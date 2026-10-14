EA SPORTS FC 27: Futuras Estrellas Equipo 1 ya está disponible en Football Ultimate Team

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EA SPORTS FC™ 27 CELEBRA LA PRÓXIMA GENERACIÓN DEL FÚTBOL CON EL REGRESO DE FUTURAS ESTRELLAS

Futuras Estrellas Equipo 1 ya está disponible en Football Ultimate Team™, poniendo el foco en talentos emergentes que están dando forma al futuro de The World’s Game

Futuras Estrellas llega antes que nunca a EA SPORTS FC™ 27, dando inicio al debate global sobre quiénes serán las próximas estrellas del fútbol. Con Rio Ngumoha, del Liverpool, encabezando el Equipo 1, Futuras Estrellas celebra a jóvenes talentos que están irrumpiendo en The World’s Game mientras la nueva generación toma el protagonismo en Football Ultimate Team™.

Futuras Estrellas cuenta con una larga trayectoria identificando talento emergente antes de algunos de los grandes saltos a la élite del fútbol, con antiguos integrantes como Jude Bellingham, Alyssa Thompson, Pedri y Bradley Barcola. Este año, Futuras Estrellas continúa identificando a futbolistas que definirán el futuro del deporte.

Uno de los jóvenes talentos más prometedores de Inglaterra, Rio Ngumoha, será el gran protagonista de esta edición. Tras convertirse la pasada temporada en el goleador más joven de la historia del Liverpool al marcar el tanto de la victoria ante el Newcastle en los minutos finales, Ngumoha debutó posteriormente con la selección absoluta de Inglaterra durante el verano.

“Crecí jugando a EA SPORTS FC y siempre soñé con verme dentro del juego, así que formar ahora parte de la campaña Futuras Estrellas es algo increíblemente especial”, afirmó Rio Ngumoha, delantero del Liverpool y embajador de EA SPORTS FC. “Futuras Estrellas consiste en celebrar a la próxima generación de jugadores y jugadoras, así como todo su potencial, y estoy encantado de formar parte del equipo Futuras Estrellas de este año”.

Siguiendo su trayectoria desde ser uno de los jugadores de Futuras Estrellas Academy más evolucionados mediante EVOs en EA SPORTS FC™ 26 hasta convertirse en embajador de Futuras Estrellas en EA SPORTS FC™ 27, el FUT™ Player Item de Rio Ngumoha acumuló más de 37,5 millones de goles y más de 30,7 millones de asistencias en EA SPORTS FC™ 26, además de ser evolucionado mediante EVO en más de 312.000 ocasiones*.

El Equipo 1 de Futuras Estrellas estará disponible desde el 9 al 16 de cotubre y se compone de los siguientes nombres:

FUTBOLISTA LIGA CLUB NACIONALIDAD Mika Godts Ligue 1 (Francia) Paris Saint-Germain Bélgica Yoan Bonny Serie A (Italia) Lombardia FC Costa de Marfil Julian Hall Major League Soccer (EE. UU.) Red Bull New York Estados Unidos Vicky López Liga F FC Barcelona (F) España Josh King Premier League (Inglaterra) Fulham Inglaterra Gilberto Mora Liga MX (México) Club Tijuana México Rio Ngumoha Premier League (Inglaterra) Liverpool Inglaterra Tom Bischof Bundesliga (Alemania) Bayern München Alemania Lily Yohannes Première Ligue Féminine (Francia) OL Lyonnes (F) Estados Unidos Laura Blindkilde Women’s Super League (Inglaterra) Manchester City (F) Inglaterra Myles Lewis-Skelly Premier League (Inglaterra) Arsenal Inglaterra Jacobo Ramón Serie A (Italia) Como España Jon Martín LaLiga Real Sociedad España Lewis Hall Premier League (Inglaterra) Newcastle United Inglaterra Robin Risser Ligue 1 (Francia) RC Lens Francia

El próximo 16 de octubre se anunciará EA SPORTS FC 27 Futuras Estrellas Equipo 2, con Ítems adicionales que podrán conseguirse mediante Desafíos de Creación de plantillas y Objetivos.

La popular Future Stars Academy también regresa a EA SPORTS FC 27, permitiendo transformar a las jóvenes promesas actuales en futuras superestrellas. De esta manera se podrá seleccionar a futbolistas elegibles que cumplan los requisitos máximos de edad, gestionar su inscripción en la Academy así como el progreso a través de la cadena de Evolución para crear su propia Futura Estrella, ofreciendo a la comunidad FC más opciones para apoyar y desarrollar a sus futuras estrellas.

EA SPORTS FC™ 27 ya está disponible para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Para más información sobre EA SPORTS FC™ 27, visita ea.com/fc27