Evolución en Google Gemini: las gemas «Gems» dan paso a las habilidades «Skills» para potenciar la IA modular y contextual

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Gemini 4 Argon (High) acaba de aterrizar y sorprende con una ventana de contexto de 1M tokens, entre las más grandes del mercado y útil para código bases largos o documentos legales completos. Google también asegura que Argon vence a GPT-6 Astra y Claude Fable 5.1 en trabajo de conocimiento, y ges muy bueno en coding. Además modelo “puede encontrar, validar y parchear vulnerabilidades críticas de forma autónoma”, una capacidad que Google decidió entregar sin guardarraíles cibernéticos únicamente a defensores y a sus propios equipos internos y ahora nos sorprenden llega más cambios.

En el continuo avance de los ecosistemas de inteligencia artificial, Google ha anunciado una transformación clave en la arquitectura y personalización de Gemini: las populares Gemas (Gems) evolucionan formalmente para convertirse en habilidades (Skills).

Si entras hoy en Gemini te saltará el aviso

Esta transición no solo cambia la nomenclatura del servicio, sino que simplifica de manera drástica el flujo de trabajo de los usuarios, permitiendo que las instrucciones personalizadas y automatizadas se integren de forma fluida directamente en cualquier conversación, sin necesidad de cambiar de pestaña o abrir chats aislados.

Del asistente rígido a las habilidades modulares

Hasta ahora, las Gemas funcionaban como «asistentes personalizados o personas independientes» a los que se accedía de forma aislada para realizar tareas específicas. Aunque resultaban muy útiles para tareas fijas, obligaban a abrir un entorno delimitado para cada caso de uso.

Con el modelo de Skills, Google apuesta por la modularidad bajo demanda:

Sin fricción: No es necesario salir de tu hilo de conversación habitual.

No es necesario salir de tu hilo de conversación habitual. Activación por comando: Las Skills se activan escribiendo una barra inclinada o mención ( / o @ ) seguida del nombre de la habilidad en el cuadro de texto del chat.

Combinadas: Es posible invocar diferentes habilidades dentro del mismo historial de chat según se vayan necesitando durante el flujo de trabajo.

¿Cómo se crearán y utilizarán las nuevas Skills?

El uso de las habilidades se centra en la eficiencia, permitiendo que Gemini permanezca en silencio hasta que la instrucción realmente se requiera en el contexto adecuado.

1. Creación e importación de archivos

Las Skills admiten un empaquetado de contexto más amplio. Además de las instrucciones personalizadas en texto, cada habilidad se puede estructurar incluyendo sus propios archivos de referencia en formato PDF, documentos de texto o imágenes (los archivos de conocimiento que antes acompañaban a la Gema).

2. Formas de invocar una Skill

En lugar de abrir un perfil guardado, los usuarios pueden utilizar sus habilidades guardadas de tres formas principales:

Invocación directa con la / o la @: Escribiendo /mi-habilidad o @mi-habilidad en la caja de diálogo para aplicar al instante sus reglas al siguiente mensaje.

Escribiendo o en la caja de diálogo para aplicar al instante sus reglas al siguiente mensaje. Sugerencia automática: Al redactar una petición, Gemini identificará si el texto coincide con la descripción de alguna habilidad guardada y sugerirá su ejecución.

Habilidades fijas frente a contextuales: La configuración general del usuario (Custom Instructions) definirá las reglas globales (tono, formato por defecto), mientras que las Skills añadirán contexto especializado en momentos puntuales.

Calendario de migración de Gemas a Skills

Google ha dispuesto una migración progresiva para asegurar que ningún usuario pierda sus flujos de trabajo preexistentes:

Tipo de cuenta

Inicio del despliegue de Skills

Cierre / Migración definitiva de Gems

Cuentas personales de Google

Octubre / Noviembre de 2026

Las Gemas se convertirán automáticamente en borradores de Skills.

Cuentas de trabajo (Workspace Business / Enterprise)

Octubre de 2026

A partir de marzo de 2027.

Cuentas de educación (Workspace Education)

Finales de 2026

A partir de junio de 2027.

Nota: Todos los datos, instrucciones y archivos cargados en las Gemas actuales se migrarán automáticamente a formato Skill, permitiendo a los creadores activarlas con un solo clic o descargarlas como paquete reutilizable ( SKILL.md ).

