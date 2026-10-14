XBOX presenta: Mando XBOX Nano



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XBOX presenta: Mando XBOX Nano

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XBOX ha anunciado el Mando XBOX Nano, diseñado para adaptarse prácticamente a cualquier bolsillo, en todos los sentidos de la palabra. 

 

Su diseño compacto lo convierte en una opción estupenda para los jugadores más jóvenes, manos pequeñas y cualquiera que busque un dispositivo portátil para jugar en cualquier lugar.

Con algo más de 12,7 cm de longitud  y un peso de solo 99 gramos, el XBOX Nano es nuestro mando más pequeño e incluye los 18 controles de juego estándar, ofreciendo la distribución de botones habitual que ya encanta a los jugadores.

Las reservas del Mando XBOX Nano se abren hoy en mercados seleccionados y estará disponible a partir de noviembre. Puedes reservar tu Mando XBOX Nano en este link por 49,99 €.

Para más información, echa un vistazo a esta publicación en XBOX Wire.

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