglow.

A diferencia de modelos anteriores que distribuían la luz por las franjas laterales, esta nueva configuración proyecta un halo de luz uniforme y nítido directamente sobre la alfombrilla. El resultado es una presencia visual impactante en el escritorio. Como es habitual en el ecosistema de la marca, la iluminación es totalmente personalizable con 16,8 millones de colores y se integra dinámicamente con más de 300 videojuegos compatibles que reaccionan en tiempo real a las acciones, la salud o los efectos del juego.

Software Razer Synapse 4: El cerebro que exprime el hardware

Para poder explotar todo el potencial que encierra la arquitectura interna del Razer Basilisk V4 Pro, la plataforma Razer Synapse 4 se presenta en una versión profundamente optimizada. Históricamente criticado por su consumo de recursos, la suite de gestión ha sufrido un rediseño completo de bajo nivel que la convierte en una herramienta fluida, intuitiva y sumamente liviana para el sistema operativo.

Desde la interfaz de Synapse se pueden configurar de forma milimétrica características exclusivas como:

Sensibilidad Dinámica (Dynamic Sensitivity): Un mapa curvo personalizable que varía de forma automática los DPI en función de la velocidad con la que el usuario mueve el ratón físicamente. Si realizas un movimiento lento y minucioso para apuntar con un francotirador, la sensibilidad bajará al mínimo; si das un giro brusco de 180 grados, la curva elevará los DPI al instante para una velocidad explosiva.

Un mapa curvo personalizable que varía de forma automática los DPI en función de la velocidad con la que el usuario mueve el ratón físicamente. Si realizas un movimiento lento y minucioso para apuntar con un francotirador, la sensibilidad bajará al mínimo; si das un giro brusco de 180 grados, la curva elevará los DPI al instante para una velocidad explosiva. Perfiles integrados en memoria: El ratón cuenta con memoria interna capaz de almacenar hasta 5 perfiles de configuración completos . Esto permite guardar macros, asignación de botones, perfiles de iluminación y ajustes de DPI para utilizarlos en cualquier ordenador sin necesidad de mantener el software instalado en segundo plano.

El ratón cuenta con memoria interna capaz de almacenar hasta . Esto permite guardar macros, asignación de botones, perfiles de iluminación y ajustes de DPI para utilizarlos en cualquier ordenador sin necesidad de mantener el software instalado en segundo plano. Asignación por aplicación: Permite que Synapse detecte qué juego o programa está ejecutándose en primer plano (por ejemplo, Photoshop, Blender, Valorant o World of Warcraft) e intercambie automáticamente la configuración de botones y la sensibilidad asignada a cada uno.

Veredicto: ¿Es el ratón definitivo para el usuario exigente?

Después de usarlo y viniendo del Razer Basilisk V3 l El Razer Basilisk V4 Pro es muy buena evolución de un ratón cassi perfecto, llega al mercado español consolidándose como la cima absoluta en la categoría de ratones ergonómicos multifunción. Si bien su precio recomendado de salida de 179,99 € lo posiciona directamente en el segmento premium de la tecnología, el conjunto de innovaciones de hardware que integra justifica ampliamente la inversión para aquellos usuarios que buscan la máxima versatilidad sin renunciar al rendimiento de vanguardia. Puedes comprarlo en Amazon

Es un dispositivo redondo. Su rendimiento es intachable tanto en largas sesiones de trabajo productivo —gracias a la inigualable flexibilidad de su rueda Hyperscroll V2 y a la ergonomía descansada de su chasis— como en los escenarios gaming más exigentes, donde sus 8.000 Hz nativos, el sensor Focus Pro 50K y sus interruptores ópticos de 4ª generación aseguran un comportamiento competitivo sin ningún tipo de concesión. Razer no solo ha pulido una fórmula que ya rozaba la excelencia, sino que ha construido el estándar con el que se medirá el resto de periféricos en los próximos años.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cuál es la diferencia principal entre el Razer Basilisk V4 Pro y el V3 Pro?

El nuevo Basilisk V4 Pro introduce un sensor óptico Focus Pro 50K de 3ª generación (frente al 30K anterior), tecnología de sondeo inalámbrico nativo a 8.000 Hz, interruptores ópticos de 4ª generación con mayor durabilidad y menor fuerza de accionamiento, una rueda Hyperscroll V2 con el nuevo modo táctil de precisión, un peso reducido a 100 gramos y una autonomía que supera las 200 horas.

¿Es un ratón recomendado para deportes electrónicos (eSports) y juegos FPS?

El Razer Basilisk V4 Pro cuenta con la tecnología más rápida del mercado (8.000 Hz, sensor 50K y switches ópticos de 0,2 ms). Sin embargo, debido a sus 100 gramos de peso y su formato amplio enfocado a la ergonomía, los jugadores profesionales de shooters ultra-competitivos suelen preferir modelos ultraligeros de menos de 60 gramos (como la gama Viper), aunque para el jugador general o aficionado el rendimiento en FPS es sencillamente espectacular.

¿Se puede utilizar el ratón mientras se está cargando?

Sí, de forma totalmente fluida. El ratón incluye un cable trenzado Razer Speedflex USB-C de ultra-bajo rozamiento que permite seguir jugando o trabajando con cero latencia mientras la batería interna se carga y es extraible. También es compatible con la base inalámbrica Mouse Dock V2 Pro y sistemas de carga Qi.

¿Es compatible el Razer Basilisk V4 Pro con ordenadores Mac de Apple?

El ratón funciona perfectamente en ordenadores Mac a través de sus conexiones Bluetooth o mediante el receptor inalámbrico de 2,4 GHz como un dispositivo Plug-and-Play estándar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el software de personalización avanzada Razer Synapse está diseñado nativamente para sistemas operativos Windows, por lo que se recomienda configurarlo previamente en un PC para guardar los perfiles en su memoria interna.

¿Qué aporta la sensibilidad dinámica (Dynamic Sensitivity)?

Es una función avanzada de software que ajusta dinámicamente la escala de DPI basándose en la velocidad del movimiento de tu mano. Permite mantener una sensibilidad muy baja para apuntar milimétricamente en movimientos lentos, e incrementar automáticamente la respuesta si realizas un movimiento rápido, combinando la máxima precisión con giros ágiles de cámara sin tener que pulsar un botón para cambiar de perfil.