Con este movimiento, Google alinea a Gemini con los estándares modernos de desarrollo de agentes de IA, facilitando que tanto usuarios particulares como entornos profesionales compartan y ejecuten herramientas complejas de forma rápida, directa y transparente en sus flujos diarios.

Guía definitiva para crear Skills en Gemini: así se personaliza y automatiza la inteligencia artificial de Google

La inteligencia artificial generativa ha dejado de ser una simple herramienta de consulta para convertirse en un asistente altamente especializado y adaptado a las necesidades operativas de cada usuario. En el centro de esta transformación se encuentran las Gems y Skills de Gemini, la funcionalidad estratégica de Google desarrollada con la tecnología avanzada del equipo de Google DeepMind. Esta arquitectura permite a profesionales, desarrolladores y empresas entrenar, guardar y ejecutar flujos de trabajo automatizados sin necesidad de escribir una sola línea de código complejo.

Crear una Skill en Gemini equivale a dotar al modelo de un manual de instrucciones permanente, un contexto delimitado y unas directrices de comportamiento estrictas que se activan bajo demanda. Con el lanzamiento de las versiones más recientes de la familia de modelos como Gemini 3.5 Pro, Gemini 3.5 Flash y Gemini 3.7 Flash y Gemini 4.0, la capacidad de procesamiento de contexto extendido —capaz de manejar hasta un millón de tokens— permite que estas habilidades personalizadas alcancen un nivel de precisión analítica sin precedentes.

Qué es exactamente una Skill en el ecosistema de Gemini

Una Skill que sustituira a Gem es un módulo de comportamiento personalizado que combina un conjunto de instrucciones del sistema, un marco de referencia de datos y una serie de parámetros operativos predefinidos. A diferencia de un prompt convencional enviado en una conversación efímera, una habilidad permanece guardada en el entorno de trabajo del usuario o de la organización, lista para reutilizarse de forma recurrente con total coherencia.

El principio técnico detrás de estas habilidades se apoya en el procesamiento del lenguaje natural avanzadísimo y en la arquitectura multimodal nativa del motor de Google. Esto significa que una Skill no solo procesa texto escrito, sino que puede configurarse para interpretar imágenes, fragmentos de código en repositorios masivos, tablas de datos complejos y archivos en formato PDF o audiovisual.

El impacto práctico de esta tecnología es inmediato: reduce el tiempo dedicado a la formulación de instrucciones repetitivas, elimina los sesgos no deseados en la generación de contenidos y garantiza que las respuestas sigan las directrices de estilo, rigor y formato que exige cada perfil profesional.

Arquitectura interna y componentes clave de una habilidad

Para comprender el funcionamiento de una Skill en Gemini, es necesario analizar los elementos esenciales que la componen. La estructura del ecosistema de habilidades de Google se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales que determinan su eficacia:

Nombre e identidad de la habilidad: El identificador único y claro que define la función que va a desempeñar la herramienta dentro del panel de control de Gemini.

El identificador único y claro que define la función que va a desempeñar la herramienta dentro del panel de control de Gemini. Instrucciones del sistema (System Instructions): El núcleo conceptual del comportamiento. Aquí se establece el rol del modelo, el tono de comunicación, las reglas que debe acatar sin excepción y las restricciones de formato.

El núcleo conceptual del comportamiento. Aquí se establece el rol del modelo, el tono de comunicación, las reglas que debe acatar sin excepción y las restricciones de formato. Contexto de referencia y archivos adjuntos: Documentación complementaria, guías de estilo, manuales operativos o bases de datos de conocimiento que el modelo consulta en tiempo real mediante RAG (Generación Aumentada por Recuperación) .

Documentación complementaria, guías de estilo, manuales operativos o bases de datos de conocimiento que el modelo consulta en tiempo real mediante . Herramientas y conectores habilitados: La integración con las extensiones del entorno Google Workspace, tales como Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Calendar o herramientas de búsqueda e investigación en la web.

Esta arquitectura modular permite que una Skill actúe como un especialista dedicado en áreas tan diversas como la programación orientada a objetos, la redacción periodística de profundidad, la ciberseguridad, la auditoría legal o la planificación financiera estratégica.

