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Hoy os presentamos Hasbro Games Junior Collection: 3 juegos clásicos para jugar en familia. Juego ideal para jugar estas Navidades.

Un nuevo tráiler de jugabilidad muestra Monopoly Junior, Cluedo Junior y El Juego de la Vida Junior en la próxima colección digital

Outright Games, en colaboración con Hasbro, ha presentado hoy un nuevo tráiler de jugabilidad de Hasbro Games Junior Collection, que muestra cómo tres queridos clásicos Junior se unen en una única colección digital pensada para toda la familia. Disponible a partir del 6 de noviembre de 2026, la colección reúne Monopoly Junior, Cluedo Junior y El Juego de la Vida Junior para ofrecer una nueva forma de disfrutar de las noches de juegos con familia y amigos.

El nuevo tráiler destaca la variedad de experiencias de juego disponibles en la colección, desde comprar y gestionar propiedades en Monopoly Junior, hasta descubrir secretos y resolver misterios en Cluedo Junior, así como tomar decisiones emocionantes en El Juego de la Vida Junior. Cada título ofrece su propio estilo de juego, combinando momentos competitivos, resolución de misterios y diversión basada en la toma de decisiones en una sola colección.

tráiler de jugabilidad de Hasbro Games Junior Collection

El tráiler también muestra la experiencia compartida que se encuentra en el corazón de Hasbro Games Junior Collection, permitiendo a los jugadores personalizar sus avatares, desbloquear recompensas y disfrutar de multijugador local para hasta cuatro jugadores. Ya sea compitiendo por la victoria, tomando decisiones en equipo o celebrando los progresos de los demás, la colección ofrece numerosas formas para que las familias disfruten de tiempo juntas.

“Estamos encantados de reunir tres de los juegos Junior más queridos de Hasbro en una sola colección digital”, afirma Robin Flodin, CEO de Outright Games Group. “Hasbro Games Junior Collection ofrece a las familias una nueva forma de disfrutar de las noches de juegos, combinando la diversión de los juegos de mesa clásicos con funciones interactivas, mundos coloridos y experiencias que todos pueden disfrutar juntos”.

Diseñado para jugadores más jóvenes y familias, Hasbro Games Junior Collection ofrece una experiencia accesible y fácil de disfrutar que captura la magia de los juegos de mesa clásicos, al tiempo que incorpora nuevas funciones digitales. Con tres juegos diferentes por descubrir, los jugadores podrán disfrutar de una variedad de retos, sorpresas y momentos compartidos cada vez que jueguen.

Hasbro Games Junior Collection llegará el 6 de noviembre de 2026 a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Para más información, visita: www.outrightgames.com