Paso a paso: cómo crear y configurar tu primera Skill en Gemini

El proceso de creación de un Gem o Skill ha sido diseñado para ser intuitivo, permitiendo una rápida implantación tanto en entornos domésticos como corporativos. A continuación se detalla el procedimiento completo paso a paso para configurar una habilidad personalizada con las máximas garantías de rendimiento.

Acceso a la sección de creación de Gems

El primer paso consiste en acceder a la interfaz principal de Gemini a través del navegador web o de las aplicaciones integradas en el entorno corporativo. En la barra lateral izquierda del panel de navegación se encuentra la sección dedicada a los accesos directos y a las herramientas personalizadas.

Al hacer clic en el botón «Gestor de Gems» o «Crear Gem» https://gemini.google.com/gems/view, la plataforma despliega una interfaz de edición dividida en dos paneles principales: a la izquierda, el formulario de configuración de la habilidad; a la derecha, un entorno de pruebas o sandbox para evaluar el comportamiento del modelo en tiempo real. Pero en breve ya no existirán las gemas , así que apuntate la nueva url https://gemini.google.com/customize/skills donde las crearemos igual

Definición del rol y la personalidad

En el campo de las Instrucciones, es imprescindible aplicar el principio de la especificidad. El modelo responde con mayor precisión cuando se le asigna un perfil experto de forma explícita. Por ejemplo, en lugar de indicar «Eres un asistente de redacción», la configuración óptima debe detallar «Eres un redactor periodista profesional senior de un medio de comunicación líder en España, especializado en periodismo de datos y análisis tecnológico».

Esta delimitación contextual activa las redes de conocimiento asociadas a dicho perfil dentro del modelo Gemini 3.5 Flash o Gemini 3.5 Pro, ajustando automáticamente el vocabulario, la sintaxis y la complejidad técnica de las respuestas.

Establecimiento de reglas estrictas y formato de salida

Las instrucciones deben redactarse utilizando un lenguaje imperativo claro y estructurado. Para asegurar que la Skill no se desvíe del objetivo pretendido, se recomienda incluir secciones dedicadas a las restricciones operativas.

Directrices de tono: Especificar si el tono debe ser formal, académico, divulgativo o técnico.

Especificar si el tono debe ser formal, académico, divulgativo o técnico. Estructura de respuesta: Definir si la salida debe incluir encabezados H2/H3, listas de viñetas, tablas comparativas o esquemas sintéticos.

Definir si la salida debe incluir encabezados H2/H3, listas de viñetas, tablas comparativas o esquemas sintéticos. Exclusiones explícitas: Indicar con claridad qué conductas están prohibidas, como el uso de muletillas tipicas de la inteligencia artificial, el tono de autoayuda o la inclusión de preámbulos innecesarios antes de entregar el resultado final.

Incorporación de conocimiento externo y archivos

Una de las grandes ventajas competitivas de Gemini es su impresionante ventana de contexto de un millón de tokens. Esto permite subir archivos extensos directamente a la Skill para que sirvan como fuente primaria de verdad.

Durante la fase de configuración, el creador puede adjuntar guías de identidad corporativa, manuales técnicos de software, archivos CSV con datos históricos o documentos normativos. Al activar la habilidad, la IA cruzará la solicitud del usuario con la información contenida en estos archivos, garantizando respuestas precisas y rigurosamente documentadas.

Pruebas de validación en el sandbox

Antes de guardar y desplegar la habilidad de forma definitiva, es fundamental realizar pruebas de estrés en el panel de previsualización situado a la derecha de la pantalla. En este entorno es aconsejable plantear preguntas complejas, casos límite y solicitudes ambiguas para verificar que la Skill respeta todas las restricciones establecidas.

Si el modelo comete algún error o muestra una desviación en la estructura del texto, basta con ajustar el cuadro de Instrucciones a la izquierda y volver a probar de inmediato hasta obtener la respuesta perfecta.

Métodos avanzados de ingeniería de prompts para optimizar habilidades

Para que una Skill en Gemini alcance un nivel de excelencia profesional, no basta con proporcionar instrucciones básicas. Es necesario aplicar técnicas avanzadas de ingeniería de prompts que estructuren el pensamiento lógico del modelo.

La técnica del rol delimitado y la audiencia objetivo

Un aspecto crítico en la creación de habilidades es enseñarle al sistema a quién va dirigida la información. El prompt de sistema debe definir tres variables de forma simultánea: quién habla (el rol de la IA), a quién se dirige (la audiencia) y qué impacto busca conseguir.

Cuando la Skill conoce a su interlocutor, optimiza el nivel de profundidad técnica de forma automática. Por ejemplo, una habilidad diseñada para generar informes para la directiva de una empresa obviará explicaciones elementales y se centrará en métricas financieras, riesgos operativos y retorno de la inversión.

Estructura modular de instrucciones mediante separadores

Para evitar que el modelo confunda diferentes aspectos de la instrucción, se recomienda organizar el texto del prompt utilizando etiquetas de marcado o separadores de sección claros. Utilizar encabezados en mayúsculas como OBJETIVO, TONO Y ESTILO, FORMATO OBLIGATORIO y RESTRICCIONES ayuda al algoritmo a clasificar y ponderar cada regla con mayor precisión.

Esta estructuración lógica reduce sustancialmente las alucinaciones del modelo y asegura que se cumplan las especificaciones técnicas en el 100% de las interacciones.

Uso de ejemplos en pocos disparos (Few-Shot Prompting)

El aprendizaje con pocos ejemplos es una de las metodologías más potentes para moldear la salida de una inteligencia artificial. Consiste en incluir dentro del propio cuerpo de instrucciones de la Skill uno o dos ejemplos reales del resultado esperado.

Al mostrarle al modelo un par de patrón de Entrada -> Salida, Gemini comprende de manera implícita la cadencia, el nivel de detalle y la estética del texto requerido, replicando el formato con total exactitud en las ejecuciones posteriores.

Integración con Google Workspace y automatización de flujos de trabajo

La verdadera fortaleza de las Skills de Gemini reside en su capacidad para operar dentro del ecosistema nativo de Google Workspace. Una habilidad bien configurada no trabaja aislada en una ventana de chat, sino que interactúa de manera fluida con el conjunto de herramientas de productividad de la nube.

Conexión directa con Google Docs y Google Drive

A través de las extensiones integradas, una Skill puede programarse para buscar documentos específicos almacenados en Google Drive, extraer los datos más relevantes de varios archivos simultáneamente y volcar un informe de síntesis en un documento nuevo de Google Docs.

Esta integración resulta idónea para la auditoría de proyectos, la elaboración de resúmenes de prensa diarios a partir de notas almacenadas en la nube o la revisión sistemática de propuestas comerciales.

Gestión inteligente del correo en Gmail

Las habilidades de Gemini pueden integrarse con Gmail para actuar como un filtro inteligente de comunicaciones. Una Skill orientada a la atención al cliente puede analizar la bandeja de entrada, categorizar los mensajes entrantes según su urgencia y redactar borradores de respuesta personalizados que respeten escrupulosamente la política de la empresa, dejándolos listos para la supervisión humana antes del envío.

Coordinación con Google Calendar y Tasks

En el ámbito de la gestión del tiempo, las habilidades son capaces de interpretar cadenas de correo electrónico o notas de reuniones almacenadas en Google Keep y traducirlas en eventos de calendario con recordatorios y listas de tareas estructuradas en Google Tasks, automatizando el seguimiento de proyectos complejos.

Aplicaciones prácticas de las Skills en diferentes sectores profesionales

El impacto de la personalización de la IA se refleja en la versatilidad de uso que ofrece en múltiples sectores del mercado profesional.

Periodismo digital y medios de comunicación

En las redacciones de prensa digital, el tiempo de reacción es un factor determinante. Una Skill de redacción permite transformar notas de prensa, teletipos de agencias o datos técnicos en artículos en profundidad optimizados para motores de búsqueda y canales de distribución como Google Discover. La habilidad aplica de forma automatizada el libro de estilo del medio, verifica la coherencia lógica del texto y propone titulares con ganchos periodísticos de alto valor añadido.

Desarrollo de software e ingeniería de sistemas

Los equipos de desarrollo de software utilizan habilidades en Gemini para agilizar los procesos de auditoría de código, detección de vulnerabilidades informáticas y documentación de APIs. Al cargar el repositorio de código en la ventana de contexto de la Skill, los ingenieros pueden solicitar la refactorización de funciones complejas en lenguajes como Python, JavaScript o PHP, asegurando que el código resultante cumpla con los estándares de seguridad de la organización.

Marketing digital y estrategia de contenidos

En la analítica digital y el marketing de contenidos, las habilidades procesan grandes volúmenes de métricas de tráfico web, datos de conversión y tendencias de búsqueda para generar estrategias de posicionamiento SEO, guiones para formatos audiovisuales y campañas de correo electrónico segmentadas por tipo de audiencia.

Seguridad, gobernanza de datos y privacidad en las habilidades de Gemini

El despliegue de soluciones de inteligencia artificial en entornos corporativos requiere un marco riguroso de seguridad y privacidad. Google ha implementado medidas de protección de datos de nivel empresarial en la arquitectura de Gemini.

Protección de la información confidencial

Las instrucciones, archivos y datos introducidos en las Skills creadas dentro de entornos de Google Workspace Enterprise o Google Cloud no se utilizan para entrenar los modelos públicos de inteligencia artificial. La información permanece estrictamente bajo la propiedad del cliente y protegida por los protocolos de cifrado tanto en tránsito como en reposo.

Control de accesos y permisos de compartición

De manera análoga a la gestión de archivos en Google Drive, las habilidades creadas en la plataforma pueden mantenerse privadas para uso exclusivo del creador o compartirse con equipos de trabajo específicos dentro de la organización. Esto facilita la estandarización de procesos, ya que toda una plantilla puede utilizar la misma Skill corporativa garantizando la máxima homogeneidad en las tareas operativas.

Análisis positivo del impacto de las Skills en la productividad laboral

La llegada de las Skills de Gemini marca un hito extraordinariamente positivo en la evolución de las herramientas de trabajo digitales. Lejos de reemplazar la capacidad analítica y creativa de los profesionales, estas habilidades actúan como amplificadores del talento humano, liberando a los trabajadores de las tareas más rutinarias y mecánicas de su día a día.

El principal beneficio de adoptar esta tecnología radica en la democratización del acceso a herramientas de alta eficiencia. Cualquier profesional, con independencia de sus conocimientos informáticos avanzados, puede diseñar un asistente virtual a medida que incremente su velocidad de ejecución y mejore la calidad de sus entregas.

La capacidad de mantener un contexto persistente, combinada con la rapidez de cálculo del modelo Gemini 3.5 Flash-Lite y la potencia analítica de las versiones Pro, garantiza un rendimiento óptimo en la resolución de problemas complejos. La integración de estas herramientas en el flujo diario de trabajo se traduce en una notable reducción de los costes operativos, una mayor precisión en la toma de decisiones basada en datos y un entorno laboral mucho más dinámico y creativo.

Por ultimo te recomiendo 10 skills básicas para un periodista que deberias crear y adaptar a tu OBJETIVO, TONO Y ESTILO, FORMATO OBLIGATORIO y RESTRICCIONES

1. Skill de análisis macroeconómico y contextualización de datos

Comprender las implicaciones de una decisión financiera global, una nueva normativa fiscal o un indicador de inflación requiere cruzar variables complejas en tiempo real. Esta habilidad está diseñada para actuar como un analista económico senior dentro de la redacción.

Funciones principales: Desglosa datos brutos procedentes de organismos oficiales como el Banco de España , el INE o el BCE , traduciéndolos a un lenguaje accesible pero riguroso para el lector general.

Desglosa datos brutos procedentes de organismos oficiales como el , el o el , traduciéndolos a un lenguaje accesible pero riguroso para el lector general. Aplicación práctica: Permite transformar tablas complejas de presupuestos generales o balanzas comerciales en explicaciones claras, detectando tendencias ocultas y aportando contexto histórico a corto y largo plazo.

2. Skill de auditoría de fuentes y verificación cruzada contra bulos

La desinformación en entornos digitales representa uno de los mayores desafíos para los medios de comunicación. Esta habilidad refuerza el filtro deontológico del periodista mediante la comprobación sistemática de declaraciones, comunicados institucionales y contenidos virales en redes sociales.

Funciones principales: Cruza afirmaciones con bases de datos de agencias de verificación oficiales, historiales de hemeroteca y declaraciones institucionales previas para detectar contradicciones o posibles falsedades.

Cruza afirmaciones con bases de datos de agencias de verificación oficiales, historiales de hemeroteca y declaraciones institucionales previas para detectar contradicciones o posibles falsedades. Aplicación práctica: Al recibir un documento o una declaración controvertida, la habilidad genera de manera instantánea un informe de contraste que alerta sobre datos no verificados o imprecisiones temporales.

3. Skill de optimización avanzada para Google Discover y SEO técnico

El tráfico procedente de Google Discover y los motores de búsqueda resulta vital para la supervivencia económica de los medios online. Esta habilidad programa al modelo para pensar con la lógica de los algoritmos de recomendación sin renunciar a la calidad periodística.

Funciones principales: Analiza la estructura del titular, la entradilla y el cuerpo del texto para asegurar una distribución óptima de palabras clave, etiquetas semánticas y ganchos informativos de alto interés.

Analiza la estructura del titular, la entradilla y el cuerpo del texto para asegurar una distribución óptima de palabras clave, etiquetas semánticas y ganchos informativos de alto interés. Aplicación práctica: Evalúa borradores de noticias de última hora y sugiere modificaciones en la estructura de subtítulos y ladillos para maximizar el porcentaje de clics (CTR) y el posicionamiento sostenido.

4. Skill de adaptación multicanal y síntesis para redes sociales

Una gran exclusiva periodística no debe limitarse a la publicación de la noticia principal en la web del medio; requiere una estrategia de distribución omnicanal perfectamente sincronizada.

Funciones principales: Extrae los puntos de mayor impacto de un reportaje de más de 3.000 palabras y los adapta de forma nativa a los diferentes formatos digitales.

Extrae los puntos de mayor impacto de un reportaje de más de 3.000 palabras y los adapta de forma nativa a los diferentes formatos digitales. Aplicación práctica: Genera hilos narrativos estructurados para plataformas sociales, resúmenes dinámicos para boletines de noticias por correo electrónico (newsletters) y guiones breves para formatos de vídeo vertical.

5. Skill de cobertura internacional y traducción periodística contextual

Las grandes exclusivas globales exigen una fluidez absoluta en el manejo de información procedente de corresponsalías extranjeras, agencias internacionales o comunicados en múltiples idiomas.

Funciones principales: Traduce textos técnicos, políticos o diplomáticos evitando la literalidad robótica y aplicando los modismos propios del periodismo en español de España.

Traduce textos técnicos, políticos o diplomáticos evitando la literalidad robótica y aplicando los modismos propios del periodismo en español de España. Aplicación práctica: Interpreta matices culturales y diplomáticos complejos en documentos oficiales redactados en inglés, francés o alemán, asegurando que el contexto geopolítico se mantenga intacto en la redacción final.

6. Skill de arquitectura narrativa para reportajes en profundidad

El periodismo de largo aliento requiere una planificación estructural impecable para evitar que el lector pierda el hilo conductor en textos extensos y documentados.

Funciones principales: Diseña el esqueleto argumental de un reportaje complejo, organizando los antecedentes, el testimonio de expertos, las implicaciones de futuro y el análisis crítico.

Diseña el esqueleto argumental de un reportaje complejo, organizando los antecedentes, el testimonio de expertos, las implicaciones de futuro y el análisis crítico. Aplicación práctica: Ayuda al redactor a estructurar la escaleta del artículo mediante subtítulos H2 y H3 lógicos, distribuyendo el peso de la información de manera equilibrada a lo largo de toda la pieza.

7. Skill de gestión y transformación de transcripciones de entrevistas

Las entrevistas en profundidad y las ruedas de prensa generan horas de grabación y miles de palabras de transcripción bruta que necesitan ser destiladas con agilidad.

Funciones principales: Filtra muletillas, silencios y desvíos discursivos de las transcripciones de audio, estructurando las declaraciones en bloques temáticos coherentes y titulares atractivos.

Filtra muletillas, silencios y desvíos discursivos de las transcripciones de audio, estructurando las declaraciones en bloques temáticos coherentes y titulares atractivos. Aplicación práctica: Transforma una entrevista de una hora en un perfil periodístico estructurado con citas textuales de alto valor y un subtitulado optimizado para la lectura digital rápida.

8. Skill de monitorización de tendencias y detección de temas emergentes

Anticiparse a la agenda informativa y detectar qué temas están despertando el interés de la ciudadanía antes de que se conviertan en masivos es una ventaja competitiva decisiva.

Funciones principales: Analiza flujos de conversación digital, debates legislativos, movimientos bursátiles y corrientes culturales para proponer enfoques originales y exclusivos.

Analiza flujos de conversación digital, debates legislativos, movimientos bursátiles y corrientes culturales para proponer enfoques originales y exclusivos. Aplicación práctica: Genera un informe diario de propuestas temáticas alineadas con la línea editorial del medio, sugiriendo ángulos de cobertura innovadores que se diferencien de la competencia.

9. Skill de revisión del libro de estilo y corrección ortotipográfica

La excelencia formal de un medio de comunicación se refleja en el respeto absoluto a las normas gramaticales, ortotipográficas y al manual de estilo corporativo de la cabecera.

Funciones principales: Actúa como un corrector de estilo implacable, detectando la pasividad excesiva en la redacción, el uso incorrecto de extranjerismos innecesarios y las erratas tipográficas.

Actúa como un corrector de estilo implacable, detectando la pasividad excesiva en la redacción, el uso incorrecto de extranjerismos innecesarios y las erratas tipográficas. Aplicación práctica: Repasa el texto final de una noticia antes de su publicación para garantizar que cumple con los estándares de calidad formal exigidos por los editores jefe y los responsables de sección.

10. Skill de creación de infografías y apoyo visual para la redacción

Un contenido periodístico moderno gana una enorme efectividad cuando se acompaña de elementos visuales que faciliten la comprensión de datos complejos por parte de la audiencia.

Funciones principales: Diseña la estructura conceptual de gráficos explicativos, líneas temporales históricas y mapas de situación basados en los datos aportados por el redactor.

Diseña la estructura conceptual de gráficos explicativos, líneas temporales históricas y mapas de situación basados en los datos aportados por el redactor. Aplicación práctica: Genera guiones detallados y descripciones técnicas precisas para que el departamento de diseño gráfico pueda elaborar infografías claras, atractivas y rigurosas en tiempo récord.

Preguntas frecuentes sobre la creación de Skills en Gemini

¿Qué diferencia existe entre un prompt normal y una Skill en Gemini?

Un prompt normal es una instrucción puntual y efímera que se pierde al cerrar la sesión de chat. Una Skill o Gem es un módulo de instrucción permanente y reutilizable que almacena un rol específico, reglas formales y documentos de referencia que se aplican automáticamente en cada nueva interacción sin necesidad de volver a configurarlos.

¿Se necesita saber programar para crear una habilidad en Gemini?

No, no se requiere ningún conocimiento de programación. El proceso de configuración se realiza de forma totalmente intuitiva mediante lenguaje natural a través de la interfaz web de Gemini. Únicamente es preciso redactar de manera clara y detallada las instrucciones que el modelo debe seguir.

¿Qué tipo de archivos puedo adjuntar a una Skill para ampliar su conocimiento?

Se pueden subir multitud de formatos compatibles, incluyendo archivos de texto (.txt, .md), documentos de Word (.docx), archivos PDF, hojas de cálculo (.csv, .xlsx), presentaciones y archivos de código fuente. Gracias a la amplia ventana de contexto del modelo, es posible adjuntar manuales enteros o bases de conocimiento muy extensas.

¿Las Skills creadas son privadas o las puede ver cualquiera?

Por defecto, todas las habilidades creadas en la plataforma son totalmente privadas y exclusivas del usuario que las ha diseñado. No obstante, si se utiliza una cuenta de Google Workspace, el creador tiene la opción de compartir sus habilidades con miembros específicos de su equipo o con toda la organización mediante enlaces de acceso.

¿Se pueden editar las instrucciones de una Skill una vez guardada?

Sí, en cualquier momento se puede acceder al panel de gestión de Gems, seleccionar la habilidad creada y modificar su nombre, sus instrucciones del sistema o los archivos adjuntos. Los cambios aplicados se actualizan de inmediato para todas las futuras consultas que se realicen.